Американцев в мире не особо боятся – США проиграли все свои кампании, начиная с югославской войны, и сейчас не в состоянии даже поставить на место хуситов в Йемене. А россияне со времен второй чеченской идут от победы к победе.0 комментариев
Машину олимпийской чемпионки забросали бутылками с водкой
На машину олимпийской чемпионки сбросили бутылки с водкой и коньяком из окна соседнего дома
На автомобиль двукратной олимпийской чемпионки Яны Егорян из окна дома сбросили бутылки со спиртным, она подала заявление в правоохранительные органы.
На автомобиль Егорян и автомобиль еще одной девушки, стоявший рядом, выбросили бутылки с водкой и коньяком из окна соседнего дома, рассказала спортсменка РИА «Новости».
Инцидент произошел вечером в среду. Сама собеседница и другая потерпевшая подали заявление в полицию, теперь ожидается официальное письмо в течение десяти дней.
Ущерб оказался значительным, Егорян выразила надежду на то, что виновные будут найдены. Спортсменка также призвала людей заниматься спортом, а не отвлекаться на алкоголь.
В августе 2023 года неизвестные разбили автомобиль президента академии футбольного клуба «Спартак» на улице Маросейка в центре Москвы.