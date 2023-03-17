На Украине решили наладить производство ядерного топлива вместо российского

В Минэнерго Украины заявили, что начали производство составных частей топливных сборок в производстве ядерного топлива

Украина планирует в течение трех лет наладить собственное производство ядерного топлива для атомных станций взамен российского, в том числе на европейским рынке, заявили в пресс-службе украинского минэнерго.

По информации ведомства, на создание собственной линии по производству ядерного топлива украинской компании «Энергоатом» планирует выйти через три года. В данный момент Киев начал производство составных частей топливных сборок типа ВВЭР-1000, позднее хочет запустить производство сборок для реакторов ВВЭР-440, передает ТАСС.

Кроме того, в ведомстве планируют завершить лицензирование и выйти на промышленное производство хвостовиков, а в 2024 году – головок для производства ядерного топлива для нужд «Энергоатома» на предприятии Westinghouse в городе Вестерос в Швеции.

Как отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко, в планах Киев рассчитывает стать поставщиком ядерного топлива для европейских стран, где работают атомные электростанции с реакторами типа ВВЭР-440, не имеющих аналогов российскому топливу.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси пообещал проверить каждый грамм ядерного топлива на Украине, чтобы не допустить применения ядерного топлива в военных целях.