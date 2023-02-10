Банк России сохранил ключевую ставку в 7,5% годовых

Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку в 7,5% годовых

Центральный Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку в 7,5% годовых третий раз подряд, следует из пресс-релиза регулятора.

Решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,50% годовых было принято советом директоров Банка России 10 февраля, так как темпы прироста цен возрастают, оставаясь при этом умеренными в части устойчивых компонентов, передает РИА «Новости».

Также отмечается, что инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, однако сохраняются на повышенном уровне. В данный момент динамика экономической активности складывается лучше октябрьского прогноза.

Кроме того, регулятор указывает, что «при усилении проинфляционных рисков будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях».

Снижение ставки на 0,5 процентного пункта – до 7,5% годовых – произошло в сентябре. В октябре регулятор прервал цикл снижения ключевой ставки, впервые с марта оставив ее неизменной.