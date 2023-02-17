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Волонтер напомнила об артиллерийской атаке ВСУ на Донецк год назад
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Волонтер Евдокия Шереметьева, которая помогала и продолжает сейчас помогать жителям Донбасса, напомнила, что эскалация ситуации в Донбассе началась 16 февраля 2022 года, когда Украина начала интенсивные обстрелы Донбасса. В итоге было принято решение об эвакуации населения ЛНР и ДНР в безопасные районы и на территорию России.
«Да, да, в эти самые дни мы начали эвакуацию наших подопечных из приграничных зон. До начала СВО больше недели. Маленькая мирная Украина просто так пытается показать, как она хочет мир. А мы, кровожадные русские, в лице меня и помощников, просто дурью маемся, вывозя людей из их домов», – написала в пятницу в соцсети волонтер, комментируя свой пост годовалой давности.
Тогда она писала, что в Донбассе «все молились, чтобы клятая Россия не напала на Украину». «16 февраля настало, все выдохнули. И доблестные войска Украины начали сегодня обстреливать Республики почти по всей линии соприкосновения. Сообщения из разных мест – и ЛНР и ДНР. Наши бабушки из Калиново, Михайловки, Золотого – по окраинам Первомайска, кто живет по линии фронта в ужасе. Говорят, очень громко, также, как в 2014 году. Читаю в ленте, что также и в других местах. Гасят, или как там говорят, «лупят» из крупного калибра», – говорилось в посте Шереметьевой в феврале 2022 года.
В той публикации она также привела фотографию дома на Сокологоровке, что на линии обстрела, под Первомайском. «Там живет наша подопечная одинокая бабушка – Валентина Матвеевна, которой мы помогаем. У нее ревматоидный артрит, ходит только с ходунками. В ее дом уже прилетало, на фото видно. Рядом нет никаких бомбоубежищ и подвалов, но если бы и были, она не успеет, как и десятки других, которые еле ходят и просто не имеют физических сил дойти и спуститься в подвалы. Они просто ждут. Вы просто не представляете, что сейчас испытывает она и остальные, кто вот так живет по линии фронта, – рассказывала волонтер год назад. – И все знают, откуда и кто стреляет. Только вот это не донести никому».
В своей новой публикации, посвященным тем событиями, волонтер сообщила, что Валентина Матвеевна, о которой она писала в дни массовых обстрелов со стороны Украины, умерла: «Нету больше ее. Не выдержала».
Украина 16 февраля 2022 года провела масштабный обстрел территорий ДНР и ЛНР. «Противник по прямому указанию киевского военно-политического руководства предпринимает попытки эскалации конфликта», – заявил год назад в связи с обострением ситуации начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко. Массовые обстрелы были зафиксированы и по территории ДНР. Владимир Путин назвал происходящее тогда в Донбассе геноцидом. В результате для защиты мирных граждан 18 февраля был организован массовый централизованный выезд населения из ЛНР и ДНР в Российскую Федерацию.
Стало известно о гибели «приморского партизана» Ковтуна в зоне СВО
«Вести:Приморье»: «Приморский партизан» Ковтун погиб в зоне СВО
«Приморский партизан» Александр Ковтун погиб при выполнении боевого задания в зоне спецоперации, сообщили СМИ.
Как сообщают «Вести: Приморье», находясь в колонии, Ковтун подписал контракт с ЧВК Вагнера и погиб 29 января в районе проведения спецоперации.
Александр Ковтун являлся активным членом «кировской банды», на счету которой убийство нескольких человек, в том числе и сотрудников правоохранительных органов.
Ранее гособвинитель попросил суд назначить наказание пятерым подсудимым по делу «приморских партизан» в виде лишения свободы на срок в общей сложности 103 года и пять месяцев.
Напомним, в мае 2018 года после пересмотра дела об убийстве четырех человек, совершенного 27 сентября 2009 года, суд приговорил Александра Ковтуна к 25 годам заключения в колонии строгого режима.
