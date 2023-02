Прокурорам поручили принимать жалобы москвичей у них дома Собянин рассказал о резком сокращении автомобильных краж в Москве Собянин рассказал о сокращении числа угонов в Москве на 93% 12 февраля 2023, 12:43 Текст: Дмитрий Зубарев

Количество автомобильных краж в Москве после запуска комплексов фотовидеофиксации сократилось на 93%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, если в 2012 году в Москве было зафиксировано 13 тыс. случаев автомобильных краж, то в 2022-ом их было всего 948, передает «Интерфакс». Он уточнил, что в Москве почти 4 тыс. помогают полиции проследить маршрут угнанной машины и оперативно принять меры. Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что автомобили Hyundai Solaris и Kia Rio оказались самыми угоняемыми машинами в 2021 году. В первую тройку попала также Toyota Camry. Помимо них, популярностью у угонщиков пользовались Toyota RAV4, Hyundai Tucson и Kia Sorento. Народный артист России Александр Филиппенко объяснил переезд в Литву 11 февраля 2023, 20:00

Народный артист России Александр Филиппенко сообщил, что уехал из России. Он также заявил, что уволился из театра Моссовета, потому что у него закончился контракт. Свой уход из театра Моссовета Филиппенко назвал добровольным. «Добавить важно только одно: частица -ся, она ведь возвратная… и когда говорим «уволился» из Театра Моссовета, стоит обращать на эту бедную частицу внимание, не игнорировать ее… Это совы не то, чем кажутся, а иногда закончившийся контракт – это просто закончившийся контракт. Театру Моссовета – мои прекрасные воспоминания. Всем говорящим теплые слова – любовь и безмерная благодарность», – приводит издание «Подъем» слова артиста. Филиппенко также призвал не равнять ситуацию в «Современнике» с его расставанием с театром Моссовета. По его словам, это две очень большие разницы. Между тем, СМИ предполагают, что Александр Филиппенко возвращаться в Россию не собирается, поскольку с ним не продлен контракт из-за его позиции по СВО. Предположительно, с актером решили не работать после того, как он принял участие в Таллине в программе Александра Плющева (признан иноагентом), передает «Царьград». По версии издания, после поездки Филиппенко в Таллин в театр им. Моссовета указание не продлевать больше с ним контракт. К тому же организаторам концертов артиста начали отказывать на городских площадках. Режиссер Юрий Кара, в фильме которого играл Филиппенко, назвал его «профессиональным предателем». Отъезду актера удивился и режиссер Владимир Бортко, который так и не понял, «кто его здесь обидел». Ранее дочь артиста сообщала, что он живет в Вильнюсе, и уехал из России страну из-за ситуации на Украине. В мае 2022 года Филиппенко публиковал фото в вышиванке и поддерживал антивоенный флешмоб. Александру Филиппенко 77 лет. Он родился 2 сентября 1944 года в Москве. В 1967 году окончил факультет молекулярной и химической физики Московского физико-технического института. В 1974 году заочно окончил режиссерский факультет Театрального училища им. Б.В. Щукина (ныне – Театральный институт им. Бориса Щукина). В 1977 году получил также диплом актерского факультета данного вуза. Играл в разные годы в Театре на Таганке, Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова, в 1996–2006 годах был художественным руководителем театра «Моно-дуэт-трио» при Москонцерте. В настоящее время Филиппенко работает в Театре им. Моссовета, где его можно увидеть в спектаклях «Укрощение строптивой», «Дядя Ваня» и «Три сестры». Широко известен по киноролям. В частности, снимался в картинах «Гори, гори, моя звезда», «Я его невеста», «Кто заплатит за удачу», «Там, на неведомых дорожках...», «Мой друг Иван Лапшин», «Мастер и Маргарита», «Петр Первый. Завещание». Актер снялся в десятках фильмов. Захарова дала совет Бербок после оправданий за слова о «войне против России» 11 февраля 2023, 16:49

Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала главу МИД ФРГ Анналену Бербок не лицемерить, признавая свою ошибку из-за слов о том, что Запад находится в состоянии войны с Россией. Захарова в своем Telegram-канале обратилась к Бербок с призывом перестать заниматься эскалацией конфликта на Украине, раз она считает, что все имеют право на ошибки, потому что это часть человеческой жизни. Дипломат напомнила Бербок, что режим Зеленского, которого поддерживала Германия, восемь лет убивал людей на Донбассе. Захарова также отметила, что СВО была начата, чтобы прекратить кровопролитие и не допустить мировую войну. Сразу после этого, по словам Захаровой, «НАТОвские преступники стали подливать масло в огонь, превращая все это в масштабную бойню». Дипломат дала совет Бербок, что нельзя лицемерить, если она осознала свою ошибку искренне, если это не так, то последствия будут непоправимы. Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок в газете Tagesspiegel признала, что допустила ошибку, заявив в конце января о том, что страны Европы якобы «ведут войну против России». Бербок напомнила пословицу «Не ошибается лишь тот, кто не живет». Новости СМИ2 Российские войска нанесли удары по критически важным объектам энергетики на Украине 11 февраля 2023, 15:02

ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности, а также беспилотными аппаратами по критически важным объектам энергетики Украины, все цели достигнуты, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. В Telegram-канале российского военного ведомства уточняется, что в течение 10 февраля ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. Также были использованы беспилотники. Удары наносились по объектам системы энергетики, которые обеспечивали работу предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины. В Минобороны подчеркнули, что все цели массированного удара были достигнуты, а назначенные объекты поражены. В результате российских ракетных ударов была остановлена работа энергоемких производств оборонно-промышленного комплекса Украины, а также заблокирована переброска железнодорожным транспортом иностранного вооружения, боеприпасов и резервов ВСУ. Ранее в Сети появились видеокадры удара морским беспилотником по стратегически важному мосту в подконтрольный ВСУ Затоке Одесской области. Генерал ФСБ назвал источники ВСУ о планах ВС России Генерал ФСБ Михайлов заявил, что ВСУ получает информацию о союзных силах от разведки и космоса 11 февраля 2023, 15:55

С помощью полученной информации от вражеской агентуры, космической и наземной разведки о планах союзных сил ВСУ пытаются изменить ход специальной военной операции, сообщил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. Генерал отметил, что ВСУ получает информацию о планах ВС России и их союзников от вражеской агентуры, при помощи перехватов, а также космической и наземной разведки, которую им помогают осуществлять западные страны, пишет «Московский комсомолец». По словам Михайлова ВСУ пытается с помощью полученной информации тем или иным образом изменить ход наступательной операции ВС России. Также он заявил, что, если происходит утечка данных о планах российских войск и их союзников, то операции корректируются. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какими слухами и предсказаниями о «масштабном наступлении» российских военных в рамках спецоперации на Украине полна западная пресса. Новости СМИ2 В МИД заявили о готовности к переговорам с Украиной на основе существующей реальности 11 февраля 2023, 13:39

Россия готова к переговорам с Украиной, но без предварительных условий, на основе существующей реальности, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин в интервью каналу «Звезда». Он напомнил классическое выражение – любые военные действия завершаются переговорами. Теперь же в случае с Украиной к ним подойдут без предварительных условий, на основе той реальности, которая существует, передает ТАСС. При этом Вершинин подчеркнул, что решение по переговорам с Москвой принимается не в Киеве, а в Вашингтоне и Брюсселе. Также дипломат не исключил, что эти переговоры возможны и при нынешнем президенте США Джо Байдене, если сам президент и его окружение «проявятся осмотрительность и мудрость». Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Вашингтон может «по щелчку пальцев» прекратить украинский конфликт. Судан завершил пересмотр соглашения с Россией о создании ВМБ РФ Associated Press: Судан завершил пересмотр соглашения с Россией о создании военно-морской базы 12 февраля 2023, 05:32 Текст: Антон Никитин

