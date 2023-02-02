Для авторов и бизнеса ВКонтакте запустила новые инструменты для роста продаж в соцсетях

VK Реклама открыла доступ к новым инструментам для бизнеса и авторов. С их помощью любое сообщество ВКонтакте (VK) может увеличить число подписчиков, лайков и комментариев к постам, а также получить больше продаж.

Новые инструменты уже протестировали более 6000 бизнесов и авторов. Подписки, сообщения от пользователей, покупки и реакции на посты в среднем обошлись им на 70% дешевле, сообщается на сайте компании.

«У продвижения в соцсетях есть особенность. Каждый вложенный рубль возвращается не только в виде новых пользователей и клиентов, но и работает на долгосрочный результат. Пользователь, который пришел в сообщество с рекламы и подписался на него, покупает товары или услуги повторно, реагирует на посты и делится ими с друзьями», – рассказал директор по продукту, рекламные технологии VK Станислав Бонбин.

«В VK Рекламе работают качественно новые технологии. Их задача – принести авторам и бизнесу как можно больше целевых действий от пользователей при меньших затратах. Постепенно мы объединяем все ключевые рекламные инструменты на новой платформе и перестаем поддерживать неактуальные. VK Реклама становится главным центром для продвижения любого бизнеса и контента на проектах VK и в рекламной сети», – указал он.

Инструменты VK Рекламы учитывают уникальные для каждой цели параметры и показывают объявления так, чтобы принести сообществу максимальное количество выбранных действий.