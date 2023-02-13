В Госдуме объяснили, как обезличенные пачки сигарет уменьшат потребление табака

«У производителей сигарет пропадет просто основной дизайн, но вот вся информация о содержании и так далее останется», – сказал газете ВЗГЛЯД член комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев, комментируя планы Госдумы обезличить все пачки сигарет в России.

В Госдуме рассматривается возможность провести законодательные инициативы по табаку, вслед за регулированием рынка вейпов. Об этом рассказал РИА «Новости» источник, знакомый с ходом обсуждения инициатив. По его словам, парламентарии обсуждают введение в РФ обезличенных пачек сигарет.

«Есть такое понятие, как нулевой маркетинг, чтобы у табачных компаний не было шансов вести свою агрессивную рекламу, которую они сегодня всеми возможными и невозможными, законными и незаконными путями используют. Здесь уже есть отработанная успешная мировая практика – более 30 стран используют свои антитабачные изменения с точки зрения защиты здоровья», – говорит Хамзаев.

Он объясняет, что данная инициатива предлагает унифицировать абсолютно все пачки сигарет, имеющиеся на сегодняшний день на российском рынке. Все продукты будут иметь одинаковый болотно-зеленый цвет, один и тот же шрифт, при этом сохраняя информацию о содержании упаковки (бренд, завод изготовления и так далее).

Сделано это для того, чтобы минимизировать рекламу. У производителей сигарет пропадет просто основной дизайн, но вот вся информация о содержании и так далее останется. Все пачки будут без всякого золота или других ярких красок, без стилизованного названия и всего прочего, все одинаковые и непримечательные», – заключил депутат.

В конце января в Министерстве здравоохранения России сообщили, что с 2009 года распространенность курения среди россиян сократилась втрое – с 69% до 21%.