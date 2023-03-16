Путин встретился с главой Южной Осетии

В Кремле состоялась встреча Владимира Путина с президентом Республики Южная Осетия Аланом Гаглоевым, который находится в России с рабочим визитом.

Путин отметил, что отношения с Южной Осетией развиваются по всем направлениям, в том числе и в экономической сфере, сообщается на сайте Кремля.

«Рост товарооборота за прошлый год составил 12%, в принципе, хороший показатель. У нас развиваются практически все программы: инвестиционная программа, программа социально-экономического развития, программа финансовой помощи, кредитная программа помощи и поддержки Южной Осетии», – сказал Путин.

Он добавил, что «с точки зрения обеспечения безопасности на территории республики расквартирована российская военная база, и по этому направлению налажено очень тесное взаимодействие между соответствующими структурами».

Гаглоев в свою очередь отметил, что в Южной Осетии помнят, что «в самые тяжелые времена для республики Российская Федерация всегда была рядом и оказывает неоценимую поддержку по сегодняшний день. Помним и август 2008 года, когда над народом Южной Осетии нависла угроза практически полного истребления, но благодаря исключительно правильным и своевременно принятым решениям агрессор был остановлен».

«Мы свой долг и свою благодарность сегодня показываем не только на словах, но и на деле. В специальной военной операции осетинские воины вместе со своими российскими братьями отстаивают нашу общую историю, общие ценности, нашу общую веру. Причем надо отметить, что все они туда направляются с уверенностью в победе, потому что понимают, что сражаются за правду и историческую справедливость. Многие из них – надо это отметить – награждены государственными наградами Российской Федерации», – сказал президент Южной Осетии.

Он добавил, что в Южной Осетии видят, «какие сложные геополитические процессы сегодня происходят, поэтому как никогда должны координировать свои действия в рамках общего контура безопасности».

«И здесь у Южной Осетии особая роль: мы первыми приняли на себя агрессию из-за того, что остались верны своему историческому долгу – быть вместе с Россией. Мы должны показать всему миру, что это единственно правильный выбор. Поэтому мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы вывести экономику республики на самодостаточный уровень и стать полноценным экономическим партнером для Российской Федерации», – сказал он.

Он также пригласил Путина на празднование 15-летия признания Российской Федерацией государственной независимости Республики Южная Осетия.