Москва допустила возможность полного разрыва отношений России и США
Дипломат Рябков: Полный разрыв отношений России и США возможен, но это было бы опасно и ошибочно со всех точек зрения
Полный разрыв отношений России и США возможен, но такое развитие событий было бы опасно и ошибочно со всех точек зрения, в Москве не хотели бы этого, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Рябков заявил в интервью программе «Большая игра» на Первом канале, что полный разрыв отношений между Россией и США, наверное, возможен. При этом он выразил мнение, что до этого все же не дойдет, так как это было бы и опасно, и ошибочно со всех точек зрения, в Москве бы этого не хотели, передает ТАСС.
Тем не менее Рябков подчеркнул, что отношения с Соединенными Штатами сейчас можно охарактеризовать как «хуже некуда». Он выразил сомнение, что можно что-то еще испортить в российско-американских отношениях, так как администрация президента США Джо Байдена сделала все, чтобы не оставить от них камня на камне.
Ранее Россия обвинила США в безудержной эскалации ситуации на Украине.
Критик Соседов рассказал о серьезных проблемах со здоровьем у Пугачевой
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Свой юбилей Алла Пугачева отметила большим концертом, но музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что несмотря на внешнюю жизнерадостность, певица имеет серьезные проблемы со здоровьем.
По его словам, Пугачева все время лечится, ее с трудом можно узнать. «Вы бы прошли рядом — не поняли бы, что это она. Она горбатая, горб огромный, ходит словно семенит и все время смотрит в пол. Вообще, это жалкое зрелище», – передает слова критика портал StarHit.
Также Соседов добавил, что Пугачева имеет проблемы с голосом: «Ей связки сказали „до свидания“ еще 20 лет назад. Она не следила никогда за голосом. У нее там все изношено. Какой образ жизни она вела, все знают — и пила, и курила».
О неважном состоянии певицы рассказал ее стилист по волосам Джордж Ровалс. Он считает, что артистке в этом плане срочно нужна помощь.
Напомним, Алла Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным (признан в России иноагентом) находятся в Израиле, ранее сообщались подробности из жизни за границей.
Сеймур Херш предсказал развал НАТО из-за подрыва «Северных потоков»
Журналист Сеймур Херш заявил о колоссальных последствиях для США из-за подрыва «Северных потоков»
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Действия США по подрыву «Северных потоков» будут иметь ужасающие последствия для них самих, заявил журналист Сеймур Херш в интервью изданию Democracy Now.
По его словам, в Белом доме продолжают замалчивать тему расследования и даже получают одобрение в прессе – The New York Times больше на эту тему не пишет. Все это в долгосрочной перспективе приведет к последствиям, вплоть до выхода некоторых стран из НАТО, передает РИА «Новости».
При этом Херш подчеркнул, что для Байдена такая перспектива не так страшна, ему важнее «продолжать военный конфликт, в котором он не победит».
В ходе интервью Херш назвал подрыв «Северных потоков» диверсией, направленной против Европы, чтобы продемонстрировать ее абсолютную зависимость от США.
Также журналист напомнил о заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, заявившего, что Россия «больше не сможет использовать свой газ как оружие».
Такая идея, по мнению Херша, доминирует в США более 20 лет, так как российские нефть и газ «всегда чертовски пугали Вашингтон».
Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш подробно описал схему подрыва «Северных потоков», к которым, по заверениям журналиста, напрямую причастны Соединенные Штаты.
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что после публикации Херша СМИ США впали в состояние «коллективной афазии».
Россия квалифицировала взрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» как акт международного терроризма.
Авиация «Вагнера» оценила летчиков Киева
Командир авиагруппы «Вагнера»: Киев за время СВО потерял почти всех опытных пилотов
Киев за время российской спецоперации потерял почти всех опытных пилотов, заявил командир авиагруппы «Вагнера» с позывным «Горец».
