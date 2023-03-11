Украинский боксер Усик потребовал от британца Тайсона Фьюри 1 млн фунтов для ВСУ

Украинский боксер Усик по-хамски потребовал от британца Тайсона Фьюри 1 млн фунтов для Украины

Украинский боксер Александр Усик потребовал от чемпиона WBC британца Тайсона Фьюри перечислить после боя миллионное пожертвование Украине, пригрозив неустойкой.

Чемпион WBC в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри вызвал на бой украинского боксера Александра Усика, и предложил гонорар за бой 70/30. Усик принял предложение, но потребовал от британца пожертвовать 1 млн фунтов после поединка на Украину, пригрозив, что «за каждый день задержки» тот заплатит украинскому народу на 1% больше из своего кошелька, передает «Царьград».

Бой, как предполагается, состоится 29 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Ранее Крым лишил Усика звания «Почетный житель Симферополя» из-за его действий, направленных на дискредитацию России.

Напомним, в феврале прошлого года Усик вступил в ряды территориальной обороны. Аналогично поступил другой украинский боксер Василий Ломаченко, который позднее отказался покидать страну ради поединка с австралийцем Джорджем Камбососом. Позже Усик покинул Украину ради поединка против британца Энтони Джошуа.