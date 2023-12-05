Волонтер-медик: Добровольчество в России стало нормой жизни

«Волонтерство в нашей стране развивается уже больше 10 лет, и мы видим впечатляющую динамику, большую работу, которая была проделана за это время. Школу волонтера прошли очень многие люди. Я сама начинала волонтером Пермского государственного медуниверситета. И я лично видела, как те, кто начинали когда-то с волонтеров, становятся руководителями больших всероссийских организаций, федеральными служащими. Поэтому встроенность волонтерских движений в молодежные проекты – это еще и социальный, карьерный лифт», – пояснила Анастасия Зацепурина, руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».



«Сегодняшнее мероприятие – это главное событие добра в нашей стране и, думаю, в мире. Потому что никто больше не отмечает День добровольца так грандиозно. Мы видим большой вклад государства в поддержку волонтеров и в привлечение новых ребят в это движение. Раньше у нас был лозунг «Волонтеры – это герои». Особенно это проявилось во времена коронавируса. Но сегодня добровольчество стало нормой жизни в России», – подчеркнула собеседница.

Она напомнила, что «Волонтеры-медики» – это одна из крупнейших организаций здравоохранения в Европе, в ней объединены 155 тыс. человек по всей стране. «Также наша организация была центром по привлечению, отбору и подготовке волонтеров Всемирного фестиваля молодежи по направлению «медицинское сопровождение». То есть мы отбирали лучших из лучших волонтеров, которые будут помогать медицинским работникам на фестивале», – отметила она.

Также «Волонтеры-медики» ведут активную работу в контексте СВО, причем по двум векторам. Первый – это оказание помощи военнослужащим в госпиталях и их поддержка при реабилитации. Второе направление – сбор гуманитарной помощи, аптечек и оказание адресной помощи. «Как видите, сейчас волонтерство выступает индикатором социальной ответственности общества. И эта ответственность очень высока», – добавила собеседница.

Волонтер также дала несколько советов тем, кто хочет стать добровольцем.

«Не обязательно ездить на передовую или комплектовать грузовики с гумпомощью. Ты можешь раз в неделю ходить в геронтологический центр и пить там чай с бабушками и дедушками, вязать носочки. Они будут этому бесконечно рады.

Кроме того, волонтерство может раскрыть ваши таланты. У меня есть пример, когда человек зарабатывает на жизнь в сфере инвестиций, а в свободное время поет песни под гитару для военных в госпиталях. В общем, вариантов много», – заключила Зацепурина.

Во вторник в День добровольца, в рамках Международного форума гражданского участия «#МыВместе» на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ прошло праздничное мероприятие для волонтеров Всемирного фестиваля молодежи.

Акция «80 дней до старта волонтерского корпуса Фестиваля!» стала торжественным завершением отборочной кампании добровольцев для этого крупнейшего международного события. Участие приняли представители всех 27 Центров привлечения и подготовки волонтеров ВФМ–2024, в том числе руководители, тренеры, специалисты по отбору и сами добровольцы, которые прошли все этапы отбора на ВФМ–2024 и ожидают оглашения результатов. В рамках мероприятия также прошло награждение 10 финалистов конкурса официальной песни волонтеров ВФМ–2024, выбранных народным голосованием. Победителем конкурса стала песня Любови Брель «Я волонтер».

В ВФМ-2024 примут участие 20 тыс. молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа, включая 10 тыс. иностранных участников. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет – 500 из России и 500 из-за рубежа. В организации и проведении Фестиваля будет задействовано 5 тыс. волонтеров из всех регионов России, в том числе 228 жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Организатором ВФМ выступает Федеральное агентство по делам молодежи.