Власти Судана завершили пересмотр соглашения о размещении российской военно-морской базы на территории страны, сообщило Associated Press. По словам одного из суданских чиновников, представители России в ходе визита в Судан главы МИД РФ Сергея Лаврова развеяли все имевшиеся у них опасения, передает ТАСС. Как сообщается, теперь соглашение будет ожидать ратификации, для этого необходима реализация подписанного в декабре 2022 года рамочного соглашения между военным руководством Судана и рядом партий и объединений гражданского общества. По его условиям, в ближайшее время должен быть избран премьер-министр из представителей гражданских организаций, подписавших документ. С момента избрания главы правительства вводится двухлетний переходный период, который должен завершиться всеобщими выборами. Указывается, что президент Судана также будет избран из гражданских лиц. Он же (президент) станет главнокомандующим вооруженными силами страны. Напомним, 1 июля 2021 года президент Владимир Путин внес в Госдуму соглашение с Суданом о создании на территории республики ПМТО ВМФ России для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа военных кораблей Российской Федерации. Планировалось, что для размещения ПМТО суданская сторона передаст России на 25 лет в безвозмездное пользование территорию, включая береговую зону, водную акваторию и зону причального фронта, а также необходимые объекты недвижимого имущества. В сентябре 2021 года источник в суданском военном ведомстве сообщил, что Судан считает необходимым внести правки в соглашение о создании российской ВМБ в Порт-Судане. Новости СМИ2 Названа причина разгерметизации грузовика «Прогресс МС-21» Крикалев сообщил, что на «Прогрессе МС-21» произошла утечка теплоносителя системы терморегулирования 11 февраля 2023, 20:11 Текст: Вера Басилая

Утечка теплоносителя системы терморегулирования произошла на корабле «Прогресс МС-21» на Международный космической станции, разгерметизация не повлияет на работу экипажа МКС, сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев. По его словам, на грузовике, пристыкованном к МКС, произошла утечка теплоносителя из системы терморегулирования, такая же примерно ситуация произошла с кораблем «Союз МС-22» в середине декабря, передает ТАСС. Крикалев заявил, что место утечки теплоносителя пока не удалось осмотреть, пока нет возможности получить информацию, как выглядит повреждение, что стало причиной, Роскосмосу предстоит подумать, как решить этот вопрос. В Роскосмосе также заверили, что разгерметизация «Прогресса МС-21» не повлияет на работу экипажа МКС. Грузовик собирались расстыковать и спустить с орбиты за два дня до пуска корабля «Союз». Ранее в Роскосмосе сообщили о разгерметизации контура грузового корабля «Прогресс МС-21», который должен завершить свой полет 18 февраля, он изолирован от МКС. Космонавт Дмитрий Петелин рассказал, что обстановка на борту Международной космической станции после разгерметизации контура корабля «Прогресс МС-21» осталась спокойной, все работает в штатном режиме. Появилось видео образовавшегося после землетрясения разлома в Турции 11 февраля 2023, 16:06

Последствием мощного землетрясения в Турции стала появившаяся трещина в земле, шириной она более 200 и глубиной более 30 метров. Сдвиг почвы хорошо заметен именно на оливковом поле площадью 35 гектаров в центре деревни Тепехан. Местные жители рассказали о взрывах, которые слышали ночью, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NTV. Напомним, жертвами землетрясения в Турции стали более 20 тыс. человек. Оно было магнитудой 7,7, а произошло на юго-востоке Турции рано утром 6 февраля. Территория вокруг очага подземных толчков на три месяца станет зоной ЧС. Новости СМИ2 ВС России уничтожили артсистему Paladin на южнодонецком направлении 11 февраля 2023, 15:19

