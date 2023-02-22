Комитет Думы поддержал приостановку участия России в ДСНВ

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22 февраля, среда  |  Последнее обновление — 10:19  |  vz.ru
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Россия получила условия для прорыва экономики на новый уровень

Россия выходит на новый цикл экономического роста Сергей Савостьянов/ТАСС
Российская экономика оказалась более стабильной, чем думали на Западе, заявил Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Несмотря на санкции, Россия выходит на новый цикл экономического роста. Как России удался такой маневр и что станет драйвером роста нашей экономики? Подробности...
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Путин оставил Америке шанс на спасение ДСНВ

Владимир Путин считает верхом цинизма требования Запада инспектировать российские военные объекты в нынешних обстоятельствах Владимир Смирнов/ТАСС
Россия приостановила свое участие в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Этот документ остается последним из серии соглашений между Москвой и Вашингтоном, который обеспечивает глобальную безопасность. В чем заключается причина такого решения со стороны России и как на него отреагируют в США?  Подробности...
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Как «длинная рука» поможет Военно-морскому флоту России

ВМФ России получит зенитные ракеты повышенной дальности кадр из видео
Поражать воздушные цели на расстоянии до четырехсот километров! Это крайне амбициозная цель поставлена сегодня перед ВМФ России – и работы в данном направлении уже начались. Однако для успеха в этом деле необходимо решить по крайней мере две задачи – впрочем, они не слишком сложны, а эффект будет крайне высоким. Подробности...
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Американские СМИ: Байден бросил США ради Украины

Американцы разозлились на Байдена за поездку в Киев вместо Огайо president.gov.ua
Визит американского президента Джо Байдена в Киев для многих стал неожиданностью. Однако далеко не все восприняли поездку в позитивном ключе. Как отреагировала западная пресса и почему в США встречу с Зеленским восприняли не как героический поступок, а как предательство национальных интересов? Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Диверсия на «Северных потоках» позволит ЕС порвать с США, сохранив лицо

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Ожидаемая ротация элит в ЕС в 2023-2024 годах на фоне кризиса потребует болезненных решений, касающихся исполнения союзнических обязательств перед США. В том числе и относительно участия Европы в разрешении украинского кризиса. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Путин намерен строить мирное будущее

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Владимир Путин провозгласил не только курс на мирное, спокойное экономическое развитие страны, без авральных мер и панических ожиданий, но и курс на социальный мир. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

СВО стала ответом на реальную войну

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, киевский политолог
Мы ведем оборонительную войну, а не превентивную, нанося ответные удары, а не упреждающие, принуждая агрессора, а не жертву, к справедливому миру и законности, которая была попрана еще в 2014 году. Подробности...
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Россия без ДСНВ. Что это значит?

Почему Зеленский готов сдать Артемовск

Обращение Путина с посланием Федеральному собранию

Обсуждение: 10 комментариев
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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Комитет Думы поддержал приостановку участия России в ДСНВ
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    Россия получила условия для прорыва экономики на новый уровень

    «множество вопросов и опасений»


    Китай отказался верить США на слово в ситуации вокруг «Северных потоков»

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    Максим Соколов: Госдеп США отправился в поход на Италию

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    Комитет Думы поддержал приостановку участия России в ДСНВ

    Комитет Думы поддержал законопроект, приостанавливающий участие России в ДСНВ
    		    22 февраля 2023, 09:41
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Комитет Госдумы по международным делам в среду рекомендовал нижней палате принять внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о приостановлении участия России в Договоре с США о сокращении стратегических наступательных вооружений.

    Согласно законопроекту, действие ДСНВ приостанавливается, а решение о возобновлении участия России в договоре будет принимать президент России, передает ТАСС.

    Накануне глава российского государства Владимир Путин внес в Госдуму проект закона, по которому Россия приостанавливает участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

    Москва потребовала от США вывести натовских военных и технику с Украины
    		    21 февраля 2023, 14:37
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    В МИД сообщили, что послу США сделан демарш в связи с расширяющейся вовлеченностью США в боевые действия на стороне Киева.

    Как сообщает ТАСС, послу США заявлено о контрпродуктивности агрессивного курса США на углубление конфронтации с Россией по всем направлениям.

