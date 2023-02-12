Российские мусульмане собрали 60 млн рублей помощи пострадавшим в Турции и Сирии

Российские мусульмане собрали 60 млн рублей помощи пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии

Благотворительный фонд «Закят» Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ России) собрал 60 млн рублей в помощь пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии, сообщил зампред ДУМ РФ Ильдар Аляутдинов.

Аляутдинов отметил, что часть собранных средств направлена на покупку предметов первой необходимости, в том числе теплых вещей, продовольственных наборов, одеял, генераторов. По его словам, часть гуманитарной помощи от россиян уже доставлена в районы бедствия: в Турции это города Антакья, Адыяман, Малатья и Кахраманмараш, а в Сирии – Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама, передает РИА «Новости».

Муфтий Аляутдинов уточнил, что землетрясение случилось в самое холодное время года, пострадавшие находятся в тяжелейших условиях, поэтому благотворители должны оперативно доставлять нуждающимся предметы первой необходимости.

Кроме того, в Москве открыты четыре пункта сбора вещей для пострадавших, указал он. «За эту неделю собраны тонны теплой одежды, часть отправлена в посольство Турции в РФ для дальнейшей транспортировки в места бедствия. Сбор помощи от россиян продолжается», – добавил Аляутдинов.

Накануне президент Сирии Башар Асад поблагодарил президента России Владимира Путина и российский народ за помощь, оказанную сирийцам после землетрясения.

Ранее сообщалось, что после мощного землетрясения в Сирии российские военные спасли из-под завалов 47 человек. В Турцию также вылетел спецборт МЧС с дополнительной группой спасателей, врачей и психологов.