На южнодонецком направлении авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» было уничтожено более 95 украинских военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, два автомобиля, артиллерийская система М109 «Paladin», три гаубицы Д-20, а также гаубица «Гиацинт-Б», сообщили в Минобороны. По данным в Telegram-канале ведомства, на южнодонецком направлении наносилось комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Павловка и Новоселка ДНР, потери противника составили более 95 человек за сутки, уничтожены четыре танка, две боевые машины пехоты, два автомобиля, артиллерийская система М109 «Paladin», три гаубицы Д-20, а также гаубица «Гиацинт-Б». Кроме того, в Минобороны заявили, что на купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское ЛНР, Новомлынск, Гряниковка и Крахмальное Харьковской области. Всего за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30. Кроме того, в районе города Волчанск Харьковской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. Также на краснолиманского направлении в результате ударов авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское ЛНР, Ямполовка ДНР, а также Серебрянского лесничества. Здесь за сутки уничтожено до 120 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, установка РСЗО «Град», а также две гаубицы Д-20. На донецком направлении в результате успешных наступательных действий «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 140 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная гаубица «Krab» польского производства, гаубицы «Гиацинт-Б» и Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Кроме того, в районах населенных пунктов Бердычи, Авдеевка и Новопокровское, Елизаветовка, Доброволье и Новоукраинка в ДНР уничтожены шесть складов боеприпасов ВСУ, также три склада уничтожены На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а возле Херсона поражен склад боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны. Авиация, ракетные войска и артиллерией группировок войск (сил) ВС России сутки нанесли поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 116 районах, а возле населенного пункта Новый Буг Николаевской области уничтожена радиолокационная станция наведения зенитного ракетного комплекса «С-300». Также в районе населенного пункта Шебелинка Харьковской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения воздушных целей 35Д6. Системы ПВО за сутки уничтожили 19 беспилотных летательных аппаратов в Стельмаховке, Нововодяное, Голиково, Кременной Луганской народной республики, в Александровке в ДНР, Жовтневом, Федоровке, Обильном и Дорожнянке Запорожской области, Рыбальче Херсонской области, а также пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS». Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли удары по критически важным объектам энергетики на Украине, все объекты поражены. Захарова назвала бесноватой блогера Белоцерковскую за фейк о тушенке 11 февраля 2023, 21:36 Текст: Вера Басилая

Представитель МИД Мария Захарова назвала блогера Нику Белоцерковскую (признана иноагентом) бесноватой за слова о том, что в российских магазинах якобы продают муляжи продуктов. Белоцерковская (признана иноагентом) заявила, что в России в магазинах начали появляться «муляжи банок с тушенкой», полки в маркетах – якобы пустые, а единственная настоящая банка тушенки стоит 1 тыс. рублей, передает Ura.ru. «Бесноватая, ей Богу. Муляжи тушенки», – отреагировала в своем Telegram-канале Мария Захарова. Ранее Басманный суд Москвы заочно приговорил к девяти годам колонии общего режима блогера Веронику Белоцерковскую (признана в России иноагентом), признав ее виновной в распространении недостоверной информации о действиях Вооруженных сил России. Новости СМИ2 Роскосмос сообщил о разгерметизации «Прогресса МС-21» Роскосмос: Космический грузовик «Прогресс МС-21» разгерметизирован, экипажу МКС ничего не угрожает 11 февраля 2023, 15:46

Контур «Прогресс МС-21» разгерметизирован, экипажу МКС ничего не угрожает, инцидент не повлиял на стыковку с МКС «Прогресса МС-22», сообщили в Роскосмосе. Роскосмос сообщил о разгерметизации «Прогресса МС-21», подготовленного к отстыковке от МКС. Это подтвердили данные телеметрии, поступившей в ЦУП, передает ТАСС. В Роскосмосе уточнили, что переходной люк корабля закрыт, и «Прогресс МС-21» изолировали от МКС, выясняются причины разгерметизации. Между тем, в госкорпорации заявили, что разгерметизация космического грузовика «Прогресса МС-21» никак не повлияла на стыковку с МКС «Прогресса МС-22» и на программу полетов. Также сообщается, что температура и давление на борту МКС в норме, экипажу ничего не угрожает, космонавты на самочувствие не жалуются. Ранее сообщалось, что грузовик «Прогресс МС-22» с оборудованием и питанием пристыковался к МКС. Медведев высказался о «чесе» Зеленского по исчезающей Европе 11 февраля 2023, 13:52

