Байден назвал срок введения новых антироссийских санкций

|
21 февраля, вторник | Последнее обновление — 22:02 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Рогов рассказал о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Разделы
Владимир Путин провозгласил не только курс на мирное, спокойное экономическое развитие страны, без авральных мер и панических ожиданий, но и курс на социальный мир.
Подробности...
Мы ведем оборонительную войну, а не превентивную, нанося ответные удары, а не упреждающие, принуждая агрессора, а не жертву, к справедливому миру и законности, которая была попрана еще в 2014 году.
Подробности...
До начала СВО еще несколько дней. Но это, видимо, так «мирная Украина» пыталась договориться о перемирии, начав массированные обстрелы ЛДНР в конце февраля 2022-го?
Подробности...
В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
Подробности...
Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
Подробности...
Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
Подробности...
12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Байден назвал срок введения новых антироссийских санкций
Байден анонсировал объявление новых антироссийских санкций
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Власти США и партнеры Вашингтона намерены объявить на этой неделе о введении новых санкций против России, заявил американский президент Джо Байден во время выступления в Варшаве.
Он подчеркнул, что страны Запада продолжают поддерживать самый масштабный в истории санкционный режим, который действовал против какой-либо страны, сообщает ТАСС.
Ранее Байден заявил, что страны Запада не планировали нападать на Россию, также они не стремятся установить контроль над ее территорией или уничтожить ее.
Москва потребовала от США вывести натовских военных и технику с Украины
В МИД сообщили, что послу США сделан демарш в связи с расширяющейся вовлеченностью США в боевые действия на стороне Киева.
Как сообщает ТАСС, послу США заявлено о контрпродуктивности агрессивного курса США на углубление конфронтации с Россией по всем направлениям.
Также послу указано, что поставляемые Киеву вооружения и обслуживающий персонал, включая американских граждан, представляют собой законную цель.
Послу США заявлено, что для деэскалации обстановки США должны предпринять шаги по выводу американо-натовских военных и техники с Украины.
Напомним, Вашингтон намеревается направить новый пакет военной помощи Киеву на 460 млн долларов, сообщили в Пентагоне в понедельник. Отмечается, что объявление о ее выделении совпало с визитом американского президента Джозефа Байдена в Киев, где тот заявил, что выделит Украине 500 млн долларов.
Путин приостановил участие России в ДСНВ
Россия приостанавливает участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но не выходит из него, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
«Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю, не выходит из договора, нет, а именно приостанавливает свое участие», – передает его слова ТАСС.
Также Путин заявил, что позвучавшее в начале февраля заявление НАТО с призывом к России вернуться к исполнению ДСНВ, включая допуск инспекций на ядерные оборонные объекты, являются бредом. Но при этом Россия одобрит, если НАТО захочет стать участником ДСНВ, так как многие страны имеют ядерные силы.
Путин назвал бредом требования США об инспекциях оборонных объектов России
Путин назвал абсурдом заявление НАТО с требованием к России вернуться к ДСНВ
|
|
Прозвучавшее в начале февраля заявление НАТО с призывом к России вернуться к исполнению ДСНВ, включая допуск инспекций на ядерные оборонные объекты, – театр абсурда, заявил президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.
Он отметил, что известно о причастности Запада к попыткам киевского режима нанести удары по базам российской стратегической авиации. «Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернезированы при содействии натовских специалистов, и вот теперь они хотят еще и осматривать наши оборонные объекты», – сказал Путин, подчеркнув, что это звучит, как какой-то бред в современных условиях.
«При этом нам проводить полноценные инспекции в рамках этого договора не дают (…) и проверить толком мы ничего не можем», – сказал он.
Он добавил, что цель США и НАТО заключается в том, чтобы нанести стратегическое поражение России, и при этом они хотят разъезжать по российским оборонным объектам, передает ТАСС.
Президент отметил, что он подписал неделю назад указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования. «Они и туда собираются сунуть свой нос? Думают, что так просто мы их пускать будем?» – задался он вопросом.
Сделав такое заявление, НАТО, по сути, заявила о желании стать участником ДСНВ. «Мы с этим согласны, это давно назрело», – сказал он, напомнив, что ядерные силы есть не только у США, но и у других стран НАТО, и они также направлены против России.
ФСБ не давала гарантий безопасности Байдену во время визита в Киев
Бортников заявил об отсутствии гарантий безопасности для Байдена в ходе его визита в Киев
|
|
Российская Федеральная служба безопасности (ФСБ) не давала гарантий безопасности главе Белого дома Джозефу Байдену в ходе его визита на Украину, заявил директор ФСБ Александр Бортников.
«США действительно уведомляли Россию о визите Байдена в Киев – по дипломатической линии. Гарантий его безопасности мы не давали», – сказал Бортников в интервью Telegram-каналу Shot.
