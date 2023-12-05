Путин призвал проанализировать наказания за наркопреступления

Tекст: Вера Басилая

«По поводу наркотиков: тоже тонкий вопрос. Я знаю, что у нас тюремное население так называемое, наверное, сейчас уже в значительной степени формируется за счет тех, кто нарушает закон в сфере незаконного оборота наркотических средств. Нужно ли здесь что-то либерализовать? Нужно, безусловно, что-то совершенствовать», – приводит RT слова президента.

«Нужно внимательно смотреть за тем, что в этой сфере происходит, внимательно анализировать, где ужесточение наказания ведет к снижению преступности, а где оно является запредельным и не выполняет своих функций», – считает Путин.

Путин поручил принять решение по амнистии некоторых категорий отбывающих срок женщин.