По его словам, авиация ВСУ понесла большие потери, в ней осталась только молодежь без опыта, тогда как на российский стороне воюют прошедшие многие горячие точки летчики, передает РИА «Новости».
Ранее премьер Британии Риши Сунак анонсировал подготовку боевых летчиков для ВВС Украины.
Киев стянул резервы ВСУ на Краснолиманское направление
Украинское командование наращивает силы на Краснолиманском направлении для противодействия российским войскам, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, зафиксировано прибытие бойцов ВСУ, которые до этого дислоцировались на Херсонском направлении и в городе Харькове, передает ТАСС.
Марочко добавил, что украинское командование укрепляет оборонительные рубежи в направлении Славянска и Красного Лимана в связи с продвижением вперед ВС России.
Ранее Марочко сообщал, что ВСУ приступили к созданию эшелонированной обороны под Красным Лиманом.
Во вторник Минобороны сообщало, что в течение суток на Краснолиманском направлении уничтожены до 100 военнослужащих ВСУ, а также установка реактивной системы залпового огня.
Разведка Норвегии изменила доклад о ядерном оружии на кораблях Северного флота России
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Норвежская разведывательная служба (NIS) скорректировала ежегодный доклад о главных угрозах нацбезопасности страны, чтобы избежать двусмысленной трактовки из-за продолжающегося расследования подрыва «Северных потоков», сообщил норвежский портал The Barents Observer.
В обновленном варианте доклада содержится информация об опасениях Норвегии по вопросу «использования Россией тактического ядерного оружия, которое представляет особенно серьезную угрозу при нескольких оперативных сценариях, которые могут затрагивать страны НАТО», Deutche Welle (внесено в список иноагентов).
При этом уточняется, что разведслужба Норвегии внесла данные о росте важности стратегических ядерных российских вооружений, которые были обнаружены в составе вооружения российских кораблей.
В ведомстве заявили, что в связи с «ослаблением потенциала российских неядерных си», основное значение приобрели российские стратегические вооружения.
Как отметила представитель разведслужбы Анн-Кристин Бьерген, представленный Норвегией текст доклада содержал «пространство для различных интерпретаций».
Издание подчеркивает, что опубликованный Норвегией доклад является политическим заявлением, которое не опирается на конкретную разведывательную информацию.
Также авторы отмечают, что последствия таких тревожных заявлений коснутся не только истеблишмента, но рядовых граждан.
«А те почешут в затылке и скажут: а зачем нам вообще нужна эта Украина?» – заключает издание.
Ранее разведка Норвегии заявила о выходе в море кораблей Северного флота России с ядерным оружием.
Сеймур Херш заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку, которую через три месяца активировала Норвегия.
Нуланд объяснила стремление США нанести России поражение на Украине
Нуланд: Конфликт на Украине должен завершиться поражением России ради сохранения мирового порядка во главе с США
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Конфликт на Украине должен завершиться стратегическим поражением РФ ради сохранения мирового порядка, который США годами возглавляли, при котором по большей части были в безопасности и на протяжении десятков лет процветали, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
В ходе выступления в вашингтонском Фонде Карнеги заместитель госсекретаря США, говоря о дальнейшем развитии событий на Украине, заявила, что, с точки зрения американских властей, это должно закончиться для России стратегическим поражением, передает ТАСС.
Как отметила Нуланд, Вашингтон хотел бы, чтобы его позицию относительно Украины поддержал «весь цивилизованный мир», так как в противном случае другие будут пытаться откусить части стран и дестабилизируют порядок, при котором Соединенные Штаты по большей части были в безопасности и процветали на протяжении десятков и десятков лет. По словам Нуланд, именно в этом суть происходящего на Украине.
Она повторила, что здесь дело не только в Украине, но и в более широком смысле – в мировом порядке, который США на протяжении всех этих лет возглавляли и сохраняли в безопасности, а также в Уставе ООН, который все подписали.
