Мирошник: Москва активно восстанавливает разоренные и разрушенные Украиной территории Песков: Помнить день победы в Сталинградской битве в интересах всего мира 2 февраля 2023, 13:42 Текст: Елизавета Шишкова

В интересах всех в мире сохранить память о победе в Сталинградской битве, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В четверг исполняется 80 лет со дня победы в Сталинградской битве. Песков подчеркнул, что это святой день для всех, который должны помнить и не забывать во всем мире, передает ТАСС. В четверг президент России Владимир Путин посетит Волгоград, где первым делом прибудет в мемориальный комплекс Сталинградской битвы. Затем глава государства посетит филармонию, где выступит на торжественном мероприятии. Также в программе президента посещение музея и встреча с представителями патриотических и молодежных организаций, свободное общение. Путин отдельно встретится с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Военный историк Александр Мясников заявил газете ВЗГЛЯД, что победа России в Сталинградской битве – это урок, который не все понимают на Западе. Путин отметил успехи Вологодской области в производстве черной икры 30 января 2023, 14:45 Текст: Ольга Иванова

Президент Владимир Путин отметил успехи Вологодской области в производстве черной икры, об этом он упомянул во время встречи с губернатором региона Олегом Кувшинниковым. Кувшинников отчитался о достижениях области в сфере сельского хозяйства, а после этого Путин поинтересовался, первое ли место регион занимает по производству черной икры. Губернатор рассказал, что «Русский икорный дом» – это вологодская черная икра, а затем добавил, что область действительно занимает первое место по ее производству, передает ТАСС. «Здорово», – оценил в ответ Путин. Кроме того, Кувшинников рассказал, что власти Вологодской области после закрытия прежних направлений экспорта переориентировали продукцию лесопромышленного комплекса региона на новые рынки сбыта, сообщает РИА «Новости». По его словам, развивается компания «Северсталь», производящая минеральные удобрения «ФосАгро». Деревоперерабатывающий комплекс Вологодской области занимает третье место по заготовке древесины, 76% которой перерабатывается внутри страны. Кроме того, он спрогнозировал, что и в 2023 году, и в 2024 году рост промышленности Вологодской области продолжится. Путин в свою очередь заявил, что Вологодская область демонстрирует устойчивое, стабильное развитие, а по некоторым показателям она даже опережает другие регионы. Глава государства обратил внимание, что в предыдущие годы у региона «был определенный спад в инвестициях в основной капитал». «А в целом посмотрел, сейчас тоже вроде и в металлургической промышленности, и в деревопереработке инвестиции имеются, они пошли», – заметил он. Ранее на встрече с Кувшинниковым Путин заявил, что россияне должны участвовать в принятии градостроительных решений, быть участниками этого процесса. Песков посоветовал Шольцу почитать исторические книги Песков: Шольцу стоило бы почитать исторические книги 30 января 2023, 14:12 Текст: Елизавета Шишкова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, какие книги он посоветовал бы прочитать канцлеру Германии Олафу Шольцу. Он отметил, что считает себя не в праве советовать, однако допускает, что Шольцу можно было бы прочесть исторический труд, передает ТАСС. При этом Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин «читает постоянно». Новости СМИ2 Мирошник: Москва активно восстанавливает разоренные и разрушенные Украиной территории 1 февраля 2023, 22:25

Фото: EPA/SERGEI ILNITSKY/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Россия восстановила историческую справедливость, приняв Донбасс, Запорожье и Херсонщину в свой состав, и теперь восстанвливает эти регионы после обстрелов ВСУ. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее Владимир Путин провел совещание по восстановлению инфраструктуры в новых регионах. «Президент справедливо отождествляет восстановление городов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с их возвращением в состав России. Мы понимаем, что для нас главное – живущие там люди. Значит, их интеграция в российское пространство должна быть не только исторически обоснованной, но и полноценной с практической точки зрения. Это должно быть связано с возведением хорошего жилья, инфраструктуры, соцобъектов, предприятий и многого другого, чего им не могла дать Украина», – пояснил экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. «Люди должны почувствовать значимость возвращения в Россию на деле, поэтому Москва активно восстанавливает те территории, которые Украина подвергла угнетению, а потом разорению и разрушению. Люди из новых регионов должны понимать, что у России есть долгосрочные программы, предусматривающие не только возведение объектов, но и распространение на местных жителей таких преференций как льготная ипотека. Это будет способствовать ускоренным темпам строительства», – заметил он. «Я несколько дней назад был около линии соприкосновения – Рубежное, Лисичанск, Северодонецк, Кременная. Там пока нельзя вести работы по соображениям безопасности, но этим людям важно уже сейчас услышать от самого главы государства, что Россия будет восстанавливать и эти города. Сейчас принципиально важно показать внимание федерального центра к этому вопросу. На это и было направлено совещание у Путина», – подчеркнул собеседник. «В принципе, у нас социальное государство, для которого, как я уже говорил, люди – важнейшая ценность. Поэтому приоритет для России – помогать людям независимо от их местонахождения, будь то Таврия или Хабаровск. И именно поэтому в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в сентябре прошлого года были проведены исторические референдумы о вхождении в состав России. Тем самым нам удалось спасти людей от украинского режима», – уточнил Мирошник. «Отдельно отмечу: все вернувшиеся в Россию регионы – изначально русские. К примеру, Донбасс был индустриальным сердцем Российской империи. У нас появилась граница лишь в 1918 году, когда был подписан Брест-Литовский мирный договор и территорию Малороссии отдали под контроль немцам. Затем же, при формировании УССР, Донбасс волевым решением был внесен в состав Украины для того, чтоб уравновесить украинских крестьян с донбасским пролетариатом. Это серьезная историческая несправедливость. По итогу же народ Донбасса не поддался галичанской идеологии и сейчас вернулся в Россию», – напомнил собеседник. В среду Владимир Путин провел совещание по вопросам восстановления жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах четырех новых регионов. По его словам, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях запускается льготная ипотека по ставке в 2%. «Введение льготной ипотеки должно послужить развитию стройки на новых и на самом-то деле на давних, исторических наших территориях, нарастить здесь объемы ввода жилья и в целом повысить темпы восстановления городов и поселков. Там, где боевые действия завершились, такая работа уже развернута, вводятся в строй социальные объекты: детские сады, школы, больницы, поликлиники, – ремонтируется коммунальная инфраструктура, дороги, сети связи», – сообщил президент. Ранее Путин поручил утвердить программы социально-экономического развития четырех регионов и предусмотреть достижение ими общероссийских показателей к 2030 году. Поручение было дано по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Председатель правительства Михаил Мишустин должен предоставить главе государства доклад по этому вопросу до 31 марта и затем отчитываться раз в полгода. Также, за это ответственны главы новых регионов – Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо. Путин обсудил с саудовским кронпринцем взаимодействие в ОПЕК+ Путин обсудил с саудовским кронпринцем работу ОПЕК+ 30 января 2023, 17:54 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщила пресс-служба Кремля. На сайте Кремля сообщается, что обсуждены вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и энергетической областях, а также взаимодействие в рамках ОПЕК+ по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка. Ранее глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд указал на важность партнерства с Россией и заявил, что Эр-Рияд продолжит взаимодействовать с Москвой в различных сферах, в том числе по нефти. Новости СМИ2 Путин поручил разработать концепцию Всемирного фестиваля молодежи и студентов 31 января 2023, 18:19 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин дал поручение представить концепцию проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов в России в 2023 году, сообщили в пресс-службе Кремля. «Росмолодежи разработать совместно с Минпросвещения России, Минобрнауки России и представить концепцию проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов в России в 2023 году», – говорится в перечне поручений по итогам заседания Государственного Совета России, состоявшегося 22 декабря 2022 года, говорится на сайте Кремля. Ранее сообщалось, что Путин считает, что в перспективе будет возможно вновь провести Всемирный фестиваль студентов и молодежи. Однако, по его словам, в современных условиях не так просто осуществить эту идею. СМИ: Путин может огласить послание Федеральному собранию в 20-х числах февраля 30 января 2023, 19:46 Текст: Ольга Иванова

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может состояться в 20-х числах февраля, сообщил источник в Госдуме. В тоже время другой источник подтвердил ТАСС, что вероятность того, что глава государства выступит с посланием в двадцатых числа февраля, высока. Ранее сообщалось, что Путин намерен огласить послание Федеральному собранию в начале 2023 года. Путин пояснил, что не оглашал послание, так как динамика событий была очень большая, а ситуация развивается очень и очень динамично. Представитель Кремля Дмитрий Песков также говорил, что послание Федеральному собранию будет оглашено, но не в 2022 году. Тогда же он подчеркивал, что послание не может быть «оглашено» в письменном виде. Напомним, большая пресс-конференция Путина в 2022 году также не состоялась. Новости СМИ2 Порошенко удивился популярности Путина среди коллег в 2014 году Экс-президент Украины Порошенко выразил удивление популярности Путина среди коллег в 2014 году 31 января 2023, 14:35 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин был очень популярен среди коллег во время посещения Нормандии в 2014 году в рамках 70-летия высадки союзников, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в документальном фильме Би-би-си «Путин против Запада». По его словам, к президенту России для приветственного рукопожатия выстроилась очередь, во много раз превосходящая очередь к экс-президенту США Бараку Обаме, передает РИА «Новости». В фильме также отмечается, что занимавший в тот момент пост президента Франции Франсуа Олланд хотел использовать торжественные мероприятия для налаживания отношений с Путиным. Он вспомнил, как глава России в качестве приветствия «принес бутылку водки в термосумке». «Я подумал, что это намерение заслуживает похвалы, даже если я не пью водку», – заверил Олланд. Осенью стало известно о росте популярности идей Путина на Западе. Как писала The Washington Post, в конце сентября Путин выступил с речью, которая прозвучала привлекательно в большей части Европы и США Путин назвал приоритетной задачей не допускать обстрелы регионов РФ со стороны Украины 1 февраля 2023, 17:50 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на совещании по восстановлению жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных регионах и в результате ЧС, назвал приоритетной задачей ликвидировать саму возможность обстрела вооруженными силами Украины (ВСУ) приграничных регионов России. «Конечно, приоритетная задача – ликвидировать саму возможность обстрелов, но это дело уже военного ведомства», – приводит его слова ТАСС. Он отметил, что главной темой на совещании станет «поддержка жителей Крыма, Белгородской, Брянской и Курской областей, чьи дома и квартиры на приграничных территориях оказались повреждены или разрушены из-за обстрелов неонацистских формирований». Ранее Путин на совещании по восстановлению жилья в приграничных регионах заявил, что льготная ипотека под 2% в новых регионах России должна повысить темпы восстановления городов и поселков. Новости СМИ2 Путин призвал Госдуму быстрее рассмотреть закон об обезличивании персональных данных 31 января 2023, 14:49 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин поручил Госдуме ускорить рассмотрение проекта об обезличивании персональных данных, поручение нужно исполнить до 15 июля. Глава государства порекомендовал Госдуме ускорить рассмотрение проекта федерального закона, устанавливающего порядок обезличивания персональных данных, сообщается на сайте Кремля. Ответственным по поручению назначен председатель парламента Вячеслав Володин. Также президент поручил к 15 октября представить предложения о доступе российских разработчиков к обезличенным персональным данным. Путин порекомендовал ассоциации «Альянс в сфере искусственного интеллекта» с привлечением заинтересованных организаций представить предложения о предоставлении российским разработчикам ПО доступа к таким данным для удовлетворения их потребностей в объеме, нужном для создания и внедрения технологий машинного обучения. Также президент дал поручение о подготовке предложений по дополнительным мерам поддержки действующих проектов по искусственному интеллекту. Краснов назвал Путину число вернувшихся домой незаконно мобилизованных россиян 31 января 2023, 14:00 Текст: Алексей Дегтярев

Несколько тысяч незаконно мобилизованных россиян уже вернулись домой, заявил генпрокурор Игорь Краснов в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным. В ходе надзора возвращено домой более 9 тыс. граждан, которых мобилизовали незаконно, в их числе есть и те, которые по состоянию здоровья никоим образом не должны быть мобилизованными, заявил Краснов, передает ТАСС. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что во вторник глава государства проведет встречу с генпрокурором Красновым, в ходе которой планируется обсуждать связанные с СВО темы. Новости СМИ2 Путин заявил о важности участия россиян в принятии градостроительных решений 30 января 2023, 14:35 Текст: Ольга Иванова

Россияне должны участвовать в принятии градостроительных решений, быть участниками этого процесса, заявил президент России Владимир Путин во время видеовстречи с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым. По словам Кувшинникова, в 2014 году были введены градостроительные советы, благодаря которым уже проведен 81 градсовет, 160 млрд рублей были выделены дополнительно из областного и федерального бюджета. Почти 2,5 тыс. объектов с 2014 года построено, капитально отремонтировано во всех муниципалитетах. Губернатор подчеркнул, что это действительно народная программа, так как бюджет формируют люди, передает РИА «Новости». «Так и нужно, продолжайте. Люди должны чувствовать себя участниками этого процесса, что не где-то там непонятно, по каким основаниям принимаются градостроительные решения, а именно по совету с людьми. Это абсолютно точно. Мы много раз на этот счет говорили. Если у вас это на практике получается, это очень здорово», – ответил ему Путин. Также президент пообещал федеральную поддержку проекту реставрации всех исторических объектов ансамбля Вологодского кремля к 880-летию Вологды. Кувшинников пригласил Путина посетить Вологду в 2027 году, когда город будет отмечать 880-летний юбилей. Путин поручил внести изменения в нацпроекты, предусматривающие внедрение ИИ 31 января 2023, 14:56 Текст: Кристина Цыцура

Президент Владимир Путин поручил до сентября внести в нацпроекты и госпрограммы изменения, предусматривающие внедрение ИИ во всех отраслях экономики и соцсферы. Поручение должно быть выполнено до 1 сентября 2023 года. Во все сферы и госпрограммы необходимо внедрение искусственного интеллекта, речь идет об экономике и социальной сфере, передает РИА «Новости». Также глава России поручил правительству утвердить федеральный проект по развитию отечественной робототехники, чтобы сократить отставание от среднемирового уровня по числу промышленных роботов. Новости СМИ2 В Кремле рассказали об отношениях Путина и Эрдогана 30 января 2023, 14:22 Текст: Ольга Иванова

У президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана особенные отношения, они основываются на доверии и уважении, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отказался комментировать турецко-французские отношения, при этом рассказал об отношениях между Путиным и Эрдоганом. Так, по его словам, отношения основываются на приверженности тем обязательствам, которые они на себя берут, сообщает РИА «Новости». Ранее Эрдоган заявил, что у президента Франции Эммануэля Макрона недостаточно квалификации, чтобы занимать пост президента Франции. Эрдоган назвал Макрона «нечестным», отметив при этом, что в Турции хотят, чтобы международная политика строилась на честности, поскольку без нее нет доверия. Песков анонсировал поездку Путина в Волгоград на 80-летие победы в Сталинградской битве 31 января 2023, 13:09 Текст: Алексей Дегтярев

Глава Российского государства Владимир Путин намеревается посетить Волгоградскую область 2 февраля, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Будет поездка, которая посвящена 80-летию победы Красной армии в Сталинградской битве», – цитирует Пескова ТАСС. Ранее в волгоградской мэрии сообщили, что на всех основных въездах в город установлены дорожные знаки «Сталинград» к 80-летию победы в Сталинградской битве. Новости СМИ2 Путин изменил порядок установления уровней террористической опасности 31 января 2023, 14:19 Текст: Алексей Дегтярев

Порядок установления уровней террористической опасности изменен по указу президента Владимира Путина. Изменения вносятся в указ от 14 июня 2012 года №851 «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства», передает РИА «Новости». Также меняется порядок установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства.