Мобильные приложения ряда попавших под санкции банков пропали из Google Play

Взгляд
17 марта, пятница  |  Последнее обновление — 13:23  |  vz.ru
Разделы

Экономическая система Запада затрещала

США и Европа столкнулись с серьезным банковским кризисом Stefan Kiefer/imageBROKER/Global Look Press
Вслед за США спасать свою банковскую систему вынуждена и Европа. Под угрозой банкротства оказался один из крупнейших банков – Credit Suisse. Последствия от его краха вполне сравнимы с банкротством Lehman Brothers, считает предсказавший глобальную рецессию 2008 года экономист Нуриэль Рубини. О чем предупреждает банковский кризис в США и ЕС? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему военные в США адекватнее политиков

Великим державам важно быть образцами прозрачности и поддержания связей, заявил Остин после переговоров с Шойгу Zuma, Сергей Бобылев/ТАСС
Пентагон резко снизил накал страстей вокруг упавшего в Черное море беспилотника. Его шеф Ллойд Остин лично позвонил Сергею Шойгу, назвал Россию великой державой и подчеркнул важность контактов с ней. Такое легко можно было представить десять лет назад, но для нынешней политики США это нечто невообразимое. Чем Остин отличается от тех американцев, которые засели в Госдепе и Белом доме?  Подробности...
Перейти в раздел…

Планам ВСУ на Запорожском направлении помешает сама природа

ВСУ сосредотачивают технику и активизируются на южном направлении REUTERS/Oleksandr Ratushniak
В Запорожской области заявляют о наращивании сил ВСУ. В экспертной среде допускают, что в ближайшее время противник может попытаться перейти в контрнаступление, которого от офиса Зеленского уже несколько месяцев требуют на Западе. О каких направлениях ударов идет речь и что может противопоставить Россия подобным замыслам?  Подробности...
Перейти в раздел…

Асад отдает России священный долг

Башар Асад возложил цветы к Вечному огню у Кремлевской стены Михаил Терещенко/ТАСС
Сирия стала участницей глобальной геополитической партии, которая прямо сейчас разыгрывается совместно Россией и КНР. По крайней мере, такой вывод можно сделать по результатам визита сирийского лидера Башара Асада в Москву. Чем был необычен этот визит, какие обязательства взял на себя Асад и как это может помочь российской спецоперации на Украине? Подробности...
Перейти в раздел…

Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Как москвичи против польского ига восстали

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
17 марта 1611 года было Вербное воскресенье. Москва подходила к этому празднику не в лучшем состоянии – в городе властвовали поляки. На праздник в столицу тянулись люди. Скрываясь в толпе, в город проникали и лидеры Первого ополчения. Настало время свергнуть власть чужеземцев. Подробности...

Запад начал войну с Россией задолго до начала СВО

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Нарративы, связанные с «фундаментальной виной», с тем, что «российское общество представляет такую же угрозу Западу, что и государство», а сам «Запад должен быть един перед лицом ужасающей угрозы», были обкатаны сильно загодя. Подробности...

Европа использует «Северные потоки», чтобы всадить нож в спину надоевшему гегемону

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Можно предположить, что именно страх быть преждевременно вскрытыми – прямо как в покере – заставляет власти США совершать новые глупости. Так или иначе, вброс об «украинском следе» диверсии говорит о нескольких важных вещах. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
Перейти в раздел…

Русофобы ли британцы

Крушение БПЛА США: главное

У Эрдогана проблемы. Устоит?

Перейти в раздел…

Футбольные болельщики из Германии устроили погромы в Неаполе

Матч Лиги чемпионов с участием итальянского клуба «Наполи» и немецкого «Айнтрахта» в Неаполе обернулся массовыми беспорядками с участием фанатов. Околофутбольщики дрались с полицией, громили магазины и поджигали машины
Подробности...

