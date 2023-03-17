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Мобильные приложения ряда попавших под санкции банков пропали из Google Play
Мобильные приложения попавших под санкции банков «Левобережный», «Приморье» и «Уралсиб» пропали из Google Play
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Мобильные приложения попавших под санкционные ограничения российских банков «Левобережный», «Приморье» и «Уралсиб» перестали быть доступными в магазине Google Play.
Список банков, приложения которых теперь недоступны для скачивания в Google Play, пополнили: банки «Левобережный», «Приморье» и «Уралсиб», передает ТАСС.
Кроме того, «Уралсиб» временно отключил часть каналов обслуживания из-за Ddos атаки в целях безопасности. В банке заверили, что средства клиентов находятся в полной безопасности, но отметили, что хакерская атака на банк длится уже третий день.
Ранее мобильные приложения подпавших под недавние санкции банков «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный» и «Приморье» и других перестали быть доступны для скачивания в сервисе для скачивания приложений AppStore.
Путин вспомнил слова Марка Твена в связи с ситуацией в российской экономике
Президент России Владимир Путин вспомнил слова писателя Марка Твена, говоря об ожиданиях Запада увидеть «коллапс российской экономики», сказавшего, что «слухи о его смерти сильно преувеличены».
«Инфляция в РФ, конечно, будет ниже, чем в странах еврозоны, которые бесконечно ждут коллапса российской экономики, сами себя и наших партнеров стараются в этом убедить. Но вспомним опять известного американского писателя, который как-то сказал, что слухи о его смерти сильно преувеличены. Вот так и в отношении нашей экономики», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее Путин заявил, что спад российской экономики был связан с санкциями, однако с июля 2022 года отмечается ее рост.
NASDAQ объявила о делистинге акций Yandex, Ozon, HeadHunter и Qiwi
Руководство биржи NASDAQ уведомило Yandex, Ozon, Headhunter и Qiwi и готовящемся делистинге ценных бумаг этих компаний
Руководство американской электронной биржи NASDAQ уведомило компании Yandex, Ozon, Headhunter и Qiwi о готовящемся делистинге их ценных бумаг, говорится в отдельных заявлениях пресс-службы биржи.
В документах указывается, что делистинг ценных бумаг четырех российских компаний будет осуществлен 24 марта. Перечисленные компании имеют право обжаловать решение в коллегии NASDAQ, рассматривающей вопросы соответствия ценных бумаг той или иной компании торговле на бирже. На время рассмотрения апелляции торговля ценными бумагами будет приостановлена, следует из заявлений пресс-службы биржи, передает ТАСС.
Представители американской электронной биржи NASDAQ и Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) отказались комментировать данные о готовящемся делистинге ценных бумаг компаний Ozon, Yandex, Headhunter, Qiwi и Cian.
Московская биржа заверила, что продолжит торги ценными бумагами Yandex, HeadHunter Group, Ozon Holdings, QIWI, Cian в обычном режиме, несмотря на объявление о делистинге эмитентов иностранных ценных бумаг с американских площадок.
Напомним, 14 февраля совет директоров VK Company Limited предварительно одобрил смену юрисдикции компании с Британских Виргинских островов в Россию при условии соблюдения применимых законодательных и регуляторных требований.
Турция запретила заправку российских самолетов производства США
AirportHaber: Власти Турции запретили заправку и техобслуживание самолетов американского производства из РФ и Белоруссии
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Власти Турции приняли решение запретить заправку и техническое обслуживание самолетов американского производства из России и Белоруссии, сообщило турецкое профильное издание AirportHaber.
По данным турецкого издания, запрет коснулся работы семи российских, одного белорусского и одного иранского авиаперевозчика, самолеты которого выполняли рейсы в РФ, сообщил «Коммерсант».
Отказ в заправке бортов в Стамбуле подтвердили источники российского издания в двух авиакомпаниях.
Как говорится в материале AirportHaber, заправка и иные услуги запрещены для частных, грузовых, коммерческих и чартерных самолетов, которые содержат более 25% американских комплектующих и следуют в Россию или Белоруссию.
На соответствующих мерах, по данным турецкого издания, в специальном письме настояло Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США.
Вопреки этому в «Аэрофлоте» сообщили, что авиакомпания выполняет полеты в города Турции в штатном режиме, по расписанию, в рамках заявленной программы полетов.
Напомним, в конце января стало известно, что США потребовали от Турции прекратить обслуживать российские и белорусские самолеты американского производства.
