Растущая самостоятельность партнеров из стран Аравийского полуострова для России полезна, а для устойчивого мирового порядка – необходима.0 комментариев
Путин поблагодарил президента ОАЭ на арабском языке
Президент России Владимир Путин по-арабски поблагодарил президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за прием в Абу-Даби.
«Шукран («спасибо» в переводе с арабского – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал Путин, заканчивая вступительную часть речи на переговорах в Абу-Даби, передает ТАСС.
Первый раунд переговоров проходит с участием делегаций за закрытыми для прессы дверями. Позже лидеры будут общаться один на один.
Ранее Путин заявил, что намерен обсудить с коллегой ситуацию в Палестине и на Украине.