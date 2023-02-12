Российские мусульмане собрали 60 млн рублей помощи пострадавшим в Турции и Сирии

Взгляд
12 февраля, воскресенье  |  Последнее обновление — 11:23  |  vz.ru
Разделы

Какое будущее ожидает угольную отрасль Донбасса

В уголь Донбасса Россия может вдохнуть новую жизнь Николай Тришин/ТАСС
В Минэнерго разработали проект концепции реформы угольной отрасли ДНР и ЛНР. Цель – привлечь инвестиции в отрасль и повысить ее рентабельность. Государство обещает поддержку. Как изменится угольный Донбасс и отношение к горнякам? В каких объемах нужен России донбасский уголь и есть ли перспектива для экспорта угля из Донбасса на мировые рынки? Подробности...
Перейти в раздел…

Лаврову удалось оторваться от западных преследователей в Африке

Глава МИД Мали Абдулайе Диоп подарил Сергею Лаврову традиционный малийский меч
Не прошло и двух недель с последнего турне Лаврова по Африке, а глава МИДа вновь проехал по Черному континенту. На этот раз на его пути оказались Мали, Мавритания и Судан. При этом по пятам за нашей делегацией следовали эмиссары Евросоюза. В нашем МИДе даже расценили их поведение как ноу-хау – «дипломатию преследования». Ясно, что приз в этой гонке – лояльность Черного континента. Но каковы сегодня шансы России? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Аргентина испугалась родильного туризма из России

Российские туристки начали сталкиваться с непредвиденными проблемами при въезде в Аргентину imago images/Global Look Press
Миграционные власти Аргентины начали борьбу со въездом в страну беременных россиянок. На этой неделе в аэропорту Буэнос-Айреса задержали шесть женщин на поздних сроках. Любой родившийся на аргентинской земле получает гражданство, что ускоряет процесс получения статуса и для родителей. Власти страны утверждают: россиянам нужен только паспорт, жить в стране они не хотят. У России и Аргентины традиционно крепкие отношения, почему проблема с родильным туризмом возникла только сейчас? Подробности...
Перейти в раздел…

Зеленский и Запад расплачиваются за ложные обещания

Так выглядели встречи в Нормандском формате REUTERS
Одна из ключевых политических интриг последних лет – вокруг невыполнения Киевом Минских соглашений – раскрыта на этот раз окончательно. Последнее признание в этом вопросе сделал тот, от кого выполнение договоренностей зависело в первую очередь, а именно президент Украины. Его желание пересмотреть соглашения наконец исполнено – но только совсем иначе, как хотелось Зеленскому. Подробности...
Перейти в раздел…

«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
Перейти в раздел…

Зеленский в Европе пытается защититься от США

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Американским демократам жизненно важно установить тотальный контроль над всем аппаратом управления Украины. Во-первых, для того, чтобы контролировать, куда идут денежные потоки. Во-вторых, Байден еще надеется выиграть у России на поле боя. Подробности...

Россия собирает крестовый поход против нефтедоллара

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
А что, если новые механизмы ценообразования распространить впоследствии и на другие сырьевые товары? На уголь, сталь, алюминий, минеральные удобрения. И таких «если», вколачивающих гвозди в крышку гроба мировой долларовой системы, может быть много. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Украина превращается в обузу для Америки

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В Америке меняется отношение к Украине. И главными скептиками тут являются республиканцы. Вопрос в том, смогут ли настроения республиканского электората изменить нынешнюю политику Белого дома в отношении Украины. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
Перейти в раздел…

Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Обсуждение: 6 комментариев

Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 4 комментария

Украина добила британскую армию

Перейти в раздел…

Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
Подробности...

Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
Подробности...

В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве

В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Является ли Молдавия частью Русского мира?
  • Да

  • Нет

  • Только Приднестровье

  • Затрудняюсь ответить
Как часто вы используете ненормативную лексику в разговоре?
  • Никогда

  • Изредка

  • Постоянно
Какой из обещанных Украине западных танков кажется вам наиболее опасным?
  • Американский «Абрамс»

  • Британский «Челленджер»

  • Немецкий «Леопард»

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Пригожин сообщил о взятии российскими силами поселка Красная гора под Артемовском
    Судан завершил пересмотр соглашения о создании Российской военно-морской базы На Западе захотели обсудить с Россией условия заключения мира В МИД заявили о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий Народный артист России Александр Филиппенко объяснил переезд в Литву
    Министр обороны Канады объяснила решение сбить неопознанный объект Кадыров ответил Слепакову стихами Экс-советник Пентагона заявил о разваленном фронте на юге Украины Появилось видео образовавшегося после землетрясения разлома в Турции
    Мэр Мариуполя предложил создать в городе базу ЧФ РФ ВОЗ предупредила об очень высоком риске распространения в мире холеры Захарова назвала бесноватой блогера Белоцерковскую за фейк о тушенке Российский боец ММА Махачев впервые защитил титул UFC

    Главная тема


    Зеленский и Запад расплачиваются за ложные обещания

    «Должны понять»


    Захарова дала совет Бербок после оправданий за слова о «войне против России»

    Предприятия ОПК


    Российские войска нанесли удары по критически важным объектам энергетики на Украине

    «очевидная цель»


    В США нашли «наиболее выгодную тактику» ВСУ на фронте

    Видео

    «дипломатия преследования»


    Лаврову удалось оторваться от западных преследователей в Африке

    «Победа над Россией»


    Польская спесь ставит новые вызовы для спецоперации

    реформа отрасли


    Какое будущее ожидает угольную отрасль Донбасса

    террористический акт


    Известный разоблачитель рассказал, кто и как уничтожил «Северные потоки»

    деоккупация донбасса


    Семь главных заблуждений Запада о «зимнем наступлении» России на Украине

    механизмы ценообразования


    Глеб Простаков: Россия собирает крестовый поход против нефтедоллара

    Андрусовское перемирие


    Тимур Шерзад: Как Россия отвоевала у поляков Левобережную Украину

    ключевой союзник


    Геворг Мирзаян: Украина превращается в обузу для Америки

    на ваш взгляд


    Является ли Молдавия частью Русского мира?

    Российские мусульмане собрали 60 млн рублей помощи пострадавшим в Турции и Сирии

    Российские мусульмане собрали 60 млн рублей помощи пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии

    12 февраля 2023, 10:22

    Текст: Валентина Григоренко

    Благотворительный фонд «Закят» Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ России) собрал 60 млн рублей в помощь пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии, сообщил зампред ДУМ РФ Ильдар Аляутдинов.

    Аляутдинов отметил, что часть собранных средств направлена на покупку предметов первой необходимости, в том числе теплых вещей, продовольственных наборов, одеял, генераторов. По его словам, часть гуманитарной помощи от россиян уже доставлена в районы бедствия: в Турции это города Антакья, Адыяман, Малатья и Кахраманмараш, а в Сирии – Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама, передает РИА «Новости».

    Муфтий Аляутдинов уточнил, что землетрясение случилось в самое холодное время года, пострадавшие находятся в тяжелейших условиях, поэтому благотворители должны оперативно доставлять нуждающимся предметы первой необходимости.

    Кроме того, в Москве открыты четыре пункта сбора вещей для пострадавших, указал он. «За эту неделю собраны тонны теплой одежды, часть отправлена в посольство Турции в РФ для дальнейшей транспортировки в места бедствия. Сбор помощи от россиян продолжается», – добавил Аляутдинов.

    Накануне президент Сирии Башар Асад поблагодарил президента России Владимира Путина и российский народ за помощь, оказанную сирийцам после землетрясения.

    Ранее сообщалось, что после мощного землетрясения в Сирии российские военные спасли из-под завалов 47 человек. В Турцию также вылетел спецборт МЧС с дополнительной группой спасателей, врачей и психологов.

    Появилось видео образовавшегося после землетрясения разлома в Турции
    		    11 февраля 2023, 16:06
    Фото: Скриншот из видео
    Текст: Кристина Цыцура

    Последствием мощного землетрясения в Турции стала появившаяся трещина в земле, шириной она более 200 и глубиной более 30 метров.

    Сдвиг почвы хорошо заметен именно на оливковом поле площадью 35 гектаров в центре деревни Тепехан. Местные жители рассказали о взрывах, которые слышали ночью, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NTV.

    Напомним, жертвами землетрясения в Турции стали более 20 тыс. человек. Оно было магнитудой 7,7, а произошло на юго-востоке Турции рано утром 6 февраля. Территория вокруг очага подземных толчков на три месяца станет зоной ЧС. 

    Коментарии (18)
    США отправили авианосную ударную группу к берегам Турции
    США отправили авианосец «Джордж Буш» на восток Средиземного моря ликвидировать последствия землетрясения в Турции
    		    11 февраля 2023, 06:30
    Фото: Sean M. Castellano/ZUMA/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты отправляют авианосец «Джордж Буш» и сопровождающие его корабли в восточную часть Средиземного моря для участия в ликвидации последствий землетрясения в Турции, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

    Европейское командование США, как сообщил представитель американского военного ведомства, направило в помощь турецким властям личный состав, оборудование и целый ряд различных средств.

    Авианосец, как сказал Райдер, будет оказывать логистическую поддержку спасателям, медпомощь и предоставлять свои вертолеты по мере необходимости, передает РИА «Новости».

    Напомним, в прошлую субботу Турция обвинила посла США в подготовке цветной революции.

    Коментарии (27)
    Российские военные спасли из-под завалов в Сирии 47 человек
    Минобороны: Российским военным удалось спасти из-под завалов после землетрясения в Сирии 47 человек
    		    10 февраля 2023, 22:22
    Фото: Максим Григорьев/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Участвующим в ликвидации последствий землетрясения в Сирии российским военным с 6 февраля удалось спасти из-под завалов 47 человек, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Олег Егоров.

    Генерал сообщил, что российские военнослужащие продолжают принимать участие в ликвидации последствий землетрясения в провинциях Латакия, Алеппо и Хама: с 6 февраля из-под завалов спасены 47 человек, медицинская помощь оказана 240 сирийским гражданам, организована раздача нуждающимся 44,5 тонн гуманитарной помощи, передает ТАСС.

    В пятницу из России в Сирию отправился второй самолет МЧС с гуманитарным грузом.

    Коментарии (7)
    Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло почти 19 тыс. человек
    Эрдоган: Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло почти 19 тыс.человек

    10 февраля 2023, 15:50

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в провинции Адыяман сообщил, что число погибших в результате землетрясений в Турции возросло почти 19 тысяч человек.

    По его словам, число погибших у нас составило 18991, 75523 человека пострадали, передает ТАСС.

    Напомним, в 10 провинциях Турции в понедельник произошло землетрясение магнитудой 7,7. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что территория вокруг эпицентра подземных толчков будет три месяца зоной ЧС. Ранее в пятницу количество жертв в связи с землетрясениями в Турции достигло 18 тыс. 342 человек.

    Коментарии (6)
    Захарова указала на бесчеловечную позицию Запада к погибшим в землетрясении в Сирии
    Захарова указала на бесчеловечную логику Запада из-за отказа помочь Сирии
    		    10 февраля 2023, 16:44
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Запад проявил бесчеловечный, политизированный подход, проигнорировав тысячи жертв и ужасные разрушения в Сирии в результате землетрясения, отказ помочь сирийцам противоречит нормам человеческой морали и не может иметь оправдания, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Дипломат отметила, что западные страны проигнорировали тот факт, что землетрясение в Турции привело к гибели тысяч людей и ужасным разрушениям непосредственно в Сирии, передает ТАСС.

