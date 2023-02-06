Асад принял предложение Путина о помощи при ликвидации последствий землетрясения

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6 февраля, понедельник | Последнее обновление — 17:22 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Итальянцы отменили видеообращение Зеленского на фестивале «Сан-Ремо»
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Простые люди во всем мире – на нашей стороне. «На стороне России» – как говорили мне турки и греки в Германии, как пишут китайские пользователи в своих соцсетях. Как признавались арабы в Египте, и мне казалось, что моя Родина сейчас – это передовая для миллиардов простых людей во всем мире.
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Польский шляхтич Хмельницкий отдал – польский президент Дуда заберет? Давайте будем серьезными. Украина под опереточным руководством хунты Зеленского ближе к Полтаве, чем к Переяславу, а сам Зеленский – не Хмельницкий и даже не Мазепа.
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На наших глазах значительное количество того самого креативного сословия, состоящего из художников, дизайнеров и прочих творцов, людей, выпестованных в государственных учебных заведениях, совершило акт государственного предательства.
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В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
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На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
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12:42
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Асад принял предложение Путина о помощи при ликвидации последствий землетрясения
Кремль: Спасатели МЧС России в ближайшее время вылетят в Сирию для помощи после землетрясения
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Президент России Владимир Путин в понедельник созвонился с лидером Сирии Башаром Асадом после землетрясения с множеством жертв на территории этой страны, а также Турции, сообщила пресс-служба Кремля.
По сообщению пресс-службы, Путин выразил искренние соболезнования в связи с последствиями землетрясения на севере Сирии, повлекшими многочисленные человеческие жертвы, и предложил оказать необходимое содействие в ликвидации последствий этого бедствия, Асад с благодарностью принял это предложение, и в ближайшие часы спасатели МЧС России вылетят в Сирию, передает ТАСС.
Ранее президент Владимир Путин направил телеграммы руководителям Сирии и Турции Башару Асаду и Реджепу Тайипу Эрдогану, в которых выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате мощного землетрясения и предложил помощь со стороны России в ликвидации последствий стихийного бедствия. Представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари заявил, что ЕС не направляет помощь Сирии для преодоления последствий землетрясения, поскольку не получал запроса о помощи из Дамаска.
Напомним, министр здравоохранения страны Ахмед Дмейрия заявил, что число погибших при землетрясении в Сирии превысило 400 человек, пострадали более тысячи.
Израильский эксперт назвал причину откровений Беннета о Путине, Украине и Западе
Саймон Ципис: Беннет рассказал о срыве переговоров России и Украины ради личной выгоды
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Натянутые отношения Израиля и США, а также слабость правящей израильской коалиции привели к тому, что экс-премьер Беннет не побоялся обвинить Запад в прерывании переговоров по Украине, сказал газете ВЗГЛЯД израильский эксперт Саймон Ципис. Ранее Нафтали Беннет дал откровенное интервью про Путина, Запад и Украину.
«Нафтали Беннет спросил у Путина по поводу устранения Зеленского явно по просьбе Запада. Думаю, США боятся такого развития событий, но не хотели показать это Москве. Поэтому Вашингтон решил узнать это через посредника», – пояснил сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис.
Собеседник также рассказал о том, что Беннет решил придать огласке такие откровения именно сейчас, поскольку момент завязан на кризисную внутриполитическую ситуацию в самом Израиле.
«Правительство неустойчиво, оно очень праворадикальное, там постоянно происходят конфликты, оно на грани распада. По оценкам экспертов и политиков, коалиция не продержится двух лет. Зная это, Беннет собирается выставить кандидатуру на потенциальных выборах и сейчас зарабатывает себе политические очки как человек, находящийся в курсе украинского вопроса», – отметил эксперт.
«Я также склонен верить Беннету и в том, что именно Запад прервал переговоры Москвы и Киева по урегулированию конфликта. США заинтересованы не в поддержке Украины как таковой, а в ослаблении России любой ценой. Это, кстати, развязывает руки и самому Израилю, который более активно атакует Иран», – заметил он.
«Примечательно и то, что Беннет не испугался реакции Запада на свои откровения. Наши отношения сейчас очень натянуты, что, судя по всему, и заставило экс-премьера отказаться играть на стороне Вашингтона в украинском вопросе. К тому же в самих США среди еврейства тоже раскол: одни ратуют за поддержку Израиля, другие недовольны тем, что Вашингтон отправляет американских солдат на Ближний Восток ради израильских интересов», – напомнил аналитик.
Переговоры Москвы и Киева по урегулированию конфликта прервали страны Запада, заявил бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, выполнявший роль посредника между Россией и Украиной в начале спецоперации.
