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Российские войска за сутки уничтожили более 400 украинских военных
Минобороны: ВС России за сутки уничтожили более 400 украинских военных
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Вооруженные силы России за сутки уничтожили на шести направлениях в зоне спецоперации более 400 украинских военных, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
На купянском направлении Западной группировкой войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области и Розовка в ЛНР, здесь потери противника составили до 50 военнослужащих. Кроме того, были уничтожены пять бронемашин, три автомобиля и самоходная гаубица «Гвоздика», говорится в Telegram-канале Минобороны.
В то же время на краснолиманском направлении группировкой войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва ЛНР, здесь уничтожено до 90 военнослужащих, две бронемашины, два пикапа, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Акация».
На донецком направлении Южной группировкой войск в районах населенных пунктов Зализнянское, Красное и Тоненькое в ДНР за сутки уничтожено более 140 военнослужащих, две бронемашины, четыре пикапа и две гаубицы Д-30, сообщили в Минобороны.
На южнодонецком и запорожском направлениях группировка войск «Восток» уничтожила возле Пречистовки и Угледара в Донецкой народной республике до 70 военнослужащих, три бронемашины и гаубицу Д-20, а на херсонском направлении – свыше 50 военнослужащих, технику, а также склад боеприпасов 124-й бригады терробороны ВСУ.
Всего за сутки ВС России нанесли поражение 75 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах.
Кроме того, возле Константиновки и Приволье в ДНР уничтожены американские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50. Также ПВО сбили четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган», перехвачены четыре противорадиолокационные ракеты HARM.
По данным Минобороны, за сутки уничтожены 11 украинских беспилотников возле Першотравневое Харьковской области, Райгородка, Оборотновка, Площанка в ЛНР, Старомайорское, Шевченко в ДНР, Каменское и Балочки Запорожской области.
Всего с начала СВО ВС России уничтожили 400 самолетов, 218 вертолетов, 3384 БПЛА, 411 ЗРК, 8264 танка и других боевых бронемашин, 1055 боевых машин РСЗО, 4321 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8857 единиц спецтехники.
Ранее сообщалось, что российские силы перерезали все пути снабжения ВСУ в Артемовске.
CNN: РФ отправила захваченное на Украине американское оружие в Иран для реинжиниринга
CNN: Россия передала захваченное на Украине американское оружие в Иран для изучения
Россия отправила в Иран для исследования и создания аналогичных вооружений часть захваченного на Украине американского оружия, сообщили СМИ.
CNN со ссылкой на свои источники пишет, что речь идет о противотанковых комплексах Javelin и зенитных комплексах Stinger, передает Газета.Ru.
По словам источников, Россия доставляла вооружение в Иран для демонтажа и анализа, вероятно, чтобы иранские военные инженеры попытались создать свою собственную версию этого оружия.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия предложила Ирану беспрецедентное военное сотрудничество якобы в ответ на «поддержку по Украине».
Мирошник: Наступление ВСУ под Кременной провалилось
Экс-посол ЛНР Мирошник заявил о неудачном наступлении ВСУ под Кременной
Украинские военные попытались атаковать в районе города Кременная в ЛНР, но атаки отбили, российские военные движутся вперед в районе поселка Серебрянка в ДНР, заявил экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Утром в пятницу ВСУ попытались атаковать в направлении Чернопоповки, но им не хватило сил, и пришлось подтянуть резервы, сказал Мирошник, передает ТАСС.
По его словам, резервы начала обстреливать российская артиллерия, после чего они вернулись на исходные позиции.
Под Серебрянкой российские штурмовые отряды предприняли ряд успешных действий. Под контроль российских сил перешли три украинских военных опорных пункта.
Российская артиллерия и авиация весь день в пятницу активно работали по позициям ВСУ.
Ранее Евгений Пригожин заявил, что ВСУ планируют организовать наступление в районе города Артемовска.
Российские бойцы форсировали Бахмутку
«Российская газета»: Российские бойцы форсировали Бахмутку и прорываются к центру Артемовска
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Российским штурмовым формированиям удалось форсировать реку Бахмутка, теперь они пробиваются к центру Артемовска (украинское название города – Бахмут), сообщают российские военные корреспонденты.
Кроме того, в северной части города бойцы смогли зайти на территорию Артемовского завода обработки металлов (АЗОМ). Здесь российские силы продвигаются вглубь промзоны, пишет «Российская газета».
