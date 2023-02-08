Роспотребнадзор зафиксировал возвращение подварианта BA.2 штамма коронавируса «омикрон»

Роспотребнадзор: Возвращение подварианта омикрон-штамма BA.2 связано с угасанием иммунитета у переболевших

Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали в России возвращение подварианта BA.2 штамма коронавируса «омикрон» в виде форм XBB. Возвращение связано с постепенным угасанием иммунитета у ранее перенесших заболевание, вызванное этим вариантом, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По сообщению ведомства, в настоящее время наблюдается возврат подварианта «омикрон» BA.2 («стелс-омикрон») в виде рекомбинантных форм XBB, что объясняется постепенным угасанием иммунитета у тех, кто переболел «стелс-омикроном» год назад, передает ТАСС.

«В России на протяжении четырех недель регистрируется подъем заболеваемости COVID-19. На пятой неделе 2023 года в стране выявлено более 60 тыс. случаев заболевания, что на 33% больше, чем на четвертой неделе. При этом почти 41% всех случаев приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область», – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Там добавили, что циркулирующие на сегодня в России варианты COVID отличаются высокой заразностью, но вызванное ими заболевание, как правило, протекает в легкой форме, в связи с чем введение каких-либо дополнительных противоэпидемических мер не требуется.

Ранее Минздрав объявил, что сроки годности вакцины «Спутник V» продлили для разных производителей, решение принято на основании экспертизы, подтвердившей безопасность и эффективность препарата.