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Названы риски при введении потолка цен на саудовскую нефть
Экономист Юшков: Если против Саудовской Аравии введут потолок цен на нефть, стоимость барреля взлетит до 200 долларов
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Эр-Рияд может сократить нормы добычи нефти. Это нанесет ущерб как США, так и ЕС. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил экономист Игорь Юшков. Ранее министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что страна не будет продавать нефть государствам, которые поддержат лимит цен в отношении Эр-Рияда, если таковой будет введен.
«В интервью министр энергетики Саудовской Аравии достаточно четко высказался о введении в США закона NOPEC. По его мнению, Вашингтон пытается вмешиваться в рыночные процессы, что может повлечь за собой дополнительные факторы нестабильности», – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«С одной стороны, Китай увеличивает объемы потребления нефти. С другой – западные страны судорожно борются с инфляцией, поднимая ставки центральных банков. Подобные действия приводят к удорожанию кредитования, что замедляет спрос на энергоресурсы», – отмечает эксперт.
«В текущей ситуации ОПЕК+ не планирует поднимать квоты на добычу нефти. Нынешние нормы сохранятся минимум до конца 2023 года. Собственно, обстановка в мире и без того нестабильная, а США неожиданно озадачились введением закона NOPEC. Вывод министра энергетики Саудовской Аравии о том, что определенности это не прибавит, вполне логичен», – акцентирует собеседник.
«Более того, он подчеркнул, что не только текущая инициатива Штатов может повлиять на международный рынок нефти. Введенный Западом потолок цен на российские энергоресурсы также отрицательно сказывается на глобальной торговле. Министр резонно заявил, что Эр-Рияд перестал бы организовывать поставки тем странам, которые бы поддержали подобные ограничения в отношении Саудовской Аравии», – подчеркивает Юшков.
«Вполне вероятно, что эта тема неоднократно поднималась на заседаниях ОПЕК+. Думаю, Россия пыталась донести до остальных участников организации, что в будущем потолок цен может коснуться и других экспортеров нефти. Иными словами, Запад решил опробовать на Москве «антиопековский» инструмент», – рассуждает эксперт.
«Между тем организация не раз доказывала собственную эффективность. ОПЕК+ долгое время достаточно искусно удерживала баланс на рынке энергоресурсов. США же не устраивают высокие цены на нефть, из-за чего Вашингтону и приходится изобретать неординарные меры давления», – считает собеседник.
«В ответ Эр-Рияд пытается сыграть на опережение, уведомляя Запад, что подобные меры неприемлемы. И делается это еще до того, как они официально введены. Грубо говоря, все его интервью можно свести к фразе «к нам лучше не лезть», – отмечает Юшков.
«На этом фоне Россия обошла Саудовскую Аравию по экспорту энергоресурсов в Индию. Конечно, им приходится перенаправлять поставки в страны ЕС. Однако это дает неплохой инструмент давления: если Вашингтон решится на введение потолка цен, то Эр-Рияд может сократить отправку нефти в США и Евросоюз. Это станет большим ударом для Запада», – подчеркивает эксперт.
«Сокращение общего уровня добычи ресурсов способно вылиться в большой энергетический кризис, сравнимый с ситуацией 1973 года. В таком случае выпадут около 4-5 млн баррелей в сутки. Найти замену такому объему будет непросто. Особенно на фоне того, что у России закупать сырье Европа уже не станет», – уточняет собеседник.
«В результате подобных ответных мер Эр-Рияда цены на нефть могут взлететь до 200 долларов за баррель. Сформируется невероятный дефицит, который навредит всем потенциальным «организаторам» потолка цен: странам G7 и Евросоюза», – резюмирует Юшков.
Во вторник министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд пригрозил, что если на экспорт нефти Эр-Рияда будет введен потолок цен, то государство не будет продавать энергоресурсы поддержавшим ограничения странам, пишет Energy Intelligence.
Министр также выразил обеспокоенность складывающимися рисками на рынке нефти. По его мнению, они связаны с неопределенностью в мировой экономике, которая создается американским антикартельным законопроектом NOPEC. В связи с этим он назвал реализацию согласованного в октябре прошлого года соглашения о сокращении добычи нефти единственно возможным курсом действий для ОПЕК+.
Напомним, 5 февраля вступили в силу топливные санкции ряда стран против поставок из России. Так, Евросоюз запретил импорт нефтепродуктов РФ. Также страны ЕС и «Большой семерки» установили на них потолок цен. В начале марта в США заявили о планах G7 пересмотреть ограничения стоимости на российские энергоресурсы.
В ответ на это решение пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не признает установленный потолок цен на нефть. Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введенные ограничения. Они будет действовать до 1 июля 2023 года.
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Independent оценила влияние санкций на жизнь россиян
Independent указала на отсутствие существенных изменений в жизни россиян из-за санкций
Санкции Запада не привели к массовой безработице в России, падению рубля или очередям перед разорившимися банками; жизнь простых россиян почти не изменилась, пишут СМИ.
Как отмечает Independent, в супермаркетах также не наблюдается значительных изменений – международные бренды доступны, а место ушедших «занимают местные аналоги». Журналист издания поговорил с россиянами, которые заявили ему, что не ощущают заметных изменений, разве что немного выросли цены. По их словам, России доводилось переживать более тяжелые времена, передает РИА «Новости».
Independent пишет, что часть иностранных компаний (McDonald’s, Starbucks) оказались поглощены местным бизнесом. При этом iPhone 14 можно купить «примерно по той же цене, что и в Европе», хотя Apple прекратила продажу продукции в России. Продукцию IKEA распродают через «Яндекс», пиво Budweiser и Leffe производится местным партнером ушедшей ABInBev, также доступна произведенная в Польше «Кока-кола», говорится в материале.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что в условиях санкций страна оказалась сильнее, чем сама ожидала, поскольку не была «полуколонией» Запада.
Власти Германии оштрафовали немецкую компанию за продажу гидравлического молота для строительства Крымского моста
В Германии на 1,3 млн евро оштрафована компания, которая продала гидравлический молот в обход санкций российской фирме, использованный при строительстве Крымского моста, сообщает Tagesschau.
Отмечается, что предприятие, базирующееся в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, нарушило санкции Евросоюза, поставив оборудование в Россию, пишет Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов).
В обвинении прокуратуры ФРГ говорится, что компания не только поставила технику, при помощи которой можно забивать сваи для возведения конструкций, но и направила к месту строительства моста сотрудника, который осуществлял техническое сопровождение гидравлического молота.
В частности, фирме предстоит выплатить 1,3 млн евро – цена самого молота, а представителя компании оштрафовали на 18 тыс. евро.
Напомним, что работы по возведению Крымского моста начались в феврале 2016-го и закончились в 2019 году.
В России оценили планы Украины наладить производство и экспорт ядерного топлива
Экономист Лизан: Украина способна лишь на экспорт необогащенного урана
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Из всего цикла производства ядерного топлива Киев располагает лишь добычей урана. Скорее всего, Украина будет поставлять западным странам сырье, а всем скажет, что производит полноценный продукт, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее министр энергетики Украины заявил о намерении экспортировать ядерное топливо в Европу, заменив на рынке Россию.
«Украина добывает уран, однако для производства ядерного топлива его также необходимо обогатить. Подобными мощностями Киев не обладает. Конечно, можно прибегнуть к помощи европейцев, например, французов, но услуги Парижа обойдутся недешево. В этом плане было бы гораздо выгоднее сотрудничать с Россией, но в текущий момент это невозможно», – считает экономист Иван Лизан.
«Следующий шаг – это преобразование обогащенного урана в ядерные таблетки. Предприятий, обладающих подобными технологиями, на Украине нет. Еще до Евромайдана экс-президент Украины Янукович пытался продвигать идеи партнерства в данной сфере с Москвой. Росатом изготовил необходимое оборудование для будущего завода, однако госпереворот в Киеве разрушил все планы», – подчеркивает эксперт.
«Уже в 2015 году Украина отказалась внести оплату за оказанные услуги, и проект был заморожен. Таким образом, создать ядерные таблетки у них не получится. Но и это не является заключительным этапом производства топлива, ведь полученные материалы необходимо поместить в циркониевые трубки для дальнейшего проката», – отмечает собеседник.
«Киев ведет добычу циркония, но мощностей для его переработки в металл также нет. Ранее планировалось построить предприятия, способные производить трубки для получения ядерного топлива, однако наладить стабильный поток инвестиций не удалось. Собственно, амбициозные планы снова потерпели крах», – акцентирует экономист.
«Финальным этапом производства ядерного топлива является создание тепловыделяющих сборок. Это высокотехнологичный процесс, в котором важно учитывать малейшие детали. Необходимо обеспечить наличие чистого циркония, без примесей. Без этого итоговый продукт может существенно пострадать в качестве», – считает Лизан.
«Кроме того, полученные сборки также необходимо проверить опытным путем. Раньше этим на Украине занималась компания Westinghouse, которая проводила апробацию на местных заводах американской продукции», – рассуждает собеседник.
«Скорее всего, Украина ограничится добычей урана, который впоследствии будут передавать той же Westinghouse на обогащение. Собственно, на американцев также ляжет и остальной процесс создания тепловыделяющих сборок. Это в Киеве и назовут «собственным производством», – акцентирует эксперт.
«Подобные инициативы Украины могут быть выгодны Чехии, чья АЭС зависит от поставок топлива из России. Другим странам подобные начинания неинтересны. Например, и Венгрия, и Турция в данной сфере достаточно тесно сотрудничают с Москвой. После начала СВО лишь Прага заявила о желании разорвать ядерное партнерство с РФ», – резюмирует Лизан.
В четверг министр энергетики Украины заявил, что Киев намерен экспортировать ядерное топливо в Европу, пишет ТАСС. В настоящее время ряд европейских стран намерены отказаться от импорта российских энергоресурсов для поддержания работы собственных атомных блоков. «В перспективе Украина может стать поставщиком для этих государств», – приводятся слова чиновника на сайте ведомства.
Для создания собственной линии по производству ядерного топлива «Энергоатому» потребуется три года, уточнил глава предприятия. Специалисты страны в сотрудничестве с партнерами из США также намерены вытеснить РФ с мирового рынка ядерных технологий, начав процесс создания составных частей топливных блоков.
Все энергоблоки украинских АЭС спроектированы под использование тепловыделяющих сборок, которые производит российская компания ТВЭЛ. Использование Киевом в реакторах атомных электростанций американских аналогов ранее приводило к внеплановым остановкам и длительным ремонтам энергоблоков, отмечает ТАСС.
Ранее компания «Укрэнерго» сообщила о планах возобновить экспорт электроэнергии на Запад, несмотря на жалобы киевских властей на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Тем самым офис Зеленского планирует расплачиваться за гуманитарную помощь, полученную от стран ЕС.
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Японский профессор назвал позволившую уменьшить влияние санкций особенность россиян
Японский профессор Хаттори отметил позволившую обойти санкции гениальность россиян
Западные санкции не привели к ухудшению жизни россиян, поскольку они гениально умеют находить выход из сложных ситуаций, заявил профессор Центра славяно-евразийских исследований японского Университета Хоккайдо Мититака Хаттори.
В статье для японского интернет-портала Wedge, он сослался на высказывание работающей в Росси японской журналистки Асуки Токуямы, которая «шокировала» заявлением, что «россияне гениальны в выходе из сложных ситуаций». Хаттори вынужденно согласился с мнением журналистки, отметив, что «он и раньше примерно так думал», и словам Токуямы, отлично знающей россиян, он доверяет, передает ТАСС.
Японский профессор подчеркнул, что, страны Запада, когда вводили санкции, «в глубине души надеялись на рост уровеня оппозиционных настроений в России», но россияне оказались не столь ограничены в возможностях. Он отметил, что некоторые сервисы стали недоступны для России, но были найдены собственные решения, потому что россияне – гении по выходу из сложных ситуаций.
Ранее президент России Владимир Путин вспомнил слова писателя Марка Твена, говоря об ожиданиях Запада увидеть «коллапс российской экономики», сказавшего, что «слухи о его смерти сильно преувеличены».
Также Владимир Путин заявил, что спад российской экономики был связан с санкциями, однако с июля 2022 года отмечается ее рост.
В Кремле заявили о «глухой стене» Запада по зерновой сделке
Песков: Пробить глухую стену Запада по зерновой сделке не вышло
Россия ценит усилия, которые предпринимает ООН для реализации зернового соглашения, однако «пробить глухую стену» коллективного Запада не удается, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что условия, согласованные «как неотъемлемая, интегральная часть сделки», со стороны Запада выполнены не были, передает ТАСС.
Представитель Кремля сообщил, что контакты на этот счет продолжаются. По его словам, с тем, что вторая часть сделки должна быть выполнена, согласны все, и в России – с учетом той доброй воли, которую демонстрирует российская сторона, – надеются, что это будет реализовано.
Напомним, зерновая сделка, срок действия которой истекал 18 марта, продлена еще на 60 дней. Как сообщил замминистра иностранных дел Александр Грушко, Москва будет настойчиво добиваться выполнения обязательств перед Россией в рамках этого соглашения.
Группа из трех стран призвала снизить потолок цен на российскую нефть
Bloomberg: Эстония, Литва и Польша потребовали снизить потолок цен на российскую нефть до 51,45 доллара
Эстония, Литва и Польша выступили за снижение установленного в декабре прошлого года потолка цен на российскую нефть, сообщают западные СМИ.
Источники Bloomberg сообщают, что эти страны просят установить на уровне 5% ниже рыночных цен. Речь идет о снижении с отметки в 60 долларов до 51,45 доллара за баррель, передает ТАСС.
Ожидается, что обсуждение этого предложениями представителями стран Европейского союза начнется 15 марта.