На юге российские подразделения наступают со стороны лесопосадок и района Квадраты, пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Также, по их данным, восточнее Ивановского российские силы продвигаются вперед, намереваясь обойти поселок и выйти на трассу Т0504 (Покровск-Константиновка).
Ранее командир спецназа «Ахмат», замкомандующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что вооруженные силы Украины и руководство НАТО готовят операцию, собираясь предпринять попытку разблокировать Артемовск (Бахмут).
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CNN сообщил о применении Россией уникальной ракеты на Украине
CNN: Россия применяет на Украине уникальную ракету с неустойчивой траекторией полета
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Российские Вооруженные Силы изменили тактику ракетных атак в зоне проведения спецоперации, повысив их эффективность, сообщают американские СМИ.
Научный сотрудник лондонского Королевского института объединенных служб Джастин Бронк заявил американскому телеканалу CNN, что за последние полгода российские ВС увеличили промежуток между ракетными обстрелами, одновременно с этим используя большее количество ракет, чтобы ПВО противника было сложнее перехватить их все.
Бронк выразил сомнения в том, что Украина сможет эффективно противостоять таким бомбардировкам, пишет Ura.ru.
Старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Дуглас Барри со своей стороны отметил, что Россия в ходе спецоперации использует сочетание дозвуковых крылатых ракет, высокоскоростных аэробаллистических ракет «Кинжал», а также других средств противодействия.
В сообщении CNN говорится, что Россия «разработала уникальную ракету», чтобы легче нацеливаться на критически важную инфраструктуру Украины.
Cкорость этой ракеты в сочетании с неустойчивой траекторией полета ракеты и высокой маневренностью может усложнить перехват.
Ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что руководство Вооруженных сил Украины боится ударов гиперзвуковых ракет России, в том числе знаменитых «Кинжалов».
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Американский военный инструктор на Украине предупредил о «сюрпризах от русских»
Американский военный инструктор на Украине Эрик: Нельзя списывать русских со счетов
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Западным политикам не следует недооценивать российские силы, действующие на Украине, заявил американский инструктор, обучающий украинских пограничников.
В интервью журналу Newsweek инструктор, представившийся только по имени – Эрик, рассказал, что работает на Украине уже около 12 месяцев и занимается подготовкой военных к боевым действиям. У него 26-летний опыт службы в вооруженных силах США, сейчас он находится в отставке.
В настоящее время Эрик координирует группу из 20 инструкторов (не уточняется, все ли являются иностранными гражданами), которые обучают украинских пограничников, передает ТАСС.
«Никогда нельзя списывать русских со счетов. Я имею с ними дело с 1989 года», – заявил американский инструктор. По его словам, русские, если списать их со счетов, способны удивить. Эрик выразил уверенность, что у русских «есть еще много сюрпризов».
Ветеран ВС США отметил, что российские военные «думают и учатся», что отражается и в операциях российских Вооруженных сил. «Они постоянно ищут и ищут слабые места в обороне», – сказал он, призвав не игнорировать опыт, который приобрели российские военные за время спецоперации.
Ранее пленный боевик националистического полка «Азов» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) Ринат Алиев рассказал об участии инструкторов НАТО в военной подготовке вооруженных сил Украины (ВСУ) задолго до обострения конфликта в Донбассе.
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Орбан: Запад близок к обсуждению отправки войск на Украину
Премьер Венгрии Орбан: Запад близок к обсуждению отправки войск на Украину
Западные страны близки к тому, чтобы обсуждать возможность отправки союзных войск на украинскую территорию, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.
Запад близок к тому, чтобы «на полном серьезе» предложить отправку на Украину солдат стран-союзников киевского режима, заявил Орбан в эфире радио Kossuth, передает РИА «Новости».
По его словам, мир никогда не был так близок к тому, чтобы из локального военного конфликта началась мировая война. И вероятность этого возрастает с каждым днем.
Предводители стран Запада заболели «военной лихорадкой», посылая все более опасное оружие киевским властям, на повестке дня уже стоит отправка Киеву истребителей, что раньше «считалось табу».
Венгерская сторона выступала против продолжения конфликта на Украине и высказывалась за немедленные переговоры Москвы и Киева.
Медведев придумал новое название для Украины
Медведев: В ответ на переименование в «Московию» Украину нужно назвать «Свинским Бандера-рейхом»
Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил ответ на планы Киева переименовать Россию в «Московию».
Медведев написал в своем Telegram-канале, что «верховный киевский нацист» (так он называет президента Украины Владимира Зеленского) поручил проработать вопрос о переименовании России в «Московию».
