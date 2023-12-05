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Депутат: Единый статус многодетной семьи может появиться уже следующем году
Депутат Бессараб: Единый статус многодетной семьи может появиться уже следующем году
Федеральный статус для многодетных семей может появиться уже в 2024 году, заявила депутат Госдумы от «Единой России» Светлана Бессараб.
Предложение о введении федерального статуса для таких семей поддержал президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, сообщается на сайте ЕР.
«Многодетным семьям сегодня предоставляется порядка 3,5 тыс. различных соцуслуг и гарантий. Наполнение этих мер поддержки зависит от наполняемости региональных бюджетов. Чтобы это изменить, надо повысить уровень (таких семей) до федерального. И обеспечить многодетные семьи единым обязательным набором социальных услуг. Надеемся, с учетом поручения президента уже в Год семьи эта задача будет выполнена», – сказала депутат.
Напомним, 25 января председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании комиссии генсовета по защите материнства, детства и поддержке семьи предложил проработать введение единого статуса многодетной семьи с правительством и профильными ведомствами. Он отметил, что набор минимальных стандартов поддержки многодетных семей должен быть обязательным.