Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивой обертке и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.8 комментариев
Украинский генерал заявил о планах ВСУ атаковать российские регионы зимой
Украинский генерал Баранов заявил о намерении ВСУ атаковать российские регионы беспилотниками зимой
Зимой вооруженные силы Украины собираются активно использовать беспилотники для атак на российские регионы, заявил начальник главного управления боевых ударных систем генштаба ВСУ Сергей Баранов.
Баранов сообщил о планах ВСУ «извлечь выгоду из опыта», полученного «за предыдущие годы». ВСУ хотят с помощью беспилотников «нанести сокрушительный удар по русским», когда ситуация на линии соприкосновения станет «более статичной», передает РИА «Новости» со ссылкой на Independent.
При этом Украина ожидает «многочисленных контратак», направленных против энергетической инфраструктуры. Баранов сказал, что Украине конфликт «обходится дорого», а «русские осторожны, у них много людей и много ресурсов». По его словам, Россия «долгое время готовилась» к такому масштабному конфликту. Он попросил у Запада боеприпасы, отметив, что для «успеха» ВСУ должны расходовать столько же боеприпасов, сколько и Россия.
Напомним, военное командование Украины признало поражение в кампании 2023 года. Главком ВСУ Валерий Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва» и заявил о тупике на фронте.