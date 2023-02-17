Волонтер напомнила об артиллерийской атаке ВСУ на Донецк год назад

Волонтер Евдокия Шереметьева, которая помогала и продолжает сейчас помогать жителям Донбасса, напомнила, что эскалация ситуации в Донбассе началась 16 февраля 2022 года, когда Украина начала интенсивные обстрелы Донбасса. В итоге было принято решение об эвакуации населения ЛНР и ДНР в безопасные районы и на территорию России.

«Да, да, в эти самые дни мы начали эвакуацию наших подопечных из приграничных зон. До начала СВО больше недели. Маленькая мирная Украина просто так пытается показать, как она хочет мир. А мы, кровожадные русские, в лице меня и помощников, просто дурью маемся, вывозя людей из их домов», – написала в пятницу в соцсети волонтер, комментируя свой пост годовалой давности.

Тогда она писала, что в Донбассе «все молились, чтобы клятая Россия не напала на Украину». «16 февраля настало, все выдохнули. И доблестные войска Украины начали сегодня обстреливать Республики почти по всей линии соприкосновения. Сообщения из разных мест – и ЛНР и ДНР. Наши бабушки из Калиново, Михайловки, Золотого – по окраинам Первомайска, кто живет по линии фронта в ужасе. Говорят, очень громко, также, как в 2014 году. Читаю в ленте, что также и в других местах. Гасят, или как там говорят, «лупят» из крупного калибра», – говорилось в посте Шереметьевой в феврале 2022 года.

В той публикации она также привела фотографию дома на Сокологоровке, что на линии обстрела, под Первомайском. «Там живет наша подопечная одинокая бабушка – Валентина Матвеевна, которой мы помогаем. У нее ревматоидный артрит, ходит только с ходунками. В ее дом уже прилетало, на фото видно. Рядом нет никаких бомбоубежищ и подвалов, но если бы и были, она не успеет, как и десятки других, которые еле ходят и просто не имеют физических сил дойти и спуститься в подвалы. Они просто ждут. Вы просто не представляете, что сейчас испытывает она и остальные, кто вот так живет по линии фронта, – рассказывала волонтер год назад. – И все знают, откуда и кто стреляет. Только вот это не донести никому».

В своей новой публикации, посвященным тем событиями, волонтер сообщила, что Валентина Матвеевна, о которой она писала в дни массовых обстрелов со стороны Украины, умерла: «Нету больше ее. Не выдержала».

Украина 16 февраля 2022 года провела масштабный обстрел территорий ДНР и ЛНР. «Противник по прямому указанию киевского военно-политического руководства предпринимает попытки эскалации конфликта», – заявил год назад в связи с обострением ситуации начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко. Массовые обстрелы были зафиксированы и по территории ДНР. Владимир Путин назвал происходящее тогда в Донбассе геноцидом. В результате для защиты мирных граждан 18 февраля был организован массовый централизованный выезд населения из ЛНР и ДНР в Российскую Федерацию.