В прошлую субботу посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что главная цель России заключается в формировании миропорядка, основанного на равенстве и соблюдении международного права. Днем ранее врио главы ДНР Денис Пушилин спрогнозировал итоги противостояния России и НАТО на Украине.
Политолог разъяснил последствия разрыва дипотношений России и США
Политолог Кортунов: После разрыва дипотношений России и США мир окажется на грани тотальной катастрофы
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Полное прекращение контактов между Россией и США обернется катастрофой для всего мира. И оба государства заинтересованы в том, чтобы этого не произошло. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил политолог Андрей Кортунов. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков допустил возможность полного разрыва отношений Москвы и Вашингтона.
«Наш диалог с Вашингтоном все еще имеет достаточно большой запас прочности. До полного прекращения контактов необходимо пройти стадии снижения уровня дипломатического представительства или остановки консультаций по региональным вопросам», – считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
«Прибегать к крайнему варианту в настоящий момент нет смысла. Полная остановка диалога со Штатами может произойти, если американские войска войдут на территорию Украины. В этом случае между странами начнется полноценная война», – отмечает эксперт.
«Мы видим, что даже такие серьезные прецеденты, как подрыв «Северных потоков», не ведут к прекращению контактов со Штатами. Несмотря на то, что вопрос причастности Вашингтона к теракту еще стоит на повестке дня СБ ООН, даже если информация подтвердится, мы ограничимся понижением статуса дипотношений», – акцентирует собеседник.
«Белый дом также не решится первым пойти на полный разрыв диалога. Наблюдается тенденция к эскалации, но она контролируема, в том числе за счет дипломатических каналов. Жертвовать мировой стабильностью в угоду непредсказуемости они, скорее всего, не станут», – уточняет политолог.
«В случае разрыва отношений остановились бы переговоры по контролю над вооружениями, замедлилось обсуждение глобальных проблем, о сотрудничестве в космосе или Арктике можно будет забыть. Все это будет означать, что мир оказался на грани тотальной катастрофы, в том числе ядерного конфликта», – заключил Кортунов.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что полный разрыв отношений России и США возможен. Он отметил, что подобное развитие событий было бы ошибочным со всех точек зрения. «В Москве бы этого не хотели», – добавил дипломат.
Тем не менее Рябков подчеркнул, что отношения с Соединенными Штатами сейчас можно охарактеризовать как «хуже некуда». Он выразил сомнение, что можно что-то еще испортить в российско-американских отношениях, так как администрация президента США Джо Байдена сделала все, чтобы не оставить от них камня на камне.
Напомним, что до этого в Госдепе поддержали нанесение Украиной ударов по Крыму. При этом заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что конфликт должен завершиться стратегическим поражением РФ. В ответ Россия обвинила США в безудержной эскалации ситуации на Украине.
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Статья Financial Times o контрабанде оружия с Украины разозлила Киев
МИД Украины потребовал от Financial Times провести редакционное расследование после публикации статьи о торговле оружием
После интервью премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилицы Financial Times, в котором она попросила ЕС о помощи в борьбе с торговлей людьми и контрабандой оружия с Украины, МИД Украины потребовал от издания немедленно провести редакционное расследование.
Спикер МИД Украины Олег Николенко назвал приведенные в статье факты дискредитацией международной военной помощи Киеву, передает RT.
Николенко на своей странице в соцсети Facebook* потребовал от издания немедленно провести редакционное расследование для выяснения обстоятельств появления материалов, которые якобы имели признаки дезинформации в интересах России, сообщает интернет-издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Спикер МИД Украины заявил, что приводимые в статье цитаты Гаврилицы не соответствуют заголовку материала Financial Times. Кроме того, автор статьи, по словам Николенко, не приводит никаких доказательств своих утверждений о контрабанде оружия с Украины.
