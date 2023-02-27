Путин отметил хороший темп развития Сахалинской области

Сахалинская область развивается положительно, ситуация находится под контролем, сказал президент Владимир Путин на встрече с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.

При этом Путин отметил, что при этом проблем «достаточно, как и везде, но в целом темп набран хороший». Он поблагодарил Лимаренко и выразил надежду на то, что и дальше область будет развиваться в таком же ключе, передает РИА «Новости».

«Будем все делать для того, чтобы вас поддержать», – добавил Путин.

Кроме того, Путин обратил внимание на высокий уровень количества онкологических заболеваний в регионе и рекомендовал субъекту вписаться в федеральные программы по борьбе с ними.

«Одна из этих проблем – это высокий уровень онкологических заболеваний на острове, вы знаете об этом. Мы, по-моему, и раньше об этом говорили. Поэтому просто обращаю ваше внимание на это. Это высокий уровень, выше, чем в среднем по стране на 30 с лишним процентов, поэтому надо подумать, как эту проблему закрывать, решать, имея в виду, что у нас большая программа. И вот здесь рекомендовал бы вам вписаться в эти федеральные программы по борьбе с онкозаболеваниями», – сказал президент.

В свою очередь Лимаренко рассказал, что власти области решили все бытовые вопросы семей участников спецоперации.

Кроме того, он рассказал, что участникам спецоперации сформировали региональный социальный пакет, который помогает трудоустроить супругу, детей устроить в детский сад, школу. Он добавил, что задействованы около 200 разных социальных выплат, единовременную местную выплату сделали в размере 300 тыс. рублей.

Ранее Путин отметил успехи Вологодской области в производстве черной икры, об этом он упомянул во время встречи с губернатором региона Олегом Кувшинниковым.