Пожар в турецком порту Искендерун потушен

В штате Нью-Йорк произошло самое сильное за 40 лет землетрясение

В северо-западной части американского штата Нью-Йорк зафиксировано землетрясение, оно стало сильнейшим за последние 40 лет наблюдения.

Землетрясение зарегистрировали в округе Эри, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC.

Очаг подземных толчков залегал на глубине в 3 км, эпицентр находился в 2 км к востоку от города Уэст-Сенек. Сейсмологи указали, что землетрясение было ощутимо даже у Ниагарского водопада.

Данных о пострадавших и о разрушениях не приводится.

Напомним, в результате землетрясения магнитудой 7,7 в Турции погибли более 2,3 тыс. человек, в Сирии – 656 человек.

Также землетрясение зафиксировали на острове Тайвань.