|
|
МИД заявил о «дипломатии преследования» в Африке со стороны ЕС
Захарова: Боррель проводит «дипломатию преследования» относительно делегации российского МИД в Африке
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель проводит «дипломатию преследования» относительно делегации российского МИД в Африке, заявила спикер ведомства Мария Захарова.
По ее словам, ЕС, НАТО и США, в особенности Боррель, по пятам преследуют российскую делегацию в информационном плане, а после – и в практическом, передает радио Sputnik.
Захарова обратила внимание на «надменные и ненавистнические комментарии» Бореля относительно проходящих турне российской делегации.
Напомним, во вторник глава МИД Сергей Лавров прилетел с первым рабочим визитом в Мали. Он отмечал, что Боррель не умеет скрывать расистской сущности своего видения мира.
Российские войска за сутки уничтожили более 400 украинских военных
|
|
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили более 400 украинских военных на нескольких направлениях, а также артиллерийский склад в районе Угледара, заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском направлении огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР.
Кроме того, отмечается, что в районах населенных пунктов Гряниковка, Лиман Первый, Котляровка Харьковской области, а также Лес Попов в ЛНР, пресечена деятельность шести диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Уничтожено до 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля.
В Минобороны добавили, что на Краснолиманском направлении в результате огня артиллерии и успешных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной, 71-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 27-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новосадовое, Ямполовка ДНР, Стельмаховка, Червоная Диброва ЛНР, а также Серебрянского лесничества.
Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 120 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины, указали в ведомстве.
На Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. За сутки уничтожено свыше 115 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, четыре автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30 в районах населенных пунктов Яснобродовка и Победа ДНР.
В ведомстве сообщили, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях в результате огня артиллерии и активных действий подразделений группировки войск «Восток» за сутки уничтожено более 130 украинских военнослужащих 72-й механизированной бригады ВСУ и 110-й бригады территориальной обороны.
Кроме того, на данных направлениях уничтожены два танка, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубицы Д-30 и Д-20 в районах населенных пунктов Гуляйполе Запорожской области и Водяное ДНР. В районе населенного пункта Угледар уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, уточнили в пресс-службе.
«На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены гаубица Д-30 и самоходная гаубица «Акация» в районах населенных пунктов Качкаровка и Днепровское Херсонской области», – говорится в сообщении.
В Минобороны заявили, что ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ за сутки нанесено поражение 111 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 142 районах.
В ведомстве также отметили, что средствами противовоздушной обороны уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Егоровка ДНР и Алешки Херсонской области. Кроме того, за сутки сбито 11 реактивных снарядов систем залпового огня «Ураган» и HIMARS в районах населенных пунктов Волноваха ДНР и Токмак Запорожской области.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 382 самолета, 206 вертолетов, 3023 беспилотных летательных аппарата, 403 зенитных ракетных комплекса, 7750 танков и других боевых бронированных машин, 1007 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4003 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 8272 единицы специальной военной автомобильной техники», – говорится в сообщении.
Ранее Минобороны заявило, что российские военные в ходе СВО на Украине впервые уничтожили ЗРК NASAMS производства Норвегии.
Яков Кедми: Украина не получит от Израиля ни денег, ни оружия
|
|
Визит главы израильского МИД в Киев – это в первую очередь дипломатический акт, призванный снизить давление Запада на Израиль. Однако Украина использует этот визит для шантажа и вымогательства. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли политолог Саймон Ципис и бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.
«Я полагаю, что главу МИД Израиля Эли Коэна попросил посетить Киев госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего недавнего визита в еврейское государство. Штаты всеми способами подталкивают Израиль к четкому проявлению проамериканской позиции и поддержке Киева», – рассказал сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис.
«Вместе с тем наш дипломат является членом нового правительства Израиля. Поэтому такой визит может стать «официальным стартом» работы для нового главы дипведомства. На фоне глубокого внутриполитического кризиса, каждый министр нового правительства пытается как можно нагляднее продемонстрировать свою работу. Поэтому логично, что Коэну надо проявить активность в конфликтном регионе», – полагает он.
«Очевидно, что Украина пытается разыгрывать «еврейскую карту», фактически шантажируя Израиль и ощущая свою безнаказанность. Однако на Украине присутствует большая еврейская община, и для Израиля это очень чувствительный вопрос», – отметил собеседник.
«Как сказал экс-премьер Израиля Нафтали Беннет в своем недавнем интервью, единственная призма, через которую он смотрел на украинский вопрос – это чувство ответственности за евреев на Украине», – пояснил Ципис.
«Кроме того, на Украине очень много олигархов и политиков, имеющих еврейское происхождение. Они оказывают давление через свои каналы на Израиль. Их, понятное дело, больше волнует украинское государство, но поскольку они евреи по происхождению, то считают возможным вот так шантажировать Израиль», – рассуждает политолог.
«Причиной такого дерзкого поведения Киева в отношении Израиля является еще и желание рассорить нашу страну с Москвой. На Украине понимают, что самый действенный метод для этого – прямые поставки Израилем оружия для ВСУ», – отмечает эксперт.
«Масла в огонь подливает Запад, действуя по двум фронтам. С одной стороны, они оказывают давление на Израиль, а с другой – подталкивают Украину к такому хамскому поведению, обещая, что ей за это ничего не будет», – добавил он.
«Шансы на выполнение Израилем требований Киева велики, поскольку наша страна очень сильно зависима от финансовой и технической помощи Запада, а конкретно США. И может дойти до того, что Вашингтон начнет шантажировать Израиль сокращением помощи», – заключил Ципис.
В свою очередь бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, рассуждая о темах встречи, отметил, что «разговаривать в ходе визита Коэна в Киев будут обо всем, но ни денег, ни оружия Украина не получит».
Как полагает собеседник, «это был специальный ход, чтобы оказать давление на Израиль». «Скорее всего, инициатива принадлежала сторонникам киевской власти в израильских политических кругах, которые все время пытаются втянуть Израиль в более активную поддержку Украины», – отметил он.
«По моему мнению, визит Коэна в Киев призван продемонстрировать положительное отношение Израиля к Украине, несмотря на отказ поставлять вооружения. Кроме того, стоит вспомнить тот факт, что первый звонок Коэна в должности министра иностранных дел Израиля был совершен главе российского МИД Сергею Лаврову», – рассуждает политолог.
«Тель-Авив отказывался поставлять оружие Украине, поскольку это не соответствовало национальным интересам Израиля. Круги, связанные с беглыми олигархами и российской оппозицией, придерживающиеся абсолютно проамериканской политики, пытаются втянуть Израиль в конфликт с Россией. Однако это давление не меняет оценку правительством национальных интересов страны, которые определяются международной обстановкой, в том числе на Ближнем Востоке, а также присутствием военного контингента ВС России в Сирии», – заключил Кедми.
Ранее СМИ сообщили, что накануне визита в Киев главы израильского МИД Эли Коэна, власти Украины потребовали от Тель-Авива публично осудить действия РФ и выдать Киеву кредит в 500 млн долларов, а также поддержать мирный план Владимира Зеленского, предполагающий вывод российских войск с Украины.
Также Киев рассчитывает на то, что Израиль окажет помощь в лечении сотен украинских солдат и мирных жителей, и ждет от нового правительства Израиля подтверждения обязательства помочь Украине с созданием новой системы оповещения о воздушной атаке.
Накануне экс-премьер Израиля Нафтали Беннет в интервью, опубликованном на YouTube-канале, обвинил страны Запада в срыве переговоров между Россией и Украиной. Напомним, в начале СВО Беннет выполнял роль одного из посредников между Россией и Украиной. В интервью он отметил, что все его действия были согласованы до мельчайших деталей и с США, и с Германией, и с Францией. Как утверждает бывший премьер, Запад в какой-то момент принял решение «громить (президента РФ Владимира) Путина, а не договариваться».
Также Беннет выступил с утверждением, что российский лидер Владимир Путин заверил его в начале спецоперации, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому физическая расправа не угрожает. Он также добавил, что перед тем, как Запад прервал российско-украинские переговоры, было подготовлено не менее 17 черновиков соглашения между сторонами.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает необходимым пересмотреть политику Израиля в отношении военных поставок Киеву. До этого в рамках интервью CNN премьер рассказал, что рассматривает возможность военной поддержки Украины путем передачи системы ПВО «Железный купол». При этом Тель-Авив заявлял об оказании Киеву исключительно гуманитарной помощи.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В России оценили шансы конфликта на Украине пойти по «корейскому сценарию»
Политолог Ткаченко: Украинская пропаганда ошибается с параллелями с Корейской войной
|
|
Киев взял за основу вроде бы схожий исторический опыт. Но там совершенно не учли, что различий в данном случае больше, чем общих свойств, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в СМИ вновь появились обсуждения возможного раздела Украины по аналогии с Кореей.
«Сама Украина, которая активно вбрасывает в информационное поле тезис о «корейском сценарии», не может прийти к единому понимаю, чего она хочет. Но, по сути, разговор о том, чтобы каким-то образом остановить военные действия условно на той границе, которая сейчас имеется», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Если руководствоваться историей Корейской войны, то это не лучший сценарий. Напомню, к началу конфликта в 1950 году линия разграничения проходила по 38-й параллели. И после трех лет сражений стороны были вынуждены вернуться на те же позиции. Заимствовать из корейской истории в данном случае нечего», – полагает собеседник.
«Основа пусть и хрупкой, но все же стабильности на полуострове заключается в том, что стороны по итогам конфликта признали статус-кво. В случае с Украиной ни о каком статус-кво речи быть не может. Помимо этого, в случае с Корейской войной по обе стороны конфликта были корейцы», – обращает внимание политолог.
«И если перекладывать эту модель на Украину, то Киев для начала должен прийти к мысли о том, что в стране живут русские. По факту украинская пропаганда взяла в чем-то близкий пример, но не учла, что различий в ней больше, чем общих свойств. Северная и Южная Кореи были единой культурой. А тут разделена сама Украина», – заключил Ткаченко.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Украина не сможет достичь по уровню жизни и развития Южную Корею. Мнения о том, что Украина пойдет по тому же пути, что Южная и Северная Кореи, – «некий новый политический сон», новая мечта «пост-майдана», написал он в своем Telegram-канале.
Как полагает сенатор, эту идею предлагают люди, которые ищут свое место в будущей системе украинской власти и пытаются создать для себя хоть какие-то перспективы. «Да и во всех других отношениях аналогия с Южной Кореей никуда не годится. Пустое», – заключил он.
В свою очередь глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал это демагогией, отметив, что «корейский сценарий» не обсуждается, а цели спецоперации остались неизменны.
Замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал разговоры про «корейский сценарий» «просто хотелками». «Типа мы, оставшаяся часть Украины, будем под западным управлением и защитой. А потом достигнем уровня Республики Корея. И еще – как бы остается некоторая надежда на воссоединение с бывшими территориями. Тезис для внутреннего использования, не более», – написал он.
«Правда, украинские пропагандисты не пишут, что раздел по 38-й параллели создал две самостоятельные страны. А Донбасс и другие территории вошли в состав России, которая является крупнейшим государством, обладающим полным суверенитетом и самым грозным оружием», – продолжил он.
«Примечательно здесь другое. В Киеве стеснительно пробросили тезис, что никакой перемоги быть не может. В лучшем случае – раздел на части. А по сути – это первый шаг к признанию сложившихся на земле реалий», – акцентировал Медведев.
Накануне в Киеве вновь заговорили о том, что Запад готов пойти по такому сценарию с Украиной, какой был с разделением Кореи на две части. Месяцем ранее аналогичным заявлением выступал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. В эфире телемарафона он сказал, что Киеву могут предложить «корейский вариант» урегулирования, предполагающий «условную 38-ю параллель».
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что информация Киева о якобы имеющих место контактах замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака по поводу возможности «корейского варианта» урегулирования на Украине является очередной уткой.
Напомним, что Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950–1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части, ставшие независимыми государствами.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Мирошник рассказал о стратегическом значении Северска
Мирошник: Северск имеет стратегическое значение для фронта
|
|
Несмотря на то, что Северск – довольно небольшой городок, его географическое положение дает серьезное преимущество военным. Установление контроля над ним сделает нас на шаг ближе к разрушению линии обороны противника, сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. Ранее в ЛНР сообщили, что ВС России заняли выгодные рубежи у Северска.
«Северск – относительно небольшой городок, который занимает доминирующие позиции с точки зрения ландшафта. Он имеет стратегическое значение. Дело в том, что сейчас на линии обороны ВСУ Северск – Соледар – Артемовск идут активные бои. Соледар уже проломлен, в скором времени должна решиться судьба Артемовска, на очереди окажется Северск», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Сам населенный пункт уже почти полгода находится под украинским контролем. Это приводит к постоянным обстрелам Лисичанска, Северодонецка, Кременной и Рубежного. Восстанавливать эти города просто не получается. Судьба всей агломерации зависит от того, кто контролирует Северск», – объяснил собеседник.
«Тот факт, что мы заняли выгодные рубежи, позволяет рассматривать происходящее как подготовку к потенциальному наступлению. Мы располагаем необходимыми силами. И следующим на пути должен стать Красный Лиман», – добавил экс-дипломат.
«Только после взятия этих городов можно будет говорить о том, что линия обороны Северск – Соледар – Артемовск разобрана. Тогда получится вынудить ВСУ отступить к следующей линии обороны, которая, судя по всему, пройдет в районе Славянска, Краматорска и Дружковки», – рассуждает он.
«Также мы наблюдаем, что ВСУ начали дезертировать в районе Кременной. В первую очередь это связано с серьезными потерями с их стороны. Кроме того, мотивация войск там практически на нуле. Все понимают, что мы имеем преимущество, а они просто отправлены на убой. И чтобы сохранить себе жизнь, противник просто дезертирует», – заключил Мирошник.
Ранее подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что подразделения вооруженных сил заняли выгодные рубежи и позиции у города Северска в Донецкой народной республике.
Марочко отметил, что положение ВСУ в районе Северска за минувшие выходные значительно ухудшилось. В свою очередь российские военные благодаря занятым позициям могут контролировать новые участки местности, повысив эффективность ударов по ВСУ. Он добавил, что украинское командование вынуждено наращивать поставки как живой силы, так и вооружений на данном направлении.
Кроме того, Марочко также сообщил о том, что часть украинских военнослужащих дезертируют в районе города Кременная в ЛНР, где сейчас ведется наступление российских сил. Наши военные, по его словам, отмечают на Кременском направлении низкий уровень морально-психологического состояния в рядах ВФУ.
Марочко уточнил, что некоторые военные не оказывают существенного сопротивления и оставляют позиции. Переброшенные Киевом для сдерживания собственных войск националистические подразделения выполнить поставленную задачу не могут, добавил он
3 февраля Марочко сообщал, что группировка ВС Украины, которая сейчас находится в городе Северске, может оказаться в ближайшее время в окружении. Ранее Северск входил в единую линию обороны украинских войск вместе с Артемовском (украинское название Бахмут) и Соледаром.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Нетаньяху заявил о компромиссе с Путиным по Ближнему Востоку
Нетаньяху заявил о компромиссе с Путиным по интересам Израиля на Ближнем Востоке
|
|
Израиль и Россия в ходе переговоров достигли компромисса по интересам государств на Ближнем Востоке, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
По словам премьера, Иран хочет создать армию и расположить ее в Сирии рядом с границей Израиля. Кроме того, Тегеран якобы стремится уничтожить еврейское государство и подвергнуть его жителей опасности, разработав ядерное оружие, передает РИА «Новости».
«Изначально я сказал Путину: «Смотри, у нас есть выбор: мы можем идти к конфронтации или можем найти общий язык. Израиль действует свободно. <...> Мы не вмешиваемся в твои действия в Сирии, а ты оставляешь нас в покое». Мы нашли компромисс, который служит интересам Израиля, и, следовательно, Путин думает, что это не угрожает российским интересам», – добавил Нетаньяху французскому телеканалу LCI.
Политик подчеркнул, что два лидера решили «оставить друг друга в покое».