    Захарова сочла такую позицию проявлением политизированного подхода в процессе оказания гуманитарного содействия пострадавшим сирийцам.

    «Это что-то чудовищное, это за гранью представления о наших базовых общечеловеческих ценностях – не каких-то отдельных традициях и идеологиях, а о том, что нас делает людьми», – возмутилась официальный представитель МИД России.

    Она отметила, что отказ оказывать Сирии помощь в преодолении последствий землетрясения проникнут бесчеловечной логикой.

    Захарова заявила, что из-за введенных против Сирии односторонних санкций оказание помощи сирийцам со стороны других государств и неправительственных организаций очень затруднено, с учетом масштабов трагедии, произошедшей в Сирии, подобное поведение государств Запада противоречит нормам человеческой морали и не может иметь оправдания.

    Ранее замгенсека Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Хавьер Кастельянос сообщил, что введенные против Сирии санкции осложняют оказание гуманитарной помощи в связи с разрушительным землетрясением, оказывая влияние на цены и на возможность гуманитарных операций.

    Землетрясения в Турции и Сирии начались в понедельник. По данным СМИ, из-за подземных толчков были приостановлены операции в Сирии остановлена работа крупнейшего НПЗ в Тартусе.

    Самолет ИЛ-76 МЧС России с необходимым оборудованием отправился в Сирию во вторник. Он доставил в зону бедствия более 50 спасателей, из-под завалов российские военные спасли 47 человек.

    Коментарии (11)
    Число погибших от землетрясений в Турции достигло 18 тыс. 342 человек

    10 февраля 2023, 11:29

    Текст: Александра Юдина

    Количество жертв в связи с землетрясениями в Турции достигло 18 тыс. 342 человек, сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.

    По информации турецких властей, зафиксировано 74 тыс. 242 человека раненых, а погибли 18 тыс. 342 человека, передает РИА «Новости».

    Ранее российские спасатели на месте обрушения дома в турецком Хатае нашли тела погибших женщины и ребенка.

    В Турцию вылетел спецборт МЧС с дополнительной группой спасателей, врачей и психологов. Напомним, в 10 провинциях Турции в понедельник произошло землетрясение магнитудой 7,7. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что территория вокруг эпицентра подземных толчков будет три месяца зоной ЧС.

    Коментарии (0)
    В Турции число погибших из-за землетрясения превысило 17 тыс. человек
    		    9 февраля 2023, 21:45
    Фото: EPA/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    В результате землетрясения общее число погибших в Турции превысило 17 тыс. человек, ранения получили более 70 тыс. граждан, сообщило управление по ликвидации стихийных бедствий (AFAD).

    Точное число – 17 134 жертвы, пострадали – 70 347 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

    В районах разрушений работают более 120 тыс. спасателей, в том числе и из России, а также сотрудники полиции, медики и волонтеры. «Число специалистов, прибывших для проведения поисково-спасательных мероприятий из-за рубежа, составляет 6479», – говорится в сообщении.

    Возможные потери Турции из-за природной катастрофы оцениваются в 4 млрд долларов. Ранее глава республики сообщал о 16 тыс. погибших. 

    Напомним, землетрясение произошло в понедельник утром в 10 провинциях на юго-востоке Турции, толчки были магнитудой 7,7. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что пострадавшие территории на три месяца станут зоной ЧС.

    Коментарии (4)
    Тела двух россиян достали из-под обломков в турецком Хатае

    10 февраля 2023, 10:23

    Текст: Александра Юдина

    Российские спасатели на месте обрушения дома в турецком Хатае нашли тела погибших женщины и ребенка, сообщили в пресс-службе МЧС России.

    В спасательной службе рассказали, что женщина и ребенок были найдены без признаков жизни, поиски остальных членов семьи россиян продолжаются, передает РИА «Новости».

