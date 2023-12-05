Госдума одобрила законопроект о праве частной охраны ТЭК сбивать беспилотники

Госдума одобрила в I чтении проект о праве частной охраны ТЭК сбивать беспилотники

Tекст: Дмитрий Зубарев

В настоящее время право противодействия беспилотникам имеется лишь у силовых структур, ведомственной охраны и частных охранных предприятий, которые охраняют объекты с высокими требованиями к антитеррористической защищенности, передает ТАСС.

Между тем в настоящее время безопасность более 80% объектов ТЭК обеспечивают частные охранные организации, в том числе корпоративные. Предлагаемые поправки в законодательство позволят устранить правовые пробелы действующего законодательства.

По мнению комитета Госдумы по энергетике, ко второму чтению необходимо внести ряд корректировок в текст законопроекта, в частности, дополнительно проработать вопрос о распространении пределов зон безопасности на воздушное пространство, а также прописать возможность частным охранным предприятиям пресекать работу беспилотников, в том числе посредством подавления сигналов дистанционного управления, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения.

В ВСУ ранее заявляли, что зимой украинские военные собираются активно использовать беспилотники для атак на российские регионы. Напомним, ФСБ сообщала ранее, что британский спецназ занимался подготовкой групп украинской военной разведки для проведения диверсий на российских атомных станциях, в частности на Смоленской и Курской АЭС.