В среду Нетаньяху заявил, что Израиль не хочет допускать военной конфронтации с Россией, для этого Тель-Авив осуществляет координацию с Москвой при полетах израильских ВВС над Сирией.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли дружба Путина и Нетаньяху спасти отношения России и Израиля.
ЕС сделал два исключения из потолка цен на российские нефтепродукты
ЕС вывел из-под действия потолка цен два российских нефтепродукта, говорится в пояснениях, опубликованных на сайте Европейской комиссии.
Исключение сделано для продукции, которая была произведена из российского сырья в другой стране, а также для продукции, где российские нефтепродукты смешиваются с зарубежными. В пояснениях отмечается, что такие нефтепродукты не могут считаться российскими и на них предельная цена не применяется, передает РИА «Новости».
Как пояснили в Еврокомиссии, в результате смешивания появляется товар с другим таможенным кодом.
Напомним, с 5 февраля вступили в силу топливные санкции ряда стран против поставок из России: Евросоюз запрещает импорт российских нефтепродуктов, а страны ЕС и «большой семерки» устанавливают на них потолок цен.
Эксперт: ЕС и США попали в нефтяную зависимость от Индии
Эксперт Юшков: Если Индия перестанет покупать российскую нефть, на Западе начнется глубочайший дефицит топлива
|
|
США и Европа заинтересованы в том, чтобы Индия и дальше закупала российскую нефть по сниженной цене. Но Москва может уменьшить размер скидки и это отразится на Европе и Штатах, рассказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее агентство Bloomberg сообщило о возросшей роли Нью-Дели на нефтяном рынке в связи с закупками сырья у России.
«Именно Индия перерабатывает российское сырье на прибрежных НПЗ и отправляет дизельное топливо в США. Европейцы и американцы должны ее безмерно благодарить за это. Если бы Запад запретил Нью-Дели закупать энергоресурсы у Москвы, ситуация мгновенно бы привела к глубочайшему дефициту топлива в Европе», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Еще очень большую роль играет вопрос о том, кто именно выступает в роли посредника. В принципе, любые азиатские страны могут закупать российскую нефть, причем не по потолку цены. Ограничения распространяются лишь на страхование и перевозку подобного товара. Что касается Индии, то на судах этой страны российская нефть вообще не перевозится», – подчеркивает эксперт.
«Сегодня Индия – крупнейший покупатель российской нефти, который занимается ее переработкой. Мы продаем сырье с большим дисконтом. Но постепенно скидки на российские ресурсы будут снижаться. Чтобы сохранить рентабельность подобных схем, Нью-Дели может начать увеличивать стоимость конечных продуктов», – акцентирует Юшков.
«Для России ситуация, в рамках которой приходится делать большие скидки, неприятна. Так, например, Urals уже сейчас торгуется со скидкой в 18 долларов. При этом еще в середине декабря приходилось занижать стоимость на 35 долларов», – уточняет эксперт.
«Рынок перестраивается буквально на глазах. Мы продаем очень много нефти по разным направлениям. Продукты из наших ресурсов впоследствии уходят в страны Запада. В дальнейшем ряд государств будет закупать все больше нефтепродуктов для внутреннего рынка», – резюмирует Юшков.
Роль Индии на мировых нефтяных рынках постепенно растет, пишет издание Bloomberg. Страна активно закупает российское сырье по скидкам, перерабатывает его и направляет конечный продукт на экспорт в страны ЕС и США.
Отмечается, что Нью-Дели удалось избежать критики со стороны партнеров. Действия Индии отвечают «двойной цели Запада»: сокращение доходов России от продажи энергоресурсов, а также предотвращение шока от перебоев поставок нефти.
Согласно директивам ЕС, Нью-Дели не нарушает введенных организацией запретов. Ранее в Bloomberg уточняли, что Индия действует в рамках санкций Евросоюза: нефть перерабатывается на территории третьей страны, а значит, конечный товар уже не рассматривается, как имеющий отношение к Москве.
Издание Reuters подтверждает, что закупки Индией российской нефти не могут считаться нарушением западных санкций по причине того, что Нью-Дели изначально не присоединялось к ограничениям. Тем не менее, по данным агентства, банки и финансовые учреждения страны с осторожностью относятся к данным операциям, опасаясь «разозлить» западные страны.
Для снижения рисков индийские НПЗ начали оплачивать большую часть поставок не долларами, как это было раньше, а дирхамами ОАЭ. Уточняется, что платежи в национальной валюте проводит Государственный банк страны.
С 5 декабря прошлого года начал действовать потолок цен на российскую нефть. В том же месяце Telegraph India со ссылкой на представителей министерства промышленности сообщила, что Нью-Дели рассматривает возможность присоединения к ограничениям, если стоимость нефти превысит 60 долларов за баррель.
Напомним, в октябре Москва вышла на первое место среди экспортеров нефти для Нью-Дели. Российские компании отправляли в Индию 946 тыс. баррелей в сутки. Это 22% от всего нефтяного импорта страны.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Экс-премьер Израиля Беннет обвинил Запад в остановке переговоров России и Украины
Экс-премьер Израиля Беннет заявил, что переговоры России и Украины прервал Запад
|
|
Переговоры Москвы и Киева по урегулированию конфликта прервали страны Запада, заявил бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, выполнявший роль посредника между Россией и Украиной в начале спецоперации.
Беннет в интервью, опубликованном на YouTube-канале, отметил, что все его действия были согласованы до мельчайших деталей и с США, и с Германией, и с Францией. По его словам, они прервали переговоры, передает РИА «Новости».
Как утверждает бывший премьер, Запад в какой-то момент принял решение «громить (президента РФ Владимира) Путина, а не договариваться».
Ранее Беннет выступил с утверждением, что российский лидер Владимир Путин заверил его в начале спецоперации, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому физическая расправа не угрожает. Он также добавил, что перед тем, как Запад прервал российско-украинские переговоры, было подготовлено не менее 17 черновиков соглашения между сторонами.
В среду председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что если бы США захотели, они бы за сутки посадили киевский режим за стол переговоров, но они сознательно этого не делают.
В Японии рассказали, что ждет Европу без российского газа
Ситуация в мире останется непредсказуемой, Европе будет очень трудно пополнить пополнять запасы газа без российского голубого топлива, заявил журналист Кэн Кояма в статье для японского издания Nihon Keizai.
Автор пишет, что в 2023 году Европа столкнется с большими трудностями, поскольку запасы газа будут истощаться, несмотря на то, что европейские цены на газ снизились. Однако, без российского газа будет трудно пополнить запасы их на следующую зиму, передает РИА «Новости».
Кояма полагает, что возникнет конкуренция за дополнительные поставки сжиженного природного газа, а цены на голубое топливо вырастут.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, чем обернется запрет на топливо для Европы и России.
Захарова отреагировала на слова Борреля о запрете российских СМИ в Европе
Заявления главы глава европейской внешнеполитической службы Жозепа Борреля о запрете российских СМИ в Европе заиграли новыми красками с оттенками неадекватности, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Боррель заявил, что запрет ряда российских СМИ в Европе – это «защита свободы слова», – привела заявление Борреля в своем Telegram-канале Мария Захарова.
По ее словам, раньше такие действия в России расценивались как проявления либеральной диктатуры, но «в заявлениях Борреля они заиграли новыми красками с оттенками неадекватности».
Ранее Боррель признал поддержку СМИ-иноагентов в России со стороны ЕС.
Напомним, ранее в Латвии арестовали шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема. В МИД России потребовали подключить уполномоченных по свободе слова международных организаций в связи с задержанием журналиста.
ВСУ отступили из северных кварталов Артемовска
WarGonzo сообщил об отступлении ВСУ из северных кварталов Артемовска
Украинские войска отступили из северных кварталов Артемовска (украинское название – Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили военкоры со ссылкой на ЧВК «Вагнер».
По данным Telegram-канала WarGonzo, ВСУ отступили из северных кварталов Артемовска. Отмечается, что бойцы «Вагнера» зашли в северные кварталы Артемовска и приступили к их зачистке, с востока они подходят со стороны Соледара.