    Также послу указано, что поставляемые Киеву вооружения и обслуживающий персонал, включая американских граждан, представляют собой законную цель.

    Послу США заявлено, что для деэскалации обстановки США должны предпринять шаги по выводу американо-натовских военных и техники с Украины.

    Напомним, Вашингтон намеревается направить новый пакет военной помощи Киеву на 460 млн долларов, сообщили в Пентагоне в понедельник. Отмечается, что объявление о ее выделении совпало с визитом американского президента Джозефа Байдена в Киев, где тот заявил, что выделит Украине 500 млн долларов.

    Коментарии (75)
    Путин приостановил участие России в ДСНВ
    		    21 февраля 2023, 13:46
    Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Россия приостанавливает участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но не выходит из него, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

    «Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю, не выходит из договора, нет, а именно приостанавливает свое участие», – передает его слова ТАСС.

    Также Путин заявил, что позвучавшее в начале февраля заявление НАТО с призывом к России вернуться к исполнению ДСНВ, включая допуск инспекций на ядерные оборонные объекты, являются бредом. Но при этом Россия одобрит, если НАТО захочет стать участником ДСНВ, так как многие страны имеют ядерные силы.

    Коментарии (24)
    Путин назвал бредом требования США об инспекциях оборонных объектов России
    Путин назвал абсурдом заявление НАТО с требованием к России вернуться к ДСНВ
    		   21 февраля 2023, 13:44
    Фото: russian.rt.com
    Текст: Елизавета Шишкова

    Прозвучавшее в начале февраля заявление НАТО с призывом к России вернуться к исполнению ДСНВ, включая допуск инспекций на ядерные оборонные объекты, – театр абсурда, заявил президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.

    Он отметил, что известно о причастности Запада к попыткам киевского режима нанести удары по базам российской стратегической авиации. «Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернезированы при содействии натовских специалистов, и вот теперь они хотят еще и осматривать наши оборонные объекты», – сказал Путин, подчеркнув, что это звучит, как какой-то бред в современных условиях.

    «При этом нам проводить полноценные инспекции в рамках этого договора не дают (…) и проверить толком мы ничего не можем», – сказал он.

    Он добавил, что цель США и НАТО заключается в том, чтобы нанести стратегическое поражение России, и при этом они хотят разъезжать по российским оборонным объектам, передает ТАСС.

    Президент отметил, что он подписал неделю назад указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования. «Они и туда собираются сунуть свой нос? Думают, что так просто мы их пускать будем?» – задался он вопросом.

    Сделав такое заявление, НАТО, по сути, заявила о желании стать участником ДСНВ. «Мы с этим согласны, это давно назрело», – сказал он, напомнив, что ядерные силы есть не только у США, но и у других стран НАТО, и они также направлены против России.

    Коментарии (13)
    Байден: Украину ждут тяжелые и горькие дни
    Байден: Конфликт на Украине может растянуться на годы
    		    21 февраля 2023, 21:07
    Фото: REUTERS
    Текст: Кристина Цыцура

    Конфликт на Украине может длиться не один год, Украину ждут «тяжелые и горькие дни», заявил президент США Джо Байден во вторник во время выступления в Варшаве.

    По его словам, защита свободы – это не работа одного дня, даже не одного года, передает ТАСС его слова.

    Президент США добавил, что Киев готов к жестким и горьким дням. Украина готовит свое контрнаступление, считает он.

    Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден своей поддержкой Украины и контактами с Киевом может подтолкнуть человечество к третьей мировой войне

    Коментарии (15)
    В США сообщили о готовности провести встречу с Россией по ДСНВ
    В Совете нацбезопасности США заявили, что готовы провести встречу с Россией по ДСНВ
    		   21 февраля 2023, 18:57
    Фото: ZUMA Press/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Представители США готовы встретиться с российскими коллегами для обсуждения Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений и стратегической стабильности, сообщил представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома телеканалу CNN.

    Представитель Белого дома заявил, что США готовы обсуждать с Россией темы ядерной стабильности, независимо от того, что еще происходит в мире, Соединенные Штаты намерены работать по тематике жизненно важных мер контроля над вооружениями, передает ТАСС.

    Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в эфире CNN заявил, что Вашингтон пока не видит оснований для повышения готовности ядерных сил после решения президента России Владимира Путина о приостановке участия в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

    Напомним, президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ.

    Коментарии (43)
    Небензя потребовал компенсацию от устроивших взрывы «Северных потоков» стран
    Небензя потребовал наказать виновных в диверсии на «Северных потоках» и компенсировать ущерб пострадавшим государствам
    		    22 февраля 2023, 01:57
    Фото: Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Страны, которые несут ответственность за диверсии на «Северных потоках», должны компенсировать ущерб пострадавшим государствам, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ организации.

    Небензя подчеркнул, что нет сомнений ни в том, кто взорвал трубопроводы, ни в мотивах, ни в способе – «это даже больше, чем дымящийся пистолет, который мечтают найти все американские детективы в голливудских блокбастерах». По его словам, с такими уликами за защиту «наших американских коллег» не взялся бы ни один адвокат, «а в вердикте жюри присяжных сомнений бы не было», передает РИА «Новости».

    Оценивая первый раунд консультаций по российскому проекту резолюции о создании комиссии для расследования диверсии, Небензя сказал, что западные эксперты, похоже «не заинтересованы в объективном международном расследовании», это «усиливает подозрения». Обсуждения по тексту проекта резолюции продолжаются.

    Он подверг критике «те, с позволения сказать, расследования», которые ведут Дания, Швеция и Германия. Небензя указал, что расследования «не просто не транспарентны», а проводятся с целью «замести следы и выгородить старшего американского брата». Россию «к ним не допускают и все наши запросы высокомерно игнорируют», отметил он.

    «День настал. И он, возможно, станет предвестником эпохи, в которой трансграничные и трансконтинентальные коммуникации станут законной целью для операций, направленных на ослабление тех или иных государств – эпохи хаоса и немыслимого ущерба для всего человечества», – сказал Небензя.

    Чтобы предотвратить это, нужно найти и наказать виновных в подрыве «Северных потоков», заявил он. Страны, которые несут ответственность за случившееся, должны «компенсировать пострадавшим государствам понесенный ущерб так, как это предусматривается международным правом», сказал дипломат.

    Россия распространила в Совбезе и Генассамблее ООН обращение Госдумы с запросом на проведение расследования диверсии, а также ноты российских посольств в адрес внешнеполитических ведомств Германии, Дании, Норвегии, Швеции и США.

    Небензя также отметил, что репутация американского журналиста Сеймура Херша позволяет не сомневаться в том, что он говорит правду о произошедшем на трубопроводах. Дипломат заявил: «Мы узнали не только о том, что это сделали США, но и как они это сделали при соучастии союзника по НАТО – Норвегии».

    Напомним, Херш со ссылкой на источник заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку. Россия представила проект резолюции Совбеза ООН по созданию международной комиссии для расследования диверсии.

    Коментарии (22)
    Китай отказался верить США на слово в ситуации вокруг «Северных потоков»
    Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь счел недостаточными заверения США в непричастности к взрывам на «Северных потоках»
    		    22 февраля 2023, 01:00
    Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/
    Handout/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Заверений США в том, что они не имеют отношения к диверсиям на «Северных потоках», недостаточно для ответа на «множество вопросов и опасений» по всему миру, заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.

    На заседании СБ ООН дипломат постоянного представительства США при организации заявил, что «обвинения в причастности США к этим диверсиям являются полной ложью». Он заверил, что «США ни в коей мере не причастны к ним», передает ТАСС.

    Однако Чжан Цзюнь отметил, что за последнее время появилось много информации, которая «вызывает тревогу», поэтому «простого заявления о том, что это совершенная ложь и полная фикция, очевидно, недостаточно». Китай ждет «убедительных объяснений от причастных сторон». По мнению Пекина, такой «запрос» является абсолютно законным и обоснованным.

