Песков рассказал, какие самолеты окрасили небо над Абу-Даби в цвета флага России в ходе визита Путина

Tекст: Валерия Городецкая

Комментируя дискуссию в Сети о том, что это могли быть американские истребители F16, Песков сказал, что в Кремле не задумывались о том, какой марки были эти самолеты, передает ТАСС. «Это были самолеты ВВС ОАЭ, вот это главное», – подчеркнул он.

Представитель Кремля добавил, что такие же красочные пролеты самолетов были и в ходе прошлого визита Путина в ОАЭ.

В среду Путин посетил Абу-Даби и провел переговоры с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном.