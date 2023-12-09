До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около 13,5 тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.5 комментариев
Путин пожелал успеха Ас-Сиси на выборах президента Египта
Российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора пожелал своему египетскому коллеге Абдель Фаттаху ас-Сиси успеха на предстоящих президентских выборах.
Пресс-служба Кремля сообщает, что Путин пожелал коллеге успеха на предстоящих в эти дни президентских выборах, а также поблагодарил его за содействие в эвакуации российских граждан и членов их семей и в доставке в сектор Газа гуманитарных грузов из России, передает ТАСС.
Также президент России рассказал ас-Сиси о своей поездке в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.
Кроме того, Путин поделился впечатлениями о состоявшихся в Москве переговорах с президентом Исламской Республики Иран.
Напомним, американское издание Military Watch Magazine отметило, что истребители Су-35, сопровождавшие самолет Путина во время визита в ОАЭ и Саудовскую Аравию, продемонстрировали силу и мощь России.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает визит Путина на Ближний Восток.