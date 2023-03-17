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На Украине решили наладить производство ядерного топлива вместо российского
В Минэнерго Украины заявили, что начали производство составных частей топливных сборок в производстве ядерного топлива
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Украина планирует в течение трех лет наладить собственное производство ядерного топлива для атомных станций взамен российского, в том числе на европейским рынке, заявили в пресс-службе украинского минэнерго.
По информации ведомства, на создание собственной линии по производству ядерного топлива украинской компании «Энергоатом» планирует выйти через три года. В данный момент Киев начал производство составных частей топливных сборок типа ВВЭР-1000, позднее хочет запустить производство сборок для реакторов ВВЭР-440, передает ТАСС.
Кроме того, в ведомстве планируют завершить лицензирование и выйти на промышленное производство хвостовиков, а в 2024 году – головок для производства ядерного топлива для нужд «Энергоатома» на предприятии Westinghouse в городе Вестерос в Швеции.
Как отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко, в планах Киев рассчитывает стать поставщиком ядерного топлива для европейских стран, где работают атомные электростанции с реакторами типа ВВЭР-440, не имеющих аналогов российскому топливу.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси пообещал проверить каждый грамм ядерного топлива на Украине, чтобы не допустить применения ядерного топлива в военных целях.
Кадыров жестко отреагировал на сожжение Корана ВСУ
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Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на видео с сожжением украинскими военными Корана, он сообщил, что молится, чтобы кара была доведена до участников видео «через наших воинов».
На кадрах видно, как украинские военные разжигают костер страницами из Корана.
В своем Telegram-канале Кадыров заявил, что не позволит «никому безнаказанно глумиться над Священным Кораном, и кара Господа Миров дойдет до вас, где бы вы ни находились».
«Вот оно ваше истинное фашистско-сатанинское нутро. Посмотрел бы я, как вы осмелитесь дотронуться до Священного Корана, будь в зоне досягаемости до вас хоть один чеченец или мусульманин. Вы бы не посмели пойти на этот кощунственный акт, если бы подобный подход к чужой нации, культуре, религии не был бы вашей государственной идеологией», – написал он.
Он обратился к «мусульманам, которые якобы воюют в составе ВСУ». «Каково вам быть в одних рядах с врагами Аллаха? Какое оправдание вы себе найдете в день великого суда?» – написал он.
Ранее Кадыров призвал российских военнослужащих не жаловаться публично на имеющиеся на передовой проблемы, а ставить в известность вышестоящих офицеров и помогать искать решение задачи.
Во Франции раскрыли планы США и НАТО по «контрнаступлению» на Украине
Французский политик Филиппо заявил о плане США и НАТО этой весной начать на Украине большое контрнаступление
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Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что у США и НАТО есть план этой весной начать на Украине большое контрнаступление, которое рискует превратиться в мировую войну, так как Польша и страны Прибалтики хотят, чтобы этот конфликт стал глобальным, и готовы на все.
Филиппо заявил в интервью РИА «Новости», что, по словам осведомленных источников, на Украине грядет большое контрнаступление, организуемое американцами и НАТО. При этом он выразил мнение, что у американцев есть план о начале контрнаступления этой весной.
Лидер французской партии выразил мнение, что это чрезвычайно опасно, ведь такие страны, как Польша, а также страны Прибалтики, которые хотят, чтобы этот конфликт стал глобальным, готовы на все. Филиппо призвал правительство Франции отстраниться от этого «контрнаступления», так как это рискует превратиться в мировую войну.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что может противопоставить Россия замыслам контрнаступления ВСУ в Запорожской области, которого от офиса Зеленского уже несколько месяцев требуют на Западе.
Шендерович обвинил Украину в сотрудничестве с нацистами
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Публицист Виктор Шендерович (признан иноагентом в России) обвинил в эфире одного из оппозиционных интернет-каналов Украину в сотрудничестве с нацистами.
«Я сильно поздравляю Украину с такими партнерами, сильно поздравляю с такими союзниками. Эти, с позволения сказать, союзники Украины, «Русский добровольческий корпус», состоящий из нациков, это нацики были, которые пришли и провели эту карательную акцию против мирного населения [в Брянской области]. Нациков обсуждать бессмысленно. Украине мой привет с такими союзниками», – сказал Шендерович.
Ранее Росфинмониторинг внес основателя «Русского добровольческого корпуса» Дениса Капустина, участвовавшего в атаке на села в Брянской области, в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Напомним, Капустина ФСБ назвала также организатором покушения на председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. Капустин называется гражданином России, действующим на стороне Украины. По данным ФСБ, он причастен и к другим терактам.