В Лос-Анджелесе объявили лауреатов «Оскара»

В воскресенье в Dolby Theatre в Голливуде прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар». Трансляцию торжества посмотрели в более чем 200 странах мира. Премию в номинации «Лучший фильм» получили режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт (слева направо) за работу «Все везде и сразу»
Подробности...

В Тбилиси произошли столкновения спецназа и митингующих

Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
  • Чаще

  • Так же

  • Реже

  • Перестанут летать

  • Затрудняюсь ответить
Какой оптимальный возраст для депутата?
  • До 35 лет

  • От 35 до 55 лет

  • Старше 55 лет

  • Затрудняюсь ответить
Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Шойгу представил к госнаградам предотвративших нарушение границы американским беспилотником MQ-9 летчиков Су-27
    ВСУ оборудовали ложные позиции на Сватовско-Кременском направлении В Совфеде осудили заявление Вашингтона против прекращения огня на Украине Эксперт объяснил значимость визита Си Цзиньпина в Москву Турция запретила заправку российских самолетов производства США
    Минобороны показало первые кадры применения «Тайфун-ВДВ» в зоне СВО Politico: Китай поставил России карабины и детали для дронов Власти Словакии одобрили передачу самолетов МиГ-29 Украине Объем экстренных кредитов банкам от ФРС США поставил рекорд
    МИД опроверг заявления США о недействительности приостановки Россией действия ДСНВ Медведев: Американцы вконец оборзели Французский политик обвинил США в подрыве «Северных потоков» Захарова опубликовала фото главы МИД Дании в окружении моджахедов в ответ на слова о законе

    Главная тема


    Экономическая система Запада затрещала

    60 км от Севастополя


    CNN: Россия подняла часть обломков беспилотника США со дна Черного моря

    амбициозные планы


    В России оценили планы Украины наладить производство и экспорт ядерного топлива

    поддержка украинских раскольников


    РПЦ разорвала отношения с новым главой православной церкви Кипра

    Видео

    линия соприкосновения


    Планам ВСУ на Запорожском направлении помешает сама природа

    статус иностранного


    Кому в Киргизии мешает русский язык

    штурм промзоны


    Артемовск готовят к филигранной военной операции

    саммит AUKUS


    Австралия стала очередной жертвой гипноза Америки

    подъем со дна моря


    Как Россия добудет секреты американского беспилотника

    главная кинопремия


    Дмитрий Дабб: «Оскар» чуть-чуть испоганил хороший фильм

    на войне как на войне


    Сергей Козлов: Государственный терроризм в США поставлен на поток

    вклад в историю


    Владислав Исаев: Силиконовый пузырь начал лопаться

    на ваш взгляд


    После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе реже?

    Мобильные приложения ряда попавших под санкции банков пропали из Google Play

    Мобильные приложения попавших под санкции банков «Левобережный», «Приморье» и «Уралсиб» пропали из Google Play

    17 марта 2023, 12:25

    Текст: Вера Басилая

    Мобильные приложения попавших под санкционные ограничения российских банков «Левобережный», «Приморье» и «Уралсиб» перестали быть доступными в магазине Google Play.

    Список банков, приложения которых теперь недоступны для скачивания в Google Play, пополнили: банки «Левобережный», «Приморье» и «Уралсиб», передает ТАСС.

    Кроме того, «Уралсиб» временно отключил часть каналов обслуживания из-за Ddos атаки в целях безопасности. В банке заверили, что средства клиентов находятся в полной безопасности, но отметили, что хакерская атака на банк длится уже третий день.

    Ранее мобильные приложения подпавших под недавние санкции банков «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный» и «Приморье» и других перестали быть доступны для скачивания в сервисе для скачивания приложений AppStore.

    Путин вспомнил слова Марка Твена в связи с ситуацией в российской экономике
    		   
    16 марта 2023, 15:33
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин вспомнил слова писателя Марка Твена, говоря об ожиданиях Запада увидеть «коллапс российской экономики», сказавшего, что «слухи о его смерти сильно преувеличены».

