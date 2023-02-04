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Ревенко опроверг обсуждение в Госдуме вопроса о признании антиваксеров экстремистами
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В Госдуме не рассматривают вопрос о признании экстремистами противников прививок, вакцинация – личное дело каждого, заявил депутат «Единой России» Евгений Ревенко.
«Темы, связанной с прививочной компанией, сейчас на повестке нет. Мы в Госдуме детально обсуждали все вопросы, связанные с вакцинацией. В дискуссиях была поставлена точка. Безусловно, каждый должен ответственно относиться к своему здоровью, но прививаться или нет – личное дело каждого и сугубо добровольное», – цитирует Ревенко Ura.ru.
Также Ревенко высказался о мнении зампреда думского комитета по охране здоровья Татьяны Соломатиной, которая заявила, что антипрививочников могут начать признавать экстремистами, если их деятельность станет угрожать здоровью других граждан.
«Очевидно, Татьяна Соломатина, как врач, высказала личную и профессиональную точку зрения по данному вопросу в ситуативном интервью. Данные вопросы ни в партии, ни в Госдуме не обсуждаются», – заключил Ревенко.
Кремль отреагировал на заявление Пентагона о поставках дальнобойных ракет Киеву
Песков о поставках дальнобойный ракет: Важно не забывать о заявлении Путина в Волгограде
Необходимо помнить заявление президента Владимира Путина в Волгограде, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление Пентагона о поставках дальнобойных ракет Киеву.
«Важно не забывать вчерашнее заявление Путина в Волгограде», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Ранее в пятницу Пентагон заявил, что в новом пакете военной помощи киевскому режиму будут ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB дальностью в 150 км. В Пентагоне заявили, что США оставляют на усмотрение Киева возможность использования дальнобойных снарядов для ударов по Крыму.
Ранее Путин в Волгограде заявил, что России снова начали угрожать немецкими танками Leopard, воюя руками бандеровцев на Украине, но у России есть чем ответить и применением бронетехники дело не закончится.
Журналистку из Норвегии возмутила выставка о детях Донбасса в Москве
Конфликт на Украине не отразился на жизни рядовых граждан России, заявила корреспондент NRK Гру Хольм, которая вернулась работать в Москву.
По ее мнению, о спецоперации россиянам могут напомнить лишь буква Z у входа в Парк Горького и выставка о детях Донбасса на Старом Арбате. Последнюю она назвала «оправданием агрессии», передает РИА «Новости».
Комментируя последствия санкций, журналистка указала на покинувших российский рынок бренды. Но заявила, что ситуацию спасает «параллельный импорт» через Казахстан, Армению, Грузию и Турцию.
По словам Хольм, в Москве и других городах практически все можно заказать онлайн, а доставка будет до двери. Журналистка подвела итог – при желании можно жить так, как будто «все по-старому».
Из украинского плена вернулись 63 российских военных «чувствительной категории»
Минобороны: После сложных переговоров из украинского плена вернулись 63 российских военных «чувствительной категории»
После сложного переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории домой вернулись 63 бойцов ВС России, сообщает Минобороны.
В оборонном ведомстве отметили, что в группу на обмен были включены военнослужащие «чувствительной категории», и их обмен которых оказалсял возможен из-за посреднических усилий ОАЭ.
В Telegram-канале ведомства указано, что переговорный процесс был трудным, однако в данный момент все российские военные находятся дома. Им оказывается психологическая и медицинская помощь, предоставлена возможность связаться с родственниками.
Ранее российский военный, который вернулся в Россию в результате обмена пленными с украинской стороной, рассказал о пытках в украинском плену.
Рябков: Колин Пауэлл с пробиркой стал олицетворением лицемерия правящей элиты США
Замглавы МИД РФ Рябков: У Пауэлла была совесть, что несвойственно современным дипломатам США
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Как человек порядочный, Колин Пауэлл не скрывал в дальнейшем, что вынужден был солгать, выполняя приказ. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД замглавы МИДа Сергей Рябков в канун 20-летия выступления госсекретаря США Пауэлла в ООН с обвинениями Ирака – в рамках подготовки американского вторжения в эту арабскую страну.
«Образ Колина Пауэлла, демонстрирующего пробирку с порошком будто бы сибирской язвы, давно стал нарицательным как олицетворение лицемерия и убежденности правящей элиты США в собственной безнаказанности, в непререкаемом праве высокомерно поучать остальной мир, применяя силу против заведомо слабого противника ради сохранения собственной глобальной гегемонии», – заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
То, что именно тогдашний госсекретарь, который на голову выше в профессиональном и личном плане тех, кто после него «рулил» внешней политикой США, исполнил эту постыдную инсценировку, сути дела не меняет, добавляет Рябков. «Хотя, как человек порядочный, Колин Пауэлл не скрывал в дальнейшем, что вынужден был солгать, выполняя приказ. Допускаем даже, что его мучила совесть, которая американскому политическому классу, особенно деятелям современной генерации, не свойственна в принципе», – посетовал замминистра.
