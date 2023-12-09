До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около 13,5 тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.2 комментария
Стало известно, о чем просят Путина россияне перед «Итогами года»
Россияне попросили Путина помочь с оказанием медицинской помощи в регионах
Российские граждане в обращении к «Итогам года» попросили президента Владимира Путина помочь с открытием музея в Чебоксарах, оказанием медпомощи в Новосибирской и Оренбургской областях.
Вопросы и обращения к главе государства поступают на сайт москва-путину.рф, передает РИА «Новости».
Авторы одного из обращений попросили президента открыть Музей города в Чебоксарах, в 2024 году населенному пункту исполняется 550 лет.
Житель Бердска в Новосибирской области сообщил в обращении, что в государственных учреждениях не хватает медиков. В Оренбургской области пожаловались на отсутствие врачей и автобусов в сторону больницы.
Жители поселка Юго-Камский в Пермском крае заявили о нехватке очистных сооружений. Учащиеся Кузнецкого филиала Пензенского областного медицинского колледжа попросили Путина проконтролировать ремонт и реставрацию здания.