Боец ЧВК «Вагнер»: Украинских военных сажают в клетки за провинности на фронте

Украинских военных сажают в клетки за провинности на фронте, следует из видео с телефона украинского военнослужащего, воевавшего в Артемовске и ликвидированного бойцами группы «Вагнер».

На видео украинский солдат сидит в маленькой железной клетке за конфликт, произошедший у него с сослуживцем во время совместного застолья. Во время драки у его оппонента случился приступ эпилепсии, в результате он едва не умер, передает РИА «Новости».

Как рассказал боец группы «Вагнера», подобная практика в ВСУ существует и они об этом не раз слышали.

Ранее освобожденный фельдшер-санитар Александр Чупра рассказал, что украинские националисты после первичного допроса держали в уличной клетке пленных военнослужащих народной милиции ЛНР.