    «Инфляция в РФ, конечно, будет ниже, чем в странах еврозоны, которые бесконечно ждут коллапса российской экономики, сами себя и наших партнеров стараются в этом убедить. Но вспомним опять известного американского писателя, который как-то сказал, что слухи о его смерти сильно преувеличены. Вот так и в отношении нашей экономики», – цитирует ТАСС Путина.

     

    Ранее Путин заявил, что спад российской экономики был связан с санкциями, однако с июля 2022 года отмечается ее рост.

    Коментарии (18)
    NASDAQ объявила о делистинге акций Yandex, Ozon, HeadHunter и Qiwi
    Руководство биржи NASDAQ уведомило Yandex, Ozon, Headhunter и Qiwi и готовящемся делистинге ценных бумаг этих компаний

    16 марта 2023, 04:57

    Текст: Антон Никитин

    Руководство американской электронной биржи NASDAQ уведомило компании Yandex, Ozon, Headhunter и Qiwi о готовящемся делистинге их ценных бумаг, говорится в отдельных заявлениях пресс-службы биржи.

    В документах указывается, что делистинг ценных бумаг четырех российских компаний будет осуществлен 24 марта. Перечисленные компании имеют право обжаловать решение в коллегии NASDAQ, рассматривающей вопросы соответствия ценных бумаг той или иной компании торговле на бирже. На время рассмотрения апелляции торговля ценными бумагами будет приостановлена, следует из заявлений пресс-службы биржи, передает ТАСС.

    Представители американской электронной биржи NASDAQ и Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) отказались комментировать данные о готовящемся делистинге ценных бумаг компаний Ozon, Yandex, Headhunter, Qiwi и Cian.

    Московская биржа заверила, что продолжит торги ценными бумагами Yandex, HeadHunter Group, Ozon Holdings, QIWI, Cian в обычном режиме, несмотря на объявление о делистинге эмитентов иностранных ценных бумаг с американских площадок.

    Напомним, 14 февраля совет директоров VK Company Limited предварительно одобрил смену юрисдикции компании с Британских Виргинских островов в Россию при условии соблюдения применимых законодательных и регуляторных требований.

    Коментарии (15)
    Турция запретила заправку российских самолетов производства США
    AirportHaber: Власти Турции запретили заправку и техобслуживание самолетов американского производства из РФ и Белоруссии
    		   
    17 марта 2023, 02:51
    Фото: Altan Gocher/ZUMA/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Власти Турции приняли решение запретить заправку и техническое обслуживание самолетов американского производства из России и Белоруссии, сообщило турецкое профильное издание AirportHaber.

    По данным турецкого издания, запрет коснулся работы семи российских, одного белорусского и одного иранского авиаперевозчика, самолеты которого выполняли рейсы в РФ, сообщил «Коммерсант».

    Отказ в заправке бортов в Стамбуле подтвердили источники российского издания в двух авиакомпаниях.

    Как говорится в материале AirportHaber, заправка и иные услуги запрещены для частных, грузовых, коммерческих и чартерных самолетов, которые содержат более 25% американских комплектующих и следуют в Россию или Белоруссию.

    На соответствующих мерах, по данным турецкого издания, в специальном письме настояло Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США.

    Вопреки этому в «Аэрофлоте» сообщили, что авиакомпания выполняет полеты в города Турции в штатном режиме, по расписанию, в рамках заявленной программы полетов.

    Напомним, в конце января стало известно, что США потребовали от Турции прекратить обслуживать российские и белорусские самолеты американского производства.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (27)
    Названы риски при введении потолка цен на саудовскую нефть
    Экономист Юшков: Если против Саудовской Аравии введут потолок цен на нефть, стоимость барреля взлетит до 200 долларов
    		   
    15 марта 2023, 14:20
    Фото: ALI HAIDER/EPA/ТАСС
    Текст: Евгений Поздняков

    Эр-Рияд может сократить нормы добычи нефти. Это нанесет ущерб как США, так и ЕС. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил экономист Игорь Юшков. Ранее министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что страна не будет продавать нефть государствам, которые поддержат лимит цен в отношении Эр-Рияда, если таковой будет введен.

    «В интервью министр энергетики Саудовской Аравии достаточно четко высказался о введении в США закона NOPEC. По его мнению, Вашингтон пытается вмешиваться в рыночные процессы, что может повлечь за собой дополнительные факторы нестабильности», – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «С одной стороны, Китай увеличивает объемы потребления нефти. С другой – западные страны судорожно борются с инфляцией, поднимая ставки центральных банков. Подобные действия приводят к удорожанию кредитования, что замедляет спрос на энергоресурсы», – отмечает эксперт.

    «В текущей ситуации ОПЕК+ не планирует поднимать квоты на добычу нефти. Нынешние нормы сохранятся минимум до конца 2023 года. Собственно, обстановка в мире и без того нестабильная, а США неожиданно озадачились введением закона NOPEC. Вывод министра энергетики Саудовской Аравии о том, что определенности это не прибавит, вполне логичен», – акцентирует собеседник.

    «Более того, он подчеркнул, что не только текущая инициатива Штатов может повлиять на международный рынок нефти. Введенный Западом потолок цен на российские энергоресурсы также отрицательно сказывается на глобальной торговле. Министр резонно заявил, что Эр-Рияд перестал бы организовывать поставки тем странам, которые бы поддержали подобные ограничения в отношении Саудовской Аравии», – подчеркивает Юшков.

    «Вполне вероятно, что эта тема неоднократно поднималась на заседаниях ОПЕК+. Думаю, Россия пыталась донести до остальных участников организации, что в будущем потолок цен может коснуться и других экспортеров нефти. Иными словами, Запад решил опробовать на Москве «антиопековский» инструмент», – рассуждает эксперт.

    «Между тем организация не раз доказывала собственную эффективность. ОПЕК+ долгое время достаточно искусно удерживала баланс на рынке энергоресурсов. США же не устраивают высокие цены на нефть, из-за чего Вашингтону и приходится изобретать неординарные меры давления», – считает собеседник.

    «В ответ Эр-Рияд пытается сыграть на опережение, уведомляя Запад, что подобные меры неприемлемы. И делается это еще до того, как они официально введены. Грубо говоря, все его интервью можно свести к фразе «к нам лучше не лезть», – отмечает Юшков.

    «На этом фоне Россия обошла Саудовскую Аравию по экспорту энергоресурсов в Индию. Конечно, им приходится перенаправлять поставки в страны ЕС. Однако это дает неплохой инструмент давления: если Вашингтон решится на введение потолка цен, то Эр-Рияд может сократить отправку нефти в США и Евросоюз. Это станет большим ударом для Запада», – подчеркивает эксперт.

    «Сокращение общего уровня добычи ресурсов способно вылиться в большой энергетический кризис, сравнимый с ситуацией 1973 года. В таком случае выпадут около 4-5 млн баррелей в сутки. Найти замену такому объему будет непросто. Особенно на фоне того, что у России закупать сырье Европа уже не станет», – уточняет собеседник.

    «В результате подобных ответных мер Эр-Рияда цены на нефть могут взлететь до 200 долларов за баррель. Сформируется невероятный дефицит, который навредит всем потенциальным «организаторам» потолка цен: странам G7 и Евросоюза», – резюмирует Юшков.

    Во вторник министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд пригрозил, что если на экспорт нефти Эр-Рияда будет введен потолок цен, то государство не будет продавать энергоресурсы поддержавшим ограничения странам, пишет Energy Intelligence.

    Министр также выразил обеспокоенность складывающимися рисками на рынке нефти. По его мнению, они связаны с неопределенностью в мировой экономике, которая создается американским антикартельным законопроектом NOPEC. В связи с этим он назвал реализацию согласованного в октябре прошлого года соглашения о сокращении добычи нефти единственно возможным курсом действий для ОПЕК+.

