Империофобия – это болезнь недообразованных интеллектуалов, исполненных надменности и желчи, унижающих целые народы по факту их принадлежности к строительству империи.13 комментариев
Российских дипломатов не пустили на военно-мемориальное кладбище на Аляске
Российским дипломатам не разрешили возложить цветы к могилам советских летчиков на Аляске
Сотрудникам дипмиссии не удалось посетить военно-мемориальное кладбище «Форт-Ричардсон» на Аляске, так как власти США проигнорировали дипломатические ноты, заявили в российском посольстве.
В заявлении посольства в Telegram-канале отмечается, что российские дипломаты второй год подряд не могут почтить память советских летчиков и моряков, погибших на Аляске в 1942-1945 годах на военно-мемориальном кладбище «Форт-Ричардсон» из-за того, что США игнорируют дипноты.
На военно-мемориальном кладбище Форт-Ричардсон похоронены девять советских летчиков, двое других военных и столько же гражданских. Все они погибли или умерли во время Второй мировой войны при перегоне в СССР самолетов из США в рамках программы ленд-лиза.