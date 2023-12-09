  • Новость часаВС России нанесли групповой удар по местам производства боеприпасов для ВСУ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Представления США о России застряли в 2022 году
    На Украине заявили о подготовке к новому наступлению
    В Белом доме прокомментировали участие Путина в выборах президента
    Медведев описал «последний эпизод «Слуги народа» с Зеленским в главной роли
    Стрелявшего в сотрудников Росгвардии в Москве задержали
    Глава МО Украины заявил о «наработках» для «возврата» Крыма
    Стало известно о хаосе в штабах ВСУ из-за неопределенности в США
    Жители Херсона рассказали, что солдаты ВСУ готовятся к бегству
    Американский офицер сказал, что заставит Киев пойти на переговоры
    Мнения
    Максим Соколов Максим Соколов «Скажите спасибо, что живыми отпускаем»

    До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около 13,5 тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.

    5 комментариев
    Александр Дементьев Александр Дементьев Одиночество США могут понять только русские

    Империофобия – это болезнь недообразованных интеллектуалов, исполненных надменности и желчи, унижающих целые народы по факту их принадлежности к строительству империи.

    15 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Голубой огонек» больше не греет

    Парадоксальным образом момент, в который время делает зримый символический шаг вперед – Новый год, на экранах телевизоров превратился в праздник остановленного времени. Стоит ли удивляться, что всё меньше людей в новогодние праздники тянется к телевизионному пульту?

    41 комментарий
    9 декабря 2023, 16:00

    Путин пожелал успеха Ас-Сиси на выборах президента Египта

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора пожелал своему египетскому коллеге Абдель Фаттаху ас-Сиси успеха на предстоящих президентских выборах.

    Пресс-служба Кремля сообщает, что Путин пожелал коллеге успеха на предстоящих в эти дни президентских выборах, а также поблагодарил его за содействие в эвакуации российских граждан и членов их семей и в доставке в сектор Газа гуманитарных грузов из России, передает ТАСС.

    Также президент России рассказал ас-Сиси о своей поездке в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.

    Кроме того, Путин поделился впечатлениями о состоявшихся в Москве переговорах с президентом Исламской Республики Иран.

    Напомним, американское издание Military Watch Magazine отметило, что истребители Су-35, сопровождавшие самолет Путина во время визита в ОАЭ и Саудовскую Аравию, продемонстрировали силу и мощь России.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает визит Путина на Ближний Восток.

    9 декабря 2023, 03:08
    В Белом доме прокомментировали участие Путина в выборах президента

    Кирби об участии Путина в выборах президента: Это будет гонка, что надо

    В Белом доме прокомментировали участие Путина в выборах президента
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Представитель Белого дома Джон Кирби, комментируя участие Владимира Путина в выборах президента России, заявил, что «будет гонка, что надо».

    Кирби прокомментировал со смехом сообщения об участии Путина в выборах президента России. Он заявил, что все, что он может сказать об этом: «Это будет гонка, что надо», передает РИА «Новости».

    Ранее Владимир Путин объявил о своем участии в президентских выборах, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. О своем решении Путин рассказал герою Донецкой народной республики (ДНР), спикеру парламента ДНР Артему Жоге, который командует легендарным батальоном «Спарта». Короткая беседа произошла во время неформального общения Путина в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца с участниками церемонии награждения медалями «Золотая Звезда» Героев России.

    Коментарии (64)
    7 декабря 2023, 19:04
    Наследный принц Омана в Москве призвал прекратить «засилье Запада»

    Наследный принц Омана Зиязин бен Хайсам Аль Саид на встрече с Путиным призвал прекратить «засилье Запада»

    Наследный принц Омана в Москве призвал прекратить «засилье Запада»
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Несправедливый миропорядок, существовавший до сих пор, нуждается в изменении, заявил наследный принц Султаната Оман, министр культуры, спорта и по делам молодежи Зиязин бен Хайсам Аль Саид на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Он добавил, что разделяет оценки Путина о международной ситуации, «в первую очередь того, что касается необходимости прекращения сложившегося несправедливого миропорядка и засилья Запада», а также высказался за построение «нового справедливого миропорядка» и экономических отношений без двойных стандартов.

    «Нынешнее развитие ситуации во всем мире диктует необходимость создания новых механизмов для торгово-экономического взаимодействия между странами без навязывания каких-либо идеологий, без давления со стороны третьих стран», – приводит ТАСС слова наследного принца Омана.

    Также Зиязин бен Хайсам Аль Саид выступил за создание новых международных экономических центров, которые, с учетом факторов населения, природных богатств и ресурсов могли бы расположиться в странах Азии, Африки и Ближнего Востока.