Главное же отличие от ситуации начала 2000-х, по мнению Рябкова, заключается в том, что международный разбой, как ранее в отношении беззащитной Югославии, с рук Вашингтону теперь уже не сойдет.
«В стремительно меняющихся геополитических реалиях США ныне объективно не в состоянии прибегать всякий раз к силовому сценарию, когда им вздумается, без серьезных для себя последствий. Позорное бегство из Афганистана очертило пределы военных возможностей Америки, однако не отвадило, свидетельство чему – американское вмешательство на Украине в качестве стороны конфликта, от старых повадок и замашек, агрессивной и разнузданной риторики», – уверен замминистра.
«Но перестраиваться на новые рельсы, избавляясь от синдрома вседозволенности, столь ярко проявившегося в скандале с пробиркой, американцам все-таки придется. Как и считаться с Россией и Китаем, другими крупными международными игроками, формирующими более справедливый многосторонний миропорядок. Не стоит надеяться, что память о произошедшем 20 лет назад удастся похоронить в зыбучих песках новейшей истории», – подытоживает Рябков.
Как заявляла ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова, американские политики врут и будут врать, создавая предлоги для нападения на мирных граждан по всему миру. «Мир уже знает, кто все время врет. А тот, кто подзабыл, как Вашингтон «создает предлоги для нападения», пусть посмотрит выступление госсекретаря США Колина Пауэлла в Совбезе ООН 5 февраля 2003 года», – писала она.
Захарова привела отрывок из речи Пауэлла, заявлявшего о том, что у Ирака есть оружие массового уничтожения. «Позже Колин Пауэлл неоднократно признавал, что на момент его выступления в Совбезе президент США уже принял решение о вторжении в Ирак, а сам он «сожалеет, что многое из тех данных, что были представлены Совету Безопасности, были ошибочными». Позднее был опубликован доклад, где больше тысячи международных экспертов заявили, что никаких сколько-нибудь существенных запасов оружия массового поражения в Ираке найти не удалось, указала представитель МИД.
Как сообщала в октябре 2021 года газета ВЗГЛЯД, бывший госсекретарь США Колин Пауэлл скончался на 85-м году жизни от осложнений, связанных с коронавирусом.
Напомним, Колин Пауэлл известен своим размахиванием пробиркой с «сибирской язвой» в СБ ООН, которая якобы доказывала необходимость военного вторжения США и союзников в Ирак в 2003 году. Тогда Пауэлл заявлял, что у Саддама Хусейна есть оружие массового поражения. Хотя изначально он выступал против насильственного свержения Хусейна, предпочитая продолжать политику сдерживания.
Медведев предупредил, что Украина «запылает» в случае нападения на Крым
Медведев: Если Киев ударит по Крыму, запылает вся Украина
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Не будет смысла устраивать переговоры, так как вся оставшаяся под контролем Киева Украина запылает в случае удара по Крыму, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев интервью Надане Фридрихсон.
В Telegram-канале журналистки опубликовано письменное интервью Медведева, в котором он подчеркивает, что США ошибутся, если выберут такую стратегию. Зампред заверил, что результат окажется прямо противоположным.
«Рассуждать так могут только моральные уродцы, коих хватает и в Белом доме, и в Капитолии. Кстати, в Пентагоне люди поадекватнее, они понимают последствия», – отметил Медведев.
По словам замглавы Совбеза, США могли бы по щелчку пальцев завершить конфликт на Украине, но они этого попросту не хотят.
Медведев добавил, что ответ на возможные удары по российской территории будет максимально жестким и убедительным. «Наш ответ может быть любым, об этом вполне определено сказал президент России (Владимир Путин, – прим. ВЗГЛЯД)», – заявил он.
В заключение Медведев заверил, что Россия не ставит перед собой никаких ограничений, она готова в зависимости от степени угрозы применять все виды оружия «в соответствии с нашими доктринальными документами, включая Основы ядерного сдерживания».
Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что предполагаемые удары по Крыму из американских ракет можно будет расценивать как объявление войны со стороны США.
Дана оценка национализированным украинским активам в Крыму
Глава парламента Крыма Константинов заявил, что цена национализированных украинских активов составляет миллиарды рублей
Национализированные активы украинских олигархов и чиновников в Крыму оценили в миллиарды рублей, сообщил глава парламента региона Владимир Константинов.
По его словам, среди национализированного имущества оказались крупные предприятия, к примеру, туристской сферы, передает РИА «Новости».