Директор ФСБ добавил, что за угрозами украинских спецслужб стоят западные страны, это касается и того, что произошло на Крымском мосту. По его словам, ФСБ применяет весь опыт, накопленный в предыдущие годы.
Также Бортников уточнил, что сотрудничество с западными спецслужбами не прекращено, оно ведется по линии борьбы с терроризмом, но уже не на таком уровне, на котором было ранее.
Напомним, президент США Джо Байден прибыл в украинскую столицу и провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что Байден получил некие гарантии, но не указывал, какие именно и кто их дал.
В США сообщили о готовности провести встречу с Россией по ДСНВ
В Совете нацбезопасности США заявили, что готовы провести встречу с Россией по ДСНВ
|
|
Представители США готовы встретиться с российскими коллегами для обсуждения Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений и стратегической стабильности, сообщил представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома телеканалу CNN.
Представитель Белого дома заявил, что США готовы обсуждать с Россией темы ядерной стабильности, независимо от того, что еще происходит в мире, Соединенные Штаты намерены работать по тематике жизненно важных мер контроля над вооружениями, передает ТАСС.
Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в эфире CNN заявил, что Вашингтон пока не видит оснований для повышения готовности ядерных сил после решения президента России Владимира Путина о приостановке участия в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).
Напомним, президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ.
Дуда озвучил проамериканский лозунг председательства Польши в ЕС
Дуда:«Больше Америки в Европе» будет лозунгом председательства Польши в ЕС в 2025 году
«Больше Америки в Европе» будет лозунгом председательства Польши в ЕС в 2025 году, оно должно проходить под девизом укрепления трансатлантических связей, заявил президент республики Анджей Дуда во время встречи с президентом США Джо Байденом.
Дуда отметил, что в 2025 году Польша будет председательствовать в ЕС, в связи с чем в мае этого года будет принята специальная резолюция, которая будет проходить под лозунгом: «Больше Америки в Европе, более сильные связи ЕС с США». Он пояснил, что это означает больше сотрудничества в экономических вопросах и вопросах безопасности, передает РИА «Новости».
Напомним, президент США Джо Байден прибыл в Польшу с визитом, до этого он побывал в Киеве. Во время своего визита он примет участие во встрече глав стран «Бухарестской девятки» – объединении государств Центральной и Восточной Европы, восточного фланга НАТО.
Песков: Россия заранее не предупреждала США о решении приостановить участие в ДСНВ
Вашингтону стало известно о решении России приостановить участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) из послания российского президента Владимира Путина Федеральному собранию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет», – ответил представитель Кремля на вопрос, предупреждала ли Москва заранее Вашингтон о том, что Путин объявит сегодня о таком решении. А затем утвердительно ответил на вопрос о том, узнали ли США об этом шаге, как и все, из послания российского лидера парламенту, передает ТАСС.
Напомним, президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ.
В США не увидели оснований менять готовность ядерных сил
В Госдепе не увидели оснований для повышения готовности ядерных сил
Вашингтон пока не видит оснований для повышения готовности ядерных сил после решения президента России Владимира Путина о приостановке участия в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в эфире CNN.
Он пояснил, что США будут внимательно следить за дальнейшими шагами Москвы, которые она применит на деле. На данный момент США не видят причин менять готовность ядерных стратегических сил, однако в Вашингтоне следят за ситуацией каждый день, передает ТАСС.
Напомним, президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ.
Зампред СБ России Дмитрий Медведев заявил, что приостановка участия Москвы ДСНВ стала ответом на политику Вашингтона, направленную против России.
Байден рассказал о разговоре с Путиным о вступлении Финляндии в НАТО
Глава Белого дома Джо Байден заявил в ходе беседы с польским президентом Анджеем Дудой, что говорил российскому коллеге Владимиру Путину о возможном вхождении Финляндии в Североатлантический альянс.
Байден в ходе визита в Польшу и разговора с Дудой вспомнил, что однажды в разговоре с Путиным говорил ему, что тот «добивается финляндизации НАТО, но получит натоизацию Финляндии», передает РИА «Новости».
Про вступление Швеции Байден не говорил, поскольку, по его словам, не знал об этом. Он добавил, что НАТО сейчас сильнее, чем прежде, и является самым значимым военно-политическим блоком за всю историю.
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отмечал, что Финляндия и Швеция исполнили все условия Турции и должны вступить в военный блок к осени.
Задержанного с пистолетом в Шереметьеве американца приговорили к восьми годам колонии
В Москве гражданина США, задержанного в аэропорту Шереметьево с пистолетом, приговорили к восьми годам колонии.
Речь идет об американце Андрэ Хачатуряне, передает РИА «Новости» со ссылкой на суд. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком восемь лет в колонии общего режима.
Прокурор запрашивал девять лет колонии, но решение суда оказалось мягче.
Хачатуряна задержали в транзитной зоне аэропорта в декабре 2021 года с пистолетом Glok-17, когда он летел из США в Армению. Пистолет лежал в багаже в кейсе, который закрывался на ключ. Американцу предъявили обвинение в контрабанде оружия. Сначала мужчина вину не признавал, но позже признался и раскаялся.
Байден: Украину ждут тяжелые и горькие дни
Байден: Конфликт на Украине может растянуться на годы
Конфликт на Украине может длиться не один год, Украину ждут «тяжелые и горькие дни», заявил президент США Джо Байден во вторник во время выступления в Варшаве.
По его словам, защита свободы – это не работа одного дня, даже не одного года, передает ТАСС его слова.
Президент США добавил, что Киев готов к жестким и горьким дням. Украина готовит свое контрнаступление, считает он.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден своей поддержкой Украины и контактами с Киевом может подтолкнуть человечество к третьей мировой войне
Bloomberg: Многие в Белом доме и Пентагоне не знали о визите Байдена в Киев
Визит американского президента Джо Байдена в понедельник в Киев планировался его администрацией секретно, сообщает Bloomberg.
По информации источников издания, Байден принял решение ехать в Киев 17 февраля. Поездка готовилась в секретном порядке, многие в Белом доме и Пенгатоне не имели информации о посещении Украины Байденом, передает «Коммерсант» со ссылкой на Bloomberg.
В самолете находились советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан и два журналиста, ранее пообещавших хранить тайну о визите.
Байден покинул Киев буквально спустя несколько часов после приезда. Политолог-американист Малек Дудаков объяснил газете ВЗГЛЯД, что этот краткосрочный визит Байдена в Киев продиктован давлением на американского лидера внутри США, а также попыткой сделать украинский вопрос центральной темой президентской предвыборной кампании.
Эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, также увидели в визите Байдена попытку заработать политические очки на фоне приближающейся избирательной кампании в США.
МИД: Вести дела с Западом в обычном режиме больше невозможно
В МИД заявили о невозможности вести дела с Западом в обычном режиме
|
|
Вести дела с США и в целом с Западом в обычном режиме больше нет возможности, это же касается и сферы контроля над вооружениями, заявили в МИД России.
Сфера контроля над вооружениями неотделима от геополитических и военно-стратегических реалий, сообщили в пресс-службе МИДа.
Отмечается, что политика США направлена на подрыв нацбезопасности России, что противоречит принципам Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
В ведомстве подчеркнули, что участие России в договоре лишь приостановлено, оно может быть обратимо, если США приложат усилия для его полного выполнения. В МИДе призвали Вашингтон именно к таким шагам.
Также указано на нарушение со стороны США ключевых положений ДСНВ. Так, речь идет об одностороннем исключении из зачета по договору более 100 единиц американских СНВ. Их Вашингтон переименовал, чтобы они перестали попадать под договорные определения.
В министерстве указали, что Россия продолжит соблюдать предусмотренные им ограничения, согласно договору.
Напомним, во вторник президент России Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ.
Варшава объявила о прибытии Байдена в Польшу
Замглавы МИД Польши Вавжик сообщил о прибытии в республику с визитом президента США Байдена
Президент Соединенных Штатов Джо Байден прибыл с визитом в Польшу, сообщил Польскому агентству печати заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик.
Польское телевидение транслировало прибытие поезда на вокзал города Пшемысль на польско-украинской границе, заявляя, что этим поездом Байден приехал с Украины. Телеканалу не удалось заснять выходящего из поезда президента США. Телезрители смогли увидеть только колонну автомобилей, отправившуюся в аэропорт польского города Жешув в Ясенке, где ждал самолет, которым обычно путешествует вице-президент США или члены Конгресса. Предполагается, что этот самолет доставит Байдена в Варшаву, передает ТАСС.
В плане визита Байдена на вторник значится встреча с польским лидером Анджеем Дудой в Варшаве, а вечером того же дня выступление с речью на территории Королевского замка в историческом центре столицы Польши. В среду запланирована встреча Байдена с лидерами стран «Бухарестской девятки» (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония), а также генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и сотрудниками посольства Соединенных Штатов в Варшаве.
Накануне Байден совершил необъявленный заранее визит в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Байден прибыл в Киев на поезде из Польши и таким же путем вернулся назад. Поездка готовилась с соблюдением строжайшей секретности.
Байден: Запад не намеревается нападать на Россию
Страны Запада не планировали нападать на Россию, также они не стремятся установить контроль над ее территорией или уничтожить ее, заявил президент США Джо Байден, находясь с рабочим визитом в Варшаве.
Также Байден заявил, что российская специальная военная операция на Украине стала испытанием для США, НАТО и Европы, передает ТАСС.
Он добавил, что с началом конфликта не только Украина, но и «весь мир столкнулся с испытанием за столетие. Европа столкнулась с испытанием, США и НАТО. Все демократии подверглись испытанию».
Напомним, США грубо нарушили сложившееся мироустройство для строительства мира по-американски, где есть только один господин, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
|
|