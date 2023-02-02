Гознак объяснил приостановку выдачи загранпаспортов с микрочипами высоким спросом

Выдача загранпаспортов нового образца приостановлена из-за высокого спроса на микросхемы для таких документов, производителю чипов «Микрон» нужно оптимизировать оборудование для этих целей, заявили в Гознаке.

Последние месяцы Гознак получал повышенный объем заявок на персонализацию загранпаспортов, это значительно увеличило потребность в микрочипах, встраиваемых в документ, сообщается на сайте ведомства.

Производитель таких чипов АО «Микрон» проводит перенастройку оборудования и улучшает технологические процессы, чтобы обеспечить в будущем возросший спрос на эти микросхемы.

Гознак рассчитывает, что после оптимизации «ритмичность» производства будет восстановлена в течение месяца.

Между тем в Минпромторге заявили, что производство чипов не останавливали, и «Микрон» проводит донастройку техпроцессов, передает ТАСС.

В «Микроне» заявили, что работа ведется в усиленном режиме, проводится ввод новых российских материалов, с начала года отгружено более 100 тыс. чипов.

Ранее в четверг сообщалось, что прием заявлений по выпуску заграничных паспортов нового образца временно приостановлен.