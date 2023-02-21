Байден назвал срок введения новых антироссийских санкций

Путин назвал бредом требования США об инспекциях оборонных объектов России

Путин назвал абсурдом заявление НАТО с требованием к России вернуться к ДСНВ

Прозвучавшее в начале февраля заявление НАТО с призывом к России вернуться к исполнению ДСНВ, включая допуск инспекций на ядерные оборонные объекты, – театр абсурда, заявил президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.

Он отметил, что известно о причастности Запада к попыткам киевского режима нанести удары по базам российской стратегической авиации. «Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернезированы при содействии натовских специалистов, и вот теперь они хотят еще и осматривать наши оборонные объекты», – сказал Путин, подчеркнув, что это звучит, как какой-то бред в современных условиях.

«При этом нам проводить полноценные инспекции в рамках этого договора не дают (…) и проверить толком мы ничего не можем», – сказал он.

Он добавил, что цель США и НАТО заключается в том, чтобы нанести стратегическое поражение России, и при этом они хотят разъезжать по российским оборонным объектам, передает ТАСС.

Президент отметил, что он подписал неделю назад указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования. «Они и туда собираются сунуть свой нос? Думают, что так просто мы их пускать будем?» – задался он вопросом.

Сделав такое заявление, НАТО, по сути, заявила о желании стать участником ДСНВ. «Мы с этим согласны, это давно назрело», – сказал он, напомнив, что ядерные силы есть не только у США, но и у других стран НАТО, и они также направлены против России.