Главы новых регионов поздравили Крым с годовщиной возвращения в Россию

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18 марта, суббота  |  Последнее обновление — 14:04  |  vz.ru
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Экономическая система Запада затрещала

США и Европа столкнулись с серьезным банковским кризисом Stefan Kiefer/imageBROKER/Global Look Press
Вслед за США спасать свою банковскую систему вынуждена и Европа. Под угрозой банкротства оказался один из крупнейших банков – Credit Suisse. Последствия от его краха вполне сравнимы с банкротством Lehman Brothers, считает предсказавший глобальную рецессию 2008 года экономист Нуриэль Рубини. О чем предупреждает банковский кризис в США и ЕС? Подробности...
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Визит Си в Россию прояснит будущее Украины

Россия и Китай будут «выстраивать стратегическое взаимодействие спина к спине» Алексей Дружинин/ТАСС
Москва и Пекин официально подтвердили: в понедельник начнется государственный визит председателя КНР в Россию, который продлится до среды. Запад сделал многое, чтобы сорвать его, но в итоге только разозлил Китай и упростил Москве некоторые задачи. Задача, которую ставит перед собой Си, еще сложнее – завершение конфликта на Украине. Но Китаю есть что предложить. Подробности...
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Крым показал пример новым регионам

К девятой годовщине воссоединения с Крымом наша страна увеличилась еще на четыре региона Донат Сорокин/ТАСС
«В Крыму за эти девять лет активизировались кораблестроители. Некоторые получили гранты от России, но главное – они получили гарантированный рынок сбыта и заработали. То же самое, надеюсь, будет происходить и в новых регионах», – рассказал газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков, комментируя годовщину воссоединения Крыма с Россией. По его мнению, отработанные на полуострове практики станут моделью для Запорожья, Херсона и Донбасса. Подробности...
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«Северный поток» может таить новую провокацию против России

Взрыв на российских газопроводах уже имеет большие последствия – а может иметь еще более значительные The Swedish Coast Guard/Global Look Press
Дания отказалась выдать нашей стране разрешение на участие в международном расследовании взрывов газопроводов «Северный поток». За этим отказом могут стоять не только политические предубеждения стран Евросоюза. Возможно, все обстоит гораздо серьезнее, и мы имеем дело с подготовкой грандиозной провокации против России. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Гегемон вынуждает не-Запад определиться

Федор Лукьянов
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
Попытка Запада объявить Путина вне закона – сигнал не только и не столько ему, сколько остальным, которым предлагают определиться со своим отношением к «бунту». Иными словами, новое предложение не-Западу присоединиться к антироссийским мерам, но выраженное теперь в предельно заостренной форме. Подробности...

США подталкивают Китай вкладываться в победу России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Важность предстоящей встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина сложно переоценить. Стороны могут поговорить о двусторонних экономических отношениях, о сотрудничестве на Ближнем Востоке. Однако именно на Украине сейчас решается судьба всего. Подробности...

Как москвичи против польского ига восстали

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
17 марта 1611 года было Вербное воскресенье. Москва подходила к этому празднику не в лучшем состоянии – в городе властвовали поляки. На праздник в столицу тянулись люди. Скрываясь в толпе, в город проникали и лидеры Первого ополчения. Настало время свергнуть власть чужеземцев. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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Предательство Турции и будущее Эрдогана

Пентагон удивил адекватностью

Русофобы ли британцы

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Футбольные болельщики из Германии устроили погромы в Неаполе

Матч Лиги чемпионов с участием итальянского клуба «Наполи» и немецкого «Айнтрахта» в Неаполе обернулся массовыми беспорядками с участием фанатов. Околофутбольщики дрались с полицией, громили магазины и поджигали машины
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В Лос-Анджелесе объявили лауреатов «Оскара»

В воскресенье в Dolby Theatre в Голливуде прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар». Трансляцию торжества посмотрели в более чем 200 странах мира. Премию в номинации «Лучший фильм» получили режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт (слева направо) за работу «Все везде и сразу»
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В Тбилиси произошли столкновения спецназа и митингующих

Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Вы были в Крыму после его воссоединения с Россией?
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После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
  • Чаще

  • Так же

  • Реже

  • Перестанут летать

  • Затрудняюсь ответить
Какой оптимальный возраст для депутата?
  • До 35 лет

  • От 35 до 55 лет

  • Старше 55 лет

  • Затрудняюсь ответить
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Изменены правила прекращения гражданства Украины
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    «Моника Беллуччи»


