Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.6 комментариев
Путин призвал проанализировать наказания за наркопреступления
К идее либерализации законодательства в области преступлений, связанных с оборотом наркотиков, нельзя относиться без предварительного анализа, необходимо совершенствовать эту область, заявил президент России Владимир Путин на заседании СПЧ.
«По поводу наркотиков: тоже тонкий вопрос. Я знаю, что у нас тюремное население так называемое, наверное, сейчас уже в значительной степени формируется за счет тех, кто нарушает закон в сфере незаконного оборота наркотических средств. Нужно ли здесь что-то либерализовать? Нужно, безусловно, что-то совершенствовать», – приводит RT слова президента.
«Нужно внимательно смотреть за тем, что в этой сфере происходит, внимательно анализировать, где ужесточение наказания ведет к снижению преступности, а где оно является запредельным и не выполняет своих функций», – считает Путин.
Путин поручил принять решение по амнистии некоторых категорий отбывающих срок женщин.