Выборы-2024: Голосование – это соотнесение своего выбора с национальными интересами страны

Политолог Рудаков: Участие в выборах – это важная гражданская привилегия

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Социологи выделяют несколько мотивов для участия в выборах. С одной стороны, это мотив будущего: человек стремится сохранить преемственность власти, надежность и стабильность. Второй мотив участия в выборах – это гражданский долг. Таким путем осуществляется участие гражданина в управлении государством», – рассказал Александр Рудаков, политолог, эксперт ЭИСИ.

«Наконец, еще один важный мотив – патриотизм, то есть соотнесение своего выбора с национальными интересами, защитой суверенитета, идентичностью, путем развития страны. Комбинация этих мотивов присутствует в сознании большинства голосующих в России», – указал собеседник.

«Что касается меня лично, то есть и профессиональная мотивация. Невозможно наблюдать за процессом, если ты не погружен в его динамику», – добавил политолог.

Собеседник также отметил уменьшающееся количество электоральных скептиков, которые не хотят участвовать в выборах. «В стране фиксируется рост доверия к электоральным процедурам и позитивный настрой людей на участие в выборах. Формируется политическая традиция, в которой выборы являются неотъемлемой ее частью», – отметил спикер.

«И в отличие от ряда других стран, участие в выборах в России – дело добровольное. Это очень важная гражданская привилегия, которая дает возможность высказать свое мнение и повлиять на ход политических событий», – подчеркнул Рудаков.