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Путин встретился с главой Южной Осетии
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В Кремле состоялась встреча Владимира Путина с президентом Республики Южная Осетия Аланом Гаглоевым, который находится в России с рабочим визитом.
Путин отметил, что отношения с Южной Осетией развиваются по всем направлениям, в том числе и в экономической сфере, сообщается на сайте Кремля.
«Рост товарооборота за прошлый год составил 12%, в принципе, хороший показатель. У нас развиваются практически все программы: инвестиционная программа, программа социально-экономического развития, программа финансовой помощи, кредитная программа помощи и поддержки Южной Осетии», – сказал Путин.
Он добавил, что «с точки зрения обеспечения безопасности на территории республики расквартирована российская военная база, и по этому направлению налажено очень тесное взаимодействие между соответствующими структурами».
Гаглоев в свою очередь отметил, что в Южной Осетии помнят, что «в самые тяжелые времена для республики Российская Федерация всегда была рядом и оказывает неоценимую поддержку по сегодняшний день. Помним и август 2008 года, когда над народом Южной Осетии нависла угроза практически полного истребления, но благодаря исключительно правильным и своевременно принятым решениям агрессор был остановлен».
«Мы свой долг и свою благодарность сегодня показываем не только на словах, но и на деле. В специальной военной операции осетинские воины вместе со своими российскими братьями отстаивают нашу общую историю, общие ценности, нашу общую веру. Причем надо отметить, что все они туда направляются с уверенностью в победе, потому что понимают, что сражаются за правду и историческую справедливость. Многие из них – надо это отметить – награждены государственными наградами Российской Федерации», – сказал президент Южной Осетии.
Он добавил, что в Южной Осетии видят, «какие сложные геополитические процессы сегодня происходят, поэтому как никогда должны координировать свои действия в рамках общего контура безопасности».
«И здесь у Южной Осетии особая роль: мы первыми приняли на себя агрессию из-за того, что остались верны своему историческому долгу – быть вместе с Россией. Мы должны показать всему миру, что это единственно правильный выбор. Поэтому мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы вывести экономику республики на самодостаточный уровень и стать полноценным экономическим партнером для Российской Федерации», – сказал он.
Он также пригласил Путина на празднование 15-летия признания Российской Федерацией государственной независимости Республики Южная Осетия.
Путин вспомнил слова Марка Твена в связи с ситуацией в российской экономике
Президент России Владимир Путин вспомнил слова писателя Марка Твена, говоря об ожиданиях Запада увидеть «коллапс российской экономики», сказавшего, что «слухи о его смерти сильно преувеличены».
«Инфляция в РФ, конечно, будет ниже, чем в странах еврозоны, которые бесконечно ждут коллапса российской экономики, сами себя и наших партнеров стараются в этом убедить. Но вспомним опять известного американского писателя, который как-то сказал, что слухи о его смерти сильно преувеличены. Вот так и в отношении нашей экономики», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее Путин заявил, что спад российской экономики был связан с санкциями, однако с июля 2022 года отмечается ее рост.
Путин: Жители Запада будут ездить в Россию даже за репой
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Западные власти предлагают жителям перейти на репу, но даже за ней европейцам придется ездить в Россию, заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
«Год назад западные власти выкручивали руки своим компаниям и вынудили некоторых из них, многих уйти с российского рынка, тогда зарубежные аналитики пророчили нам депрессию и спад потребительского сектора, обещали пустые полки магазинов, массовый дефицит товаров, провал сектора услуг», – сказал Путин.
Путин отметил, что жизнь распорядилась по-другому, так как Запад сам столкнулся с такими же проблемами, передает ТАСС.
«Дошло до того, что их руководители предлагают своим гражданам вместо салата и помидоров перейти на репу: репа – хороший продукт. Но и за репой, наверное, тоже к нам придется ехать, потому что уровень урожая все-таки у нас значительно превышает те показатели, которые есть у наших соседей в Европе», – сказал он.
Глава государства допустил, что это не их вина, а погодные условия, засуха и тому подобное, но все же без российских удобрений им сложно будет обойтись, для того чтобы повысить урожайность у себя.
Ранее Путин заявил об уверенном росте экономики России с июля 2022 года.
Путин: Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь
Путин прокомментировал санкции против России пословицей о яме
Говоря о введенных против России санкциях, президент Владимир Путин процитировал известную пословицу о расплате за желание и попытку навредить другому.
«Вспоминается русская пословица: «не рой другому яму, а то сам в нее попадешь. Похоже, это самое и происходит», – отметил Путин, передает ТАСС.
Выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), президент заявил, что страна преодолеет среднесрочное негативное влияние санкций.
«Я прекрасно понимаю и те угрозы, которые имеют место быть, и то, на что указывают нам недоброжелатели, говоря о том, что в среднесрочной перспективе в России возникнут проблемы», – сказал глава государства.
Он выразил уверенность, что Россия преодолеет все проблемы.
Ранее Путин процитировал слова писателя Марка Твена, говоря об ожиданиях Запада увидеть «коллапс российской экономики».
Путин в шутку предложил западным компаниям «перезайти» на рынок России
Президент России Владимир Путин в шутку призвал западные компании перезайти на российский рынок, чтобы получить шанс на смягчение ограничений на ведение бизнеса.
Во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент прокомментировал предложение одного из участников ослабить ограничения на ведение бизнеса для компаний из недружественных стран, передает ТАСС.
Путин в ответ пошутил: «Видите, куда он вас толкает? Он сейчас что сказал? Перерегистрируйтесь, и все будет хорошо. Как будто зашли снова».
По словам главы государства, в России «нет доброго и злого следователя, у нас все хорошие». Также участник предложил ввести новое понятие – «дружественная компания из недружественной страны».
«Потренируйтесь еще немножко. Вы на правильном пути, надо тренироваться», – рассмеялся Путин.
Президент подчеркнул, что меры по смягчению ограничений для некоторых компаний «должны быть максимально прозрачными».
Путин рассказал, почему в России тараканов называют «прусаки»
Путин объяснил шуткой про тараканов-прусаков дружбу с Германией
Президент России Владимир Путин рассказал, что у него сохранились хорошие отношения с друзьями из Германии, и шуткой объяснил, почему тараканов называют «прусаки».
«У меня там, как вы знаете, очень много друзей, и все друзья, кстати, сохранились. Мои настоящие друзья немецкие все сохранились, мы все время шутим друг над другом. Мы же соседи... У нас тараканов называют «прусаки» – такие большие рыжие, а в Германии называют «русаки». Шутки взаимные – они всегда имеют место между соседями», – сказал Путин на съезде РСПП, передает РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что жители Запада будут ездить в Россию даже за репой.
Путин: Оставшиеся в России бизнесмены оказались умнее уехавших
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Президент России Владимир Путин на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) поинтересовался у бизнесменов, которые ранее говорили, что на Западе «надежнее», как там теперь.
Также Путин заявил, что те, кто остался в России, оказались умнее и энергичнее тех, кто уехал и дает советы недоброжелателям страны, передает РИА «Новости».
«Отмечу здесь и руководителей российского бизнеса, их управленческие команды, которые в короткие сроки в условиях серьезного внешнего давления сумели перестроить инвестиционные и торговые цепочки, наладили логистические маршруты, открыли новые направления для кооперации и сотрудничества с предсказуемыми добросовестными зарубежными партнерами», – сказал он.
Путин отметил, что это заслуга тех, кто остался.
«Надо сказать... это заслуга ваша и ваших команд. Мы с вами знаем, так по-семейному скажу, кто дает советы нашим недоброжелателям, как нас побольше и где ущемить. Но те, кто остался здесь и реально работает, оказались умнее, энергичнее, эффективнее тех, кто уехал и дает там советы нашим недоброжелателям. И успех очевиден, я сейчас только что об этом сказал», – отметил он.
Ранее Путин заявил, что Россия расширила торговые контакты с государствами быстро растущих регионов мира и компенсировала закрытие западных рынков.
Путин: ЕГЭ дает возможность детям с периферии учиться в ведущих вузах
Путин прокомментировал просьбу отменить ЕГЭ
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) имеет много минусов для школьников, но он дает детям с периферии возможность учиться в ведущих вузах, заявил президент России Владимир Путин, выступая в четверг на съезде РСПП, где его попросили отменить ЕГЭ.
Он признал, что многие граждане возмущаются «чудничеством», которое присутствует в системе ЕГЭ, передает ТАСС.