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    Захарова ответила на желание МУС «сотрудничать» видеоцитатой из «Собачьего сердца»

    воздушное пространство


    Авиакомпании США потребовали запретить конкурентам из Индии и Китая полеты над Россией

    Видео

    истребители для ВСУ


    Миг-29 из стран НАТО отвели на Украине считаные дни

    неопознанная антенна


    «Северный поток» может таить новую провокацию против России

    банковский кризис


    Экономическая система Запада затрещала

    инцидент над Черным морем


    Почему военные в США адекватнее политиков

    штурм промзоны


    Артемовск готовят к филигранной военной операции

    новые глупости


    Глеб Простаков: Европа использует «Северные потоки», чтобы всадить нож в спину надоевшему гегемону

    первое ополчение


    Тимур Шерзад: Как москвичи против польского ига восстали

    благодарности не будет


    Вадим Трухачёв: Сербия нехотя готовится к антироссийским санкциям

    на ваш взгляд


    Вы были в Крыму после его воссоединения с Россией?

    Главы новых регионов поздравили Крым с годовщиной возвращения в Россию

    18 марта 2023, 13:32

    Текст: Антон Никитин

    Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник, врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо

    Пасечник в своем Telegram-канале поздравил крымчан с девятой годовщиной воссоединения полуострова с исторической Родиной – Россией. «16 марта 2014 года в ответ на госпереворот нацистов вы в один голос заявили о восстановлении справедливости, что уже через два дня завершилось судьбоносным событием», – напомнил он.

    «Возвращение Крыма в родную гавань подтвердило, что Россия – Великая держава, способная защитить своих людей, где бы они ни находились. Вы были первыми. Жители Луганщины всей душой болели за вас и радовались тому, что российский флаг взвился над Крымом, веря, что правда восторжествует и на нашей земле», – написал Пасечник.

    По его словам, путь ЛНР оказался сложнее и дольше, но в республике всегда чувствовали поддержку России. «И сегодня наши военнослужащие плечом к плечу сражаются с общим врагом – украинским национализмом, который не оставляет попыток отторгнуть нас от России», – добавил он.

    В свою очередь Пушилин в своем Telegram-канале напомнил, что 18 марта 2014 года стали известны результаты Общекрымского референдума, согласно которому абсолютное большинство крымчан проголосовали за возвращение домой. «Историческое событие свершилось благодаря единству и силе духа жителей полуострова, и теперь Крым уверенно и стремительно движется по пути развития в дружной семье регионов Российской Федерации», – отметил он.

    «Мы благодарны нашим братьям за пример, всестороннюю помощь и вовремя подставленное братское плечо, когда на землю Донбасса посягнул неонацизм. Уверен, в составе многонациональной России наша дружба и тесное сотрудничество будут крепнуть день ото дня», – подчеркнул врио главы ДНР.

    Со своей стороны Балицкий отметил, что Крымская весна стала не только эпохальным событием для жителей полуострова и России, но и точкой отсчета для многих изменений на политической карте мира.

    «Крымчане сделали свой выбор, выбор, которым будут гордиться потомки. Крым стал первой ласточкой в восстановлении единства русского мира и исторической справедливости. Сегодня в родную гавань вернулись Донецкая, Луганская республики, Запорожская и Херсонская области. Уверен, этот процесс продолжится», – написал он в своем Telegram-канале.

    «Сегодня Республика Крым и город-герой Севастополь оказывают неоценимую помощь Запорожской области. Благодаря их поддержке решаются важнейшие вопросы становления народного хозяйства региона. Желаю крымской команде во главе с Сергеем Валерьевичем Аксеновым и севастопольцам под руководством Михаила Владимировича Развожаева достойно отвечать на вызовы времени, уверенно двигаться вперед и достигать поставленных целей. Крым – Россия. Навсегда!» – добавил Балицкий.

    Сальдо в свою очередь заявил, что воссоединение Крыма с Россией положило начало тому пути воссоединения южнорусских земель с Родиной, которому сейчас последовали Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области.

    «Уверен, по нему пойдут и все другие регионы исторической России. А сейчас мы искренне поздравляем наших крымских и севастопольских друзей и соседей с праздником Крымской весны и благодарим их за неоценимую поддержку, которую они оказывали и продолжают оказывать Херсонщине как в тылу, так и на фронте», – написал он в своем Telegram-канале.

    «Желаем всем жителям Крыма и Севастополя, руководителям Республики и города успехов в мирном строительстве и побед на поле боя. С праздником вас, дорогие братья, с Днем воссоединения с Россией!» – добавил Сальдо.

    Напомним, весной 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум о воссоединении с Россией. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. С 23 по 27 сентября 2022 года референдумы о вхождении в состав России прошли в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав РФ.

    Опрос: В правильности воссоединения Крыма с Россией уверены 86% россиян
    ВЦИОМ: 86% россиян уверены в правильности воссоединения Крыма с Россией
    		   
    18 марта 2023, 11:26
    Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Абсолютное большинство российских граждан – 86% – уверены в правильности решения о принятии Крыма в состав России, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

    По данным на сайте ВЦИОМ, из них 67% убеждены в этом в полной мере («безусловно правильно»). Этот показатель на 10 п.п. выше, чем двумя годами ранее (в 2021 г. – 57%). Главный аргумент в этой группе – Крым – исконно русская земля (53%). В числе причин поддержки данной позиции также волеизъявление крымчан (9%) и их национальная принадлежность («большая часть населения Крыма – русские» – 6%).

    Отношение россиян к вхождению Крыма в состав России преимущественно положительное (85%), с полной уверенностью об этом заявили более половины опрошенных – 63% (+17 п.п. к данным 2021 г.). Уменьшилась доля тех, кто заявил об отрицательном отношении к этому – до 9% (в 2021 г. – 13%).

    На вопрос о том, какие чувства россияне испытывают, когда слышат о воссоединении Крыма с Россией, 56% ответили «гордость», за последние два года такой ответ стал звучать на 8 п.п. чаще (в 2021 г. – 48%). Восхищение от принятия в состав России нового субъекта испытывают 14% и только у 5% это событие вызывает негативные эмоции – разочарование (3%) и осуждение (2%). У каждого пятого воссоединение Крыма с Россией не вызывает никаких чувств (22%, в 2021 г. – 27%).

    Спустя девять лет 71% граждан видят для России больше пользы, чем вреда от воссоединения Крыма с РФ, на протяжении всего периода замеров эта доля находилась в диапазоне от 60% до 78%. Каждый седьмой видит больше вреда – 15%, столько же затруднились с ответом (14%).

    Положительные последствия для России от присоединения Крыма смогли назвать 62% россиян. Главными из них в представлениях наших сограждан является появление нового туристического направления (24%) и безопасность военно-морской базы (18%). Реже называли такие последствия как возвращение земель, восстановление территориальной целостности России (9%), расширение территории страны (7%) и возвращение русскоязычного населения на Родину (7%).

    По мнению 76% россиян, Крым стал развиваться более успешно, когда стал частью Российской Федерации. Проекты по развитию полуострова, реализованные за последние пять лет, вспомнили более половины опрошенных (59%). Наиболее узнаваемым из них является строительство Крымского моста (46%). Далее следует снятие водной блокады полуострова (16%), строительство дорог (15%), восстановление электроснабжения (7%), строительство федеральной трассы «Таврида» (6%), развитие инфраструктуры и туризма (по 5%).

    Три четверти россиян также считают, что после воссоединения Крыма с Россией изменилась и жизнь местных жителей (77%): 64% из этой группы отмечают преимущественно положительные изменения («больше к лучшему»), 30% – и хорошие, и плохие перемены в жизни крымчан.

    Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 14 марта 2023 года, в нем приняли участие 1600 совершеннолетних граждан России. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

    Коментарии (9)
    США и их союзники не дали омбудсмену ДНР выступить в Совбезе ООН
    Большинство членов СБ ООН проголосовало против выступления омбудсмена ДНР Морозовой на заседании по Украине
    		   
    17 марта 2023, 23:53
    Фото: ombudsman-dnr.ru
    Текст: Антон Антонов

    Большинство членов Совбеза ООН в ходе процедурного голосования, которое устроили по инициативе США, высказались против выступления омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой на заседании СБ по гуманитарной ситуации на Украине.

    Заседание СБ ООН проводится по инициативе США и Албании. Все члены СБ ООН собрались в зале заседаний, когда постпред Мозамбика при ООН Педро Комиссарио Афонсо, который занимает сейчас пост председателя Совбеза, сообщил о необходимости провести дополнительные консультации, после чего члены СБ вновь покинули зал.

    Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что США запросили процедурное голосование по выступлению в формате видеосвязи омбудсмена ДНР, передает ТАСС.

    В поддержку выступления Морозовой высказались Россия, Бразилия, Гана и Китай, против – Албания, Великобритания, Мальта, США, Франция, Швейцария, Эквадор и Япония. Габон, Мозамбик и ОАЭ воздержались.

    Постпред России Василий Небензя выразил сожаление в связи с результатами голосования. Он заявил: «Это только подтверждает, что вы не считаете жителей Донбасса за людей и вам наплевать на их страдания».

    Небензя заявил, что противники выступления Морозовой продемонстрировали «вопиющее лицемерие и двойные стандарты», под «надуманными предлогами» отказав представителям Донбасса выступить перед СБ, передает РИА «Новости».

    Как подчеркнул Небензя, Россия «никогда до такого не опускалась», не препятствовала западным странам вызывать докладчиков. Ситуация с Морозовой, заявил Небензя, станет «поводом задуматься о том», как Россия в дальнейшем станет «рассматривать запросы от коллег» по докладчикам.

    Небензя отметил, что, по мнению Томас-Гринфилд, «выслушивать докладчиков от непризнанных территорий – это недопустимо и является нарушением резолюции». «А, например, приглашение в Совет Безопасности представителей Косова – это явное нарушение резолюции СБ ООН 1244. Будем учитывать принципиальную позицию США по этому поводу», – сказал он.

    Небензя сообщил, что Россия в начале апреля проведет неформальное заседание СБ ООН по теме эвакуированных из зоны украинского конфликта детей. Первый зампостпреда Дмитрий Полянский сказал, что принять участие в заседании пригласят Морозову.

    В декабре Морозова обратилась в ООН из-за гуманитарной катастрофы, нарастающей в Донбассе в связи с украинскими обстрелами.

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    Коментарии (7)
    Пушилин: Силы России продвигаются вглубь промзоны Артемовска
    Глава ДНР Пушилин: Силы России продвигаются вглубь промзоны Артемовска
    		   
    17 марта 2023, 16:28
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Российские силы закрепились в зданиях завода «Востокмаш» и сейчас продвигаются вглубь промзоны в Артемовске (украинское название – Бахмут), заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Первого канала».

    Также он добавил, что пресечены попытки вывода нескольких взводов вооруженных сил Украины (ВСУ) из города, ситуация планомерно продвигается к полному освобождению Артемовска, передает ТАСС.

    Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщал, что разрозненные украинские части пытаются отступать из Артемовска по проселочным дорогам и полям пешком, бросая застрявшую технику.

    Коментарии (13)
    Экс-премьер Словакии объяснил, зачем США нужен Крым
    Экс-премьер Словакии Чарногурский: США хотели бы использовать Крым для контроля над Черным морем
    		   
    18 марта 2023, 08:50
    Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты подталкивают украинские власти к провокациям в отношении Крыма, поскольку хотели бы использовать полуостров для противостояния с Россией и взятия под контроль акватории Черного моря, заявил бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский.

    Чарногурский, занимающий пост председателя координационного совета Международной ассоциации друзей Крыма, отметил, что для коллективного Запада в лице США это не вопрос «интеллектуальных знаний», а вопрос «заинтересованности». Вашингтон, по его словам, хочет отнять у России Крым, чтобы построить там свою военную базу, которую можно было бы использовать против РФ и для контроля акватории Черного моря.

    «Но я верю, что Россия защитит Крым, свою территорию», – приводит его слова РИА «Новости».

    Чарногурский добавил, что сейчас Запад использует Украину, пытаясь отобрать Крым у России. Он считает, что, потерпев на Украине поражение, Запад такие попытки прекратит.

    Вместе с тем политик отметил, что на Западе все чаще слышны голоса экспертов, указывающих на то, что Крым всегда был российским и российским останется. Референдум в Крыму прошел законно, воссоединение региона с Россией состоялось, напомнил он. Запад обязан это принять, заключил бывший премьер-министр Словакии.

    Ранее политолог Алексей Мартынов заявил газете ВЗГЛЯД, что за прошедшие девять лет Крым необычайно преобразился. Все это ярко демонстрирует возможности России добиваться значимых результатов, отмечал он.

    Коментарии (4)
    В ДНР сообщили о контроле российскими силами до 70% территории Артемовска
    Советник врио главы ДНР Гагин: Российские силы контролируют до 70% территории Артемовска
    		   
    17 марта 2023, 21:20
    Фото: Александр Река/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Российские силы держат под контролем до 70% территории города Артемовска (Бахмут), заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия-24».

    Он уточнил, что российские силы сейчас контролируют порядка 60%, может быть даже более – до 70% самого города, передает ТАСС.

    По словам Гагина, ВСУ сосредоточили в расположенном в 11 км к западу от Артемовска городе Часовом Яре «достаточно серьезную группировку», подразделения которой пытались прорваться в Артемовск, но эта попытка была отбита.

    Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы закрепились в зданиях завода «Востокмаш» и сейчас продвигаются вглубь промзоны в Артемовске.

    Коментарии (4)
    Путин: Работа по восстановлению Крымского моста после теракта будет завершена в срок
    		   
    17 марта 2023, 17:48
    Фото: Пресс-служба ФДА "Росавтодор"/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что все мероприятия по восстановлению Крымского моста после теракта будут завершены в срок, об этом он сказал на совещании по вопросам развития Крыма и Севастополя.

    Он также добавил, что в Крыму введены в эксплуатацию сотни других важных объектов.

    «За прошедшие годы созданы и введены в эксплуатацию сотни важных объектов самого разного профиля, в том числе опорные, узловые с точки зрения развития всей транспортной инфраструктуры полуострова. Имею в виду Симферопольский аэропорт, современную трассу «Таврида», конечно же, Крымский мост. Его восстановление после террористической атаки продолжается, и уверен, эта работа будет завершена в срок», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Напомним, на Крымском мосту завершили монтаж первого пролета железнодорожной части, заявил зампредседателя правительства Марат Хуснуллин.

    Коментарии (8)
    Путин поручил выделить средства на поддержание турбизнеса Крыма

    17 марта 2023, 19:12

    Текст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин согласился, что туристическому бизнесу Крыма необходима поддержка.

    Об этом он заявил о ходе совещания по развитию полуострова, на котором глава Крыма Сергей Аксенов попросил направить на эти цели в 2023 году около 2 млрд рублей. Он добавил, что в 2022 году такая поддержка помогла сохранить рабочие места, передает ТАСС.

    Путин обратил внимание главы Минфина Антона Силуанова на необходимость поддержки Крыма.

    «Но мне кажется, что этот источник даже нет необходимости использовать, потому что у Чернышенко Дмитрия Николаевича (вице-премьер РФ, курирует в том числе туризм – прим. ВЗГЛЯД) в рамках «его» бюджета такие средства есть. Я сегодня утром с ним на этот счет разговаривал, и он согласен выделить необходимые деньги. Главное, чтобы их у него не забрали», – заметил глава государства.

    Путин на согласие выделить средства поблагодарил, отметив, что это будет хорошим подарком к Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 

    Коментарии (2)
    Политолог: Крым продемонстрировал возможности России преодолевать любое внешнее давление
    Политологи Мартынов и Данилин рассказали об экономическом развитии Крыма после его воссоединения с Россией
    		   
    17 марта 2023, 21:21
    Фото: Донат Сорокин/ТАСС
    Текст: Олег Исайченко

    За прошедшие девять лет Крым необычайно преобразился. Все это ярко демонстрирует возможности России добиваться значимых результатов, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. В пятницу Владимир Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

    «Крым и Севастополь имеют особое социокультурное значение для всех россиян. Наше единство имеет давнюю историю, и девять лет назад оно было подкреплено официально. С тех пор Крыму и Севастополю возвращена традиционная роль в общественной, политической и культурной жизни России», – сказал директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

    «Я сам родился в Крыму, в Феодосии. Накануне исторических событий 2014 года, честно признаться, я очень скептически относился к перспективе возвращения Крыма в родную гавань. Тогда мне это казалось практически невероятным», – вспоминает Мартынов.

    «Но воля миллионов людей сделал возвращение Крыма реальным. И сегодня это событие для нас – предмет гордости. За прошедшие девять лет Крым необычайно преобразился. Все это ярко демонстрирует возможности России преодолевать любое внешнее давление и добиваться значимых результатов», – говорит собеседник.

    «Ведь то состояние, в котором Крым находился при Украине, было ужасным. Инфраструктурная база полуострова была изношена. Однако за прошедшие годы нам удалось восстановить имеющуюся инфраструктуру и начать создавать новую, включая крупные проекты», – добавил он.

