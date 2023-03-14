В РАН поддержали написание слова «Холокост» с заглавной буквы

Глава орфографической комиссии РАН Шмелев поддержал написание слова «Холокост» с заглавной буквы

Председатель орфографической комиссии Российской академии наук профессор Алексей Шмелев согласился с тем, что слово «Холокост» в русском языке следует писать с заглавной буквы.

Шмелев в ответ на запрос Российского еврейского конгресса (РЕК) сообщил, что термин «Холокост» вошел в русский язык относительно недавно. Он напомнил, что раньше использовались наименования «Катастрофа» и «Шоа», оба они писались с заглавной. В официальных документах слово «Холокост» пишется почти исключительно с заглавной буквы, говорится в заявлении Шмелева, текст которого опубликовал РЕК в своем Telegram-канале.

«Эта практика должна быть учтена в академических справочных изданиях и в ответах справочных служб, в том числе Справочной службы Института русского языка РАН», – добавил глава орфографической комиссии РАН.

Автор письма добавил также, что в некоторых языках заглавные буквы не употребляются, например, в иврите, однако «это никак не препятствует нормальному письменному общению на этих языках».

Российский еврейский конгресс назвал ответ Шмелева «важным шагом на пути к закреплению в литературном русском языке написания слова «Холокост» с заглавной буквы». В РЕК считают, что именно в таком написании это слово должно стать единственной орфографической нормой.

Напомним, ранее руководитель пресс-службы РЕК Михаил Савин заявил, что Российский еврейский конгресс призывает изменить в словарях русского языка и закрепить написание слова «Холокост» с большой буквы.