    Напомним, 5 февраля вступили в силу топливные санкции ряда стран против поставок из России. Так, Евросоюз запретил импорт нефтепродуктов РФ. Также страны ЕС и «Большой семерки» установили на них потолок цен. В начале марта в США заявили о планах G7 пересмотреть ограничения стоимости на российские энергоресурсы.

    В ответ на это решение пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не признает установленный потолок цен на нефть. Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введенные ограничения. Они будет действовать до 1 июля 2023 года.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (4)
    Independent оценила влияние санкций на жизнь россиян
    Independent указала на отсутствие существенных изменений в жизни россиян из-за санкций

    15 марта 2023, 07:59

    Текст: Антон Антонов

    Санкции Запада не привели к массовой безработице в России, падению рубля или очередям перед разорившимися банками; жизнь простых россиян почти не изменилась, пишут СМИ.

    Как отмечает Independent, в супермаркетах также не наблюдается значительных изменений – международные бренды доступны, а место ушедших «занимают местные аналоги». Журналист издания поговорил с россиянами, которые заявили ему, что не ощущают заметных изменений, разве что немного выросли цены. По их словам, России доводилось переживать более тяжелые времена, передает РИА «Новости».

    Independent пишет, что часть иностранных компаний (McDonald’s, Starbucks) оказались поглощены местным бизнесом. При этом iPhone 14 можно купить «примерно по той же цене, что и в Европе», хотя Apple прекратила продажу продукции в России. Продукцию IKEA распродают через «Яндекс», пиво Budweiser и Leffe производится местным партнером ушедшей ABInBev, также доступна произведенная в Польше «Кока-кола», говорится в материале.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что в условиях санкций страна оказалась сильнее, чем сама ожидала, поскольку не была «полуколонией» Запада.

    Коментарии (20)
    Власти Германии оштрафовали немецкую компанию за продажу гидравлического молота для строительства Крымского моста

    16 марта 2023, 11:33

    Текст: Вера Басилая

    В Германии на 1,3 млн евро оштрафована компания, которая продала гидравлический молот в обход санкций российской фирме, использованный при строительстве Крымского моста, сообщает Tagesschau.

    Отмечается, что предприятие, базирующееся в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, нарушило санкции Евросоюза, поставив оборудование в Россию, пишет Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов).

    В обвинении прокуратуры ФРГ говорится, что компания не только поставила технику, при помощи которой можно забивать сваи для возведения конструкций, но и направила к месту строительства моста сотрудника, который осуществлял техническое сопровождение гидравлического молота.

    В частности, фирме предстоит выплатить 1,3 млн евро – цена самого молота, а представителя компании оштрафовали на 18 тыс. евро.

    Напомним, что работы по возведению Крымского моста начались в феврале 2016-го и закончились в 2019 году.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    Коментарии (16)
    В России оценили планы Украины наладить производство и экспорт ядерного топлива
    Экономист Лизан: Украина способна лишь на экспорт необогащенного урана
    		   
    17 марта 2023, 12:06
    Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press
    Текст: Евгений Поздняков

    Из всего цикла производства ядерного топлива Киев располагает лишь добычей урана. Скорее всего, Украина будет поставлять западным странам сырье, а всем скажет, что производит полноценный продукт, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее министр энергетики Украины заявил о намерении экспортировать ядерное топливо в Европу, заменив на рынке Россию.

    «Украина добывает уран, однако для производства ядерного топлива его также необходимо обогатить. Подобными мощностями Киев не обладает. Конечно, можно прибегнуть к помощи европейцев, например, французов, но услуги Парижа обойдутся недешево. В этом плане было бы гораздо выгоднее сотрудничать с Россией, но в текущий момент это невозможно», – считает экономист Иван Лизан.

    «Следующий шаг – это преобразование обогащенного урана в ядерные таблетки. Предприятий, обладающих подобными технологиями, на Украине нет. Еще до Евромайдана экс-президент Украины Янукович пытался продвигать идеи партнерства в данной сфере с Москвой. Росатом изготовил необходимое оборудование для будущего завода, однако госпереворот в Киеве разрушил все планы», – подчеркивает эксперт.

    «Уже в 2015 году Украина отказалась внести оплату за оказанные услуги, и проект был заморожен. Таким образом, создать ядерные таблетки у них не получится. Но и это не является заключительным этапом производства топлива, ведь полученные материалы необходимо поместить в циркониевые трубки для дальнейшего проката», – отмечает собеседник.

    «Киев ведет добычу циркония, но мощностей для его переработки в металл также нет. Ранее планировалось построить предприятия, способные производить трубки для получения ядерного топлива, однако наладить стабильный поток инвестиций не удалось. Собственно, амбициозные планы снова потерпели крах», – акцентирует экономист.

    «Финальным этапом производства ядерного топлива является создание тепловыделяющих сборок. Это высокотехнологичный процесс, в котором важно учитывать малейшие детали. Необходимо обеспечить наличие чистого циркония, без примесей. Без этого итоговый продукт может существенно пострадать в качестве», – считает Лизан.

    «Кроме того, полученные сборки также необходимо проверить опытным путем. Раньше этим на Украине занималась компания Westinghouse, которая проводила апробацию на местных заводах американской продукции», – рассуждает собеседник.

    «Скорее всего, Украина ограничится добычей урана, который впоследствии будут передавать той же Westinghouse на обогащение. Собственно, на американцев также ляжет и остальной процесс создания тепловыделяющих сборок. Это в Киеве и назовут «собственным производством», – акцентирует эксперт.

    «Подобные инициативы Украины могут быть выгодны Чехии, чья АЭС зависит от поставок топлива из России. Другим странам подобные начинания неинтересны. Например, и Венгрия, и Турция в данной сфере достаточно тесно сотрудничают с Москвой. После начала СВО лишь Прага заявила о желании разорвать ядерное партнерство с РФ», – резюмирует Лизан.

    В четверг министр энергетики Украины заявил, что Киев намерен экспортировать ядерное топливо в Европу, пишет ТАСС. В настоящее время ряд европейских стран намерены отказаться от импорта российских энергоресурсов для поддержания работы собственных атомных блоков. «В перспективе Украина может стать поставщиком для этих государств», – приводятся слова чиновника на сайте ведомства.

    Для создания собственной линии по производству ядерного топлива «Энергоатому» потребуется три года, уточнил глава предприятия. Специалисты страны в сотрудничестве с партнерами из США также намерены вытеснить РФ с мирового рынка ядерных технологий, начав процесс создания составных частей топливных блоков.

    Все энергоблоки украинских АЭС спроектированы под использование тепловыделяющих сборок, которые производит российская компания ТВЭЛ. Использование Киевом в реакторах атомных электростанций американских аналогов ранее приводило к внеплановым остановкам и длительным ремонтам энергоблоков, отмечает ТАСС.

    Ранее компания «Укрэнерго» сообщила о планах возобновить экспорт электроэнергии на Запад, несмотря на жалобы киевских властей на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Тем самым офис Зеленского планирует расплачиваться за гуманитарную помощь, полученную от стран ЕС.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (3)
    Японский профессор назвал позволившую уменьшить влияние санкций особенность россиян
    Японский профессор Хаттори отметил позволившую обойти санкции гениальность россиян

    17 марта 2023, 08:45

    Текст: Вера Басилая

    Западные санкции не привели к ухудшению жизни россиян, поскольку они гениально умеют находить выход из сложных ситуаций, заявил профессор Центра славяно-евразийских исследований японского Университета Хоккайдо Мититака Хаттори.

    В статье для японского интернет-портала Wedge, он сослался на высказывание работающей в Росси японской журналистки Асуки Токуямы, которая «шокировала» заявлением, что «россияне гениальны в выходе из сложных ситуаций». Хаттори вынужденно согласился с мнением журналистки, отметив, что «он и раньше примерно так думал», и словам Токуямы, отлично знающей россиян, он доверяет, передает ТАСС.