    В МЧС добавили, что в общей сложности 108 человек, включая 16 детей, получили медицинскую помощь в аэромобильном российском госпитале, развернутом в турецком Кахраманмараше. Также на месте с населением работают психологи.

    Кроме того, за последние сутки сотрудники МЧС спасли из-под завалов пятерых человек, передает ТАСС.

    «Также извлечено пять тел погибших», – заключили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что в Турцию вылетел спецборт МЧС с дополнительной группой спасателей, врачей и психологов. Напомним, в 10 провинциях Турции в понедельник произошло землетрясение магнитудой 7,7. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что территория вокруг эпицентра подземных толчков будет три месяца зоной ЧС.

    Коментарии (0)
    СМИ: Пожар в контейнерном порту Искендеруна в Турции не удалось потушить
    Крупный пожар пока не могут потушить в контейнерном порту Искендеруна в Турции

    10 февраля 2023, 00:23

    Текст: Елизавета Шишкова

    Возникший после землетрясения пожар в контейнерном порту Искендеруна на юге Турции в провинции Хатай пока не могут полностью потушить, сообщил телеканал «Хабертюрк».

    Телеканал показал кадры, как над городом поднимаются плотные клубы черного дыма, видны всполохи огня. Также слышны взрывы, так как содержимое части контейнеров детонирует при горении, передает ТАСС.

    Тушение ведется с воздуха, воды и суши, задействованы авиация ВС Турции, морские буксиры с насосами, наземные пожарные расчеты и направленный из России самолет-амфибия Бе-200 МЧС России.

    Между тем ранее мэр Стамбула утверждал, что пожар в порту потушен.

    Коментарии (0)
    Кремль спросили о судьбе газового хаба после землетрясения в Турции
    Песков: Создание газового хаба России и Турции сейчас для Анкары не приоритет

    9 февраля 2023, 12:56

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Создание газового хаба России и Турции для Анкары сейчас не приоритет, сдвижки процессов могут быть, но на реализацию планов это не повлияет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Разумеется, это сейчас не может быть приоритетом для Турецкой Республики. Мы с пониманием к этому относимся. Может быть какая-то сдвижка по времени. Вы знаете, в этом направлении были очень высокие темпы работы. Но мы не сомневаемся, что Турция справится с бедой, окажет необходимую помощь пострадавшим, займется восстановлением разрушенных городов. Многие страны, включая нашу страну, будут помогать Турции в этом при необходимости... Поэтому да, этот процесс может сдвинуться, но, по сути, это не повлияет на реализацию планов», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

    Напомним, в 10 провинциях Турции в понедельник произошло землетрясение магнитудой 7,7. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что территория вокруг эпицентра подземных толчков будет три месяца зоной ЧС. Ранее в четверг число погибших из-за землетрясения в Турции возросло до 12 тыс. 873 человек.

    Коментарии (0)
    Посол заявил о разработке Россией и Турцией альтернативы платежной системе «Мир»
    Посол в Анкаре сообщил о работе России и Турции над альтернативной платежной системой «Мир» платформой

    9 февраля 2023, 14:12

    Текст: Вера Басилая

    Москва и Анкара работают над альтернативой платежной системой «Мир», подводить итоги преждевременно, заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов.

    Ерхов заявил, что подводить итоги работы над альтернативной платежной системой пока рано, также надо учитывать будущий туристический сезон, понять, каким он будет. Кроме того, по словам дипломата, финансовые санкции оказывают большое влияние на туристическую отрасль, передает РИА «Новости».

    Напомним, в конце сентября от обслуживания карт «Мир» отказались турецкие банки.

    Коментарии (0)
    Число жертв землетрясения в Турции превысило 14 тыс. человек
    Эрдоган: Число жертв землетрясения в Турции превысило 14 тыс. человек

    9 февраля 2023, 14:02

    Текст: Алексей Дегтярёв

    При землетрясении в десяти турецких провинциях погибли 14 тыс. 14 человек, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в четверг.

    «На данный момент число погибших составляет 14 тыс. 14, раненых до 63 тыс. 794 человек», – цитирует Эрдогана РИА «Новости».

    Между тем Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зарегистрировал очередное землетрясение в центральной части страны магнитудой 4,8.

    Оно произошло в 7.18 по UTC (10.18 мск), в 44 км от города Кахраманмараш, где случилось другое сокрушительное землетрясение. Очаг находился на глубине 10 км.

    Ранее сообщалось до 12 тыс. 873 жертвах землетрясения в Турции.

    В понедельник в 10 турецких провинциях произошло землетрясение магнитудой 7,7. Эрдоган объявлял территорию вокруг эпицентра подземных толчков три месяца зоной ЧС на три месяца.

    Коментарии (0)
    Землетрясение в Турции имело эффект от взрыва 500 атомных бомб
    Власти Турции сравнили землетрясение в стране с эффектом от взрыва 500 атомных бомб

    11 февраля 2023, 14:13

    Текст: Вера Басилая

    Энергия, высвобожденная в результате двух землетрясений в Турции, равносильна энергии от 500 атомных бомб, регион трясло буквально две минуты, сообщил гендиректор отдела по снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар.

    Татар заявил, что было проанализировано два землетрясения в Турции, которые произошли 6 февраля: продолжительность одного составила 65 секунд, второго – 45 секунд, район трясло примерно две минуты, в итоге высвобожденная энергия оказалась равносильна энергии от 500 атомных бомб, передает РИА «Новости».

    Между тем, в турецкой провинции Шанлыурфа были арестованы восемь человек из-за строительных дефектов, обнаруженных в зданиях, разрушенных землетрясениями, и действий по срезанию колонн, передает телеканал Haberturk.

    Ранее сообщалось, что число жертв из-за землетрясений в Турции достигло 20 тыс. 665 человек.

    Напомним, в начале недели на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. В зоне вокруг очага на три месяца ввели режим ЧС по указу президента Реджепа Эрдогана. После этого эксперты предупредили о росте сейсмической активности в мире.

    Коментарии (0)
    Число погибших в Турции выросло почти до 20 тысяч

    10 февраля 2023, 21:48

    Текст: Кристина Цыцура

    Число граждан, погибших в результате землетрясения в Турции, выросло до 19 875, а ранения получили 79 717 человек.

    Об этом сообщает турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), передает РИА «Новости».

     

    В Сирии число жертв землетрясения возросло до 1387, сообщил Минздрав страны в соцсетях, а число пострадавших на данный момент составляет 2326.

    Напомним, в начале недели на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, а позже случилось еще одно магнитудой 7,6. Последствия подземных толчков отразились на 10 провинциях Турции, а также на ряде других стран. В зоне вокруг очага на три месяца ввели режим ЧС по указу президента Реджепа Эрдогана. После этого эксперты предупредили о росте сейсмической активности в мире. 

    Коментарии (2)
    Дана оценка финансовым потерям Турции от землетрясений

    9 февраля 2023, 14:35

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Возможные потери Турецкой Республики от разрушительных землетрясений оцениваются в 4 млрд долларов, полагает международное рейтинговое агентство Fitch.

    Оценка экономических потерь пока трудно оценима, поскольку ситуация развивается, но, вероятнее всего, потери превысят 2 млрд долларов и могут дойти до 4 млрд долларов и более, заявили в агентстве, передает ТАСС.

    Между тем турецкий вице-президент Фуат Окта заявил, что, по последним данным, число погибших увеличилось до 14 тыс. 351 человека.

    До этого президент страны Тайип Эрдоган заявлял, что погибшими числятся 14 тыс. 14 человек.

    Коментарии (0)
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •