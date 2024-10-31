Машину олимпийской чемпионки забросали бутылками с водкой

На машину олимпийской чемпионки сбросили бутылки с водкой и коньяком из окна соседнего дома

Tекст: Алексей Дегтярев

На автомобиль Егорян и автомобиль еще одной девушки, стоявший рядом, выбросили бутылки с водкой и коньяком из окна соседнего дома, рассказала спортсменка РИА «Новости».

Инцидент произошел вечером в среду. Сама собеседница и другая потерпевшая подали заявление в полицию, теперь ожидается официальное письмо в течение десяти дней.

Ущерб оказался значительным, Егорян выразила надежду на то, что виновные будут найдены. Спортсменка также призвала людей заниматься спортом, а не отвлекаться на алкоголь.

В августе 2023 года неизвестные разбили автомобиль президента академии футбольного клуба «Спартак» на улице Маросейка в центре Москвы.