Житель затопленной квартиры в Ярославле открыл стрельбу из ружья

Житель Ярославля начал стрелять в своей затопленной квартире, его задержали сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются мотивы подозреваемого.

Инцидент произошел 16 февраля в доме на Ленинградском проспекте, полиция получила сигнал о выстрелах в одной из квартир на втором этаже дома, сообщается на сайте «МВД Медиа».

На место отправились стражи порядка, они установили, что огонь открыл житель дома 1964 года рождения, живущий на втором этаже. Территорию у дома оцепили, поднялись на второй этаж и потребовали открыть дверь, но мужчина не стал выполнять их требование.

Полицейские и Росгвардия вскрыли дверь и задержали подозреваемого. У него нашли зарегистрированное охотничье ружье. На момент задержания квартира была затоплена горячей водой.

Мужчину доставили в ОМВД по Дзержинскому городскому району, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Не уточняется, находился ли мужчина в состоянии алкогольного опьянения, также не сообщается о возможных пострадавших.

В конце января в Махачкале мужчина начал стрелять из дробовика и ранил человека, после чего сдался правоохранителям.