Представитель украинского внешнеполитического ведомства выразил мнение, что статья должна была усилить на Западе страх относительно того, что оружие, которое передается Украине, обернется против самих западных стран, попав в руки уголовных элементов.
В своем интервью Financial Times Наталья Гаврилица, тогда еще занимавшая пост премьер-министра Молдавии, заявила, что республика не хочет стать страной, где растут угрозы безопасности, распространяется торговля людьми и контрабанда оружия. Она пояснила, что в связи с конфликтом на Украине в Молдавии участились случаи торговли людьми, а также вырос незаконный оборот товаров и оружия с территории Украины. В преддверии переговоров с представителями Еврокомиссии Гаврилица отметила, что Кишинев нуждается в помощи ЕС, чтобы не позволить сетям торговли людьми разрастаться, передает ТАСС.
Напомним, в декабре 2022 года Россия предупредила СБ ООН о росте контрабанды оружия с Украины. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как поставляемое Украине оружие бесконтрольно расползается по всему миру.
США поддержали нанесение Украиной ударов по Крыму
Замглавы Госдепа США Нуланд заявила о поддержке Вашингтоном нанесения Украиной ударов по военным объектам в Крыму
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Соединенные Штаты поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам в Крыму, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
Нуланд назвала российские военные объекты в Крыму «законными целями», подтвердив, что Украина наносит по ним удары и США поддерживают это. Она также выступила с утверждением, что Украина не будет находиться в безопасности, если Крым как минимум не будет демилитаризован. Она назвала такой подход частью обеспечения прочного сдерживания России, передает ТАСС.
При этом замгоссекретаря США фактически отвергла неоднократные попытки ведущего дискуссии – отставного американского дипломата, а ныне старшего научного сотрудника Фонда Карнеги Эрона Дэвида Миллера – указать, что для Москвы Крым является «красной линией».
Нуланд заявила, что США считают Крым Украиной. Она также отказалась выдвигать предположения о том, где украинцы решат воевать или каким образом они решат действовать в отношении Крыма в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах.
Накануне Нуланд заявила о поддержке администрацией США Джо Байдена попыток Украины взять под контроль Донбасс и Крым.
Польские СМИ призвали бандеровцев вернуться домой
Mysl Polska: Прибывшие с Украины бандеровцы должны вернуться домой
Приехавшим в Польшу в качестве беженцев бандеровцам никто не рад, они должны вернуться домой, заявил обозреватель Mysl Polska Пшемыслав Пяста.
По его словам, среди миллионов прибывших мирных украинцев на территорию Польши проникают тысячи агрессивно настроенных националистов с бандеровскими взглядами, часто откровенно неонацистскими – эти люди ненавидят Польшу и поляков, передает РИА «Новости».
Автор отметил, что приезжие бандеровцы восхваляют ОУН*-УПА*, члены которой ответственны за «убийства сотен тысяч гражданских, чьи кости и по сей день лежат в безымянных, неосвященных могилах».
По словам журналиста, проблема неонацистских взглядов приезжих украинцев продолжает нарастать.
«Если вы так восхищаетесь «батькой Бандерой», то у меня есть для вас совет. Возвращайтесь домой. Вам тут не рады», – заключил обозреватель.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Украина доводит поляков до полного разорения.
Политолог Асафов: В Европе забыли о смысле санкций против России
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В Европе уже давно утратили логику и понимание, зачем вводятся антироссийские санкции. Именно поэтому случаются такие абсурдные моменты, как возможный запрет поставок унитазов в Россию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. В десятом санкционном пакете Евросоюз предлагает запретить экспорт сантехники в РФ.
«Санкции – это экономический терроризм Запада с целью нанести ущерб мирному населению России. Но при этом на словах декларирутся, мол, «мы вводим ограничения только против военного сектора и сектора двойного назначения», – говорит политолог, член Общественной палаты Москвы Александр Асафов.