Власти США ранее сообщали, что страны «Большой семерки» (G7) планируют в марте пересмотреть уровень предельных цен на российскую нефть.
В Росатоме задумались об ответе на санкции против организаций атомной отрасли
Лихачев: Росатом думает об ответных мерах на санкции против организаций атомной отрасли
В Росатоме понимают, что санкционное давление в отношении России будет только расти, и думает об ответных мерах, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
Лихачев, выступая на Дне информирования 14 марта в ТРИНИТИ, заявил, что смысл и характер всех этих рестрикций понятен: отрезать наиболее перспективные, технологичные и продвинутые сектора российской экономики от международного сотрудничества. Его слова приводятся в Telegram-канале «Страна Росатом».
Он подчеркнул, что Росатом никому не позволит получать конкурентные преимущества, используя нелегитимные, нечестные политические рычаги.
Лихачев отметил, что это никак не повлияет на поставленные госкорпорацией цели. Определенные трудности возникнут, их уже немало, признал он, добавив, что дальнейшее развитие и выход на новые рубежи продолжатся, а с ними – международные контакты и обмен информацией.
9 марта сообщалось, что Франция, Венгрия и Болгария блокируют введение санкций Европейского союза против корпорации Росатом. При этом наложение санкций ЕС на Росатом активно лоббирует Украина.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США провоцируют урановые проблемы по всему миру.
Путин сравнил с хорошей музыкой профицит торгового баланса в 332 млрд долларов
Путин назвал хорошей музыкой профицит торгового баланса в 332 млрд долларов
Профицит российского торгового баланса в 2022 году составил 332 млрд долларов, эти показатели сравнимы с «хорошей музыкой», заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«В целом внешнеторговый оборот России за 2022 год вырос на 8,1% до 850 млрд долларов. В том числе экспорт вырос почти на 20% – 19,9%, а импорт сократился почти на 12% – 11,7%. Профицит торгового баланса составил 332 млрд долларов. Это на 70% больше, чем в 2021 году. Мы с вами находимся в Доме музыки, вот такая хорошая музыка», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее Путин заявил об уверенном росте экономики России с июля 2022 года.
Путин отметил устойчивость финансовой системы России
Путин: Финансовая система России стала крепче вопреки санкционному давлению
Санкции не только не сломили финансовую систему России, но и позволили ей стать самостоятельнее и крепче, развитие идет уверенно на собственной базе, заявил президент России Владимир Путин в беседе с сотрудниками Улан-Удэнского авиационного завода.
«Наша финансовая система устояла. Благодаря целенаправленным действиям Центрального банка, правительства, наших крупнейших финансовых учреждений. Да, у них тоже был сбой, у них было снижение. Но сейчас с полной уверенностью можно сказать, что финансовая система России не только выстояла под этим давлением – она укрепилась, стала более самостоятельной и развивается на собственной базе. И развитие идет уверенно», – цитирует ТАСС Путина.
«Нам предрекали, что рухнет наш ВВП на 20 и больше процентов. Ничего подобного не произошло», – подчеркнул глава государства.
«У нас есть снижение, но не на 20%, как кто-то предсказывал. А на 2,1%. Тоже лучше бы без снижения. Но у нас тренд идет на повышение. Семь последних месяцев производство растет, и ВВП страны увеличивается. Семь месяцев подряд», – указал президент.
Ранее президент России Владимир Путин в беседе с работниками Улан-Удэнского авиационного завода назвал важнейшим результатом 2022 года кратное усиление экономического суверенитета страны.
Путин: России удалось компенсировать закрытие западных рынков
Россия расширила торговые контакты с государствами быстро растущих регионов мира и компенсировала закрытие западных рынков, заявил президент Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«Удалось компенсировать фактическое закрытие западных рынков, расширить внешнеторговые контакты с государствами быстро растущих регионов мира», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее Путин заявил об уверенном росте экономики России с июля 2022 года.
Путин призвал правительство России всячески поддерживать ответственный бизнес
Государство будет всячески поддерживать ответственный бизнес, предлагаю учредить специальную премию для наиболее ответственных российских компаний, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«Государство, безусловно, будет всячески поддерживать ответственный бизнес, тех, кто готов бороться и за свое дело, и за благополучие своих коллективов – людей, которые у вас работают, – за благополучие всех граждан России», – цитирует ТАСС Путина.
Президент России выступил с инициативой учредить премию для наиболее ответственных российских компаний и уже в следующем году в рамках съезда РСПП наградить ее первых лауреатов.
Ранее Путин обозначил, что ответственный бизнесмен не прячет активы в офшоры, не отделяется от региона и вкладывается в развитие и чувствительные сферы.