    Ранее Путин заявил о перспективах сотрудничества России и Омана в энергетике и туризме.



    Коментарии (19)
    7 декабря 2023, 09:58
    В Британии заметили обидную деталь после визита Путина на Ближний Восток

    Daily Mail: Путин тепло приветствовал чиновников ОАЭ, но пренебрег послом Британии

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин тепло приветствовал и пожимал руки чиновникам ОАЭ во время визита на Ближний Восток, при этом днем ранее российский лидер не стал общаться с рядом высокопоставленных европейских дипломатов, включая посла Британии, сославшись на санитарные нормы, пишут британские СМИ.

    В публикации газеты Daily Mail говорится, что Путин якобы «на удивление пренебрежительно» отнесся к дипломатам из Европы. Президент отказался пообщаться с иностранными дипломатами после официальной церемонии вручения верительных грамот в Кремле, объяснив это санитарными нормами и угрозой распространения коронавирусной инфекции, передает РИА «Новости» содержание статьи британского издания.

    Вместе с тем, как обращает внимание Daily Mail, Путин «тепло пожимал руки» коллегам во время визита на Ближний Восток.

    Напомним, в среду утром Путин посетил Объединенные Арабские Эмираты, а позднее в тот же день прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию. В ходе поездки на Ближний Восток российскому лидеру были оказаны самые высокие почести.

    Коментарии (25)
    7 декабря 2023, 18:39
    СМИ: Визит Путина на Ближний Восток вызвал тревогу на Западе

    UnHerd: Визит Путина на Ближний Восток стал тревожным сигналом для Запада

    СМИ: Визит Путина на Ближний Восток вызвал тревогу на Западе
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Приезд российского президента Владимира Путина на Ближний Восток – это тревожный сигнал для западных государств, утверждает издание UnHerd.

    Страны региона Ближнего Востока стали все больше ориентироваться на новых союзников, и Запад вряд ли может этому помешать, говорится в материале UnHerd, передает РИА «Новости».

    В статье указывается, что Россия и Саудовская Аравия планируют увести мировую торговлю от доллара, Эр-Рияд отказался наращивать объемы добычи нефти, что играет на руку Москве. Такие действия саудитов разочаровали администрацию президента США Джо Байдена.

    Визит президента России продемонстрировал, что лидеры стран Ближнего Востока выбирают других союзников, а Вашингтон не в силах это поменять.

    Напомним, Путин накануне посетил Саудовскую Аравию. Стороны подтвердили свое стремление укреплять сотрудничество.

    Коментарии (10)
    7 декабря 2023, 13:30
    В Индии рассказали о сбывающемся предсказании Путина об Украине и США

    WION: Предсказание Путина об усталости Запада от Украины начинает сбываться

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин сделал верную ставку в конфликте на Украине, предсказание российского лидера о том, что Соединенные Штаты и Европа устанут от поддержки Киева, уже начинает сбываться, пишут индийские СМИ.

    В статье на портале WION говорится, что вопрос о дальнейшей поддержке Украины в США стоит остро на фоне внутренних разногласий. Нет уверенности, что киевский режим Вашингтон сможет поддерживать так долго, сколько потребуется, поскольку выделенный на эти бюджет уже почти иссяк, передает РИА «Новости» содержание публикации.

    Еще до подведения итогов выборов 2024 года в США становится абсолютно ясно, что больше нет гарантий продолжения финансирования киевского режима с американской стороны, как бы долго ни продлился конфликт на Украине, заключает автор.

    В Кремле ранее не раз обращали внимание, что на Западе растет раздраженность и усталость по поводу Украины, которой больше не хотят давать денег.

    Коментарии (3)
    7 декабря 2023, 15:25
    Путин: Россию больше никто не сможет назвать «бензоколонкой»

    Путин заявил, что Россию больше никто не сможет назвать «бензоколонкой»

    Путин: Россию больше никто не сможет назвать «бензоколонкой»
    @ Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин убежден, что больше никто не сможет назвать Россию «бензоколонкой», об этом он сказал, выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!»

    «В структуре экономического роста России все большую долю занимают так называемые базовые несырьевые отрасли. Это обрабатывающие производства, транспорт, логистика, строительство, информация, связь, жилищно-коммунальное хозяйство. Например, во втором квартале текущего года на их долю пришлось более половины – 54%, если быть более точным – роста экономики. Еще 44% – это так называемые обеспечивающие отрасти – торговля, общественное питание, другие профессиональные услуги. Только 2% пришлось на добычу полезных ископаемых», – приводит его слова ТАСС.