    «Спустя девять лет тот импульс сплочения народа, который мы все ощутили после возвращения Крыма и Севастополя в Россию, не затухает, а только усиливается. В прошлом году после начала спецоперации мы видели очередной этап объединения россиян вокруг флага и нашего Главнокомандующего», – напомнил директор Центра политического анализа Павел Данилин.

    «И я бы особо отметил те изменения, которые произошли в Крыму и Севастополе за прошедшие годы. Я работал на референдуме весной 2014 года и хорошо помню состояние региона. С тех пор я внимательно слежу за грандиозными крымскими стройками – это не только трасса «Таврида», Крымский мост, электростанции и водохранилища, но и другие прорывные проекты по развитию региона», – напомнил эксперт.

    «Кроме того, за эти годы валовый региональный продукт вырос в четыре раз. Кстати, на каждый рубль государственных инвестиций в Крыму приходится три рубля частных вложений. Также в регионе сформировалась уникальная команда управленцев. Заметьте: все это было сделано на фоне беспрецедентного санкционного давления извне. Регион развивается вопреки надеждам украинских политиков и ЕС», – добавил аналитик.

    «Крым и Севастополь играют также особую роль в общественной и культурной сферах нашего общества. Помимо всего прочего, регион можно назвать одним из российских центров православия, ислама и других традиционных для нашей страны религий», – резюмировал собеседник.

    В пятницу президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Он поздравил крымчан и всех россиян с наступающим Днем воссоединения Крыма с Россией. «Хочу поздравить крымчан, севастопольцев, всех граждан нашей страны с наступающим Днем воссоединения Крыма с Россией», – сказал глава государства. Президент подчеркнул, что девять лет назад крымчане и севастопольцы сделали свой однозначный и окончательный исторический выбор – вновь и навсегда стать частью «единой, большой страны».

    В ходе совещания президент заявил, что все планы по развитию экономического потенциала полуострова будут воплощены: «Реализуем все наши планы по повышению качества жизни людей, доходов семьи, по наращиванию инвестиционного, промышленного, аграрного, туристического потенциалов региона, поддержке предпринимательства и деловой инициативы, по созданию новых рабочих мест».

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    Омбудсмен Морозова рассказала о гибели жителей и разрушениях в ДНР до СВО
    Омбудсмен ДНР Морозова сообщила о гибели 4,3 тыс. человек в ДНР из-за украинских обстрелов до спецоперации

    18 марта 2023, 02:12

    Текст: Антон Антонов

    Из-за украинских обстрелов в ДНР с начала конфликта в Донбассе, но до начала специальной военной операции России на Украине погибли 4,3 тыс. человек, сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова в докладе Совбезу ООН.

    В докладе сказано, что в результате украинских обстрелов к началу спецоперации оказались разрушены более 23 тыс. частных жилых домостроений и 5 тыс. многоквартирных домов, а «отдельные населенные пункты фактически стерты с лица земли». Как сообщила Морозова, «с начала конфликта и по состоянию на 24 февраля 2022 года» жертвами действий Украины стали 4374 человека, включая 91 ребенка, еще около 8 тыс. мирных жителей получили ранения, передает РИА «Новости».

    С июля ВСУ используют против мирных жителей противопехотные мины нажимного действия ПФМ-1 «Лепесток», нарушая «требования международного гуманитарного права». В ДНР более 90 человек подорвались на минах, в том числе девять детей, «один из пострадавших в результате ранения скончался в больнице», у многих «диагностирована травматическая ампутация конечностей».

    За время СВО зафиксировано свыше 15,5 тыс. фактов ведения огня со стороны украинских войск, из них более 15 тысяч – с применением тяжелого вооружения. Украина выпустила по ДНР свыше 100 тыс. боеприпасов различного калибра.

    В ООН, МККК и ЮНИСЕФ были направлены 590 писем о нарушениях прав человека и военных преступлениях Киева, но реакции не последовало, говорится в докладе.

    Напомним, большинство членов Совбеза ООН в ходе процедурного голосования, которое устроили по инициативе США, высказались против выступления Морозовой на заседании СБ по гуманитарной ситуации на Украине.

