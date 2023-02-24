В Белом доме признали устойчивость России к западным санкциям

Кирби заявил об устойчивости России к санкциям Запада за счет экстраординарных шагов

Российская экономика демонстрирует определенную устойчивость к санкциям Запада благодаря экстраординарным шагам Москвы, но не исключен новый пакет ограничений, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

Кирби отметил, что США не исключают возможности введения дополнительных санкций в отношении РФ в связи с событиями на Украине, несмотря на ее устойчивость к санкциям, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в совместном заявлении, принятом по итогам прошедших в пятницу онлайн-переговоров лидеров G7, говорится, что они никогда не признают ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей российскими территориями, назвав их аннексированными.

Кроме того, Кирби отметил, что военная помощь Украине стала главной темой разговора Байдена с лидерами G7, на ней обсуждались совместные усилия помощи Украине на поле боя, передает ТАСС.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны G7 договорились, что будут продолжать оказывать давление на Россию, Россию, чтобы она села за стол переговоров, а также будут «закрывать двойные лазейки».

«Мы хотим реализовать их в рамках ЕС с помощью 10 пакета санкций и предпринять необходимые шаги», – отметил Шольц.

Также в документе стран G7 указывается, что Россия столкнется с тяжелыми последствиями в случае любого применения химического, биологического, радиологического или ядерного оружия.

Ранее лидеры стран Евросоюза дали обещание «не отдыхать» до победы Украины в столкновении с Россией и восстановления ее территориальной целостности.