Константинов добавил, что добропорядочным украинским владельцам имущества в Крыму ничего не грозит в случае, если они не поддерживают антироссийскую деятельность и не финансируют киевский режим.
«Тем, кто не замечен в провокационной деятельности в отношении России, бояться нечего», – заверил он.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Крым национализирует имущество Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка и других известных богачей Украины, а по итогам торгов и продажи предприятий вырученные деньги пойдут на нужды участников СВО.
Премьер Польши решил направить российские активы на закупки угля для населения
Замороженные российские активы в Польше будут направлены на снижение стоимости газа и электроэнергии для граждан страны, а не на восстановление Украины, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в интервью изданию «Интерия».
Он предложил прямо «сегодня» купить на замороженные средства российских олигархов газ или уголь, сделав цены ниже для всех поляков, передает ТАСС.
Моравецкий призвал оппозицию поддержать изменение конституции, чтобы Польша получила возможность забрать российские средства.
В конституции Польши закреплено право собственности, которое не позволяет конфисковать российские активы и имущество. Правящая партия «Право и справедливость» предложила внести поправки в Основной закон.
Ранее сообщалось, что Польша и Прибалтика хотят конфисковать замороженные активы России, однако эта идея вряд ли получит единогласную поддержку ЕС.
Депардье рассказал об отношении к России после начала СВО
Французский актер Жерар Депардье, являющийся российским гражданином, заявил что происходящее на Украине не поменяло его отношение к России.
Актер в интервью немецкому изданию Augsburger Allgemeine заявил, что для него ничего не поменялось после начала спецоперации, передает РИА «Новости».
Он добавил, что считает себя русским, и любит русскую культуру, и пояснил, что предпочитает избегать разговоров на эту тему, поскольку «никто не может сказать ничего действительно разумного по этому поводу».
Артист отметил, что ему не нравится, когда смешивают «политику и актерство».
В ноябре Депардье закрыл продюсерский центр «ПЦ ЖД» в России, его продюсер Арно Фрилли подчеркнул, что это не связано с событиями на Украине.
Пограничники США унизили Байдена из-за инцидента с китайским аэростатом
Профсоюз американских пограничников высмеял администрацию президента Джо Байдена из-за китайского аэростата
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Профсоюз американской пограничной службы обнародовал «язвительный» пост в адрес администрации действующего президента Джо Байдена после инцидента с китайским аэростатом.
Национальный совет пограничной службы в своем Twitter (запрещен в России) написал, что «Китай следит за границей (США – прим. ВЗГЛЯД) более внимательно, чем администрация Байдена», передает РИА «Новости».
Издание New York Post, в свою очередь, отмечает, что ироничный ответ опубликован в связи с миграционным кризисом, из-за которого в Штатах зафиксировано рекордное количество незаконных мигрантов. Так, за 2022 год численность нелегалов, пытавшихся въехать в Штаты, достигла почти 2,4 млн человек против 450 тыс. двумя годами ранее.
Напомним, США с конца января отслеживают в небе китайский разведывательный воздушный шар размером с «три автобуса».
Китай не торопился признавать ответственность за происходящее, однако позже МИД КНР выразил сожаление в связи с инцидентом, который произошел за несколько дней до критически важных (для США) переговоров госсекретаря Энтони Блинкена в Пекине.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что над США несколько дней летит гигантский воздушный шар. При этом военные утверждают, что это китайский аэростат-шпион, однако команды на его уничтожение не поступило якобы «из-за риска для безопасности людей на земле».
Зарубежная пресса не поверила пробирке Пауэлла
Работавшая в ООН журналистка заявила, что зарубежные СМИ не поверили пробирке Пауэлла
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Иностранные корреспонденты, освещавшие заседание СБ ООН в 2003 году, когда экс-госсекретарь США Колин Пауэлл продемонстрировал пробирку, не поверили его словам об имеющейся у Ирака технологии, рассказала журналистка, работавшая в тот день в штаб-квартире ООН.
По ее словам, после демонстрации пробирки журналистка отправилась в постпредство США при ООН и взяла у него интервью. Тогда Пауэлл «поклялся ей, что это была правда». Однако позднее он сам признался, что это неправда. Корреспондент отметила, что это «был печальный день, потому что «страна, которую мир называл крупнейшей державой, лгала, чтобы начать войну», передает РИА «Новости».
Женщина добавила, что за исключением большинства представителей американской прессы международная пресса не верила в это. По мнению журналистки, инспекторы от ООН, побывавшие в Ираке, не могли солгать.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков охарактеризовал поступок Пауэлла с пробиркой как олицетворение лицемерия правящей элиты США.
