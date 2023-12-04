Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.4 комментария
Израиль разрушил школу в секторе Газа
При ударе Израиля по школе «Салах-эд-Дин» в секторе Газа погибли 52 человека
Жертвами обстрела школы «Салах-эд-Дин» в секторе Газа стали 52 человека, сообщили в больнице, куда доставили тела погибших.
Данные о жертвах администрация больницы «Аль-Ахли», куда привезли тела погибших, сообщила телеканалу Ash-Sharq, передает ТАСС.
Агентство отмечает, что, по данным телеканала Al Jazeera, в разрушенной школе укрывались перемещенные лица.
Ранее сообщалось, что израильские военные взорвали здание министерства юстиции и Верховного суда в секторе Газа.