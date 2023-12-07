Путин: Лидеры ряда стран не поддаются «цыканью зубами» со стороны Запада

Tекст: Алексей Дегтярев

«Несмотря ни на какое внешнее давление, цыканье зубами, стуки по столу, нашептывание на ухо, есть люди, лидеры стран, причем мощных стран, которые не поддаются этому давлению [Запада] и руководствуются прежде всего своими собственными национальными интересами», – сказал Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!», передает ТАСС.

Россия доказала, что может отвечать на самые сложные вызовы, ее экономика продемонстрировала фундаментальный запас прочности, подчеркнул он.