Оставшаяся одинокой петербурженка подала в суд на брачное агентство
Мировой суд Петербурга работает над иском, поданным 34-летней женщиной, которая подала в суд на брачное агентство, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
В июне 2022 года женщина заключила договор с организацией, которая обязывалась помочь ей найти избранника до сентября, следует из пресс-релиза суда.
К кандидатам женщина предъявляла определенные требования и была довольно придирчива в выборе.
За услугу она отдала 40 тыс. рублей. Но агентство, по ее мнению, с задачей не справилось, поэтому жительница Петербурга пошла в суд и хочет взыскать эти деньги из-за невыполненных услуг.
Ранее сообщалось, в Японии суд приговорил к смертной казни 74-летнюю женщину за убийство любовников, с которыми она знакомилась через брачное агентство.
Китай признал свой аэростат в небе над США
МИД Китая: Пекин сожалеет о том, что его аэростат оказался над территорией США
Китайский аэростат серьезно отклонился от маршрута из-за ветра, поэтому находится над территорией США, КНР сожалеет об этом инциденте, сообщили в МИД Китая.
Причиной появления аэростата над американской территорией в Китае назвали «обстоятельства непреодолимой силы». Инцидент является ошибкой, передает РИА «Новости».
В МИД КНР добавили, что Китай поддерживает контакты с американской стороной, чтобы урегулировать ситуацию. Там отметили, что объект является метеорологическим зондом.
Напомним, в Пентагоне сообщили, что над территорией США заметили китайский разведывательный воздушный шар, было решено не сбивать объект.
Между тем бывший президент США Дональд Трамп призвал уничтожить аэростат.
Китай заявил о координации позиций с Россией по международным вопросам
МИД КНР: Китай и Россия укрепляют взаимное доверие и все более тесно координируют позиции по международным вопросам
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Россия и Китай постоянно укрепляют взаимное доверие и все более тесно координируют позиции при урегулировании международных вопросов, заявил заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Как заявил замминистра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй, которого цитирует МИД КНР, Китай и Россия постоянно углубляют взаимное доверие, стабильно продвигают сотрудничество во всех направлениях, все более тесно взаимодействуют друг с другом на международной арене, передает ТАСС.
Как подчеркнул китайский дипломат, Пекин стремится к сотрудничеству с Москвой в соответствии с важным взаимопониманием, достигнутым между лидерами двух стран.
Ма Чжаосюй подчеркнул, что китайско-российские отношения всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эру сохраняют тенденцию развития на высоком уровне.
Напомним, в четверг глава МИД Сергей Лавров заявил, что отношения России и Китая по качеству выше военного союза, они не имеют ни ограничений, ни пределов.
СМИ: Решение об ампутации пальцев ног у фигуриста Костомарова пока не принято
Врачи пока не приняли решения об ампутации пальцев ног у фигуриста Костомарова
Врачи пока не решили, необходима ли ампутация пальцев ног олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову, которого госпитализировали с тяжелой пневмонией 10 января.
По словам источника издания ФАН, медики будут пытаться сохранить пальцы до последнего, так как их потеря может серьезно отразиться на профессиональной деятельности фигуриста, передает «Чемпионат».
Напомним, фигурист попал в больницу в середине января с пневмонией, его подключили к аппарату аппаратам ИВЛ и ЭКМО, позже его ввели в искусственную кому. Ранее его отключили все же от ЭКМО, и он начал постепенно приходить в себя. Сейчас рядом с Костомаровым родные и близкие.
В Госдуме предложили расценивать удары по Крыму ракетами США как объявление войны
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Предполагаемые удары по Крыму из американских ракет можно будет расценивать как объявление войны со стороны США, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
По его словам, уже сейчас «американским горе-политикам» нужно осознать, что шутки с Россией и бряцание оружием рядом с ее границами плохо закончатся для их государства, передает РИА «Новости».
Шеремет добавил, что американцам стоит «оставить при себе сказки насчет использования ракет по усмотрению Киева», заявив, что американские ракеты летят по указке Вашингтона.
Также депутат заметил, что настало время полностью перерубить коридоры, по которым Киеву поставляется западное оружие.
«Мы должны убедить США и их ближайшего прислужника Польшу в бесперспективности агрессии в отношении России... нападение на страну с ракетным частоколом не только глупо, но и смертельно опасно», – подчеркнул Шеремет.
Как, в свою очередь, отметил глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов, попытка киевского режима «отбить Крым» приведет только к страшному для Украины военному ответу.
Он добавил, что, Крым надежно защищен и имеет для России сакральное значение.
Ранее в пятницу Пентагон заявил, что в новом пакете военной помощи киевскому режиму будут ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB дальностью в 150 км. В Пентагоне заявили, что США оставляют на усмотрение Киева возможность использования дальнобойных снарядов для ударов по Крыму.