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РПЦ разорвала отношения с новым главой православной церкви Кипра
РПЦ заявила о невозможности общения с новым главой православной церкви Кипра
Синод Русской православной церкви (РПЦ) заявил, что невозможно молитвенное общение с новым главой Кипрской православной церкви Георгием после его признания украинских раскольников.
«Священный Синод постановил констатировать невозможность поминовения имени архиепископа Новой Юстинианы и всего Кипра Георгия в диптихах, молитвенного и евхаристического общения с ним», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение РПЦ.
Ранее сообщалось, что Синод не может вести сослужения с теми иерархами Кипрской церкви, которые продолжат общение с представителями украинского раскола.
На Украине президент Владимир Зеленский обещал, что власти страны наложат запрет на религиозные организации, связанные с Россией.
Власти ДНР рассказали о наступлении российских войск на Авдеевку
Врио главы ДНР Пушилин заявил о продвижении ВС России на Авдеевку
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Идет планомерное наступление российских сил на Авдеевку со стороны Красногоровки и других направлений, в Артемовске (украинское название – Бахмут) ситуация сложная, противник не собирается выводить войска, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин заявил, что российские подразделения продолжают наступательные действия со стороны Красногоровски в направлении Авдеевки. По словам врио главы ДНР, противник постоянно перебрасывает резервы, и укрепления выстраивались достаточно серьезно, передает РИА «Новости».
Также Пушилин заявил, что у ВСУ есть еще пять дорог снабжения, которые простреливаются ВС России.
Вместе с тем врио главы ДНР рассказал, что Украина не собирается выводить войска из Артемовска, ситуация остается сложной. Он отметил, что единственная для украинских сил дорога в Артемовск находится под существенным огневым контролем ЧВК «Вагнер», ВСУ крайне сложно поставлять вооружение и продовольствие.
В то же время происходит накопление украинских сил в Часовом Яре, но ВС России это не останавливает.
Ранее донецкий депутат Владислав Бердичевский рассказал о возможности создания котла в Авдеевке.
Советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что разрозненные украинские части пытаются отступать из Артемовска по проселочным дорогам и полям пешком, бросая застрявшую технику.
Асад назвал Зеленского клоуном
Президент Сирии Асад назвал Зеленского клоуном
Президент Сирии Башар Асад в интервью для телеканала «Соловьев Live» заявил, что считает президента Украины Владимира Зеленского клоуном.
Он пояснил, что выступления Зеленского похожи на клоунаду, передает РИА «Новости».
«Его цитаты как клоунада – это нам понравилось вообще, то, как он себя ведет, как комедийный актер даже в политике. Нам нужны иногда такие клоуны, чтобы они разрядили обстановку, рассмешили нас чуть-чуть», – сказал Асад.
Напомним, Асад заявил, что в ближайшие недели подпишет соглашение об экономическом сотрудничестве с Россией, каждый проект будет рассматриваться и утверждаться отдельно.
Также Асад поддержал расширение российского военного присутствия в Сирии.
США выступили против прекращения огня на Украине
Власти США выступают против прекращения огня на Украине, отвергая предложения по мирному урегулированию кризиса, выдвинутые Китаем, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
По его словам, Вашингтон испытывает обеспокоенность односторонними предложениями Пекина, отражающими лишь точку зрения России, передает ТАСС слова представителя Белого дома.
«Прекращение огня сейчас, на наш взгляд, представляет собой еще одно нарушение Устава ООН», – сказал Кирби.
Он добавил, что 12 пунктов Китая по решению кризиса на Украине звучат «достаточно резонно», но по сути «ратифицируют завоевания России».
Напомним, 24 февраля МИД Китая опубликовало план мирного урегулирования украинского кризиса.
Комиссия ООН не нашла признаков геноцида на Украине
Независимая международная комиссия по расследованию событий на Украине не нашла признаков геноцида на территории страны, заявил председатель комиссии Эрик Месе.
По словам Месе, комиссии не удалось обнаружить на территории Украины мест геноцида. Об этом он сообщил на брифинге в Женеве, передает РИА «Новости».
Ранее Совет ООН по правам человека в марте прошлого года учредил комиссию по расследованию нарушений на Украине. В обязанности членов входит установление фактов и обстоятельств, которые можно квалифицировать как нарушение прав человека, согласно нормам международного права.
Комиссия представила доклад в четверг, в котором Россию обвинили в нарушении международного гуманитарного права, «многие из которых составляют военные преступления».
Российские войска за сутки уничтожили 520 украинских военных
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Ударами штурмовой и армейской авиации Западной группировки войск на Купянском направлении поражена живая сила и техника противника у Гряниковки, Котляровки, Берестового Харьковской области, а также Новоселовского и Розовки Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ликвидированы порядка 50 военнослужащих и американская артиллерийская система М777, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Огнем артиллерии группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении поражены подразделения противника возле пунктов Червоная Диброва, Невское, ЛНР, Ямполовка и Григоровка Донецкой народной республики (ДНР).