    Постпред Китая призвал ускорить расследование. Как заявил Чжан Цзюнь, если виновных не удастся установить, это пошлет «неверный сигнал тем, у кого какие-то злые намерения». Дипломат подчеркнул, что «Северный поток» – «важнейший объект трансграничной энергетической инфраструктуры», взрывы сильно навредили как энергетическому рынку, так и экологии. 

    ООН как международная организация с наибольшими полномочиями и самым широким представительством может играть активную роль в проведении расследования, сказал Чжан Цзюнь. По его словам, Китай «приветствует внесенный на рассмотрение СБ ООН российский проект резолюции» по данному вопросу.

    Напомним, американский журналист Сеймур Херш, специализирующийся на проведении расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку. Как заявил Херш, в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы».

    Коментарии (7)
    Захарова ответила на обращение Байдена к россиянам
    После обращения Байдена к россиянам Захарова указала на слово «недруг» в русском языке

    22 февраля 2023, 00:01

    Текст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы американского государства Джо Байдена о том, что НАТО – «не враг» россиянам.

    Захарова отметила в Telegram, что в «русском языке есть замечательное слово «недруг». «Оно хуже, чем «враг», – заявила официальный представитель МИДа.

    Напомним, Байден, находясь с рабочим визитом в Варшаве, обратился к россиянам и заявил: «НАТО и Запад вам не враг». По его словам, страны Запада не планировали нападать на Россию, также они не стремятся установить контроль над ее территорией или уничтожить ее.

    Коментарии (7)
    Песков: Россия заранее не предупреждала США о решении приостановить участие в ДСНВ

    21 февраля 2023, 18:50

    Текст: Ольга Иванова

    Вашингтону стало известно о решении России приостановить участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) из послания российского президента Владимира Путина Федеральному собранию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Нет», – ответил представитель Кремля на вопрос, предупреждала ли Москва заранее Вашингтон о том, что Путин объявит сегодня о таком решении. А затем утвердительно ответил на вопрос о том, узнали ли США об этом шаге, как и все, из послания российского лидера парламенту, передает ТАСС.

    Напомним, президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ.

    Коментарии (13)
    Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке СНВ-3
    Володин сообщил о внесении Путиным в Госдуму законопроекта о приостановке участия России в СНВ-3
    		    21 февраля 2023, 22:16
    Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
    Текст: Антон Антонов

    Глава российского государства Владимир Путин внес в Госдуму проект закона, по которому Россия приостанавливает участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    В Госдуму внесен проект федерального закона «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений», передает ТАСС.

    Как сообщил Володин, депутаты собираются рассмотреть законопроект в среду. Он заверил, что решение по документу будет принято «безотлагательно», после чего проект закона направят в Совет Федерации. Отмечается, что законопроект был направлен в комитеты Госдумы по международным делам и обороне, передает РИА «Новости».

    В свою очередь глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин заявил, что сенаторы вслед за Госдумой также могут рассмотреть документ в среду, если тот поступит в верхнюю палату парламента. «Передадут – значит, рассмотрим», – ответил он на соответствующий вопрос. По словам сенатора, на среду «запланировано и заседание комитета, и будет пленарное заседание». Он заявил, что в решении необходима «определенная оперативность», к которой в Совфеде готовы.

    В законопроекте говорится, что решение о возобновлении действия СНВ-3 будет принимать глава государства. Указывается, что федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

    Напомним, Путин в послании Федеральному собранию объявил о приостановке Россией своего участия в СНВ-3. Он подчеркнул при этом, что Москва «не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие».

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    Коментарии (8)
    В США не увидели оснований менять готовность ядерных сил
    В Госдепе не увидели оснований для повышения готовности ядерных сил
    		   21 февраля 2023, 17:28
    Фото: AP/TASS
    Текст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон пока не видит оснований для повышения готовности ядерных сил после решения президента России Владимира Путина о приостановке участия в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в эфире CNN.

    Он пояснил, что США будут внимательно следить за дальнейшими шагами Москвы, которые она применит на деле. На данный момент США не видят причин менять готовность ядерных стратегических сил, однако в Вашингтоне следят за ситуацией каждый день, передает ТАСС.

    Напомним, президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ.