    Путин заключил, что «теперь пускай кто-то скажет, что Россия – это бензоколонка, как совсем недавно еще пытались говорить».

    Ранее Путин заявил, что Запад дошел до отмены самих принципов рыночной экономики.

    Коментарии (126)
    8 декабря 2023, 14:10
    Путин объявил об участии в выборах президента России в 2024 году

    Путин дал согласие на выдвижение на выборах президента России в 2024 году

    Путин объявил об участии в выборах президента России в 2024 году
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году, сообщили участники церемонии по случаю Дня Героев Отечества в Кремле. С соответствующей просьбой к главе государства обратился спикер парламента ДНР Артем Жога.

    Президент ответил согласием, передает ТАСС слова участников церемонии.

    Нынешние полномочия Путина на посту главы государства истекают 7 мая следующего года.

    Очередные выборы президента России в 2024 году будут многодневными, они пройдут с 15 по 17 марта.

    По данным ФОМ, большинство россиян (70%) уверены, что Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок. ВЦИОМ в свою очередь сообщал, что намерение принять участие в предстоящих выборах президента России выразили 78% россиян, из них 61% заявили, что точно придут на участки для голосования.

    Коментарии (100)
    8 декабря 2023, 15:19
    Путин рассказал, как принял решение идти на выборы-2024
    Путин рассказал, как принял решение идти на выборы-2024
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российский лидер Владимир Путин признался, что в разное время у него были различные мысли по поводу дальнейшего президентства, но сейчас он решил баллотироваться.

    «Не буду скрывать, в разное время разные мысли были. Но сейчас – вы правы. Сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации», – сказал он, отвечая на просьбу спикера парламента ДНР Артема Жоги участвовать в выборах в 2024 году, передает ТАСС.

    Также Путин заявил, что пойдет на новый президентский срок, потому что сегодня «по-другому нельзя», передает РИА «Новости».

    Путин поблагодарил за поддержку. «Спасибо вам за эти слова, особенно в этой обстановке и сегодня сказанные», – сказал президент.

    О том, что Путин объявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году, ранее в пятницу сообщили участники церемонии по случаю Дня Героев Отечества в Кремле. С соответствующей просьбой к главе государства обратился Жога.

    По данным ФОМ, большинство россиян (70%) уверены, что Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок. ВЦИОМ в свою очередь сообщал, что намерение принять участие в предстоящих выборах президента России выразили 78% россиян, из них 61% заявили, что точно придут на участки для голосования.

    Очередные выборы президента России в 2024 году будут многодневными, они пройдут с 15 по 17 марта.

    Коментарии (25)
    7 декабря 2023, 15:52
    Путин: Революция в экономике подорвет монополию крупных западных банков
    Путин: Революция в экономике подорвет монополию крупных западных банков
    @ Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    «Настоящая революция» ожидает мировую экономику в ближайшие годы, она подорвет монополию крупных западных банков, заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!»

    Путин обратил внимание на то, что в международных платежах сейчас все шире используются гораздо современные и продвинутые решения, в том числе на основе блокчейна и цифровых валют центральных банков.

    «По оценкам экспертов, уже в ближайшие годы это приведет к настоящей революции, которая окончательно подорвет монополию крупных западных банков», – приводит его слова ТАСС.

    «Да и сами они [западные банки], как мы видим, тоже не в самом хорошем состоянии находятся. Во всяком случае некоторые из них, это точно», – сказал Путин.

    Ранее Путин заявил, что Запад дошел до отмены самих принципов рыночной экономики.

    Коментарии (3)
    7 декабря 2023, 18:19
    Путин рассказал президенту Ирана, что хотел заехать в Тегеран
    Путин рассказал президенту Ирана, что хотел заехать в Тегеран
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Эбрахимом Раиси сообщил, что хотел во время поездки в Абу-Даби и Эр-Рияд залететь и в Тегеран.

    «Вчера, знаете, я был там в регионе в соседнем. И прямо пролетал над территорией Вашей страны и хотел вообще приземлиться и прямо в Тегеране встретиться, но мне говорят, уже президент собрался улетать в Москву», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Напомним, в среду утром Путин посетил Объединенные Арабские Эмираты, а позднее в тот же день прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию. В ходе поездки на Ближний Восток российскому лидеру были оказаны самые высокие почести.

    Коментарии (0)
    7 декабря 2023, 16:05
    Путин: Европейские «тихие гавани» теперь работают по принципу «свой – чужой»

    Путин: Европейские юрисдикции перестали быть «тихими гаванями» для бизнеса

    Путин: Европейские «тихие гавани» теперь работают по принципу «свой – чужой»
    @ Кирилл Зыков/POOL//ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Европейские юрисдикции больше не являются для бизнеса «тихими гаванями», сегодня в них работает принцип «свой – чужой», где чужих можно обобрать и оставить ни с чем, заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!».

    «Европейские юрисдикции, которые еще недавно считались безопасными, так называемыми тихими гаванями, фактически перестали ими быть, теперь здесь работает принцип «свой – чужой» <…>, где чужого можно обобрать, оставить ни с чем, а его активы, компании, предприятия можно заблокировать, отнять и даже ликвидировать в результате диверсии, как это было с «Северным потоком», – приводит его слова ТАСС.

    «Вот как сейчас выглядит конкурентная борьба в мире, основанном на правилах», – заметил Путин. «Кому нужны такие правила?» – добавил он.

    Президент также обратил внимание на то, что действия западных стран разрушают систему финансовых, торговых, хозяйственных отношений, которая выстраивалась десятилетиями, в том числе и самим Западом.

    Кроме того, Путин заявил, что Запад дошел до отмены самих принципов рыночной экономики.

    Коментарии (7)
    6 декабря 2023, 23:51
    Завершились переговоры Путина и наследного принца Саудовской Аравии

    Песков сообщил об общении Путина и наследного принца Саудовской Аравии тет-а-тет

    Завершились переговоры Путина и наследного принца Саудовской Аравии
    @ кадр из видео RT

    Tекст: Антон Антонов

    Во дворце Аль-Ямама в Эр-Рияде завершились переговоры президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии, председателя совета министров Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

    Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «сначала сидели достаточно долго и обстоятельно на широком составе с участием всех вице-премьеров, руководителей ведомств, министров, глав компаний». Стороны провели детальную сверку часов по вопросам, представляющим интерес для Москвы и Эр-Рияда, в сферах экономики, инвестиций, культуры, обмена опытом. Позднее переговоры продолжились за обедом в формате тет-а-тет с переводчиками, передает ТАСС.

    «Здесь не могу сказать точно, о чем шла речь. Но в целом понятно, что это, конечно же, и израильско-палестинский конфликт, и другие чувствительные вопросы международной повестки дня», – сказал Песков.

    Песков сообщил, что сотрудничество двух стран в ОПЕК+ будет продолжаться. По словам Пескова, будет продолжено и инвестиционное сотрудничество России и Саудовской Аравии, но детали не разглашаются «из-за большого числа недругов».

    Визит саудовского кронпринца в Россию будет прорабатываться по дипломатическим каналам. Песков заверил, что «обязательно наследный принц приедет в Россию». Он сообщил, что по итогам переговоров готовят общий документ.

    Речи о совместных мирных инициативах России и Саудовской Аравии пока не идет, передает РИА «Новости».

    После переговоров кронпринц проводил российского президента до машины.

    Песков объяснил, что самолет Владимира Путина в поездках в Абу-Даби и Эр-Рияд сопровождали российские истребители Су-35С в связи с тем, что глава государства работал в неспокойном регионе. Как заявил Песков, хотя «ОАЭ и Саудовская Аравия – это страны стабильные, безопасные», но регион «полон опасностей и непредсказуемости».

    Напомним, в среду президент России Владимир Путин посетил Абу-Даби, где провел переговоры с главой ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, а затем в Эр-Рияде его ждала встреча с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

    Коментарии (0)
    7 декабря 2023, 01:42
    Песков рассказал, какими подарками обменялись Путин и президент ОАЭ

    Песков рассказал о протокольном обмене подарками между Путиным и президентом ОАЭ

    Tекст: Антон Антонов

    Глава российского государства Владимир Путин подарил президенту ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну картину, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что во время визита Путина в ОАЭ состоялся «протокольный обмен подарками». Путин подарил президенту ОАЭ картину, на которой изображен Аль Нахайян, а российскому лидеру «подарили мозаику», передает ТАСС.

    Напомним, по случаю прибытия Путина над Абу-Даби «появился» российский флаг – цвета триколора распылили в небе истребители. Президент России перемещался по городу на лимузине Aurus с местными номерами, кортеж сопровождал кавалерийский эскорт. Путина встречали залпом из артиллерийских орудий.


    Коментарии (7)
    6 декабря 2023, 21:12
    Путин: Россия и Саудовская Аравия могут создать совместную компанию по удобрениям

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия и Саудовская Аравия могут создать совместную компанию в сфере удобрений, сообщил президент России Владимир Путин в ходе визита в Эр-Рияд.