    Японский профессор подчеркнул, что, страны Запада, когда вводили санкции, «в глубине души надеялись на рост уровеня оппозиционных настроений в России», но россияне оказались не столь ограничены в возможностях. Он отметил, что некоторые сервисы стали недоступны для России, но были найдены собственные решения, потому что россияне – гении по выходу из сложных ситуаций.

    Ранее президент России Владимир Путин вспомнил слова писателя Марка Твена, говоря об ожиданиях Запада увидеть «коллапс российской экономики», сказавшего, что «слухи о его смерти сильно преувеличены».

    Также Владимир Путин заявил, что спад российской экономики был связан с санкциями, однако с июля 2022 года отмечается ее рост.

    Коментарии (3)
    В Кремле заявили о «глухой стене» Запада по зерновой сделке
    Песков: Пробить глухую стену Запада по зерновой сделке не вышло

    14 марта 2023, 14:07

    Текст: Антон Никитин

    Россия ценит усилия, которые предпринимает ООН для реализации зернового соглашения, однако «пробить глухую стену» коллективного Запада не удается, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что условия, согласованные «как неотъемлемая, интегральная часть сделки», со стороны Запада выполнены не были, передает ТАСС.

    Представитель Кремля сообщил, что контакты на этот счет продолжаются. По его словам, с тем, что вторая часть сделки должна быть выполнена, согласны все, и в России – с учетом той доброй воли, которую демонстрирует российская сторона, – надеются, что это будет реализовано.

    Напомним, зерновая сделка, срок действия которой истекал 18 марта, продлена еще на 60 дней. Как сообщил замминистра иностранных дел Александр Грушко, Москва будет настойчиво добиваться выполнения обязательств перед Россией в рамках этого соглашения.

    Коментарии (5)
    Группа из трех стран призвала снизить потолок цен на российскую нефть
    Bloomberg: Эстония, Литва и Польша потребовали снизить потолок цен на российскую нефть до 51,45 доллара

    15 марта 2023, 12:46

    Текст: Антон Никитин

    Эстония, Литва и Польша выступили за снижение установленного в декабре прошлого года потолка цен на российскую нефть, сообщают западные СМИ.

    Источники Bloomberg сообщают, что эти страны просят установить на уровне 5% ниже рыночных цен. Речь идет о снижении с отметки в 60 долларов до 51,45 доллара за баррель, передает ТАСС.

    Ожидается, что обсуждение этого предложениями представителями стран Европейского союза начнется 15 марта.

    Власти США ранее сообщали, что страны «Большой семерки» (G7) планируют в марте пересмотреть уровень предельных цен на российскую нефть.

    Коментарии (3)
    В Росатоме задумались об ответе на санкции против организаций атомной отрасли
    Лихачев: Росатом думает об ответных мерах на санкции против организаций атомной отрасли

    14 марта 2023, 14:20

    Текст: Антон Никитин

    В Росатоме понимают, что санкционное давление в отношении России будет только расти, и думает об ответных мерах, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

    Лихачев, выступая на Дне информирования 14 марта в ТРИНИТИ, заявил, что смысл и характер всех этих рестрикций понятен: отрезать наиболее перспективные, технологичные и продвинутые сектора российской экономики от международного сотрудничества. Его слова приводятся в Telegram-канале «Страна Росатом».

    Он подчеркнул, что Росатом никому не позволит получать конкурентные преимущества, используя нелегитимные, нечестные политические рычаги.

    Лихачев отметил, что это никак не повлияет на поставленные госкорпорацией цели. Определенные трудности возникнут, их уже немало, признал он, добавив, что дальнейшее развитие и выход на новые рубежи продолжатся, а с ними – международные контакты и обмен информацией.

    9 марта сообщалось, что Франция, Венгрия и Болгария блокируют введение санкций Европейского союза против корпорации Росатом. При этом наложение санкций ЕС на Росатом активно лоббирует Украина.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США провоцируют урановые проблемы по всему миру.

    Коментарии (0)
    Путин сравнил с хорошей музыкой профицит торгового баланса в 332 млрд долларов
    Путин назвал хорошей музыкой профицит торгового баланса в 332 млрд долларов

    16 марта 2023, 15:12

    Текст: Вера Басилая

    Профицит российского торгового баланса в 2022 году составил 332 млрд долларов, эти показатели сравнимы с «хорошей музыкой», заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

    «В целом внешнеторговый оборот России за 2022 год вырос на 8,1% до 850 млрд долларов. В том числе экспорт вырос почти на 20% – 19,9%, а импорт сократился почти на 12% ­– 11,7%. Профицит торгового баланса составил 332 млрд долларов. Это на 70% больше, чем в 2021 году. Мы с вами находимся в Доме музыки, вот такая хорошая музыка», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин заявил об уверенном росте экономики России с июля 2022 года.

    Коментарии (10)
    Путин отметил устойчивость финансовой системы России
    Путин: Финансовая система России стала крепче вопреки санкционному давлению

    14 марта 2023, 17:12

    Текст: Вера Басилая

    Санкции не только не сломили финансовую систему России, но и позволили ей стать самостоятельнее и крепче, развитие идет уверенно на собственной базе, заявил президент России Владимир Путин в беседе с сотрудниками Улан-Удэнского авиационного завода.

    «Наша финансовая система устояла. Благодаря целенаправленным действиям Центрального банка, правительства, наших крупнейших финансовых учреждений. Да, у них тоже был сбой, у них было снижение. Но сейчас с полной уверенностью можно сказать, что финансовая система России не только выстояла под этим давлением – она укрепилась, стала более самостоятельной и развивается на собственной базе. И развитие идет уверенно», – цитирует ТАСС Путина.

     

    «Нам предрекали, что рухнет наш ВВП на 20 и больше процентов. Ничего подобного не произошло», – подчеркнул глава государства.

    «У нас есть снижение, но не на 20%, как кто-то предсказывал. А на 2,1%. Тоже лучше бы без снижения. Но у нас тренд идет на повышение. Семь последних месяцев производство растет, и ВВП страны увеличивается. Семь месяцев подряд», – указал президент.

    Ранее президент России Владимир Путин в беседе с работниками Улан-Удэнского авиационного завода назвал важнейшим результатом 2022 года кратное усиление экономического суверенитета страны.

    Коментарии (0)
    Путин: России удалось компенсировать закрытие западных рынков

    16 марта 2023, 14:51

    Текст: Вера Басилая

    Россия расширила торговые контакты с государствами быстро растущих регионов мира и компенсировала закрытие западных рынков, заявил президент Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

    «Удалось компенсировать фактическое закрытие западных рынков, расширить внешнеторговые контакты с государствами быстро растущих регионов мира», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин заявил об уверенном росте экономики России с июля 2022 года.

    Коментарии (0)
    Путин призвал правительство России всячески поддерживать ответственный бизнес

    16 марта 2023, 15:41

    Текст: Вера Басилая

    Государство будет всячески поддерживать ответственный бизнес, предлагаю учредить специальную премию для наиболее ответственных российских компаний, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

    «Государство, безусловно, будет всячески поддерживать ответственный бизнес, тех, кто готов бороться и за свое дело, и за благополучие своих коллективов – людей, которые у вас работают, – за благополучие всех граждан России», – цитирует ТАСС Путина.

    Президент России выступил с инициативой учредить премию для наиболее ответственных российских компаний и уже в следующем году в рамках съезда РСПП наградить ее первых лауреатов.

    Ранее Путин обозначил, что ответственный бизнесмен не прячет активы в офшоры, не отделяется от региона и вкладывается в развитие и чувствительные сферы.

    Коментарии (0)
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •