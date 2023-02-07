Политолог Данилин назвал главные достижения мэра Москвы за последние годы

Командой Сергея Собянина проведена грандиозная работа, благодаря этому Москва реализует крупные проекты и чувствует себя уверенно даже в условиях санкционного давления, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Во вторник мэр Москвы рассказал президенту Владимиру Путину о развитии столицы в 2022 году и планах на текущий год.

«Команда мэра Москвы Сергея Собянина провела грандиозную работу. На фоне санкционного давления и специальной военной операции Собянину удалось не только не допустить экономической катастрофы, кризиса, но и продолжить реализацию крупнейших городских программ и укрепить социальную стабильность в крупнейшем российском мегаполисе», – считает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

Уже во второй половине прошлого года экономика города начала стабилизироваться, напомнил эксперт. «К 2023 году прогнозируется выход на уверенный экономический рост. В Москве растет число малых и средних предприятий. Безработица находится на крайне низком уровне. Предусмотрено увеличение выделения средств на образование, здравоохранение, благоустройство, инфраструктуру, культуру и социальную защиту. То есть Москва чувствует себя крайне уверенно», – подчеркивает собеседник.

Данилин отметил безупречную работу центров «Мои документы» и эффективность программы «Мой район», которая стала основной для развития столицы на десятилетия вперед. «В Москве открываются новые станции метро. Только в этом году метрополитен станет больше на 14 станций. При Собянине темп развития метро несопоставим с любыми другими предыдущими периодами. Поэтому есть чем гордиться и о чем говорить. Можно с уверенностью сказать, что Собянин – это лучший мэр Москвы за все время», – сказал эксперт.

Данилин особо отметил отношение городских властей к семьям мобилизованных. Им оказывается «очень широкая помощь», на их поддержку выделяются значительные средства. «Это устройство детей мобилизованных или, если необходимо, перевод в другие детские сады и школы. Оказывается помощь пожилым родственникам мобилизованных, инвалидам, содействие в поиске работы супругам и детям трудоспособного возраста. В общем и целом, это очень большая программа. Она коррелирует с программой поддержки новых регионов, которые присоединились к России за последний год», – сказал Данилин.

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о реализации проектов в 2022 году и планах на 2023 год. В ответ глава государства поблагодарил команду Собянина за проделанную работу и выразил надежду, что она будет продолжена в таком же темпе и с таким же качеством.

В своем докладе Собянин, в частности, рассказал о планах завершения строительства Большого кольца метро и развития Московских центральных диаметров. За последние годы при поддержке главы государства в Москве реализован целый ряд проектов по строительству подземного и наземного метро, дорог. В прошлом году открылась часть Большой кольцевой линии метро. Мэр Москвы предложил в ближайшие дни открыть эту линию по всему кругу.

Путин был впечатлен темпами развития Москвы. «Мощное развитие Москвы. Мощное», – сказал президент. Глава государства отметил, что столица лучше других мегаполисов мира справляется с решением транспортных проблем.