    Российский лидер вместе с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом аль Саудом перед началом переговоров поприветствовали участников, среди которых был бизнесмен Дмитрий Мазепин.

    «Занимается удобрениями», – сказал Путин, представляя наследному принцу Мазепина. «Есть шанс сделать большую совместную компанию», – добавил президент, сообщает ТАСС.

    В среду президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Саудовскую Аравию, где провел переговоры с наследным принцем, председателем совета министров Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

    Коментарии (0)
    7 декабря 2023, 15:06
    Путин: Запад занимается отменой принципов рыночной экономики
    Путин: Запад занимается отменой принципов рыночной экономики
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Запад дошел до отмены самих принципов рыночной экономики, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании форума ВТБ «Россия зовет!»

    «В попытках сохранить свое ускользающее доминирование западные элиты дошли до отмены самих принципов рыночной экономики, о которых они так любят говорить», – сказал российский лидер.

    Глава государства отметил, что европейские юрисдикции перестали быть «тихими гаванями» для бизнеса, работает принцип «свой – чужой», где чужих можно обобрать, передает ТАСС.

    «Элиты западных стран, те, которые оказались наверху этого процесса, пытаются его затормозить, искусственно сдержать рост, как они считают, на глобальной периферии, которую привыкли эксплуатировать, использовать как ресурс, как источник ренты, просто как колонию», – сказал глава Российского государства.

    Коментарии (25)
    Главное
    Стало известно, о чем просят Путина россияне перед «Итогами года»
    Украину предупредили о риске лишиться промышленности
    В США предложили Японии стать ядерной державой для сдерживания России
    Артем Жога назвал обвинения СБУ шагами «умственно отсталых»
    Украинские военные стали избегать стрелкового боя в районе Артемовска
    В Венгрии назвали четыре причины, по которым Украину нельзя пускать в ЕС
    В Норвегии из-за событий на Украине начали копать могилы

    Россия объявила конец западного финансового мира

    В ближайшие годы финансовый мир ждет настоящая революция, которая окончательно подорвет монополию крупных западных банков. Такое заявление со ссылкой на экспертов сделал президент России Владимир Путин. Главную роль в этом процессе эксперты отдают новой финансовой силе – странам БРИКС. Как они могут совершить революцию? Подробности

    Перейти в раздел

    Представления США о России застряли в 2022 году

    Вашингтон пригрозил заставить Россию сесть за стол переговоров с Украиной и закончить конфликт на условиях Киева. В противном случае Москва якобы столкнется с «более сильным» противником. Подобное заявление вызвало удивление в экспертной среде, потому что разрекламированное Западом контрнаступление ВСУ обернулось полным провалом. Почему чиновники Белого дома выступили с такой инициативой и насколько она реалистична? Подробности

    Перейти в раздел

    На ряде участков фронта оборона ВСУ повисла на волоске

    Серия продвижений ВС РФ сразу на нескольких участках постепенно стала видоизменять конфигурацию линии боевого соприкосновения (ЛБС). На некоторых других направлениях ВСУ уже фактически не в состоянии удерживать устойчивые позиции, что может привести к обрушению ряда участков фронта уже в ближайшее время. Подробности

    Перейти в раздел

    Польша наносит Украине новое символическое оскорбление

    Конфликт между Украиной и Польшей продолжает расширяться, и новым примером этому стало решение Варшавы по поводу так называемой операции «Висла», осуществленной еще в 1947 году. Почему она теперь, по мнению поляков, не может считаться «преступлением коммунизма» и что именно так возмущает в этом официальный Киев? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Самый отбитый депутат Германии

      На территории ЕС от военной службы скрываются 600 тыс. украинских мужчин, в одной Германии более 200 тыс. – и все они востребованы на фронте. Формировать батальоны из беглых украинцев для войны с Россией, как это уже было в прошлом, предложил депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер. Это один из самых антинемецких депутатов в ФРГ, если не считать «зеленых».

    • Зачем президент России прилетел к арабам

      Президента России Владимира Путина с почетом приняли в ОАЭ, куда он прилетел с визитом. Вплоть до того, что истребители раскрасили небо в цвета флага России. Это резко контрастирует с тем, как встречают на Ближнем Востоке, например, президента ФРГ. Но важен этот визит другим: в большой политике грядут два больших события.

    • Кличко пошел против Зеленского

      Мэр Киева Виталий Кличко обвинил Владимира Зеленского в авторитаризме и поддержал главкома ВСУ Валерия Залужного, у которого с главой государства конфликт. Такая реакция означает, что дела Зеленского совсем плохи.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............