За последние сутки на этом направлении уничтожены более 100 военнослужащих, две машины пехоты, две бронемашины, самоходная артустановка «Акация» и гаубица Д-30.
В ходе активных действий подразделений Южной группировки войск на Донецком направлении за прошедшие сутки уничтожены около 275 военнослужащих, два танка, две бронемашины, боевая машина РСЗО «Ураган», гаубица Д-20, самоходная гаубица «Гвоздика» и американская самоходная артустановка М109 Paladin, сообщил Конашенков.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ рядом с Угледаром, Павловкой ДНР, Новоданиловкой и Щербаками Запорожской области.
За минувшие сутки потери противника на этих направлениях составили до 60 военнослужащих, четыре танка, бронеавтомобиль, гаубица Д-20 и одна американская артиллерийская система М777, перечислили в Минобороны.
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки ликвидированы более 35 военнослужащих, танк, две боевые машины РСЗО «Град» и гаубица Д-30.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками ВС России в течение суток нанесено поражение 93 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 186 районах.
Возле Камышевка ДНР поражен пункт управления 59-й мотопехотной бригады ВСУ.
Недалеко от Ясенового ДНР уничтожен украинский ЗРК «С-300», отчитались в Минобороны.
Захарова возмутилась планами Киева провести ревизию мощей Киево-Печерской лавры
Киев игнорирует факт того, что мощи святых не музейные экспонаты, провести их «инвентаризацию» нельзя, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«В своем русофобском угаре в Киеве игнорируют тот простой факт, что это не музейные экспонаты», – приводит слова Захаровой «Звезда».
Она подчеркнула, что среди мощей святых отцов есть останки Нестора Летописца, Ильи Муромца и других выдающихся праведников, которых почитают и которым молятся во всем православном мире.
Монахи Киево-Печерской лавры УПЦ заявили, что отказываются покидать монастырь по требованию музея-заповедника, который находится в ведении Минкульта Украины.
ВСУ оборудовали ложные позиции на Сватовско-Кременском направлении
Российские разведчики в ЛНР обнаружили ложные позиции ВСУ на Сватовско-Кременском направлении
Российские разведчики обнаружили оборудованные ложные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сватовско-Кременском участке фронта, там установлены макеты бронетехники и артиллерии, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По словам Марочко, ВСУ решили обмануть российских военных и оборудовали ложные позиции, проводят инженерные мероприятия по их маскировке, а также устанавливают там макеты бронетехники и артиллерии, передает ТАСС.
Кроме того, украинские войска установили металлические уголковые отражатели для имитации и скрытия от наземной радиолокационной разведки мест сосредоточения.
Ранее Марочко сообщил, что ВСУ обстреляли Сватово в ЛНР реактивными снарядами для постановки мин.
Требование Запада показать победу ВСУ в Запорожской области вызвало у Зеленского истерику
Рогов: У Зеленского случилась истерика из-за требований Запада победить в Запорожской области
Отсутствие победы ВСУ, как того требуют США, на линии боевого соприкосновения в Запорожской области вызвало у президента Украины Владимира Зеленского истерику, заявил в эфире «Соловьев Live» председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По словам Рогова, Запад требует от Зеленского победы, а ее отсутствие на линии боевого соприкосновения вызвало истерику у украинского президента, передает радио «Sputnik».
Он отметил, что сейчас обстановка на фронте «стабильно напряженная», находится под контролем ВС РФ. Рогов обратил внимание, что нацисты все равно пойдут в наступление на Запорожском направлении, поскольку ВСУ стягивают туда резервы и экономят снаряды РСЗО HIMARS.
Ранее Рогов сказал газете ВЗГЛЯД, что, вероятно, ВСУ готовятся к контрнаступлению через Токмак в Запорожской области.
Он отметил, что украинские боевики активизировались на запорожском участке линии фронта.
Напомним, ВС России отбили атаку украинских войск в Пологовском районе Запорожской области.
Эксперты рассказали об истоках украинского террора и неонацизма
Эксперты: Запад взращивает украинский нацизм не только поставками оружия, но и идеологически
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Режим Зеленского имеет все признаки неонацизма, это доказывают зверства ВСУ в Донбассе и та идеология, которую насаждает офис президента Украины. Запад же подпитывает этот нацизм, причем еще с начала прошлого века. Об этом рассказали эксперты и политологи в ходе дискуссии ЭИСИ, посвященной преемственности украинского национализма.
«Массовость украинских военных преступлений связана не только с преступным характером властей в Киеве. Она вытекает и из неонацистской идеологии современной Украины», – отметил Максим Григорьев председатель Международного трибунала по Украине, член Общественной палаты РФ.
Он заявил об этом в четверг в рамках круглого стола на тему: «Украинский национализм: от нацизма первой половины ХХ века к современному неонацизму». Организатором мероприятия выступил Экспертный институт социальных исследований.
«Запад взращивает украинский нацизм не только поставками оружия, но и идеологически. Мы опросили более 500 свидетелей преступлений ВСУ, они говорят об нацистском характере украинских зверств. Более того, в Киеве не скрывают, что все цели для атак они сверяют с Западом, в том числе – удары по мирным районам, больницам», – добавил Григорьев.
Эксперты также указали на преемственность современных неонацистов, которая восходит к запрещенной в России ОУН*-УПА. «ОУН всегда поддерживалась западными странами, их спецслужбами. Например, в Британии базировались пункты, из которых велась нацистская пропаганда. Вообще, это те самые страны, которые сейчас активно снабжают Украину вооружением», – рассказал Александр Дюков, директор фонда «Историческая память».
«Как происходящее соотносится с евроинтеграцией Украины? Никак. Но в Европе это никого не волнует, и они продолжают поддержку Киева. Запад забыл уроки нацизма», – согласился Григорьев.
«Кстати, истоки нынешнего украинского неонацизма лежат в идеях первой половины XX века: расовое превосходство, геноцид, влекущий этнические чистки, репрессивная и тоталитарная диктатура, антикоммунизм, парамилитарные образования», – заметил он.
«Военные зверства и преступления против человечности ВСУ и националисты совершали в Донбассе с 2014 года. Среди них: варварские бомбардировки жилой застройки, пытки, издевательства, преследования по этническому и языковому признакам, насилие над пророссийски настроенными жителями. Все это имеет признаки геноцида», – согласился Александр Брод, член Совета при президенте РФ по правам человека.
«Движение «Азов» – это также структура с четкой нацистской идеологией. Это антихристиане, которые исповедуют форму сатанизма, проводя античеловеческие культы по сути с жертвоприношением и зверствами. Поддержка их киевским режимом – прямое доказательство расцвета нацизма в масштабах всей Украины», – пояснил автор книги «Черное солнце Украины. История неонацистского движения «Азов»* Алексей Кочетков.
«Все нынешние националистические организации Украины связаны с ОУН и УПА. У нас собрана масса свидетельств развития украинского нацизма с момента зарождения до наших дней. Мы собрали архивные документы, фотографии, эмблемы, книги, дела, другие артефакты, которые говорят о восхвалении неонацизма, расизма на современной Украине. Все это можно увидеть на нашей выставке», – резюмировал ученый секретарь Музея Победы Виктор Сеничкин.
Ранее ФСБ предотвратила покушение украинских спецслужб на российского миллиардера, председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. В этой связи ветеран подразделения ФСБ «Альфа» Виталий Демидкин и политолог Армен Гаспарян рассказали газете ВЗГЛЯД, что террористическая традиция украинских националистов, точечные методы устрашения через убийства видных деятелей использовались ими с 1920-х годов.
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Польша решила подарить Киеву партию советских вагонов метро
Варшава заявила о готовности передать Киеву партию вагонов метро, произведенных в Советском Союзе в 1970–1980-х годах.
Общая стоимость оценивается в 40 млн злотых (около 9 млн долларов), передает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал украинского «Пятого канала».
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава готова передать Киеву истребители МиГ-29. Накануне об этом же говорил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.
Шотландский политик попал в неловкую ситуацию из-за вопроса украинкам
DM: Шотландского политика Юсуфа раскритиковали из-за адресованного украинским беженкам неуместного вопроса
Политик, кандидат на пост лидера правящей национальной партии Шотландии (SNP) Хамза Юсуф попал в неловкую ситуацию на встрече с украинскими беженками из-за неуместного вопроса, сообщает таблоид The Daily Mail.
По информации издания, политик допустил «обескураживающую оговорку» на встрече с украинками в Эдинбурге. Так, в ходе совместной фотосессии политик поинтересовался «где все мужчины», передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.
Позднее кандидата на пост лидера Шотландии резко раскритиковали представители местной оппозиции, на что Юсуф пояснил, что адресовал свой вопрос не женщинам в целом, а нескольким стоящим неподалеку мужчинам.
Юсуф добавил, что вряд ли кто-то из украинок был «расстроен или оскорблен» его вопросом.
Ранее в Британии решили ограничить количество впускаемых беженцев.