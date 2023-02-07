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Энергосистеме Украины предрекли полный коллапс
Экс-премьер Украины Азаров предрек украинской энергосистеме полный коллапс
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Украинская энергосистема приближается к полному коллапсу, в скором времени страна станет непригодной для проживания, выразил мнение экс-премьер-министр Украины (с 2010 по 2014 год) Николай Азаров.
В своем Facebook* (запрещен в России) он отметил, что жители Украины уже привыкли к веерным отключениям, однако электричества в стране не хватает. При этом, по словам Азарова, национальная электросеть приближается к полному коллапсу, после чего страна вообще станет непригодной для проживания, передает ТАСС.
По мнению экс-премьера, критическое состояние энергосистемы может оказать влияние и на другие страны. Более того, Азаров предположил, что крах украинской электросети может вызвать гуманитарный и миграционный кризис в Европе, а также разрушение ядерных реакторов или наводнение из-за прорыва плотин на гидроэлектростанциях.
Ранее сообщалось, что энергосистема Украины продолжает испытывать значительный дефицит мощности, в связи с чем всем регионам страны сокращены нормы потребления электроэнергии.
Родственники украинских военнопленных попросили Россию не обменивать их родных
Полянский рассказал о женах украинских военных, просящих оставить их мужей в плену в России
Родня украинских военнопленных обращается к российской стороне с просьбой не возвращать их, чтобы бойцов вновь не отправили на поле боя, заявил зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский.
Матери и жены украинских военнослужащих обращаются к уполномоченному по правам человека в России и просят оставить своих близких, чтобы тех не отправили воевать, заявил Полянский в СБ ООН, передают «Известия».
Полянский отметил, что к подобному приводит командование ВСУ, поскольку оно использует собственных подчиненных как «пушечное мясо».
Сами военнопленные рассказывают о страшных условиях службы и отношении к ним со стороны командования, заключил заместитель постпреда России.
Также в ходе выступления Полянский указал на риторику восточноевропейских политиков, которые готовятся «разделить Россию».
Яков Кедми: Украина не получит от Израиля ни денег, ни оружия
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Визит главы израильского МИД в Киев – это в первую очередь дипломатический акт, призванный снизить давление Запада на Израиль. Однако Украина использует этот визит для шантажа и вымогательства. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли политолог Саймон Ципис и бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.
«Я полагаю, что главу МИД Израиля Эли Коэна попросил посетить Киев госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего недавнего визита в еврейское государство. Штаты всеми способами подталкивают Израиль к четкому проявлению проамериканской позиции и поддержке Киева», – рассказал сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис.
«Вместе с тем наш дипломат является членом нового правительства Израиля. Поэтому такой визит может стать «официальным стартом» работы для нового главы дипведомства. На фоне глубокого внутриполитического кризиса, каждый министр нового правительства пытается как можно нагляднее продемонстрировать свою работу. Поэтому логично, что Коэну надо проявить активность в конфликтном регионе», – полагает он.
«Очевидно, что Украина пытается разыгрывать «еврейскую карту», фактически шантажируя Израиль и ощущая свою безнаказанность. Однако на Украине присутствует большая еврейская община, и для Израиля это очень чувствительный вопрос», – отметил собеседник.
«Как сказал экс-премьер Израиля Нафтали Беннет в своем недавнем интервью, единственная призма, через которую он смотрел на украинский вопрос – это чувство ответственности за евреев на Украине», – пояснил Ципис.
«Кроме того, на Украине очень много олигархов и политиков, имеющих еврейское происхождение. Они оказывают давление через свои каналы на Израиль. Их, понятное дело, больше волнует украинское государство, но поскольку они евреи по происхождению, то считают возможным вот так шантажировать Израиль», – рассуждает политолог.
«Причиной такого дерзкого поведения Киева в отношении Израиля является еще и желание рассорить нашу страну с Москвой. На Украине понимают, что самый действенный метод для этого – прямые поставки Израилем оружия для ВСУ», – отмечает эксперт.
«Масла в огонь подливает Запад, действуя по двум фронтам. С одной стороны, они оказывают давление на Израиль, а с другой – подталкивают Украину к такому хамскому поведению, обещая, что ей за это ничего не будет», – добавил он.
«Шансы на выполнение Израилем требований Киева велики, поскольку наша страна очень сильно зависима от финансовой и технической помощи Запада, а конкретно США. И может дойти до того, что Вашингтон начнет шантажировать Израиль сокращением помощи», – заключил Ципис.
В свою очередь бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, рассуждая о темах встречи, отметил, что «разговаривать в ходе визита Коэна в Киев будут обо всем, но ни денег, ни оружия Украина не получит».
Как полагает собеседник, «это был специальный ход, чтобы оказать давление на Израиль». «Скорее всего, инициатива принадлежала сторонникам киевской власти в израильских политических кругах, которые все время пытаются втянуть Израиль в более активную поддержку Украины», – отметил он.
«По моему мнению, визит Коэна в Киев призван продемонстрировать положительное отношение Израиля к Украине, несмотря на отказ поставлять вооружения. Кроме того, стоит вспомнить тот факт, что первый звонок Коэна в должности министра иностранных дел Израиля был совершен главе российского МИД Сергею Лаврову», – рассуждает политолог.
«Тель-Авив отказывался поставлять оружие Украине, поскольку это не соответствовало национальным интересам Израиля. Круги, связанные с беглыми олигархами и российской оппозицией, придерживающиеся абсолютно проамериканской политики, пытаются втянуть Израиль в конфликт с Россией. Однако это давление не меняет оценку правительством национальных интересов страны, которые определяются международной обстановкой, в том числе на Ближнем Востоке, а также присутствием военного контингента ВС России в Сирии», – заключил Кедми.
Ранее СМИ сообщили, что накануне визита в Киев главы израильского МИД Эли Коэна, власти Украины потребовали от Тель-Авива публично осудить действия РФ и выдать Киеву кредит в 500 млн долларов, а также поддержать мирный план Владимира Зеленского, предполагающий вывод российских войск с Украины.
Также Киев рассчитывает на то, что Израиль окажет помощь в лечении сотен украинских солдат и мирных жителей, и ждет от нового правительства Израиля подтверждения обязательства помочь Украине с созданием новой системы оповещения о воздушной атаке.
Накануне экс-премьер Израиля Нафтали Беннет в интервью, опубликованном на YouTube-канале, обвинил страны Запада в срыве переговоров между Россией и Украиной. Напомним, в начале СВО Беннет выполнял роль одного из посредников между Россией и Украиной. В интервью он отметил, что все его действия были согласованы до мельчайших деталей и с США, и с Германией, и с Францией. Как утверждает бывший премьер, Запад в какой-то момент принял решение «громить (президента РФ Владимира) Путина, а не договариваться».
Также Беннет выступил с утверждением, что российский лидер Владимир Путин заверил его в начале спецоперации, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому физическая расправа не угрожает. Он также добавил, что перед тем, как Запад прервал российско-украинские переговоры, было подготовлено не менее 17 черновиков соглашения между сторонами.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает необходимым пересмотреть политику Израиля в отношении военных поставок Киеву. До этого в рамках интервью CNN премьер рассказал, что рассматривает возможность военной поддержки Украины путем передачи системы ПВО «Железный купол». При этом Тель-Авив заявлял об оказании Киеву исключительно гуманитарной помощи.
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Во Франции заявили о расхищении Украиной финансовой помощи Парижа
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Необходимо прекратить предоставлять Украине миллиарды евро, поскольку эта помощь полностью расхищается, заявил лидер французской партии «Патриоты» и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо, комментируя коррупционный скандал в Минобороны Украины.
Политик на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) написал, что теперь министр обороны Украины Алексей Резников оказался «замешан в крупном коррупционном деле». «Вся помощь, которую мы туда отправляем, полностью расхищается, миллиард за миллиардом. Остановим это», – добавил он, передает ТАСС.
В воскресенье в Раде заявили о возможных кадровых изменениях во власти, в том числе о смене главы министерства обороны страны Алексея Резникова.
В пятницу департамент стратегических расследований нацполиции Украины предъявил обвинение советнику министра обороны Константину Слюсарю по делу о поставках продуктов в армию по завышенным ценам.
Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что в связи со скандалом вокруг закупки продуктов для армии по завышенным ценам руководство Минобороны Украины вызвано на заседание комитета парламента по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Как заявила Безуглая, «наценки» есть «не только по питанию».
Стало известно о наращивании в России производства снарядов, способных уничтожать танки НАТО
Производство снарядов, которые смогут эффективно уничтожать натовские Abrams и Leopard, увеличено в несколько раз для нужд спецоперации, сообщил источник.
Речь идет об управляемых артиллерийских снарядах «Краснополь» калибра 152 мм для ствольных артиллерийских гаубиц, российский оборонно-промышленный комплекс в 2022 году увеличил их выпуск в несколько раз, сказал собеседник РИА «Новости».
По его словам, в 2023 году темпы производства управляемых снарядов также планируется увеличить.
Снаряды «Краснополь» позволяют поражать одиночные малоразмерные цели противника, в том числе подвижные, такие как танки. Это было подтверждено многократно в боевых условиях на практике, заявил источник.
Такие снаряды можно успешно применять против Abrams и Leopard, которые планируется поставить Украине.
Ранее СМИ сообщали, что высокоточным снарядом «Краснополь» был уничтожен полевой штаб и центр связи ВСУ в Угледаре.
Байден объяснил, почему выступает против поставок F-16 Киеву
Истребители F-16 следует оставить в самих Соединенных Штатах, заявил президент США Джо Байден в понедельник.
«Потому что нам следует оставить их здесь. Это абсолютно иная ситуация», – сказал Байден, отвечая на вопрос о том, почему он против поставок украинской стороне F-16, передает ТАСС.
Ранее американская газета New York Times заявила о стремлении Вашингтона подтолкнуть союзников в Европе к поставкам истребителей F-16 киевским властям.
В ДНР заявили о расстреле украинскими силовиками польских наемников в Угледаре
Гагин: ВСУ расстреляли польских наемников в Угледаре
Украинские войска в Угледаре расстреляли группу, предположительно, польских наемников, сообщил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.
По его словам, в Угледаре ВСУ расстреляли группу иностранных наемников, предположительно, поляков, с которыми в последние недели у украинцев участились конфликты, передает ТАСС. Гагин добавил, что о серьезных конфликтах между польскими наемниками и украинскими военнослужащими говорят данные разведки и некоторые военнопленные.
Ранее находившиеся в состоянии опьянения иностранные наемники, предположительно, из Польши, убили трех украинских военных на блокпосту в Снегиревке в Николаевской области, отказавшись пройти досмотр.
В ДНР заявили о фактах применения Киевом химоружия на Артемовском и Угледарском направлениях
На протяжении минимум трех недель фиксируются факты применения химического оружия украинской стороной на Артемовском и Угледарском направлениях, заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире «России-24».
По его словам, командиры подразделений сообщают о применении ВСУ химических составов, которые вызывают недомогание у военнослужащих российских войск, передает ТАСС.
Пушилин также рассказал, что положение противника серьезно ухудшилось. В результате украинские войска были вынуждены перебрасывать часть резервов, которые планировалось направлять на артемовский участок, сообщает РИА «Новости».
«Тем не менее, мы сейчас можем говорить, что на угледарском направлении противник уже минирует многоэтажки – на случай, если ему придется отступать», – сказал Пушилин.
Напомним, украинские военные, судя по всему, опубликовали видеозапись подготовки к применению химического оружия против российских войск, сообщило посольство России в Великобритании.
Пушков заявил о нежизнеспособности идеи Арестовича сделать из Украины Южную Корею
Украина не сможет достичь по уровню жизни и развитию Южную Корею, заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя слова экс-советника главы офиса украинского президента Алексея Арестовича на эту тему.
Высказывание Арестовича о том, что Украина пойдет по тому же пути, что Южная и Северная Кореи, – «некий новый политический сон», новая мечта «пост-майдана», заявил Пушков в своем Telegram-канале.
Эту идею предлагают люди, которые ищут свое место в будущей системе украинской власти, и пытающиеся создать для себя хоть какие-то перспективы.
«Да и во всех других отношениях аналогия с Южной Кореей никуда не годится. Пустое», – заключил сенатор.
