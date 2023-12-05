Израиль начал интенсивные бои на юге сектора Газа

Армия Израиля заявила о начале самых интенсивных боевые действия в секторе Газа с момента начала наземной операции

Tекст: Денис Тельманов

По его словам, сейчас армия действует уже в центре города Хан-Юнис на юге анклава. «Мы находимся в самом центре Джебалии, в самом центре Эш-Шуджаии и начиная с сегодняшнего вечера также в самом центре Хан-Юниса», – приводит слова военачальника ТАСС.

Финкельман добавил, что у израильских военных во вторник «самый интенсивный день с самого начала» наземной операции. Кроме того, генерал-майор заявил, что во вторник было достигнуто максимальное количество «уничтоженных террористов», проведено больше, чем в другие дни операции, боестолкновений, огонь с воздуха и с земли велся еще интенсивнее, чем накануне.

«Мы намерены продолжать наступать и углублять достижения», – сказал Финкельман.

Ранее власти Дублина подняли палестинский флаг над мэрией в знак солидарности с сектором Газы. Члены горсовета согласились поднять над мэрией палестинский флаг с 5 декабря и на семь дней.