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал поездку президента Украины Владимира Зеленского в страны Европы, назвав ее «цирком шапито». В своем Telegram-канале назвал поездку «бородатой фотомодели в зеленой футболке» по европейским странам «цирком уродов». Медведев отметил, что пока мобилизованные украинцы погибают, в Европе Зеленский выступает во время прямых трансляций, появляется на первых полосах газет и фотографируется с «европейскими боссами». «Нынешние европейские «лидеры», сплошь жалкие дилетанты и махровые русофобы... никогда не встанут даже рядом со своими предшественниками, кто после самой разрушительной войны в XX веке строил новую и независимую Европу», – подчеркнул он. Зампред Совбеза добавил, что это было особенно заметно во время «чеса» украинских вымогателей, чьим апогеем стала аудиенция Зеленского у британского монарха. «Закончится это правление фриков для «старой европейской цивилизации» плачевно. Она и так растворяется под натиском эмигрантов, а скоро исчезнет совсем, повторив известный миф о похищении Европы Зевсом. Только сегодня роль быка сыграет нахрапистая Америка, которую обслуживают предатели европейских интересов типа Польши и стран Прибалтики», – заключил Медведев. Ранее Владимир Зеленский посетил Лондон, Париж, Брюссель. Он выступил перед Европарламентом и встретился с лидерами ЕС. Газета ВЗГЛЯД рассмотрела в поездке Зеленского в Европу попытку защититься от США. Новости СМИ2 Экс-советник Пентагона заявил о разваленном фронте на юге Украины 11 февраля 2023, 18:00 Текст: Кристина Цыцура

Оборона ВСУ на Южном направлении начинает разрушаться из-за верной тактики российской армии, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, фронт юга Украины разваливается на части, передает РИА «Новости» со ссылкой на слова офицера. Он отметил, что бронетехника постепенно утрачивает свою роль, а вот доминировать будет разведка, наблюдение и рекогносцировка (ISR), привязанная к ударным артиллерийским системам. Они будут господствовать в бою, наносить большой урон. Именно поэтому отправка Украине западной бронетехники без прикрытия с воздуха будет бесполезной, считает Макгрегор. Он добавил, что 88 танков сгорят в боях за минуту. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейских лидеров передавать Украине танки Leopard 2, которые там якобы будут эффективны. Министр обороны Канады объяснила решение сбить неопознанный объект Министр обороны Канады Ананд: Сбитый неопознанный объект летел на высоте около 12 км и мог угрожать гражданской авиации 12 февраля 2023, 04:31

Сбитый в воздушном пространстве Канады неопознанный объект летел на высоте примерно 12,1 км и представлял потенциальную угрозу безопасности воздушных судов гражданской авиации, сообщила министр национальной обороны страны Анита Ананд. Глава оборонного ведомства заявила, что объект летел на высоте примерно 40 тыс. футов (12,1 км), незаконно вторгся в воздушное пространство Канады и представлял реальную угрозу безопасности гражданских полетов. По ее словам, объект был сбит примерно в 100 милях (160 км) от границы Канады и США над территорией Канады в центральной части региона Юкон, передает ТАСС. Ананд уточнила, что объект был небольшого размера и имел цилиндрическую форму, он был меньше того, что сбили американцы на прошлой неделе у побережья штата Южная Каролина. Глава Минобороны добавила, что в настоящее время проводится операция по подъему сбитого объекта, начато расследование, к которому привлечены сотрудники Вооруженных сил Канады и национальной полиции. Кроме того, Канада работает с США по этому инциденту. В частности, Ананд провела разговор со своим американским коллегой Ллойдом Остином, а премьер-министр Джастин Трюдо поговорил с президентом США Джо Байденом. Ранее Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) сбило неопознанный объект над Северной Канадой при помощи истребителя F-22. В Пентагоне сообщили, что сбитый в воздушном пространстве Канады неопознанный объект изначально был обнаружен в небе над Аляской. Новости СМИ2 Российские разведчики взяли несколько опорных пунктов нацгвардии Украины под Кременной 11 февраля 2023, 18:41

Разведчики Западного военного округа ВС России на кременском участке фронта отбили два опорных пункта нацгвардии Украины, противник понес большие потери. Один из бойцов рассказал РИА «Новости», что первый взятый опорный пункт в лесу «усеян» телами погибших украинских солдат, их никто не забрал, также трупы «разбросаны» по лесу и в окопах. Разведчик рассказал, что был штурм двух опорных пунктов нацгвардии Украины одновременно, наступление шло по всей территории леса, чтобы не успели предпринять ответные меры. По его словам, противник не ожидал быстрых действий, поспешно оставлял свои позиции. «В прямом бою они долго не могут выдерживать натиск, и как только завязывается бой, они начинают отступать», – отметил боец. Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в районе Сватова, Кременной, Лисичанска, Рубежного и Троицкого, которые находятся на близком расстоянии от боевого соприкосновения, сложилась непростая ситуация, противник рассчитывает контратаковать и вернуть утраченные территории.