«Это правда, это существует. Но, с другой стороны, это открывает возможности для очень многих детей с периферии. <…> Потому что в некоторых городах развивается среднее и высшее образование, но не так, как в традиционных образовательных центрах, в миллионниках», – сказал Путин.
Поэтому для детей с периферии ЕГЭ – шанс учиться в ведущих вузах и школах страны.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что перед принятием решения об отмене ЕГЭ нужно проанализировать как плюсы, так и минусы такого шага.
Путин: Инфляция в России по итогам марта может составить меньше 4% годовых
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Инфляция в России по итогам марта может составить меньше 4% годовых, заявил президент Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«Ожидается, что по итогам марта инфляция составит меньше 4%. Но у разных экспертов разные мнения, в том числе и у здесь присутствующих. Кто-то говорит (что этот показатель составит) 4%, кто-то говорит – чуть меньше, кто-то говорит 5%, в таком примерно ключе. Но ясно, что это будет целевая инфляция», – цитирует его ТАСС.
Также Путин добавил, что рост розничного товарооборота в России в апреле выйдет на 5%.
«Хорошо прибавляет внутренний спрос, по оценкам, уже в апреле мы выйдем на темпы роста розничного товарооборота не менее 5%, причем в реальном выражении. Что здесь важно, на что хотел бы обратить внимание – речь идет не о каком-то случайном всплеске. Как отмечают эксперты, внутренний спрос вышел на траекторию устойчивого, долгосрочного роста. В его основе стабильность нашего рынка труда, увеличение зарплат и доходов граждан, а также снижение инфляции», – указал он.
Ранее Путин заявил, что профицит российского торгового баланса в 2022 году составил 332 млрд долларов, эти показатели сравнимы с «хорошей музыкой».
Путин назвал необъективным словосочетание «недружественные страны»
Путин: Словосочетание «недружественные страны» не отражает реалии
Словосочетание «недружественные страны» является некорректным, так как недружественными являются элиты или правители, заявил президент Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
По его словам, это понятие вошло в общественное сознание и оборот, но оно вообще не отражает существующие реалии, передает ТАСС.
«Потому что у нас есть недружественные элиты в определенном количестве стран, недружественные правители», – сказал Путин.
«Страна состоит из населения, из людей, а у нас очень много друзей в этих странах, очень много», – добавил он.
Глава государства подчеркнул, что Россия хотела бы, чтобы Европа сама принимала решения в своих интересах. Сейчас это совсем не так.
Ранее Путин заявил, что Россия живет под давлением бесконечных санкций недружественных стран, но спокойно преодолевает их.
Путин сравнил с хорошей музыкой профицит торгового баланса в 332 млрд долларов
Путин назвал хорошей музыкой профицит торгового баланса в 332 млрд долларов
Профицит российского торгового баланса в 2022 году составил 332 млрд долларов, эти показатели сравнимы с «хорошей музыкой», заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«В целом внешнеторговый оборот России за 2022 год вырос на 8,1% до 850 млрд долларов. В том числе экспорт вырос почти на 20% – 19,9%, а импорт сократился почти на 12% – 11,7%. Профицит торгового баланса составил 332 млрд долларов. Это на 70% больше, чем в 2021 году. Мы с вами находимся в Доме музыки, вот такая хорошая музыка», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее Путин заявил об уверенном росте экономики России с июля 2022 года.
Путин посоветовал российским бизнесменам, куда вложить деньги
Путин призвал бизнес вложить деньги в новый маршрут из России к Персидскому заливу
Президент России Владимир Путин назвал перспективным новый маршрут из России к Персидскому заливу через Дагестан, Азербайджан и Иран, он посоветовал отечественным бизнесменам подумать о вложениях в этот проект.
Путин обратил внимание на необходимость найти деньги на строительство одного из участков маршрута, сообщает ТАСС.
«Мы можем найти их внутри страны… у наших потенциальных инвесторов. Обращаюсь ко всем здесь присутствующим: имейте в виду – это очень хороший проект, рентабельный, преференциальный, многие наши партнеры, в том числе в арабском мире, проявляют самый активный интерес к этому, он будет работать», – сказал президент.
