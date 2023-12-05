Эксперт назвал наркопреступления, за которые можно наказывать мягче

Член ОП Гриб рассказал, как скорректировать систему наказаний за наркопреступления

Tекст: Татьяна Косолапова

«У нас есть статья 228 в УК РФ, по ней привлекаются люди за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотиков или их аналогов. Она считается «народной». Прилипло к ней такое название потому, что по ней крайне много осужденных в нашей стране. Причем сроки в ней уникальные – от четырех до 20 лет лишения свободы. Ни в одной статье подобного разрыва нет», – говорит Гриб.



Проблема заключается в том, продолжает собеседник, что распространителями наркотиков зачастую оказываются школьники и студенты, которые решили, находясь в сложной жизненной ситуации, таким образом подзаработать. Как правило, в среднем они получают 8–10 лет тюремного заключения. Однако, по мнению члена ОП, это слишком большой срок для человека, который совершил преступление впервые.

«Молодые люди в силу недомыслия, низкой культуры, тяжелого материального положения вовлекаются в это дело. И получают за это не четыре года, и не условно, а 8 лет, 10 лет, 12 лет лишения свободы. Отбыв такой большой срок, они уже не студенты, не молодые люди, хотя в юношестве просто оступились и, возможно, были пойманы только во время первой или второй закладки», – рассуждает член ОП.

По его словам, «закладчиков», которые впервые переступили закон, следует судить «по нижнему порогу» данной статьи – четырех лет лишения свободы вполне достаточно.

При этом Гриб подчеркивает, что куда опаснее закладчики-рецидивисты, а также организаторы распространения наркотических веществ. Такие люди действительно заслуживают жесткого приговора.

«Я не согласен и с максимальным сроком. Что такое 20 лет для организатора наркоклана? Это несправедливо мало, поскольку идет очень высокая степень общественной опасности. Для таких людей я бы повысил срок лишения свободы до 25 лет», – заключил Гриб.

В понедельник на заседании СПЧ президент Владимир Путин заявил, что сфера наказания за наркопреступления требует совершенствования: «Нужно внимательно смотреть за тем, что в этой сфере происходит, и внимательно анализировать, где ужесточение наказания ведет к снижению преступности, а где оно является запредельным и не выполняет своих функций».