    Зампред СБ России Дмитрий Медведев заявил, что приостановка участия Москвы ДСНВ стала ответом на политику Вашингтона, направленную против России.

    Коментарии (11)
    Задержанного с пистолетом в Шереметьеве американца приговорили к восьми годам колонии
    		   21 февраля 2023, 20:11
    Фото: Ольга Сиверкина/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    В Москве гражданина США, задержанного в аэропорту Шереметьево с пистолетом, приговорили к восьми годам колонии.

    Речь идет об американце Андрэ Хачатуряне, передает РИА «Новости» со ссылкой на суд. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком восемь лет в колонии общего режима.

    Прокурор запрашивал девять лет колонии, но решение суда оказалось мягче. 

    Хачатуряна задержали в транзитной зоне аэропорта в декабре 2021 года с пистолетом Glok-17, когда он летел из США в Армению. Пистолет лежал в багаже в кейсе, который закрывался на ключ. Американцу предъявили обвинение в контрабанде оружия. Сначала мужчина вину не признавал, но позже признался и раскаялся.

    Коментарии (5)
    МИД: Вести дела с Западом в обычном режиме больше невозможно
    В МИД заявили о невозможности вести дела с Западом в обычном режиме
    		    21 февраля 2023, 20:27
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Вести дела с США и в целом с Западом в обычном режиме больше нет возможности, это же касается и сферы контроля над вооружениями, заявили в МИД России.

    Сфера контроля над вооружениями неотделима от геополитических и военно-стратегических реалий, сообщили в пресс-службе МИДа.

    Отмечается, что политика США направлена на подрыв нацбезопасности России, что противоречит принципам Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).   

    В ведомстве подчеркнули, что участие России в договоре лишь приостановлено, оно может быть обратимо, если США приложат усилия для его полного выполнения. В МИДе призвали Вашингтон именно к таким шагам.

    Также указано на нарушение со стороны США ключевых положений ДСНВ. Так, речь идет об одностороннем исключении из зачета по договору более 100 единиц американских СНВ. Их Вашингтон переименовал, чтобы они перестали попадать под договорные определения.

    В министерстве указали, что Россия продолжит соблюдать предусмотренные им ограничения, согласно договору. 

    Напомним, во вторник президент России Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ.

    Коментарии (8)
    Китай возложил на США ответственность за ситуацию вокруг СНВ-3
    Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал США принять меры по возобновлению работы механизмов контроля над вооружениями

    22 февраля 2023, 02:49

    Текст: Антон Антонов

    США первыми вышли из механизмов контроля над вооружениями в отношениях с Россией, Вашингтон должен первым сделать шаги по их восстановлению, заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.

    Китайского дипломата спросили, должна ли Россия вернуться к исполнению Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Он ответил, что США «должны быть первыми готовы принять ответственные шаги, чтобы эти инструменты заработали», передает РИА «Новости».

    Чжан Цзюнь сказал, что СНВ-3 и другие механизмы – это «важная часть глобальной архитектуры безопасности». Он выразил сожаление, что в данной сфере участники делают «негативные шаги». Дипломат призвал «заинтересованные стороны» к продолжению диалога. 

    Напомним, глава российского государства Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о приостановке Россией своего участия в СНВ-3. Он внес в Госдуму соответствующий законопроект.

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    Новые санкции США затронут 200 физических и юридических лиц из России
    Wall Street Journal: Новые санкции США затронут 200 физических и юридических лиц из России

    21 февраля 2023, 21:57

    Текст: Ольга Иванова

    Новые санкции, которые планируют ввести на этой неделе США, коснутся примерно 200 российских юридических и физических лиц, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источник.

    По данным газеты, в санкционный список США будут внесены «губернаторы и члены семей российских чиновников», сообщает ТАСС.

    Кроме того, ограничительные меры, по сведениям издания, будут введены против компаний военно-промышленного комплекса (ВПК), предприятий, занимающихся производством сопутствующих материалов, технологических фирм, а также «сетей, предположительно, задействованных в обходе санкций».

    Напомним, власти США и партнеры Вашингтона намерены объявить на этой неделе о введении новых санкций против России, заявил американский президент Джо Байден во время выступления в Варшаве.

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