Ответом России, по мнению зампреда Совбеза России, должно стать переименование Украины, но не в «Хохляндию» и не в «Малороссию», а только в «Schweinisch Bandera-Reich» (с нем. «Свинский Бандера-рейх»).
Напомним, Зеленский ранее поручил правительству проработать возможность переименования России в «Московию». Так президент Украины ответил на соответствующую петицию.
Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, поручение Зеленского лишь подтверждает правоту Москвы и свидетельствует о том, что из Украины пытаются создавать «анти-Россию».
Американский разведчик сказал, что станет концом конфликта на Украине
Американский разведчик Риттер: Скоро у ВСУ закончатся боеприпасы, и тогда все будет кончено
У вооруженных сил Украины в ближайшее время закончатся боеприпасы, что приведет к их окончательному поражению, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что с нехваткой боеприпасов Запад ничего поделать не может, как бы ни пытался. По его словам, запас боеприпасов у Украины иссякнет уже летом. Когда это произойдет, «все будет кончено», передает РИА «Новости» слова американского офицера.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил экстренно выделить 1 млрд евро для боеприпасов Украине. Власти Украины заявили, что этого недостаточно, и потребовали выделить на эти цели 4 млрд евро.
Минобороны показало уничтожение «Ланцетом» натовского комплекса ПВО
Минобороны опубликовало видео уничтожения «Ланцетом» натовского комплекса ПВО Stormer HVM
Министерство обороны опубликовало видео уничтожения британского комплекса ПВО Stormer HVM, поставленного вооруженным силам Украины, при помощи барражирующего боеприпаса типа «Ланцет».
Боевая машина, как сообщается в Telegram-канале МО РФ, была обнаружена расчетами БПЛА на Донецком направлении СВО. В сообщении говорится, что она была уничтожена высокоточным барражирующим боеприпасом.
Расчеты БПЛА проконтролировали попадание, сказано в сообщении.
Подчеркивается, что барражирующие боеприпасы эффективно применяются для уничтожения бронетехники ВСУ.
Ранее сообщалось, что ВСУ в срочном порядке меняют американские гаубицы М777 на советские из-за дронов «Ланцет» на Купянском направлении.
Стало известно о планах ВСУ провести контрнаступление у Артемовска
Пригожин: ВСУ готовят контрнаступление у Артемовска
Украинская сторона намеревается организовать наступление в районе города Артемовска (Бахмут), заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Вооруженные силы Украины действительно готовят контрнаступление, и российские войска делают все, чтобы этого не произошло, заявил Пригожин, передает ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ сосредотачивают силы для контрнаступления.
Между тем военкоры сообщили, что ВСУ предпринимают безуспешные попытки контрнаступления по линии соприкосновения, в южных кварталах Артемовска идут тяжелые бои.
Боец Баширов предотвратил диверсию в тылу российских войск
Боец Баширов в зоне спецоперации предотвратил диверсию в тылу российских войск
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Прапорщик Магомед Баширов, уроженец села Киша Дахадаевского района Дагестана, предотвратил диверсию в тылу российских войск в зоне проведения специальной военной операции и спас раненых российских военнослужащих, сообщили в пресс-службе главы республики.
В сообщении администрации главы Республики Дагестан со ссылкой на данные Минобороны России сообщается, что Баширов, «продвигаясь по заданному маршруту в лесополосе», заметил хорошо вооруженных украинских боевиков, «готовящихся к диверсии в тылу российских войск». Прапорщик доложил об этом командиру и вступил в бой, застав противника врасплох.
Сообщается, что шквальным огнем российских военнослужащих огневые точки боевиков были уничтожены, что позволило существенно снизить их боевые возможности.
«Во время боестолкновения прапорщик Баширов оперативно организовал эвакуацию раненых товарищей с поля боя, после чего своевременно оказал им неотложную медицинскую помощь», – сообщили в администрации главы РД.
Позднее администрация опубликовала сообщение о Мухтаре Алавдинове, уроженце Агульского района республики. По данным Минобороны, подразделение, в составе которого действовал сержант Алавдинов, отвоевало опорный пункт украинских националистов в лесополосе и закрепилось на рубеже.
Российские военные обнаружили украинских боевиков в прилегающем районе. «Грамотно используя рельеф местности, Мухтар с сослуживцами подавили огневые позиции противника и нанесли огневой удар по основным силам националистов», – говорится в заявлении.
Ранее в Казачьем обществе отметили героизм терских казаков-десантников в ходе СВО.
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Монахам УПЦ предписали покинуть Киево-Печерскую лавру
Монахам УПЦ установили срок, до которого они должны покинуть Киево-Печерскую лавру
Священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) обязали покинуть Киево-Печерскую лавру. Соответствующее предупреждение поступило от и. о. гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» (подчиняется Минкультуры Украины).
Монахам надо покинуть монастырь до 29 марта в связи с расторжением договора аренды, в ходе приема-передачи зданий монастыря, им нужно освободить здания и сооружения, являющиеся госсобственностью, говорится в документе, передает ТАСС.
Рабочая группа, установившая нарушение условий договора аренды, создана по указу президента Украины Владимира Зеленского, отмечается в предупреждении.
В январе в Верховной раде предложили лишить УПЦ доступа во все храмы Киево-Печерской лавры.
Премьер Британии рассказал сценарий завершения конфликта на Украине
Премьер Британии Сунак заявил, что украинский конфликт завершится переговорами
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Украинский конфликт завершится за столом переговоров, а поставки Западом оружия Киеву призваны укрепить их позиции перед началом диалога с Россией, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
Сунак перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже выразил уверенность, что это закончится, как и все конфликты, за переговорным столом, но решение должна принимать Украина, передает ТАСС со ссылкой на The Guardian.
«Мы должны поставить их [украинцев] в наилучшую позицию для [начала] таких переговоров в подходящий и разумный для них момент», – указал он. По его словам, в настоящее время приоритетом должна быть передача Украине ресурсов, обучение военнослужащих и иная поддержка, которая нужна ей для того, «чтобы пойти вперед и создать преимущество на поле боя».
Сунак, выступая на совместной пресс-конференции с Макроном, объявил, что Британия и Франция станут совместно разрабатывать дальнобойные виды вооружений и системы противовоздушной обороны, а также обучать украинских морских пехотинцев.
Трансляция ведется на телеканале Sky News.
По его словам, Украина «должна одержать победу», а Запад с помощью поставок вооружения Украине и обучения ВСУ намерен помочь украинским властям провести контрнаступление, чтобы укрепить переговорные позиции Киева.
Ранее Politico сообщило, что Британия и Франция хотят «зарыть топор вражды», чтобы послать России сигнал о единстве Запада.
Европейская пресса все чаще регулярно пишет о том, что украинский конфликт должен быть завершен за столом переговоров. Как отмечала немецкая газета Bild, западные страны намерены помочь ВСУ перейти в контрнаступление и дать шанс «возвратить территории до осени», но в случае провала потребуют от Киева перейти к мирным переговорам с Москвой.
Российские силы перерезали все пути снабжения ВСУ в Артемовске
Российские штурмовые отряды перерезали крупный путь снабжения группировки ВСУ в Артемовске
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Российские силы отрезали для группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) последнюю крупную дорогу снабжения в Артемовске (украинское название – Бахмут), ВСУ вынуждены пользоваться проселочными дорогами, сообщают военкоры.
По данным авторов Telegram-канала «Военкоры русской весны», ЧВК «Вагнер» подобрались к трассе, по которой снабжалась бахмутская украинская группировка, и почти ее перерезали, взяв под огневой контроль. Украинские солдаты вынуждены пользоваться проселочными дорогами, пишет «Российская газета».
Также, по данным военкоров, которые ссылаются на украинских аналитиков, ВСУ в городе оказались в критической ситуации, там идут ожесточенные бои.
В публикации отмечается, что ЧВК «Вагнер» одновременно расширяют северный фланг на запад, атакуют Богдановку и стремятся обойти Хромовое с востока.
Ранее сообщалось, что российским штурмовым формированиям удалось форсировать реку Бахмутка, теперь они пробиваются к центру Артемовска.
Военный эксперт рассказал о страхе ВСУ перед российскими «Кинжалами»
Руководство Вооруженных сил Украины боится ударов гиперзвуковых ракет России, в том числе знаменитых «Кинжалов», рассказал военный эксперт Алексей Леонков.
Даже американские ЗРК Patriot не могут остановить российские гиперзвуковые «Кинжалы», тем более их не могут перехватить устаревшие системы ПВО Украины, рассказал Леонков в телепрограмме «Большая игра», передает ФАН.
Эксперт напомнил, что командование ВСУ ранее призналось в неспособности остановить ракеты «Кинжал», запускаемые с истребителей МиГ-31.