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    Путин рассказал о реализации в Крыму инвестпроектов на сотни миллиардов рублей
    Путин: В Крыму реализуется 250 инвестиционных проектов на 450 млрд рублей

    17 марта 2023, 17:37

    Текст: Валентина Григоренко

    В Крыму реализуется 250 инвестиционных проектов почти на 450 млрд рублей, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

    «В Республике Крым реализуется более 250 инвестпроектов с общим объемом инвестиций почти 450 млрд рублей. В Севастополе – еще около 100 проектов на общую сумму более 217 млрд рублей. Важно развивать такой актуальный, востребованный механизм государственно-частного партнерства, как специальная экономическая зона, созданная на полуострове», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин на этой неделе проведет несколько мероприятий в связи с годовщиной воссоединения Крыма с Россией.

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    Аксенов рассказал о службе сына в зоне СВО
    Глава Крыма Аксенов: Сын служит в таких же условиях, как и все

    17 марта 2023, 14:25

    Текст: Вера Басилая

    Сын служит в разведывательном отделении в морской пехоте в Мелитополе, условия такие же, как у всех, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

    Аксенов рассказал, что встречался со своим сыном, проходящим службу в зоне спецоперации в Мелитополе. Глава Крыма заявил, что он служит также как и все: дежурит в хозчасти, ходит в караулы, отправляется в ночные дежурства. По словам Аксенова, сын проходит службу в морской пехоте в разведывательном подразделении, передает РИА «Новости».

    Также в интервью «России 24» Аксенов предупредил о работе в Одессе и Очакове украинских специальных центров с американскими инструкторами для информационных вбросов по Крыму, передает ТАСС.

    Он уточнил, что в Крыму ведется противодействие дезинформации: работают группы ФСБ, МВД, ряд технических групп.

    Напомним, утром 23 сентября сын Аксенова отправился в военкомат после объявления частичной мобилизации.

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    Путин назвал воссоединение Крыма с Россией историческим выбором
    Путин: Воссоединение Крыма с Россией является историческим выбором
    		   
    17 марта 2023, 18:04
    Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поздравил жителей Крыма и всех россиян с наступающим Днем воссоединения Крыма с Россией. Он подчеркнул, что это был исторический выбор, на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

    «Хочу поздравить крымчан, севастопольцев, всех граждан нашей страны с наступающим Днем воссоединения Крыма с Россией», – сказал он.

    Путин напомнил, что девять лет назад жители Крыма и Севастополя сделали свой однозначный и окончательный исторический выбор – вновь и навсегда стать частью «единой, большой страны», передает ТАСС.

    При этом, подчеркнул президент, Россия сделает все для пресечения угроз безопасности полуострова, так как для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер, особенно сегодня.

    Глава государства указал, что несмотря на все вызовы и трудности, власти будут последовательно и системно решать задачи ускоренного социально-экономического развития этих двух регионов.

    Кроме того, будут реализовываться планы «по повышению качества жизни людей, доходов семей, по наращиванию инвестиционного, промышленного, аграрного, туристического потенциала регионов, поддержке предпринимательства и деловой инициативы, по созданию новых рабочих мест, реализации конкретных проектов в сферах транспортной и энергетической инфраструктуры, ЖКХ, здравоохранения, образования, культуры».

    Путин ранее заявил, что в Крыму реализуется 250 инвестиционных проектов почти на 450 млрд рублей.

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    Путин поручил сократить разрыв в доходах жителей Крыма и других регионов России

    17 марта 2023, 18:37

    Текст: Ольга Иванова

    Разница в доходах жителей Крыма и Севастополя и жителей других регионов России есть, ее надо сокращать, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию полуострова.

    Глава государства назвал этот вопрос самым важным для Крыма и Севастополя, сообщает ТАСС.

    «Надо постоянно думать об этом и стремиться к тому, чтобы эти разрывы ликвидировать. Здесь много очень способов добиться ожидаемого результата: и логистические центры открывать, и возможности транспорта расширять, и так далее. Я прошу вас вместе с коллегами думать об этом и стремиться к искомому результату», – обратился Путин к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову.

    Ранее Путин заявил, что в Крыму реализуется 250 инвестиционных проектов почти на 450 млрд рублей.

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    Всероссийский атаман рассказал о роли казаков в возвращении Крыма в состав России

    18 марта 2023, 10:34

    Текст: Кристина Цыцура

    Всероссийский атаман, заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Николай Долуда рассказал, что возвращение Крыма изменило ход истории, определив вектор развития многополярного мира, а казаки в полной мере причастны к возвращению Крыма и Севастополя в состав России.