Из-за ранее введенных санкций россияне не могут купить разные программные продукты, игры в магазинах приложений. «Попробуйте заплатить с помощью смартфона за батон хлеба. Это стало возможным лишь недавно, наши специалисты решили эту задачу. Но сейчас в попытке найти еще какую-то тему в Европе предлагают запретить экспорт унитазов, то есть вынуждены доходить до абсурда. Для них изначально стояла и стоит задача терроризировать население в надежде на то, что оно начнет хуже относиться к власти», – считает эксперт.
Асафов добавил, что на Западе ищут хоть какие-то способы уязвить Россию, именно поэтому речь зашла о запрете на экспорт сантехники. «Им приходится выдумывать хоть что-то для хайпа, чтобы поддерживать эту тему как можно дольше. Также им нужно привлечь внимание к «юбилейному» – десятому пакету, который, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, будет введен в годовщину начала СВО», – считает собеседник.
Политолог напомнил, что ранее американцы говорили о том, что санкции вводятся не для того, чтобы нанести ущерб россиянам, а чтобы уменьшить прибыли России от продажи нефти. Будто бы это никак не связано. «Но в США и Европе уже давно утратили логику и понимание, зачем вводятся эти санкции. Они плывут в том фарватере, который нарисовали им американцы и поэтому случаются такие абсурдные моменты», – подчеркнул Асафов.
О том, что Евросоюз планирует включить в новый пакет антироссийских ограничений запрет на экспорт в Россию сантехники, в том числе унитазов, биде и сливных бачков, пишет EU Observer. Эти и другие товары перечислены в документе объемом 146 страниц. Там же упоминаются шины и перьевые ручки.
Предложенный Урсулой фон дер Ляйен десятый пакет санкций с торговыми запретами будет составлять 11 млрд евро. В четверг Европарламент призвал ЕС одобрить этот пакет до конца февраля. Поставлена задача существенно расширить сферу действия санкций путем запрета импорта российского ископаемого топлива, урана и алмазов. Депутаты предложили Еврокомиссии «обеспечить правовой режим, позволяющий конфисковать российские активы, замороженные ЕС» с тем, чтобы впоследствии «использовать их для восстановления Украины».
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Полиция задержала мужчину с минами на Курском вокзале в Москве
Человека с двумя противопехотными минами задержали на Курском вокзале Москвы
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Полиция задержала на Курском вокзале в центре Москвы мужчину, пытавшегося пройти через рамки металлоискателя с двумя противопехотными минами, рассказал представитель экстренных служб столицы.
Как сообщил источник РИА «Новости», сотрудниками полиции был задержан мужчина, который пытался пройти через рамки металлоискателя в здание Курского вокзала с двумя противопехотными минами.
В пресс-службе РЖД сообщили, что из-за мужчины с подозрительными предметами эвакуировали пассажиров с цокольного этажа здания Курского вокзала.
Там добавили, что на период работы экстренных служб вход в цокольный этаж закрыт. Пассажиры электропоездов Курского направления и МЦД-2 могут воспользоваться альтернативными входами и выходами на платформы.
В РЖД рассказали также, что отправление поездов с Курского вокзала осуществляется в штатном режиме.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что большое количество лепестковых мин обнаружено после обстрелов со стороны Украины на территории Шебекинского городского округа Белгородской области.
Лидера группы «Несчастный случай» Кортнева задержали в Новосибирске
Стало известно о задержании лидера группы «Несчастный случай» Кортнева
В Новосибирске задержали лидера рок-группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева, сообщают в соцсетях.
Как отмечает «Российская газета», там появилась информация о том, что Кортнев показал неприличный жест сотруднику полиции. После этого он был задержан.
Музыканту грозит преследование по статье «Оскорбление представителя власти» (ст. 319 УК РФ), которая предусматривает штраф в размере до 40 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года.
Кроме того, накануне неизвестные сорвали концерт Кортнева в Новосибирске. Еще один был запланирован на четверг, вероятно, концерт не состоится.