Путин отметил, что «СВО прошла, началась, снова началась, опять прошла, а товары будут идти, сто процентов востребованы будут всегда».
«Все согласны, несмотря на сложность геополитических раскладов и противоречий между странами регионов, которые всегда возникают между соседями. С тем, что нужно строить этот маршрут (Дагестан – Азербайджан – Иран), все согласны», – заявил Путин.
Ранее Путин поставил в пример бизнес, который делает жизнь россиян лучше, вместо того, чтобы вести работу в офшорах и выводить средства на вещи «не первой необходимости».
Путин поставил в пример улучшающий жизнь россиян бизнес
Путин поставил в пример бизнес, который улучшает жизнь россиян
Российский лидер Владимир Путин поставил в пример бизнес, который делает жизнь россиян лучше, вместо того, чтобы вести работу в офшорах и выводить средства на вещи «не первой необходимости».
По его словам, уже сейчас наблюдаются примеры достойного отношения к делу как к высокой миссии предпринимателя. В частности, среди компаний, которым не все равно где, в каких условиях работают их компании, их люди, их специалисты, которые направляют свой предпринимательский талант в том числе и на общественное благо, передает ТАСС.
Путин отметил, что такие компании «вместо работы в офшорах и вывода полученных здесь средств на не самые нужные вещи, запускают спецпрограммы поддержки сотрудников и членов их семей, направляя средства на дороги, больницы, спортивные и культурные объекты, делая жизнь россиян лучше».
Глава государства подчеркнул, что подобных инициатив, которые приносят реальную пользу людям, должно быть больше.
Ранее Путин назвал основы ответственного бизнеса.
Путин: Российская экономика приобретает принципиально иное качество
Российская экономика приобретает принципиально иное качество, начинает развиваться по новой модели, заявил президент Владимир Путин на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«Они востребованы, конечно, всегда, но сейчас в силу известных обстоятельств, в особенности, когда российская экономика обретает принципиально иное качество, начинает развиваться по новой модели, о чем было сказано недавно и в послании Федеральному собранию», – цитирует его РИА «Новости».
Также он отметил, что внутренний спрос в России вышел на траекторию устойчивого и долгосрочного роста.
«Хорошо прибавляет внутренний спрос. По оценкам, уже в апреле мы выйдем на темпы роста розничного товарооборота не менее 5%, причем в реальном выражении. Что здесь важно, на что хотел бы обратить внимание: речь идет не о каком-то случайном всплеске. Как отмечают эксперты, внутренний спрос вышел на траекторию устойчивого, долгосрочного роста», – сказал Путин.
Основой роста он назвал стабильность российского рынка труда, увеличение доходов и зарплат граждан и снижение инфляции.
Путин приехал в Московский международный дом музыки на Космодамианской набережной для участия в ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин обсудит с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) перевод компаний под российскую юрисдикцию и либерализацию законодательства.
Путин призвал сделать импортозамещением хорошо России и грустно ее противникам
Президент России Владимир Путин во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) призвал сделать с импортозамещением так, чтобы России «было хорошо, а ее противникам – грустно».
«Это именно те проблемы, которые наши недоброжелатели, а как военные люди говорят, противник, хочет нам создать в среднесрочной перспективе. И нужно сделать все для того, чтобы у нас все было хорошо, а им грустно», – приводит его слова ТАСС.
Путин также добавил, что программы поддержки бизнеса в связи с санкциями должны заработать в этом году.
Ранее Путин в шутку призвал западные компании перезайти на российский рынок, чтобы получить шанс на смягчение ограничений на ведение бизнеса.
Путин допустил смягчение ограничений на вывод дивидендов из России
Президент России Владимир Путин допустил смягчение ограничений на вывод дивидендов из страны за рубеж, если они пойдут на развитие российского бизнеса, заявил глава страны на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«Может быть, подумать о более гибкой ситуации, при которой можно было бы и платить дивиденды, и платить часть этих дивидендов, но при условии, что эти средства будут направляться в том числе – и, может быть, прежде всего – на развитие бизнеса внутри России», – заметил президент, передает ТАСС.
Путин отметил, что Россия вынуждена принимать меры по ограничению вывода дивидендов на Запад в ответ на арест российских активов.
Ранее Путин призвал правительство России всячески поддерживать ответственный бизнес.