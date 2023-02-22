Отец Героя России: С каждым днем СВО в нас крепнет вера в Победу

Поэт Борис Лукин рассказал о значении спецоперации для всех россиян

Мы возвращаемся к идеалам, которые пытались вытравить из нас так называемой европейской цивилизационной культурой, сказал газете ВЗГЛЯД поэт Борис Лукин, чей сын Иван погиб в боях под Мариуполем и получил звание Героя России. В среду Лукин-старший участвовал в митинг-концерте «Слава защитникам Отечества» на столичном стадионе «Лужники».

«Праздник 23 февраля – это всегда радость в семье и стране. Этот праздник, как и День Победы – особый, это гордость за нашу силу, предков и наших сегодняшних воинов-героев. Но в этот день у многих слезы на глазах, потому что не все доживают до победы. Нам нужно не забывать о тех парнях, благодаря которым возможны такие праздники», – считает отец Героя России Ивана Лукина, поэт Борис Лукин.

Иван Лукин был разведчиком-пулеметчиком 810-й Отдельной Гвардейской ордена Жукова Бригады морской пехоты. Он погиб в Мариуполе в марте прошлого года в боях по освобождению Украины от неонацизма. В этом году Лукин-старший посетил многие регионы России, в том числе Мариуполь и Севастополь. «Мы становимся другими, возвращаемся к идеалам, которые пытались вытравить из нас так называемой европейской цивилизационной культурой. С каждым шагом наших воинов на Запад люди перестанут бояться самих себя. Они начнут выражать свое мнение и говорить, что мы правы и должны победить», – считает собеседник.

Лукин отметил, что семьи участников СВО особенно консолидированы. «Я помогаю воинам. Помощь, когда она нужна, может появиться буквально из ниоткуда. Сейчас я собираюсь перегнать на фронт для разведчиков свой автомобиль. Мне посчастливилось найти в Москве хороших мастеров, которые за свой счет подготовили машину. Теперь внедорожник в идеальном состоянии, он будет работать между тылом и передовой, поможет вывозить раненых», – рассказал Лукин.

По его словам, автослесари отказались брать плату за работу, сказав, что подготовить автомобиль для зоны СВО – это наше святое дело. «После встречи с такими отзывчивыми людьми я понимаю, что нас нельзя победить – мы едины. Главное – это народ, который знает, чего он хочет – мирного неба над головой», – сказал Лукин.

Митинг-концерт «Слава защитникам Отечества» на московском стадионе «Лужники» с участием 200 тыс. человек посвящен участникам специальной военной операции. Президент России Владимир Путин в ходе обращения к участникам митинга заявил, что весь наш народ сейчас является защитником Отечества. «Низкий всем поклон», – сказал глава государства.

Путин отметил мощное, мистическое и святое значение слов «защитник Отечества». «Мы встречаемся с вами в преддверии Дня защитника Отечества. В этом словосочетании, в этих словах есть что-то мощное, огромное, я бы даже сказал – мистическое и святое. Недаром одна из самых известных молитв начинается со слов «Отче наш»: отче – отец», – обратился президент с трибуны к зрителям.

После речи президента начался концерт. Перед собравшимися исполнят патриотические песни и стихи Хабиб, Зара, Вероника Кожухарова, Руслан Алехно, Евгений Кунгуров, Марат Башаров, иеромонах Фотий, группы «После Zавтра» и «Пятеро». Планируются также выступления Андрея Соколова, Эдгарда и Аскольда Запашных, артистов из Донецкой и Луганской народных республик.

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