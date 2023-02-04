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ВМС Бразилии затопили в Атлантике единственный авианосец
ВМС Бразилии затопили в Атлантике единственный авианосец страны «Сан-Паулу»
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Бразильский флот затопил в Атлантике единственный списанный авианосец «Сан-Паулу» после вынесения запрета на заход корабля во внутренние воды страны из-за риска сесть на мель, сообщили в военном ведомстве.
В ВМС Бразилии информировали, что операция запланированного и контролируемого затопления корпуса бывшего авианосца «Сан-Паулу» была реализована 3 февраля строго в соответствии с планом, передает РИА «Новости».
Напомним, в июле 2022 года единственный в ВМФ России авианосец «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» «встал на клетки» в Мурманске для докового ремонта.
Шольц решил позвонить Путину после волгоградской речи президента
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует созваниваться с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшие недели, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
По его словам, власти Германии приняли к сведению слова Путина о передаче немецких танков Украине и не считают, что выступление российского президента в Волгограде ведет к политической эскалации в отношениях двух стран. Немецкие власти хотят продолжать контакт, поэтому Шольц при беседе с согражданами в Марбурге еще раз сказал, что он планирует в ближайшие несколько недель созвониться с Путиным, передает РИА «Новости».
Он добавил, что несмотря на разницу мнений по поводу конфликта на Украине, власти Германии считают необходимым сохранять регулярный контакт с президентом России.
В четверг в Волгограде президент Владимир Путин заявил, что России снова начали угрожать немецкими танками Leopard, воюя руками бандеровцев на Украине, но у России есть чем ответить.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал важными продолжить телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что телефонного разговора Путина и Шольца в графике президента России пока нет, но он открыт для общения.
Напомним, в последний раз Шольц и Путин говорили по телефону 2 декабря 2022 года и обсудили глобальную ситуацию с продовольствием.
ВС России впервые в ходе СВО уничтожили норвежский ЗРК NASAMS
Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине впервые уничтожили ЗРК NASAMS производства Норвегии, заявило Минобороны России.
Зенитный ракетный комплекс NASAMS производства Норвегии уничтожен у населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики, передает РИА «Новости».
Там же уничтожена украинская пусковая установка тактических ракет «Точка-У».
В конце января Пентагон заявлял, что в очередной пакет военной помощи Киеву включены системы противовоздушной обороны, включая норвежские NASAMS и восемь систем Avengers.
До этого на Украине заявляли, что Канада потратит 406 млн долларов на закупку NASAMS для передачи Киеву.
Киев заявил о формировании штурмовых бригад для «захвата Крыма и Донбасса»
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МВД Украины формирует штурмовые бригады из военных, полицейских и сотрудников погранслужбы для «захвата Крыма и Донбасса», заявил врио главы украинского МВД Игорь Клименко.
По его словам, основу подразделений будут составлять силовики со значительным боевым опытом, также в состав формирования войдут добровольцы, передает РИА «Новости».
Клименко уточнил, что у групп не будет никаких тыловых заданий, а только высококачественная подготовка и участие в операциях на передовой.
Проект называется «Гвардия наступления», в его структуру войдут шесть действующих подразделений – «Ураган», «Красная калина», «Кара-Даг», «Рубеж», «Спартан» и «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) – и два новых.
Также будут сформированы бригады госпогранслужбы «Стальная граница» и штурмовая бригада нацполиции «Ярость».
В МВД заявили, что формирования якобы «будут принимать участие в освобождении Луганска, Донецка и Крыма».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Крым находится под надежной защитой, Донбасс пока до конца не защищен, поэтому спецоперация продолжается.
Раскрыты детали взрыва в Энергодаре
Взрыв в Энергодаре произошел в результате теракта, погиб человек
В Энергодаре взорвали автомобиль, погиб один человек, сообщил член главного совета администрации Запорожского региона и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В своем Telegram-канале он заявил, что причиной взрыва утром стал теракт – подорвался автомобиль, погиб один человек. Из-за большой силы взрыва в ближайшем здании до девятого этажа вылетели окна. В данный момент на месте взрыва работают сотрудники МЧС и силовых структур.
Ранее сообщалось, что громкий взрыв прозвучал около 7.50 в пятницу.
Минобороны показало работу новейших танков Т-90М «Прорыв»
Минобороны опубликовало видеокадры работы новейших основных танков Т-90М «Прорыв», применяемых в зоне действия спецоперации на полигоне.
На кадрах видно, как группа танков движется параллельными курсами на полигоне в Ленобласти и ведет огонь на ходу по условному противнику из 125-миллиметровых пушек, передает РИА «Новости».
Кроме того, механики-водители на танках преодолели естественные и искусственные препятствия, а танкисты отработали поражение мишеней на дистанциях до 5 км.
