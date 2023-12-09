До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около 13,5 тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.5 комментариев
Путин заявил о продолжении участниками СВО ратных традиций ветеранов ВОВ
Ратные традиции ветеранов Великой Отечественной и российских Вооруженных сил достойно продолжают участники спецоперации на Украине, заявил президент Владимир Путин.
Глава государства обратился к участникам Всероссийского военно-патриотического юнармейского слета, в ходе обращения президент указал, что движение активно помогает волонтерам и поисковикам, заботится о старшем поколении, передает ТАСС.
«Включаетесь в реализацию проектов, адресованных участникам специальной военной операции, которые достойно продолжают ратные традиции ветеранов Великой Отечественной войны и вооруженных сил», – отметил Путин.
Ранее награжденный медалью «Золотая Звезда» старший лейтенант Эдуард Казымов заявил президенту Владимиру Путину, что бойцы на передовой верят в победу и отступать не будут.