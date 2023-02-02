Член СПЧ Ахмедова: Мальчик без ног в скандальном видео из школы Петербурга никогда не был в Донбассе

Член СПЧ Ахмедова пристыдила распространивших скандальное видео блогеров о травле мальчика без ног

Член СПЧ Марина Ахмедова пристыдила блогеров за желание заработать на скандальном видео из школы о якобы травле мальчика без ног из Донбасса. Школьник из Амурской области учится в центре для детей с особенностями здоровья в Петербурге.

По словам Ахмедовой, мальчик из Амурской области никогда не был в Донбассе. Видео снимали его близкие друзья, а сам он учится в образовательном центре для детей с особенностями здоровья в Петербурге.

«Я не знаю, зачем понадобилось писать, что мальчик из ДНР. Я даже уверена, что тот, кто эту информацию запускал, знал, что она – ложь, мальчик не из ДНР, но решил вот так объединить гремучие факты – травля инвалида, СВО, Донбасс. Исключительно ради того, чтобы подрастить себе аудиторию. Делать деньги на страданиях людей в Донбассе – подло. И чревато – карма не заставит себя ждать», – написала Ахмедова в Telegram-канале.

Ранее в Сети возмутились издевательствам школьников в Петербурге над мальчиком без ног, авторы Telegram-каналов утверждали, что школьник из Донбасса.