Ранее Арестович в интервью украинским СМИ заявил, что Запад готов пойти по такому сценарию с Украиной, какой был с разделением Кореи на две части.
Немцы после слов Путина призвали власти Германии изменить политику по Украине
Читатели Die Welt после слов президента Путина о танках Leopard призвали власти Германии изменить политику по Украине
Читатели немецкого издания Die Welt, ознакомившись с заявлениями российского президента Владимира Путина, прозвучавшими во время выступления на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, пришли к выводу, что поставки танков Leopard Украине спровоцируют повтор сценария Второй мировой войны.
Комментаторы на сайте Die Welt согласились со словами российского лидера: «Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard».
Читатели издания пишут, что украинский конфликт – противостояние двух постсоветских стран. По мнению комментаторов, ни ЕС, ни НАТО никто не угрожает, поэтому эти объединения государств не должны ввязываться в локальную стычку, сообщает канал «360».
Кроме того, комментаторы отмечают, что ФРГ выгоднее восстановить нормальные отношения с Россией. По их мнению, возобновление контактов между странами должно произойти как можно скорее.
Напомним, Германия согласилась передать Киеву свои танки Leopard 2. После этого Путин заявил, что Россия не посылает свои танки к границам западных стран, но ей есть чем ответить на угрозы.
В России объяснили нежелание украинских военнопленных возвращаться домой
Правозащитница Шеслер: Российский плен – лучший выход для солдат ВСУ
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Украинские власти демонстрируют, что возвращение из плена украинского солдата – большая победа. Но все понимают, что в дальнейшем военного снова отправят на фронт. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала правозащитница Лариса Шеслер. Ранее зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский сообщил, что родня украинских военнопленных просит не возвращать их домой.
«Ко мне лично обращались родственники одного из украинских военных, который предположительно находится у нас в плену. И они просили передать ему, чтобы тот ни при каких условиях не возвращался на Украину», – рассказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).
«Родные понимают, что плен – это лучший выход и для солдата, и для близких. Ведь по возвращении на родину его, скорее всего, вновь отправят на фронт. У русских же ему гарантирована безопасность, тепло и медицинская помощь. Он может пережить тяжелые времена в довольно неплохих условиях», – перечислила собеседница.
«Даже самые отъявленные украинские патриоты начинают придерживаться этой мысли. Несмотря на то что Киев всячески показывает, что возвращение из плена – торжество власти, военного в дальнейшем также может ждать разбирательство. А это тоже несет определенные риски», – заключила Шеслер.
Ранее зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский завил, что матери и жены украинских военнослужащих обращаются к уполномоченному по правам человека в России и просят оставить своих близких, чтобы тех не отправили воевать на Украине.
Полянский отметил, что к подобному приводит командование ВСУ, поскольку оно использует собственных подчиненных как «пушечное мясо». Сами военнопленные рассказывают о страшных условиях службы и отношении к ним со стороны командования, заключил заместитель постпреда России.
Ситуацию осложняет тот факт, что ВСУ ликвидируют тех, кто готов сдаться в плен. Так, на минувшей неделе около Кременной группа украинских военных, состоящая из 12 человек, запросила у своего командования разрешения на сдачу. Однако сразу после этого их накрыла собственная артиллерия.
Напомним, украинские военнопленные рассказали о том, что боевой дух ВСУ и нацбаты поддерживают при помощи наркотических веществ.
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Полянский напомнил в ООН о предложениях в Европе «разделить Россию»
В западных странах открыто озвучивают идею о «разделе России», иногда звучат призывы и к этнической чистке против русских, заявил первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский.
В последние месяцы Москва убедилась в том, что антироссийские идеи в головах «бывших западных партнеров» никуда не делись, и самые «ретивые» из них решили «под шумок» окончательно «решить русский вопрос», сказал на заседании СБ ООН Полянский, передает ТАСС.
Он напомнил о высказывании евродепутата от Польши Анны Фотыги, которая в СМИ предложила обсудить создание «свободных и независимых государств на построссийском пространстве», и подчеркнула, что распад России «принесет очевидные преимущества».
Полянский указал, что подобные мысли повторяли в Варшаве, Риге, Таллине, Вильнюсе и нескольких других восточноевропейских столицах.
Также заместитель постпреда напомнил об обсуждениях на телевидении во Франции, в ходе которых говорилось об очищении «Крыма от этнических русских». По его словам, утонченная европейская публика не стесняется «вынашивать планы этнических чисток так же, как это делали немецкие фашисты».
Он пояснил, что Украина тут выступает лишь слепым орудием.
В январе постпред Украины при ООН Сергей Кислица в грубой форме высказывался о встрече в СБ ООН, которую инициировала Россия.
Кремль отреагировал на откровения экс-премьера Израиля о переговорах с Путиным
Песков: Путин и Беннет вели диалог по теме Украины, но Кремль не раскрывает детали разговоров глав государств
Президент России Владимир Путин и Нафтали Беннет, занимавший в 2021 году пост премьер-министра Израиля, вели эффективный диалог по украинской тематике, подтвердил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, не раскрыв деталей беседы.
Песков сказал, что Путин и Беннет, в бытность последнего премьером Израиля, вели весьма интенсивный диалог, общались часто – лично и по телефону. Помимо двусторонних отношений государств, лидеры действительно обсуждали Украину и российскую спецоперацию, обсуждению этой темы Путин и Беннет посвятили не один час, передает РИА «Новости» слова представителя Кремля.
При этом Песков отметил, что Кремль не раскрывает детали переговоров глав государств. «Не хотим этого делать и сейчас, поэтому я не буду ни опровергать, ни подтверждать сказанное господином Беннетом», – сказал Песков.
Ранее вышло интервью Беннета, в котором политик рассказал о переговорах с российским лидером в 2021 году в Сочи. Он отметил, что Владимир Путин был учтив, гостеприимен и пригласил его отведать водки в резиденции. Встреча, по словам экс-премьера Израиля, продолжалась около шести часов, они обсуждали в том числе Украину.
Израильский эксперт Саймон Ципис отметил, что Беннет на фоне кризисной внутриполитической ситуации в самом Израиле не побоялся обвинить Запад в прерывании переговоров по Украине.
В США ответили на призыв Мельника передать Киеву истребители
Американский политик Янг назвал Мельника военным преступником после слов об истребителях
Замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник – военный преступник, заявил кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.
По его словам, худшими военными преступниками являются власти США, начавшие войну против России в 2014 году, и миллиардеры, которые пролоббировали их назначение на высшие должности, передает РИА «Новости».
Ранее замглавы МИД Андрей Мельник предложил Берлину передать Украине сотню истребителей Tornado, которые собираются вывести из эксплуатации. Немецкий политик Даниэль Рой заявил, что просьба Мельника понравилась бы основателю Организации украинских националистов* (ОУН*) Степану Бандере.
Депутат Рады Ясько оскорбила флаг Грузии
Депутат Верховной рады Украины и избранница экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Елизавета Ясько оскорбила флаг Грузии, назвав его «кровавым», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Как сообщает imedinews.ge, Ясько заявила, что «сейчас этот флаг кажется ей кровавым, покрытым кровью».
Ясько отмечает, что «раньше этого не замечала».
Так она прокомментировала принятое накануне решение Тбилгорсуда не отпускать из-под стражи осужденного на шесть лет бывшего главу Грузии, который жалуется на плохое состояние здоровья.
По словам депутата Верховной рады Украины, «Грузия отняла у нее близкого человека – Михаила Саакашвили».
Известный грузинский аналитик Гиа Абашидзе, комментируя в соцсетях заявление Ясько, сказал, что «это уже дно».
Он напомнил, что Ясько «не видела крови» на грузинских государственных символах, когда мать Саакашвили переоформила на нее киевскую квартиру бывшего президента Грузии.
Песков переадресовал к Минобороны вопрос о применении Киевом химоружия
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о том, что украинские войска применили химическое оружие на соледарском и артемовском направлениях.
Песков рекомендовал обратиться с вопросами на этот счет в Министерство обороны России, передает ТАСС.
Напомним, на протяжении минимум трех недель фиксируются факты применения химического оружия украинской стороной на Артемовском и Угледарском направлениях, заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.