    Он рассказал, что в 2014 году тысяча казаков Кубани во главе с атаманом Кубанского казачьего войска Николаем Долудой переправились через Керченский пролив.

    «До прихода основных сил – 500 кубанских казаков с оружием в руках живым щитом стали на границе с Херсонской областью – на Турецком валу, Чонгаре, Перекопе, не дав бандеровцам возможности прорваться на территорию Республики Крыма и Севастополя. Остальные 500 казаков Кубани блокировали украинские воинские части, досматривали поезда, охраняли не только общественный порядок, но и в круглосуточном режиме – здания Правительства и Верховного Совета Республики Крым», – рассказал Долуда.

    Он добавил, что казаки, охраняя избирательные участки во время референдума в Крыму, обороняя перешейки, соединяющие полуостров с материковой частью Украины, приблизили Крымскую весну и помогли местным жителям.

    События марта 2014 года стали началом возрождения былой государственной и экономического развития России.

    Николай Долуда выразил уверенность, что вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, приблизят общую победу во имя Крымской весны.

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    В России отметили девятую годовщину возвращения Крыма

    18 марта 2023, 12:16

    Текст: Антон Никитин

    В разных регионах России в субботу, 18 марта, отмечают девятую годовщину воссоединения Крыма с РФ. Жители записывают видеопоздравления, участвуют в фестивалях, приходят на концерты.

    Так, на Никольской сопке в Петропавловске-Камчатском прошел фестиваль «Крымская весна». Мероприятие объединило жителей полуострова, представителей общественных и политических организаций, молодежных объединений, трудовых коллективов, которые выразили свою поддержку народу Крыма и камчатским бойцам, участвующим в спецоперации по защите Донбасса, сообщается на официальном сайте Камчатского края.

    В рамках мероприятия жители полуострова записали видеопоздравление со словами поздравлений и поддержки для жителей Крыма, а также для участников специальной военной операции, выразив уверенность в том, что победа будет за Россией.

    Кроме того, для гостей мероприятия выступили творческие коллективы и солисты Камчатского края. На площадке работали аниматоры, ростовые куклы, а также была организована игровая зона.

    В Якутске годовщину отметили возложением цветов к памятной плите городу-герою на площади Победы. В торжественной церемонии приняли участие горожане разных возрастов, общественные объединения, участники специальной военной операции, представители правительства Якутии и руководство Якутска.

    Как отметил руководитель администрации главы и правительства Якутии Георгий Михайлов, мероприятия в годовщину воссоединения Крыма с Россией проводятся по всей Якутии. «Сегодня в тяжелое время для нашей страны мы выражаем поддержку всем жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсона и Запорожья, а также политике президента РФ Владимира Путина», – приводит его слова ЯСИА.

    Михайлов добавил, что дружба Якутии с Крымом имеет давнюю традицию. Якутский казачий полк сражался во времена Крымской войны еще в XIX веке, а в годы Великой Отечественной войны якутяне защищали город Севастополь от фашистов.

    Мэр Якутска Евгений Григорьев напомнил, что в 2014 году в честь многовековой дружбы столица республики и Севастополь договорились о сотрудничестве. В честь неразрывной связи в Якутске появилась улица Севастопольская, а в Севастополе улица Якутская.

    В столице Приморья в честь воссоединения Крыма с Россией состоялся масштабный автопробег, в котором приняли участие жители Владивостока и многих других, в том числе достаточно отдаленных, населенных пунктов края. Колонна из более чем 200 машин проследовала от въезда в город в районе Зари и до центральной площади. Участники автопробега украсили автомобили флагами России, флагами Крыма, а также флагами новых регионов России – Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик, сообщается на сайте правительства Приморского края.

    Жители Южно-Сахалинска и гости областного центра в субботу собрались в парке им. Гагарина, чтобы принять участие в торжественном митинге-концерте «Крымская весна». В парке организовали масштабный праздник с выступлением вокальных и хореографических ансамблей. Для маленьких посетителей мероприятия подготовили развлекательные мастер-классы по лепке и рисованию. Кроме того, на площадке развернули уже ставшую традиционной на таких событиях солдатскую кухню: сладкий чай и гречневая каша пришлись по душе и взрослым, и детям, пишет издание sakh.online.

    Напомним, весной 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум о воссоединении с Россией. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. С 23 по 27 сентября 2022 года референдумы о вхождении в состав России прошли в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав РФ.

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