Беннет в интервью журналисту Ханоху Дауму, опубликованном на YouTube-канале, отметил, что все его действия были согласованы до мельчайших деталей и с США, и с Германией, и с Францией. По его словам, именно эти две страны прервали переговоры. Как утверждает бывший премьер, Запад в какой-то момент принял решение «громить Путина, а не договариваться».
Беннет также добавил, что перед тем, как Запад прервал российско-украинские переговоры, было подготовлено не менее 17 черновиков соглашения между сторонами, ни один из которых не был обнародован.
Вспоминая в интервью с о своей поездке 5 марта 2022 года в Москву, где в Кремле у него состоялась встреча с Путиным, Беннет, заявил, что знал о том, что скрывавшийся в бункере Зеленский находится под угрозой и спросил Путина, не собирается ли он его убить. На что президент России, по словам израильского политика, ответил: «Я не убью Зеленского».
После встречи в Кремле, Беннет, по его словам, позвонил Зеленскому и сообщил, что тот в безопасности, после чего президент Украины записал видео, в котором заявил, что ничего не боится.
В Турции произошел новый мощный подземный толчок
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Подземный толчок магнитудой 7,7 зафиксирован днем в понедельник, 6 февраля, в центральной части Турции, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Ранее утром в Турции произошло мощное землетрясение.
Уточняется, что новый подземный толчок произошел в 10.24 по времени UTC (13.24 мск) в 59 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш, население которого составляет около 376 тыс. человек. Очаг залегал на глубине двух километров, передает РИА «Новости».
Изначально магнитуду оценили в 7,8, однако позднее она была скорректирована.
Подземные толчки ощущаются в Дамаске, Латакии и других районах Сирии, передает ТАСС со ссылкой на Сирийское национальное агентство SANA.
Кроме того, очередная волна подземных толчков ощущалась в столице Ливана Бейруте. Многие вышли на улицы, опасаясь более сильных толчков.
В результате первого землетрясения магнитудой 7,4 в Турции погибли 912 человек, ранены 5385.
Как сообщал вице-президент Турции Фуат Октай в эфире телеканала TRT, 78 повторных подземных толчков были зафиксированы после первого землетрясения в провинции Кахраманмараш. Граждан призвали не пытаться самостоятельно и без разрешения властей вернуться в свои дома. Даже если видимых повреждений нет, жилища будут проинспектированы.
Землетрясение в Сирии и Турции разрушило ряд объектов всемирного наследия ЮНЕСКО
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Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО цитадель Алеппо получила повреждения в результате землетрясения, заявил генеральный директор департамента музеев и достопримечательностей Сирии Хаммам Саад.
По его словам, группа специалистов направилась в Цитадель Алеппо, чтобы осмотреть и оценить ущерб, полученный в результате землетрясения, передает РИА «Новости».
Как рассказал местный житель, из-за землетрясения больше всего пострадал Старый Город (исторический центр Алеппо), очень многие древние мечети разрушены, многие люди до сих пор находятся под завалами, на месте работают спасатели.
Кроме того, обрушилась историческая крепость в турецкой провинции Газиантеп, внесенная в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ущерб еще предстоит определить.
Крепость Газиантеп, первые упоминания о которой появились во II–III веках нашей эры, расположена на холме высотой 25-30 метров.
Ранее стало известно, что мощное землетрясение в Сирии и Турции унесло жизни 521 человека.
Мощное землетрясение в Сирии и Турции унесло жизни 521 человека
В результате землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего ранним утром понедельника, в Сирии и Турции погиб 521 человек (237 и 284 соответственно).
Как сообщил вице-президент Турции Фуат Октай, жертвами стихийного бедствия стали 284 человека, пострадали 2 тыс. 323 человека.
Наибольшее число жертв – 70 человек – зафиксировано в провинции Кахраманмараш, где находился эпицентр. Кроме того, там, по последним данным, разрушены около 300 зданий. Раненых больше всего в провинции Шанлыурфа – порядка 600, передает РИА «Новости».
По последним данным Минздрава Сирии, в республике погибли 237 человек, пострадали 639 человек.
После крупного землетрясения произошел взрыв на газопроводе в южной турецкой провинции Хатай.
Путин предложил Сирии и Турции помощь в ликвидации последствий землетрясения
Путин предложил Сирии и Турции помощь в ликвидации последствий мощного землетрясения
Президент Владимир Путин направил телеграммы руководителям Сирии и Турции Башару Асаду и Реджепу Тайипу Эрдогану, в которых выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате мощного землетрясения и предложил помощь со стороны России в ликвидации последствий стихийного бедствия.
В телеграммах президентам Сирии и Турции, опубликованных на сайте Кремля, российский лидер выражает искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения. Президент отметил, что в России разделяют печаль и боль тех, кто потерял своих родных и близких, а также надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших.
Российский лидер заверил, что Россия готова оказать необходимое содействие в ликвидации последствий этого стихийного бедствия.
Напомним, в результате землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего ранним утром понедельника, в Сирии и Турции погиб 521 человек (237 и 284 соответственно).
Число погибших в Сирии в результате землетрясения достигло 99 человек
Минздрав Сирии: Число погибших в результате землетрясения выросло до 99 человек
Число погибших в Сирии в результате землетрясения увеличилось до 99, 334 человека пострадали, заявил замминистра здравоохранения страны Ахмед Дамирия.
По его словам, по новым данным, 99 человек погибли, 334 человека пострадали, при этом половина погибших проживали в Латакии, передает РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщили, что жертвами землетрясения в Сирии стали 62 человека.
Немцы после слов Путина призвали власти Германии изменить политику по Украине
Читатели Die Welt после слов президента Путина о танках Leopard призвали власти Германии изменить политику по Украине
Читатели немецкого издания Die Welt, ознакомившись с заявлениями российского президента Владимира Путина, прозвучавшими во время выступления на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, пришли к выводу, что поставки танков Leopard Украине спровоцируют повтор сценария Второй мировой войны.
Комментаторы на сайте Die Welt согласились со словами российского лидера: «Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard».
Читатели издания пишут, что украинский конфликт – противостояние двух постсоветских стран. По мнению комментаторов, ни ЕС, ни НАТО никто не угрожает, поэтому эти объединения государств не должны ввязываться в локальную стычку, сообщает канал «360».
Кроме того, комментаторы отмечают, что ФРГ выгоднее восстановить нормальные отношения с Россией. По их мнению, возобновление контактов между странами должно произойти как можно скорее.
Напомним, Германия согласилась передать Киеву свои танки Leopard 2. После этого Путин заявил, что Россия не посылает свои танки к границам западных стран, но ей есть чем ответить на угрозы.
В ЕС объяснили отсутствие помощи пострадавшей от землетрясения Сирии
Представитель ЕК Уйвари: ЕС не направляет помощь Сирии после землетрясения, поскольку не получал запроса
ЕС не направляет помощь Сирии для преодоления последствий землетрясения, поскольку не получал запроса о помощи из Дамаска, заявил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.
По его словам, Евросоюз не активировал механизм, который обеспечивает координацию международной помощи ЕС для Сирии, поскольку не получал такого запроса от Дамаска, но если сигнал со стороны сирийских властей поступит, то в Европе «немедленно рассмотрят этот вопрос», передает РИА «Новости».
Уйвари сообщил при этом, что механизм гражданской обороны для поддержки Турции был активирован Евросоюзом утром, туда уже вылетели спасатели из 10 государств ЕС.
Ранее президент Владимир Путин направил телеграммы руководителям Сирии и Турции Башару Асаду и Реджепу Тайипу Эрдогану, в которых выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате мощного землетрясения и предложил помощь со стороны России в ликвидации последствий стихийного бедствия.
Напомним, министр здравоохранения страны Ахмед Дмейрия заявил, что число погибших при землетрясении в Сирии превысило 400 человек, пострадали более тысячи.
Жертвами землетрясения в Сирии стали 62 человека
В результате землетрясения в Сирии погибли 62 человека, более 200 пострадали
В результате землетрясения погибли 62 человека, еще 200 сирийцев доставлены в больницы, сообщили СМИ.
Помощник министра здравоохранения Сирии Ахмед Думейрия сообщил, что в результате землетрясения в трех провинциях Сирии погибли 42 человека, по его данным, еще 200 пострадавших доставлены в больницы. Он пояснил, что реализуется план действий в чрезвычайных ситуациях, на оказание помощи мобилизованы все медицинские учреждения в провинциях Алеппо, Латакия и Хама, которые пострадали от стихийного бедствия, передает ТАСС.
Позже СМИ сообщили, что жертвами землетрясения в Сирии стали 62 человека.
Ранее стало известно, что в результате землетрясения в Малатье погибли 23 человека, 420 ранены, 140 зданий обрушилось.
В Турции из-за сильных землетрясений объявили самый высокий уровень тревоги. Напомним, мощное землетрясение произошло в Турции и Сирии, есть разрушения и жертвы.
Число жертв землетрясения в Сирии выросло до 237 человек
Минздрав Сирии: Число жертв землетрясения в Сирии выросло до 237 человек, пострадали 639 человек
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Число погибших в Сирии в результате землетрясения увеличилось до 237, пострадали 639 человек, заявило министерство здравоохранения страны.
По сообщению ведомства, в провинциях Латакия, Хама, Алеппо и Тартус погибли 237 человек, пострадали 639, передает РИА «Новости».
Министерство обороны Сирии сообщило, что мобилизует все свои части, соединения и учреждения во всех провинциях для оказания неотложной помощи пострадавшим от землетрясения и ликвидации последствий разрушений, а также розыска людей, попавших под завалы.
Как заявил посол России в Сирии Александр Ефимов, власти Сирии пока не обращались к российским представителям за помощью в ликвидации последствий землетрясения.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в турецкой провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.
Ранее сирийский Минздрав сообщал, что число погибших в Сирии в результате землетрясения достигло 99 человек.
Путин подписал закон об обязательном сборе геномной информации всех подозреваемых
Президент Владимир Путин подписал закон об обязательном сборе геномной информации всех подозреваемых, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно тексту документа, собирать пробы ДНК предполагается у всех подозреваемых, осужденных, а также при административном аресте, передает РИА «Новости».
Законопроект был внесен в Госдуму 3 ноября 2020 года. Думский комитет по безопасности в январе рекомендовал палате принять проект во втором чтении.
Путин и Лукашенко договорились о новой встрече
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились о встречи, дата будет определена в ближайшее время, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор в воскресенье, в ходе которого они обсудили три блока вопросов белорусско-российского сотрудничества, говорится на сайте Белорусского лидера.
«Основное, о чем договорились главы государств, – определить дату встречи в ближайшее время. Главной ее целью станет контроль за исполнением двумя правительствами поручений, данных президентами ранее. Прежде всего в сфере импортозамещения и по всем направлениям антисанкционного взаимодействия», – говорится в сообщении.
Ранее Путин и Лукашенко во время двусторонней встречи в Русском музее в Санкт-Петербурге рассказали о ежедневных поводах для контактов.
Путин наградил Пускепалиса орденом Мужества посмертно
Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества художественного руководителя Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова Сергея Пускепалиса посмертно.
Как говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации, Пускепалис награжден «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга».
Советский и российский актер театра и кино, худрук Ярославского театра драмы имени Волкова Сергей Пускепалис скончался после аварии в Ярославской области. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье актера и коллективу Российского государственного академического театра драмы имени Волкова, которым тот руководил.
Росатом рассказал о состоянии строящейся в Турции АЭС «Аккую» после землетрясения
Росатом: АЭС «Аккую» в Турции повреждений не получила
Конструкция строящейся в Турции АЭС «Аккую» не получила никаких повреждений в результате землетрясения, сообщил Росатом со ссылкой гендиректора АО «Аккую Нуклеар» Анастасию Зотееву.
Она уточнила, что подземные толчки силой около трех баллов ощущались на площадке АЭС, однако никаких повреждений конструкций или оборудования не было выявлено, передает РИА «Новости».
Специалисты проводят масштабную диагностику, чтобы убедиться в том, что можно продолжать строительство в безопасном режиме.
В результате землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего ранним утром 6 февраля, в Сирии и Турции погиб 521 человек (237 и 284 соответственно).
Кремль отреагировал на откровения экс-премьера Израиля о переговорах с Путиным
Песков: Путин и Беннет вели диалог по теме Украины, но Кремль не раскрывает детали разговоров глав государств
Президент России Владимир Путин и Нафтали Беннет, занимавший в 2021 году пост премьер-министра Израиля, вели эффективный диалог по украинской тематике, подтвердил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, не раскрыв деталей беседы.
Песков сказал, что Путин и Беннет, в бытность последнего премьером Израиля, вели весьма интенсивный диалог, общались часто – лично и по телефону. Помимо двусторонних отношений государств, лидеры действительно обсуждали Украину и российскую спецоперацию, обсуждению этой темы Путин и Беннет посвятили не один час, передает РИА «Новости» слова представителя Кремля.
При этом Песков отметил, что Кремль не раскрывает детали переговоров глав государств. «Не хотим этого делать и сейчас, поэтому я не буду ни опровергать, ни подтверждать сказанное господином Беннетом», – сказал Песков.
Ранее вышло интервью Беннета, в котором политик рассказал о переговорах с российским лидером в 2021 году в Сочи. Он отметил, что Владимир Путин был учтив, гостеприимен и пригласил его отведать водки в резиденции. Встреча, по словам экс-премьера Израиля, продолжалась около шести часов, они обсуждали в том числе Украину.
Израильский эксперт Саймон Ципис отметил, что Беннет на фоне кризисной внутриполитической ситуации в самом Израиле не побоялся обвинить Запад в прерывании переговоров по Украине.
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