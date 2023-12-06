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В США раскрыли детали громкой ссоры демократов и республиканцев из-за Украины
NYT: Демократы и республиканцы перешли на крики в споре из-за Украины
Демократы и республиканцы в ходе закрытого брифинга в Сенате Конгресса США устроили перепалку из-за вопроса о выделении средств на помощь Украине и Израилю, сообщили американские СМИ.
Закрытый брифинг, по данным газеты The New York Times, состоялся во вторник днем. Сотрудники администрации призывали членов Республиканской и Демократической партий активизировать поддержку, однако мероприятие перешло «в попытки представителей двух партий перекричать друг друга», передает ТАСС.
Республиканцы, как говорится в публикации, «гневно обвиняли демократов» в попытках игнорировать их требования по ситуации на границе США и Мексики.
NYT добавляет, что «провал» состоялся накануне решающего пробного голосования в Сенате по законопроекту о чрезвычайном финансировании, размер которого превышает 110 млрд долларов. Меру, направленную на поддержку Украины, по словам автора публикации, ждет крах. Кроме того, серьезно омрачены перспективы достижения вскоре какой-либо двухпартийной договоренности, подчеркивает издание.
Ранее член верхней палаты Конгресса Митт Ромни сообщал, что сенаторы от Республиканской партии покинули брифинг, инициированный американской администрацией о помощи Украине и Израилю, поскольку не получили от демократов ответа на свои предложения.