Другие штурмовые группы продвигаются к юго-западу от города – в направлении Часова Яра, который относительно Артемовска находится на возвышенности. Эта географическая особенность в определенной степени затрудняет боевую работу по полному окружению бахмутского гарнизона ВСУ, передает «Военное обозрение»..
Бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись к перекрестку дорог Артемовск-Константиновка и Часов Яр – Курдюмовка, что к юго-западу от Красного (Ивановского).
Одновременно с этим бои идут и в южной части Артемовска. Большие потери несут резервы националистического формирования «Азов» (террористическая организация, запрещенная в РФ), ранее переброшенные к городу с целью недопущения его окружения российскими войсками.
Помимо этого, как пишет канал, есть подтверждение о контроле некоторых улиц на юге города.
«Таким образом, можно сказать, что Бахмут уже взят в полукольцо», – добавили военкоры.
Напомним, что ВС РФ продолжают успешные наступательные действия в пространстве вокруг Соледара и Артемовска (Бахмута). К северу от Соледара были заняты небольшие поселки им. Сакко и Ванцетти и Николаевка, в результате чего фронт продвинулся в направлении Северска.
В ДНР сообщали, что с вечера четверга дополнительные резервы вооруженных сил Украины стягивают под Артемовск.
Экс-премьер Израиля Беннет рассказал о 17 черновиках соглашения России и Украины
Перед тем, как Запад прервал российско-украинские переговоры, было подготовлено не менее 17 черновиков соглашения между сторонами, заявил бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, выполнявший роль посредника между Россией и Украиной в начале спецоперации.
Беннет в интервью, опубликованном на YouTube-канале, отметил, что у них было 17-18 черновиков. По его словам, ни один из черновиков до сих пор не был обнародован, передает РИА «Новости».
Ранее Беннет заявил, что переговоры Москвы и Киева по урегулированию конфликта прервал Запад.
Зафиксирован резкий рост спроса на отечественные бренды одежды и косметики
Эксперты зафиксировали резкий рост спроса на отечественные бренды одежды и косметики
Популярность российских брендов одежды и косметики по итогам прошлого года увеличилась почти в три раза, сообщают маркетологи.
По информации специалистов, главной причиной роста популярности российских брендов является освободившаяся ниша. Второй причиной названа покупательская способность населения, передает «Вечерняя Москва».
Как отметил маркетолог Дмитрий Куликовский, в то время, когда шведский бренд H&M решил уйти из России, даже обеспеченные москвичи не бросились раскупать вещи, а дождались тотальной распродажи.
Третьей причиной специалист назвал блокировку соцсетей, через которые ранее массово продавались брендовые вещи. Более того, после ухода некоторых зарубежных интернет-магазинов в России сработал эффект новизны, людям захотелось попробовать что-то новое.
Более того, изменения зафиксированы не только на рынке одежды и косметики. Также вырос интерес к отечественным брендам бытовой техники, а продажи кратно увеличились по отношению к 2021 году.
Так, российский бренд безоговорочно лидирует в сегменте мелкой бытовой техники. Россияне ставят на свои кухни технику отечественных марок: газовые плиты, электрические и индукционные, варочные панели, холодильники и вытяжки. При этом в топ продаж по стране стабильно входят российские морозильные лари, которые покупают как для индивидуального пользования, так и для коммерческих нужд.
Куликовский подчеркнул, что ранее у крупных зарубежных корпораций было больше средств на раскрутку товара, так как в силу колоссальных объемов производства они могли легко играть с ценами и проводить различные акции. В данный момент в России у наших появился отличный шанс раскрутиться.
Газета Washington Post писала, что введенные странами Запада антироссийские санкции повлияли на российскую экономику меньше, чем планировалось.
Эксперт: Apple выполняет требования ФАС из-за боязни потерять российский рынок
Эксперт Единин: Западные компании все чаще выполняют требования нашего законодательства
|
|
Исполнение предписаний российских регуляторов зарубежными компаниями свидетельствует об их нежелании терять российский рынок. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал замдиректора ИРИ Борис Едидин. Ранее стало известно, что Apple исполнила предписание ФАС по делу с «Лабораторией Касперского».
«Исполнение предписания ФАС американской компанией Apple наглядно говорит о том, что обращения в суды в целях защиты прав и интересов российских пользователей и компаний имеют смысл», – рассказал заместитель генерального директора АНО «ИРИ» по правовым вопросам Борис Едидин.
«В целом западные компании рассматривают российский рынок как сферу своих интересов. Поэтому они заинтересованы действовать в рамках закона и выполнять требования антимонопольных органов, чтобы не потерять его», – рассуждает эксперт.
Рассуждая о том, можно ли ожидать развития позитивного диалога между российским регулятором и западными ИТ-компаниями, собеседник отметил, что «да, действительно, все об этом свидетельствует, поскольку данный случай не единственный».
«У нас есть уже достаточно много примеров, когда иностранные компании добросовестно выполняют требования российских регуляторов. Данный случай продолжает такую тенденцию и, как мне кажется, она имеет все шансы к развитию», – отметил Едидин.
Кроме того, как отмечают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, продавливать свои монопольные интересы для таких компаний, как Apple, становится все сложнее. Развиваются альтернативные, с том числе отечественные, магазины приложений с более выгодными для разработчиков и пользователей условиями. Это вынуждает иностранных ИТ-гигантов задуматься о реальной конкуренции и отказываться от тотальной диктовки своих правил.
Ранее стало известно, что американская компания Apple исполнила предписание ФАС по делу с «Лабораторией Касперского». Законность предписания поддержали суды двух инстанций. Apple была обязана исключить из лицензионного соглашения с разработчиками (DPLA) положение, позволяющее компании не допускать в App Store приложение разработчика, даже если оно соответствует всем требованиям и политикам Apple. Также компания должна была вернуть в iOS функционал, необходимый для надлежащей работы сторонних приложений родительского контроля.
В настоящее время Apple приняла дополнительное соглашение к DPLA, которое исключает применение пункта о недопуске приложений для российских разработчиков. Изменения действуют с 21 октября 2022 года. Кроме того, в очередной версии iOS 15 Apple добавила в операционную систему Screen Time API (интерфейс прикладного программирования) в отношении приложений родительского контроля.
Ведомство проанализировало возможности интерфейса и пришло к выводу, что, используя данный API, разработчики могут реализовать технические возможности, которые ранее были утрачены. В результате приложения родительского контроля смогут обладать обширным функционалом, конкурируя со встроенным в iOS приложением Screen Time от Apple.
В январе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по итогам административного расследования оштрафовала компанию Apple более чем на 1,1 млрд рублей. Эту сумму требуется выплатить в течение двух месяцев с момента вынесения штрафа.
Как сообщается на сайте ФАС, Apple навязывала российским разработчикам приложений для iOS необходимость использовать платежный инструмент компании в приложениях. Правила магазина приложений App Store запрещали разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store, а также использовать альтернативные способы оплаты, поясняют в антимонопольном ведомстве.
В конце 2022 года в ФАС России поступила информация от компании Apple об исполнении выданного службой в 2020 году предписания. Ведомство проанализировало информацию и пришло к выводу о его надлежащем исполнении в полном объеме.
Эстония запретила ввозить бензин из России в канистрах
Закупка и ввоз в Евросоюз российских нефтепродуктов будут запрещены с понедельника, водителям автомобилей запретят ввозить из России в Эстонию бензин в канистрах, сообщает налогово-таможенный департамент республики.
По словам представителя департамента Пирет Тинкус, топливо, используемое для механических транспортных средств, также входит в список запрещенных товаров. При этом резидент ЕС может купить бензин в России, если это необходимо для завершения поездки и возвращения на территорию ЕС, передает РИА «Новости».
Тинкус пояснила, что водитель может ввезти в Евросоюз только то топливо, которое находится в баке транспортного средства, но запрещено провозить купленный в России бензин в канистрах.
Нарушением санкции может считаться слив топлива из транспортного средства после пересечения границы и сдача его за плату или безвозмездно.
Ранее сообщалось, что решение ЕС и G7 о потолке цен на нефтепродукты из РФ вступило в силу.