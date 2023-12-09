Стало известно, о чем просят Путина россияне перед «Итогами года»

Россияне попросили Путина помочь с оказанием медицинской помощи в регионах

Tекст: Алексей Дегтярев

Вопросы и обращения к главе государства поступают на сайт москва-путину.рф, передает РИА «Новости».

Авторы одного из обращений попросили президента открыть Музей города в Чебоксарах, в 2024 году населенному пункту исполняется 550 лет.

Житель Бердска в Новосибирской области сообщил в обращении, что в государственных учреждениях не хватает медиков. В Оренбургской области пожаловались на отсутствие врачей и автобусов в сторону больницы.

Жители поселка Юго-Камский в Пермском крае заявили о нехватке очистных сооружений. Учащиеся Кузнецкого филиала Пензенского областного медицинского колледжа попросили Путина проконтролировать ремонт и реставрацию здания.