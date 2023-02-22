Володин призвал Америку «не валять дурака»

Володин: Приостановление ДСНВ стало итогом внешней политики США

Ситуация с приостановлением Россией действия Договора о сокращении наступательных вооружений стала итогом американской внешней политики, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В своем Telegram-канале Володин призвал Вашингтон: «Не валяй дурака, Америка».

Он подчеркнул, что в вопросах безопасности нашей страны и граждан разговор с Россией на языке ультиматумов недопустим.

Спикер Госдумы сообщил, что в среду нижняя палата российского парламента рассмотрит инициативу президента Владимира Путина о приостановлении действия ДСНВ. Он подчеркнул, что сложившаяся обстановка стала итогом внешней политики Вашингтона.

США претили соблюдать взятые на себя обязательства, отвергли предложения Москвы по вопросам глобальной безопасности и тем самым разрушили архитектуру международной стабильности, ввергли мир в состояние конфликтов и вызовов, подчеркнул Володин.

Он призвал членов Конгресса США осознать созданную по вине президента Джо Байдена ситуацию, а также возможные ее последствия.

Накануне глава российского государства Владимир Путин внес в Госдуму проект закона, по которому Россия приостанавливает участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).