Путин пожелал успеха Ас-Сиси на выборах президента Египта

Tекст: Александра Юдина

Пресс-служба Кремля сообщает, что Путин пожелал коллеге успеха на предстоящих в эти дни президентских выборах, а также поблагодарил его за содействие в эвакуации российских граждан и членов их семей и в доставке в сектор Газа гуманитарных грузов из России, передает ТАСС.

Также президент России рассказал ас-Сиси о своей поездке в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.

Кроме того, Путин поделился впечатлениями о состоявшихся в Москве переговорах с президентом Исламской Республики Иран.

Напомним, американское издание Military Watch Magazine отметило, что истребители Су-35, сопровождавшие самолет Путина во время визита в ОАЭ и Саудовскую Аравию, продемонстрировали силу и мощь России.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает визит Путина на Ближний Восток.