Танк Т-90М «Прорыв» является глубокой модернизацией танков типа Т-90 с повышенной защитой, улучшенными боевыми и эксплуатационными характеристиками.
Ранее на видео сняли боевую работу расчетов самоходных минометов «Тюльпан» подразделений Центрального военного округа.
На танке Leopard в Австралии написали «Слава России!» и символы Z
На танке Leopard в Австралии написали лозунг «Слава России!» и символы Z
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На корпусе танка Leopard в Западной Австралии в мемориальном парке в Порт-Кеннеди появились символы Z и надпись «Слава России!», сообщила газета West Australian.
Появление написанных белой краской надписей возмутило министра по делам ветеранов и полиции штата Западная Австралия Пола Папалиа, он призвал сообщить полиции о происшествии, передает РИА «Новости».
Издание называет инцидент «пророссийским вандализмом».
Всего в парке Порт-Кеннеди находится 30 танков, которые были на вооружении Австралии , они были списаны в 2011 году.
Атаман австралийских казаков Семен Бойков, находящийся в Сиднее, пояснил, что надписи – предупреждение Австралии о том, что попытки властей страны вмешаться в конфликт на Украине приведут к тому, что он достигнет австралийского континента.
Бойков подчеркнул, что Австралия – многонациональная страна, «люди будут реагировать» против военной помощи Киеву.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что стране снова угрожают немецкими танками Leopard, воюя руками бандеровцев на Украине.
Премьер Польши решил направить российские активы на закупки угля для населения
Замороженные российские активы в Польше будут направлены на снижение стоимости газа и электроэнергии для граждан страны, а не на восстановление Украины, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в интервью изданию «Интерия».
Он предложил прямо «сегодня» купить на замороженные средства российских олигархов газ или уголь, сделав цены ниже для всех поляков, передает ТАСС.
Моравецкий призвал оппозицию поддержать изменение конституции, чтобы Польша получила возможность забрать российские средства.
В конституции Польши закреплено право собственности, которое не позволяет конфисковать российские активы и имущество. Правящая партия «Право и справедливость» предложила внести поправки в Основной закон.
Ранее сообщалось, что Польша и Прибалтика хотят конфисковать замороженные активы России, однако эта идея вряд ли получит единогласную поддержку ЕС.
В ЛНР взяли в плен обученных иностранными инструкторами украинских военных
Советник врио главы ДНР Кимаковский: В ЛНР взяли в плен обученных иностранными инструкторами украинских военных
Российские военнослужащие 237-го гвардейского десантно-штурмового полка взяли в плен украинских военных, проходивших обучение у инструкторов из Грузии и Франции, в районе Кременной в Луганской народной республике, сообщил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
Кимаковский сообщил РИА «Новости», что в этом районе российские военные ведут контрнаступление, в ходе которого были уничтожены порядка 50 украинских военных, а также несколько бронемашин западного производства. Он отметил, что бойцы не только держат оборону, но уже выбили ВСУ из нескольких опорных пунктов.
Украинские националисты отступают, бросают пленных и убитых, сказал советник врио главы ДНР.
По его словам, в плен захвачены украинские военные, которые проходили подготовку во Львове, их обучали грузинские и французские инструкторы.
Также Кимаковский сообщил, что с вечера четверга дополнительные резервы вооруженных сил Украины стягивают под Артемовск (украинское название – Бахмут).
Рябков: Колин Пауэлл с пробиркой стал олицетворением лицемерия правящей элиты США
Замглавы МИД РФ Рябков: У Пауэлла была совесть, что несвойственно современным дипломатам США
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Как человек порядочный, Колин Пауэлл не скрывал в дальнейшем, что вынужден был солгать, выполняя приказ. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД замглавы МИДа Сергей Рябков в канун 20-летия выступления госсекретаря США Пауэлла в ООН с обвинениями Ирака – в рамках подготовки американского вторжения в эту арабскую страну.
«Образ Колина Пауэлла, демонстрирующего пробирку с порошком будто бы сибирской язвы, давно стал нарицательным как олицетворение лицемерия и убежденности правящей элиты США в собственной безнаказанности, в непререкаемом праве высокомерно поучать остальной мир, применяя силу против заведомо слабого противника ради сохранения собственной глобальной гегемонии», – заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
То, что именно тогдашний госсекретарь, который на голову выше в профессиональном и личном плане тех, кто после него «рулил» внешней политикой США, исполнил эту постыдную инсценировку, сути дела не меняет, добавляет Рябков. «Хотя, как человек порядочный, Колин Пауэлл не скрывал в дальнейшем, что вынужден был солгать, выполняя приказ. Допускаем даже, что его мучила совесть, которая американскому политическому классу, особенно деятелям современной генерации, не свойственна в принципе», – посетовал замминистра.
Главное же отличие от ситуации начала 2000-х, по мнению Рябкова, заключается в том, что международный разбой, как ранее в отношении беззащитной Югославии, с рук Вашингтону теперь уже не сойдет.
«В стремительно меняющихся геополитических реалиях США ныне объективно не в состоянии прибегать всякий раз к силовому сценарию, когда им вздумается, без серьезных для себя последствий. Позорное бегство из Афганистана очертило пределы военных возможностей Америки, однако не отвадило, свидетельство чему – американское вмешательство на Украине в качестве стороны конфликта, от старых повадок и замашек, агрессивной и разнузданной риторики», – уверен замминистра.
«Но перестраиваться на новые рельсы, избавляясь от синдрома вседозволенности, столь ярко проявившегося в скандале с пробиркой, американцам все-таки придется. Как и считаться с Россией и Китаем, другими крупными международными игроками, формирующими более справедливый многосторонний миропорядок. Не стоит надеяться, что память о произошедшем 20 лет назад удастся похоронить в зыбучих песках новейшей истории», – подытоживает Рябков.
Как заявляла ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова, американские политики врут и будут врать, создавая предлоги для нападения на мирных граждан по всему миру. «Мир уже знает, кто все время врет. А тот, кто подзабыл, как Вашингтон «создает предлоги для нападения», пусть посмотрит выступление госсекретаря США Колина Пауэлла в Совбезе ООН 5 февраля 2003 года», – писала она.
Захарова привела отрывок из речи Пауэлла, заявлявшего о том, что у Ирака есть оружие массового уничтожения. «Позже Колин Пауэлл неоднократно признавал, что на момент его выступления в Совбезе президент США уже принял решение о вторжении в Ирак, а сам он «сожалеет, что многое из тех данных, что были представлены Совету Безопасности, были ошибочными». Позднее был опубликован доклад, где больше тысячи международных экспертов заявили, что никаких сколько-нибудь существенных запасов оружия массового поражения в Ираке найти не удалось, указала представитель МИД.
Как сообщала в октябре 2021 года газета ВЗГЛЯД, бывший госсекретарь США Колин Пауэлл скончался на 85-м году жизни от осложнений, связанных с коронавирусом.
Напомним, Колин Пауэлл известен своим размахиванием пробиркой с «сибирской язвой» в СБ ООН, которая якобы доказывала необходимость военного вторжения США и союзников в Ирак в 2003 году. Тогда Пауэлл заявлял, что у Саддама Хусейна есть оружие массового поражения. Хотя изначально он выступал против насильственного свержения Хусейна, предпочитая продолжать политику сдерживания.
Израильский эксперт: Заявления о поставках вооружений Украине нанесут ущерб Нетаньяху
Саймон Ципис: Заявления о поставках вооружений Украине нанесут ущерб Нетаньяху
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Заявление президента Биньямина Нетаньяху о возможных поставках оружия Украине вызвано исключительно внешним давлением. Внутри страны дополнительных политических очков он не получит, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис. Ранее премьер-министр Израиля решил пересмотреть политику государства по военной помощи Киеву.
«Штаты пытаются вынудить Израиль перейти к поставкам вооружения на Украину. Это происходит потому, что и они сами, и Евросоюз все глубже увязают и захлебываются в этой войне против России. Посылается все больше техники и оружия, что еще больше затягивает конфликт», – сказал сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис.
«Кроме того, чем больше Россия увязает на Украине, тем больше это развязывает руки Израилю. Чувствуя, что у Москвы сейчас не хватит ресурсов одновременно вести спецоперацию и присутствовать на Ближнем Востоке, Иерусалим все меньше боится испортить отношения с государством», – добавил собеседник.
«Что касается внутриполитических очков Нетаньяху, то поставка оружия Киеву ему их точно не принесет. У нас, конечно, есть некоторое украинское лобби, но вместе с тем есть и российское. И заявления о потенциальной отправке вооружения нанесут ущерб позициям Нетаньяху как внутри Израиля, так и вовне», – полагает политолог.
«Для того чтобы заручиться дополнительной поддержкой со стороны израильтян, премьеру надо решать те проблемы, которые действительно волнуют граждан. А их немало – начиная от политического кризиса и вплоть до эскалации в секторе Газа и западном берегу реки Иордан, а также ухудшение отношений с Ираном», –заключил Ципис.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что необходимо пересмотреть политику Израиля в отношении военных поставок Киеву, сообщили израильские СМИ. Он также добавил, что вопросом займутся Минобороны, МИД и «Моссад». Политик пообещал сделать для Украины не меньше, чем это сделало предыдущее правительство Израиля.
Издание Walla сообщает, что Белый дом сделал выводы – Нетаньяху «не намерен двигаться в направлении России». Также подчеркивается растущее давление на Иерусалим со стороны США.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью CNN рассказал, что рассматривает возможность военной поддержки Украины путем передачи системы ПВО «Железный купол». До этого Тель-Авив заявлял об оказании Киеву исключительно гуманитарной помощи.
Возможность передачи ВСУ системы ПВО «Железный купол» в разговоре с газетой ВЗГЛЯД оценил израильский эксперт Саймон Ципис.
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ВСУ уничтожили решивших сдаться в плен около Кременной сослуживцев
ВСУ ликвидировали решивших сдаться в плен в районе Кременной в ЛНР сослуживцев, рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, запросы на возможность сдаться в плен поступили от группы украинских военных, состоящей из 12 человек, после короткого огневого контакта на взводном опорном пункте с российскими силовиками, передает РИА «Новости».
Марочко отметил, что ВСУ вывесили белый флаг и запросили у командования разрешение сдаться в плен. После этого ВС России прекратили огонь, однако удар по группе украинских военных нанесли свои же – ВСУ нанесли артиллерийский удар и провели плотный стрелковый огонь.
«С большой долей вероятности, все погибли», – рассказал Марочко.
Ранее российские военнослужащие 237-го гвардейского десантно-штурмового полка в районе Кременной взяли в плен украинских военных, проходивших обучение у инструкторов из Грузии и Франции.
В Киеве признали, что платят высочайшую цену за удержание Артемовска
Украина платит высочайшую цену за удержание Артемовска в ДНР, заявил испанской газете 20 minutos советник офиса Зеленского Подоляк.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отказался назвать потери ВСУ в Артемовске, но заявил, что Украина «дорого платит» за удержание города, передает РИА «Новости».
Советник президентской администрации добавил, что не может назвать «человеческие потери» за удержание города, но Киев «не может оставить его позади».
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловки – это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
В ДНР сообщали, что с вечера четверга дополнительные резервы вооруженных сил Украины стягивают под Артемовск.
Китай признал свой аэростат в небе над США
МИД Китая: Пекин сожалеет о том, что его аэростат оказался над территорией США
Китайский аэростат серьезно отклонился от маршрута из-за ветра, поэтому находится над территорией США, КНР сожалеет об этом инциденте, сообщили в МИД Китая.
Причиной появления аэростата над американской территорией в Китае назвали «обстоятельства непреодолимой силы». Инцидент является ошибкой, передает РИА «Новости».
В МИД КНР добавили, что Китай поддерживает контакты с американской стороной, чтобы урегулировать ситуацию. Там отметили, что объект является метеорологическим зондом.
Напомним, в Пентагоне сообщили, что над территорией США заметили китайский разведывательный воздушный шар, было решено не сбивать объект.
Между тем бывший президент США Дональд Трамп призвал уничтожить аэростат.
В Крыму национализировали около 500 объектов имущества украинских олигархов
Имущество олигархов Ахметова и Коломойского национализировали в Крыму
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Госсовет Крыма национализировал имущество, принадлежащее украинским олигархам Ринату Ахметову, Игорю Коломойскому и другим – всего около 500 объектов, сообщил глава парламента республики Владимир Константинов.
В перечень включены объекты, относящиеся к разным предприятиям и банкам, туристской, спортивной инфраструктуре, передает РИА «Новости».
Национализированы земельные участки, пансионаты, здания, принадлежащие украинским предприятиям, которыми владеют Ахметов и Коломойский.
Также власти национализировали активы украинских политиков и бизнесменов Арсения Яценюка (кинотеатр «Сатурн IMAX» в Ялте), Сергея Таруты (Альминский завод строительных материалов), Нестора Шуфрича, гражданина Литвы Коласа Игориса (вилла «Елена» в Ялте).
По словам Константинова, национализированы активы 12 украинских банков, киевского ФК «Динамо», Камыш-бурунский железорудный комбинат, Завод холодильного оборудования в Красноперекопске.
Все эти предприятия будут работать в российском законодательном поле. При этом часть прибыли будет направляться на поддержку спецоперации.
Напомним, в ноябре власти Крыма также национализировали имущество украинских бизнесменов, в частности судостроительный завод «Залив» и бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия».
Вучич: Решение отправить немецкие танки Киеву укрепило веру россиян в СВО
Решение коллективного Запада направить немецкие танки Киеву объединило россиян и в разы увеличило поддержку с их стороны спецоперации, заявил сербский президент Александр Вучич.
По его словам, Запад совершил «величайшую ошибку» своим решением направить в Киев немецкие танки. Более того, по мнению Вучича, эти страшные танки, будь то Challenger, Leopard или Abrams, объединили русский народ, как никто никогда не объединял», передает РИА «Новости».
Ранее в Волгограде президент Владимир Путин заявил, что России снова начали угрожать немецкими танками Leopard, воюя руками бандеровцев на Украине, но у России есть чем ответить. При этом он добавил, что у России также есть много друзей во всем мире, в том числе и на американском континенте.